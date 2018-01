美国战争动作片收藏目录（未完待续，2017-2-9 更新）

正文为已经做了 ISO/nrg 部分,正文回复为未做的部分,知名较高的导演、演员的影片按照影人分类,大多未收录到本目录!

本目录因本人并没有全部欣赏,不一定全部是战争片,部分警匪等动作片,全部中文字幕,部分有花絮、导评、OST、画册扫描件等,每部配置均有注明。





目录按照上映时间排序,评分仅供参考,多来自豆瓣,次选 IMDb,时光网因为搜索功能欠佳,做最后的替补选择。





1927 翼/铁翼雄风/比翼情天 Wings,7.7,

导演: 威廉·A·韦尔曼,黑白默,第一届奥斯卡最佳影片,

国版D5;BD TM-1364 (数据有误,不可镜像);

1941 约克军曹 Sergeant York ,7.5,导演: 霍华德·霍克斯,加里·库珀,

YJ-0015 华纳一区修复珍藏版+中文导评;

1953 乱世忠魂/永垂不朽/红粉忠魂未了情 From Here to Eternity,7.6,

SJBD-1102A 美A+多区+国配+中文导评+花絮,

导演: 弗雷德·金尼曼,

主演: 伯特·兰卡斯特、蒙哥马利·克利夫特、黛博拉·蔻儿、弗兰克·辛纳特拉

1956 战争与和平,托尔斯泰名著美版,导演: 金·维多,奥黛丽·赫本一女三夫,

QN-0463,派拉蒙纪念收藏版(罗里数字修复)+三区+国配+花絮+OST 12首;

即使受苦也要热爱生命,就是热爱上主,SJBD-0585A/DT-81230;

1959 猪排山/波克卓普峰 Pork Chop Hill ,6.7,格利高里·派克,新UPS-339,法版;

1962 最长的一天/碧血长天 The Longest Day,8.4,肖恩·康纳利、约翰·韦恩,

SJBD-0565A 美A+多区素材+4条国配(八一公映、央视、六区、内参)+花絮;

CQD9,日港韩+3条国配+花絮+OST ;

1970 巴顿将军/铁血将军巴顿/ Patton: A Salute to a Rebel ,8.1,主演: 乔治·C·斯科特,

F9-331, 2D9 ,FOX《巴顿将军》终极双碟版本, 全新70MM胶片数字修复,

全新增值花絮首度公开,更有影坛重量级人物抬庄,电影大师科波拉(《教父三部曲》)

亲自出马全新解说 评论!FH诚意奉献,集全球精华制作于一身,正片采用英国二区

双碟数字修复DTS版,全国市场独家优质中文 科波拉解说评论字幕,集成过往历史版本

优质中文历史解说评论字幕,多达三条正版及公映国语配音内附,更有绝版OST !

SJBD-0666A 美A+多区+3国配+导评+花絮;

1970 偷袭珍珠港 / 虎!虎!虎! Tora! Tora! Tora! ,1970,8.1,

导演: 理查德·弗莱彻、深作欣二、舛田利雄,

SJD9-0989A 美A+美法日港+国配DD5.1+花絮+OST+中文导评;

1971 沙漠之狐隆美尔 Desert Rats,7.6,美国,理查德·伯顿,HMV-D5 美港韩 ;

1977 遥远的桥 A Bridge Too Far,8.0,SB 超码版,安东尼·霍普金斯、罗伯特·雷德福,

SJBD-0590A 美A+多区素材+2条国配(内参、德加拉+花絮+中文导评;





1987 血肉战场 / 汉堡高地 / Hamburger Hill,6.3,美国,

Q-0968 法韩+国配2.0;

GW-043W 美A+美港+国配2.0+花絮(4条中文字幕);

1983 战争风云 The Winds of War,8.7,导演:丹·柯蒂斯,

SJ-4834A ,6D9, 美版+花絮+OST+原著中文电子版;

1988 战争与回忆 War and Remembrance,9.2,导演:丹·柯蒂斯,

SJ-4835A,SJ-4836A , 10D9 ,美版+花絮+OST+原著中文电子版+手册扫描文件;





1986 壮志凌云 Top Gun,7.7,

导演: 托尼·斯科特,主演: 汤姆·克鲁斯、方·基默、蒂姆·罗宾斯、梅格·瑞恩

MAC 05638 ,1+3+6+花絮+OST;

