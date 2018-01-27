美国战争动作片收藏目录（未完待续，2017-2-9 更新）

正文为已经做了 ISO/nrg 部分，正文回复为未做的部分，知名较高的导演、演员的影片按照影人分类，大多未收录到本目录！

本目录因本人并没有全部欣赏，不一定全部是战争片，部分警匪等动作片，全部中文字幕，部分有花絮、导评、OST、画册扫描件等，每部配置均有注明。





目录按照上映时间排序，评分仅供参考，多来自豆瓣，次选 IMDb，时光网因为搜索功能欠佳，做最后的替补选择。





1927 翼/铁翼雄风/比翼情天 Wings，7.7，

导演: 威廉·A·韦尔曼，黑白默，第一届奥斯卡最佳影片，

国版D5；BD TM-1364 （数据有误，不可镜像）；

1941 约克军曹 Sergeant York ，7.5，导演: 霍华德·霍克斯，加里·库珀，

YJ-0015 华纳一区修复珍藏版+中文导评；

1953 乱世忠魂/永垂不朽/红粉忠魂未了情 From Here to Eternity，7.6，

SJBD-1102A 美A+多区+国配+中文导评+花絮，

导演: 弗雷德·金尼曼，

主演: 伯特·兰卡斯特、蒙哥马利·克利夫特、黛博拉·蔻儿、弗兰克·辛纳特拉

1956 战争与和平，托尔斯泰名著美版，导演: 金·维多，奥黛丽·赫本一女三夫，

QN-0463，派拉蒙纪念收藏版（罗里数字修复）+三区+国配+花絮+OST 12首；

即使受苦也要热爱生命，就是热爱上主，SJBD-0585A/DT-81230；

1959 猪排山/波克卓普峰 Pork Chop Hill ，6.7，格利高里·派克，新UPS-339，法版；

1962 最长的一天/碧血长天 The Longest Day，8.4，肖恩·康纳利、约翰·韦恩，

SJBD-0565A 美A+多区素材+4条国配（八一公映、央视、六区、内参）+花絮；

CQD9，日港韩+3条国配+花絮+OST ；

1970 巴顿将军/铁血将军巴顿/ Patton: A Salute to a Rebel ，8.1，主演: 乔治·C·斯科特，

F9-331， 2D9 ，FOX《巴顿将军》终极双碟版本， 全新70MM胶片数字修复，

全新增值花絮首度公开，更有影坛重量级人物抬庄，电影大师科波拉（《教父三部曲》）

亲自出马全新解说 评论！FH诚意奉献，集全球精华制作于一身，正片采用英国二区

双碟数字修复DTS版，全国市场独家优质中文 科波拉解说评论字幕，集成过往历史版本

优质中文历史解说评论字幕，多达三条正版及公映国语配音内附，更有绝版OST ！

SJBD-0666A 美A+多区+3国配+导评+花絮；

1970 偷袭珍珠港 / 虎！虎！虎！ Tora! Tora! Tora! ，1970，8.1，

导演: 理查德·弗莱彻、深作欣二、舛田利雄，

SJD9-0989A 美A+美法日港+国配DD5.1+花絮+OST+中文导评；

1971 沙漠之狐隆美尔 Desert Rats，7.6，美国，理查德·伯顿，HMV-D5 美港韩 ；

1977 遥远的桥 A Bridge Too Far，8.0，SB 超码版，安东尼·霍普金斯、罗伯特·雷德福，

SJBD-0590A 美A+多区素材+2条国配（内参、德加拉+花絮+中文导评；





1987 血肉战场 / 汉堡高地 / Hamburger Hill，6.3，美国，

Q-0968 法韩+国配2.0；

GW-043W 美A+美港+国配2.0+花絮（4条中文字幕）；

1983 战争风云 The Winds of War，8.7，导演：丹·柯蒂斯，

SJ-4834A ，6D9， 美版+花絮+OST+原著中文电子版；

1988 战争与回忆 War and Remembrance，9.2，导演：丹·柯蒂斯，

SJ-4835A，SJ-4836A ， 10D9 ，美版+花絮+OST+原著中文电子版+手册扫描文件；





1986 壮志凌云 Top Gun，7.7，

导演: 托尼·斯科特，主演: 汤姆·克鲁斯、方·基默、蒂姆·罗宾斯、梅格·瑞恩

MAC 05638 ，1+3+6+花絮+OST；

