《游客》：一顿饭引发的家庭「雪崩」

明明是在白雪皑皑的阿尔卑斯山脉,导演鲁本·奥斯特伦德却配了一首意大利作曲家维瓦尔第的小提琴协奏曲《夏》,第三乐章中象征着冰雹雷雨的急板在影片开始不久便呼啸而来,令人紧张不安。就在此前一刻,带着妻子与一双儿女的托马斯从瑞典前来度假,一家四口还温馨地在雪地中合了影。 五日之行的第一天风平浪静。第二天中午,托马斯一家来到酒店顶层的露天餐厅吃饭。突然,对面的山上发生了雪崩。虽然这是滑雪场为了防止大型雪崩而定时制造的小雪崩,但朝着餐厅迎面扑来的漫天雪浪仍然引起了游客们的恐慌。托马斯情急之下逃离餐厅,抛下了不知所措的妻儿。待到一分钟后雪雾散去,大家才发现不过是虚惊一场,纷纷回到原位继续用餐,而托马斯一家却陷入了沉默。此时,电影才真正开始。

上面这一幕由固定镜头所呈现,就像一个局外人般审视着这一家子。而实际上,鲁本·奥斯特伦德全程都是在以第三人称视角冷峻地俯瞰托马斯一家,一如影片里那个多次出现的中年男性客房服务员。仅仅是一顿饭的工夫,一场原本有惊无险的雪崩居然成为了导火索,将一个中产家庭中的不安定因素尽数点燃。于是,观众怀揣着导演投来的这枚拷问婚姻和人性的炸弹,循着矛盾和悬念的升级,旁观并猜测这位临阵「逃兵」究竟该如何去面对自己与家庭。 2014年的影坛堪称「婚姻黑暗面大赏」,尽管类型不同,但《消失的爱人》、《爱的就是你》和《游客》都把矛头对准了婚姻问题。三部电影看下来,直教结了婚的想离婚,没结婚的想单身。有趣的是,三部影片中的家庭都是标准的中产家庭。为什么要突出「中产」二字?因为中产阶级几乎就是「虚伪」、「刻板」、「自负」的代名词,撕开他们的幻象和伪装恰恰最能制造戏剧效果、最能直击人类的内心。黑中产上瘾的伍迪·艾伦、迈克尔·哈内克无疑是深谙此道的高手,现在还得再加上一个鲁本·奥斯特伦德,他的《游客》和《方形》昭示了这一门派后继有人。 回到故事。托马斯在午餐时的表现给假期中的一家四口蒙上了一层不和谐的阴影,甚至让两个敏感的孩子也察觉到了父母间的异样。然而如果说这只是托马斯犯的一个「小错」的话,那么「大错」还在后面。导演接下来用了几场对话,并以男女主人公自身内部的因素作为主要矛盾冲突来推进叙事。其中最重要、最精彩的是他们与另外两对情侣聊天的戏,使得影片不但不至于沦为狗血撕X的家庭伦理剧,而且还延伸到了家庭与人性的普世意义上。

第一场对话发生雪崩的当晚,托马斯夫妇与第一天在前台偶遇的一位同样来自瑞典的女士一起吃饭,共进晚餐的还有这位女士刚刚结识的新情人。在聊天中,妻子艾芭谈起中午的事情,但让她感到吃惊和失望的是托马斯居然矢口否认自己逃跑的事实,令现场十分尴尬。第二场对话发生在第三天晚上,当日托马斯的老友马兹带着女友前来与他们汇合,四人饭后在托马斯夫妇的房间里闲聊,心里堵着疙瘩的艾芭又一次提起了雪崩的事,托马斯再度否认了事实,可这一次艾芭拿出当时托马斯手机中记录下的视频作为佐证,在真相面前男主角只得点头承认。 导演设置这几个配角是很有用意的。第一场对话中的那位女士有丈夫,也有两个孩子,但却一个人来到这里度假,并且还找了个临时情人。在之后她与艾芭的单独对话中,我们可以看出两人截然不同的价值观,那位女士可以将短期的情人关系和长期的夫妻关系分得很开。而艾芭则完全相反,她有着相当传统的家庭观念,正因为如此,她才会对托马斯的行为那么在意,一而再再而三地要求丈夫承认错误。 而第二场对话中的马兹本身已经离异,这次跟他一起来度假的是一个只有二十岁的小女友。马兹的出现一方面是作为与托马斯夫妇更亲密的旁观者来对此事作出道德评判,而另一方面将话题进行了进一步的延伸。在马兹与女友回自己房间的路上乃至临睡前,两人一直在讨论和纠结如果他们遇到这种事会如何表现。小女友断言,马兹和托马斯是同一类人,而自己肯定是和女主角一样的合格母亲,马兹当然不会服气。于是,导演成功地将具体事件扩展到了男人与女人在社会和婚姻中如何扮演各自的角色,所谓「犯错」的男性是否是一种刻板偏见、是否总能得到包容和谅解的范畴之上。

事实上,导演的另一个睿智之处是并未将托马斯一棍子打死。在之前的铺垫中观众可以发现,这个中产家庭原本就有着一丝微妙的隔阂,比如片头在拍全家福的时候就不够亲密,就连把头靠在一起都要摄影师多次提醒,显得十分尴尬;而在四人一同刷牙的场景中,始终没有任何台词,表面看似圆满,但相互之间的距离却泄了底。而且,艾芭作为妻子也有处理不当的地方,一是得理不让人,对丈夫施加了巨大的心理压力;二是不看场合,两次在他人面前让丈夫下不来台,夫妻两人平时的强弱态势可想而知。因此,托马斯之后的情绪崩溃是十分合理的,也完全能够理解。 这场家庭「雪崩」如何收场?托马斯一家最后又去滑了一次雪,这一回轮到艾芭突然消失在大雪中,经过三十秒的等待,托马斯去而复返,将母亲「救」回到孩子们跟前,完成了象征意义上的「和睦如初」。明眼人都能看出这是一次夫妻二人刻意为之的把戏,只是为了帮助父亲重塑在孩子们心中的形象,以及让他们看到父母之间的关系已经得到了「弥合」。可背后的潜台词却甚为冰冷——现实生活中的成年人(特别是中产阶级家庭)往往会选择务实的处理方式,假装一切都没有发生、继续将错就错维持现状,哪怕夫妻间的嫌隙已然愈来愈大。 影片的结尾更耐人寻味。运载游客们下山的大巴司机驾驶技术堪忧,一路险象环生,女主角大声喝止司机、强烈要求下车。原来当有威胁到自身安全的情况时,人都会有本能反应,雪崩时的男主角何尝不是如此呢?反倒是被小女友指责也会同托马斯一样的马兹相当镇静,让争先恐后的游客们不要慌乱,按秩序一个一个下车。在成为夫妻之前,人只是有血有肉的「人」,是人都有本能,而「本能」是最大的「人性」。尊重「人性」是一切人际关系的大前提,是谁也无法违背与强求的。 ♑



标签: 家庭(1233) 瑞典(35) 鲁本·奥斯特伦德(2) 约翰内斯·昆科(2) 丽莎·洛文·孔斯利(2)