DNA HD-0059 ,A+1+2+3+6+OST刻录包 ;

QM-159,A+1区SCE版+日+3+泰+六区/经典双国语+中文导评+花絮+OST+CD;

SJBD-0134B,拉蒙美港A+各区素材+长译/八一/央视三国配+中文导评+完整花絮





1991 黑暗之心:一个电影人的启示录 Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse,

7.9,导演:福克斯·巴尔Fax Bahr,

主演:弗朗西斯·福特·科波拉、马龙·白兰度、马丁·辛,

关于科波拉拍摄《现代启示录》过程的纪录片,以片场实录和科波拉生活中的一些私人镜头为主,很多素材由他老婆埃莉诺·科波拉拍摄,勾勒出一个重压之下、几近崩溃的科波拉。

WX-1476,派拉蒙一区首发版+花絮 ;

1998 拯救大兵瑞恩 / 雷霆救兵(港) / 抢救雷恩大兵Saving Private Ryan ,8.8,

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格,主演: 汤姆·汉克斯、范·迪塞尔、马特·达蒙,

红龙 SD-837 / MAC 070,3D9+D5 ;

SJD9-0015C 美A+美港法日泰+6区/央视双国配+OST;

1999 战火巴格达/战火实录/甲弹部队Bravo Two Zero ,7.2,英国,肖恩·宾,

Q-1416 美版 ;

2000 爱国者/孤军雄心 /决战时刻 The Patriot,8.1,

导演: 罗兰·艾默里奇, 梅尔·吉布森、希斯·莱杰,

SJD9-0196A 美A延展版+多区+6区国配5.1+精选花絮;

2001 珍珠港 Pearl Harbor,7.8,导演: 迈克尔·贝,

SJBD-0491A ,美A+多区素材+国粤配音+3条中文导评+花絮,

主演:本·阿弗莱克、乔什·哈奈特、凯特·贝金赛尔、小库珀·古丁、 强·沃特、

亚历克·鲍德温、詹妮弗·加纳 ;

2001 深入敌后/冲出封锁线/天击战线 Behind Enemy Lines ,7.3,

导演: 约翰·摩尔 John Moore,主演:欧文·威尔逊、吉恩·哈克曼,

D9 3G-BD0350 美A+美日港;

2006 深入敌后2、邪恶轴心,5.6,导演: 詹姆斯·道森 James Dodson,WX-0787,1+3;

2009 深入敌后3:哥伦比亚 Behind Enemy Lines: Colombia,5.9,导演: 提姆·麦锡森,

TOP-205,1+3+花絮 ;

2014 深入敌后4:天击战线 / 第八海豹突击队:深入敌后 / 冲出封锁线

Seal Team Eight: Behind Enemy Lines,4.8,美国,导演: 罗伊·雷内

SJD9-4462A 第二版,美A+美泰港+花絮;





2002 我们曾经是战士/越战忠魂/军天壮志/士兵宣言 We Were Soldiers,7.5,梅尔·吉布森

DNA HD-0032 A+多区素材+国配2.0+中文导评+OST+ROM-OST刻录包 ;

2004 炮火下的宫殿 Gunner Palace ,6.5,美国纪录片,L J - D5 美版 ;

2005 前进巴格达/伊拉克一日/美国战士 American Soldiers ,6.0,美国/加拿大,

WX-0444 丹麦版+港三 ;

2007 节选修订/编译/波湾阴谋/洁版伊拉克 Redacted,7.3,布莱恩·德·帕尔玛

BOSS-560 英B+日港+花絮 ;

2009 信使/亡情使者/天堂信差/代信人 The Messenger ,7.3,

导演: 欧伦·穆弗曼,主演:伍迪·哈里森,

CC-J1424 美版 (SJD9-2720A 1+A+3+花絮,数据有误不能镜像)

2012 海豹六队:突袭乌萨马本拉登 / 代号:杰罗尼莫 / 猎杀本拉登,

Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden ,6.7,美国,凯瑟琳·毕格罗,

VS-2899 美A+港台等+花絮+OST ;

2011 五日战争/八月战事 / 格鲁吉亚 5 Days of August,5.8,美国,方·基默,Q7D9-9564





































页2,为暂未找到的 !