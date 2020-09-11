《温蒂妮》：爱情与历史的秘境

经历过灿若烟花的爱情，背负诅咒的水精灵温蒂妮杀死抛弃她的男人，沉入那片湖水，那里刻有她的名字 “ Undine ”，那里她曾与真正的爱人一起完全被水环绕。沉没的瞬间，水给予她永生，也宣告她死亡。

影片将这样一个古老的传说，陡然放入现代社会，瞬间便产生一种强烈的错置感，只是冰冷的现代社会，是否还容得下超现实的水精灵？令人意外的是，在导演佩措尔德的巧妙设定下，日常细节中偶尔闪现的魔幻时刻，远比纯粹的神话故事更加神秘。佩措尔德拒绝让世界抛弃自远古以来的根基，他要让曾经的事物在现代焕发生机，赋予其新的意义与解读。





于是，温蒂妮的社会角色便被设定为城市规划讲解员，那些恢弘的历史变迁、民族史诗都借着水精灵之口翻涌而来，譬如柏林由最初斯拉夫语中的 “沼泽”或“沼泽上的干地”变幻为如此波澜壮阔的现代都城，譬如柏林宫这一城市中心的“失而复得”。像施了魔法一样，眼前沉闷的建筑因为潜藏着时空的故事，似乎在倏忽之间就有了生命，而柏林，这座环水而生的城市，又有谁比水精灵更洞悉它的风卷云涌呢？









幻痛与痕迹

温蒂妮说留在市中心的空地，像一种 “暴力截肢后的幻痛”。通过“幻痛”这一概念，冗长的城市解读与温蒂妮的爱情这两条线交织在了一起。水与陆地曾在一片沼泽中交融，星移斗转，如今彼此只能远远相望，成为遥不可及的幻痛。爱情亦是如此。破碎的爱恋，会在灵魂挖开了一个深渊，曾经的耳鬓厮磨，曾经触碰肌肤的惊颤，仿佛仍在那里闪烁着，跳耀着，可是却再也握不到手心里面，徒留下一种仍在那里的假象，这种假象便成为怎么也摆脱不掉的幻痛之源。建筑尚可重建，可是恋人呢，走了就是走了，背叛就是背叛，就像温蒂妮的前男友再回来，逝去的爱情已经逝去。

所以，即便她对这种回头不屑一顾，即便她已经爱上了另一男人克里斯托弗，前一段恋情的失败还是不会抹除，心还是会漏跳一拍，诅咒还是会应验，因为发生的都会留下痕迹，就像市中心的空地，打翻在墙角的红酒。而所有虚无缥缈的历史、爱情、记忆流逝过后，只有寄寓在某些特定的事物之中，才能证明它们曾经切切实实地存在过。所以，当温蒂妮消失在水中，克里斯托弗依然能找到红酒残留的痕迹，再次确认她的存在，他凝视建筑模型中那条河水边的长桥，那日忘我依偎的画面便浮现出来，交错重叠。温蒂妮留在克里斯托弗心中的空地，就是永远也无法愈合的幻痛，只是再也得不到重建。哪怕在蓝色的深夜沉入湖底见了温蒂妮一面，作了最后的告别，他依然会永远记得她，记得她的一切，她成为了他一生的执念。













最迷人的还是爱情。尽管历史的时空变迁荡气回肠，但是爱情，才是柔软如水让人沉溺的东西。我固执地认为，时间对大地所做的，永远不及爱情对人做的玄妙。爱情的发生可以是瞬间的事，是永恒的事。他们宿命般被水湿透的相遇，追逐火车努力多看一眼的眷恋，都像极了一个实现了的流动在光影中的梦。深爱时就应该是他们的样子。只不过不幸的是一开始与她相恋的不是克里斯托弗！最终，当诅咒错误地降临在真正的爱人身上，水精灵能做的就是完成自己的使命，杀死背叛爱情的人，让真正的爱人 stayin’ alive ，犹如之前克里斯托弗在湖边哼着 stayin ’ alive 呼唤她活下来。这或许是佩措尔德期望对这一宿命作出的另类诠释。水精灵不是因为背叛的仇恨，而是因为真正的爱情，杀死某一个人，同时也杀死自己作为人的存在，平静地回归水域，孤寂地永生。这是主动的对自己极其残忍的选择。她或许可以让错误继续。最后，冷蓝夜色下，一道目光从水面投向旧爱的背影，那般地平静，没有嫉恨，没有复仇，这便是她在爱情中学到的牺牲与成全。













曾经的温蒂妮不懂得，她所知道的就是占有爱人的全部，爱人背叛的结果只有死亡。所以我相信，温蒂妮躺在破碎的玻璃与水草中间，与克里斯托弗对视那一刻，不是纯粹的爱情，而是失恋的幻痛迫切需要她在那块空地重建，克里斯托弗更像是一个立刻填补空白的完美替身，甚至于，那一次长桥上被拥在怀里却依然回头眺望远去的前男友，那漏跳的一拍，就是幻痛的再次隐隐发作，就是曾经的迷恋在搅乱心绪。只不过前男友的主动复合，暴露了这种男人的卑贱与不值得。当她低头哂笑，幻痛才真正消失，克里斯托弗才成为真正唯一的爱人。而那通诡秘的电话，也提醒了她在爱情中的欺骗，释放出过去的幽灵，紧紧地缠绕住她。就像那座因幻痛而重建的 18 世纪柏林宫却行使着 21 世纪的博物馆功能，仿佛永远也不可能进步，她仓促重建的爱情也不可能使她走出宿命。













影片中交错穿插着舒缓的钢琴旋律，像潺潺流水，时断时续，但总是那么平静淡然。太多幽谧唯美的意象，穿梭山间的红色火车，恍若白色花簇向水底坠落的气泡，恋人隔着玻璃触碰的手，渐渐被水淹没的苍穹与树林 ……人们忘了，神话曾经也是如此这般地诗意。