DNA HD-0059 ，A+1+2+3+6+OST刻录包 ；

QM-159，A+1区SCE版+日+3+泰+六区/经典双国语+中文导评+花絮+OST+CD；

SJBD-0134B，拉蒙美港A+各区素材+长译/八一/央视三国配+中文导评+完整花絮





1991 黑暗之心：一个电影人的启示录 Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse，

7.9，导演：福克斯·巴尔Fax Bahr，

主演：弗朗西斯·福特·科波拉、马龙·白兰度、马丁·辛，

关于科波拉拍摄《现代启示录》过程的纪录片，以片场实录和科波拉生活中的一些私人镜头为主，很多素材由他老婆埃莉诺·科波拉拍摄，勾勒出一个重压之下、几近崩溃的科波拉。

WX-1476，派拉蒙一区首发版+花絮 ；

1998 拯救大兵瑞恩 / 雷霆救兵(港) / 抢救雷恩大兵Saving Private Ryan ，8.8，

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格，主演: 汤姆·汉克斯、范·迪塞尔、马特·达蒙，

红龙 SD-837 / MAC 070，3D9+D5 ；

SJD9-0015C 美A+美港法日泰+6区/央视双国配+OST；

1999 战火巴格达/战火实录/甲弹部队Bravo Two Zero ，7.2，英国，肖恩·宾，

Q-1416 美版 ；

2000 爱国者/孤军雄心 /决战时刻 The Patriot，8.1，

导演: 罗兰·艾默里奇， 梅尔·吉布森、希斯·莱杰，

SJD9-0196A 美A延展版+多区+6区国配5.1+精选花絮；

2001 珍珠港 Pearl Harbor，7.8，导演: 迈克尔·贝，

SJBD-0491A ，美A+多区素材+国粤配音+3条中文导评+花絮，

主演：本·阿弗莱克、乔什·哈奈特、凯特·贝金赛尔、小库珀·古丁、 强·沃特、

亚历克·鲍德温、詹妮弗·加纳 ；

2001 深入敌后/冲出封锁线/天击战线 Behind Enemy Lines ，7.3，

导演: 约翰·摩尔 John Moore，主演：欧文·威尔逊、吉恩·哈克曼，

D9 3G-BD0350 美A+美日港；

2006 深入敌后2、邪恶轴心，5.6，导演: 詹姆斯·道森 James Dodson，WX-0787，1+3；

2009 深入敌后3：哥伦比亚 Behind Enemy Lines: Colombia，5.9，导演: 提姆·麦锡森，

TOP-205，1+3+花絮 ；

2014 深入敌后4：天击战线 / 第八海豹突击队:深入敌后 / 冲出封锁线

Seal Team Eight: Behind Enemy Lines，4.8，美国，导演: 罗伊·雷内

SJD9-4462A 第二版，美A+美泰港+花絮；





2002 我们曾经是战士/越战忠魂/军天壮志/士兵宣言 We Were Soldiers，7.5，梅尔·吉布森

DNA HD-0032 A+多区素材+国配2.0+中文导评+OST+ROM-OST刻录包 ；

2004 炮火下的宫殿 Gunner Palace ，6.5，美国纪录片，L J - D5 美版 ；

2005 前进巴格达/伊拉克一日/美国战士 American Soldiers ，6.0，美国/加拿大，

WX-0444 丹麦版+港三 ；

2007 节选修订/编译/波湾阴谋/洁版伊拉克 Redacted，7.3，布莱恩·德·帕尔玛

BOSS-560 英B+日港+花絮 ；

2009 信使/亡情使者/天堂信差/代信人 The Messenger ，7.3，

导演: 欧伦·穆弗曼，主演:伍迪·哈里森，

CC-J1424 美版 （SJD9-2720A 1+A+3+花絮，数据有误不能镜像）

2012 海豹六队：突袭乌萨马本拉登 / 代号：杰罗尼莫 / 猎杀本拉登，

Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden ，6.7，美国，凯瑟琳·毕格罗，

VS-2899 美A+港台等+花絮+OST ；

2011 五日战争/八月战事 / 格鲁吉亚 5 Days of August，5.8，美国，方·基默，Q7D9-9564





































页2，为暂未找到的 ！