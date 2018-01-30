（标准CC版 碟讯）胜新太郎 座头市系列，日本银幕上最著名的盲者形象

座头市乃日本民间传说中的著名盲剑客。 日本在1962至1989年间共拍摄了26部有关「座头市」的电影，此外还有电视连续剧，几十年下来，盲剑侠座头市的形象广受欢迎且风靡不衰，其中尤以60、70年代胜新太郎主演的系列电影最脍炙人口，让盲剑客的形象深植人心。





SJ 的版本一直杳无信息，后来收了VS的套装，近日应碟友帮其复刻了其中一张，遂想到应该整理一下这个系列的碟报，图文均来自魔灯影像、动感唱片等碟商碟报 ！

片名： 座头市：盲剑客全传 （CC标准收藏版）





编号：VS-3281

配置：一区CC标准收藏版（全新数码修复）+【独家】台三官方中/英文字幕+

CC版完整花絮内容（封套内有详尽花絮信息）+

【独家】《座头市音乐旅3CD（1962-1973）》绝版电影原声+CC原版影介手册扫描件）

编号：VS-3281

音轨：日DD1.0 384K

字幕：英文、中文（简、繁）

花絮：

— 1978年纪录片《盲剑客》，关于座头市的生平，以及对胜新太郎、导演John Nathan访谈

— 影评人汤尼·雷恩访谈

— 全25部预告片





同时出货 ，17个封面 18碟













VS-3281-1 座头市物语+续·座头市物语

VS-3281-2 新·座头市物语

VS-3281-3 座头市凶状旅+座头市喧哗旅

VS-3281-4 座头市千两首

VS-3281-5 座头市恣意风筝+座头市血笑旅

VS-3281-6 座头市大闹官府

VS-3281-7 座头市二段斩+座头市逆手斩

VS-3281-8 座头市地狱旅

VS-3281-9 听见座头市之歌+座头市渡海

VS-3281-10 座头市铁火旅

VS-3281-11 座头市逃狱

VS-3281-12 座头市血烟街道+座头市战帖

VS-3281-13 座头市喧哗太鼓+座头市与用心棒

VS-3281-14 座头市大战火神庙

VS-3281-15 座头市与独臂刀+座头市御用旅

VS-3281-16 新座头市物语：折杖

VS-3281-17 新座头市物语：笠间的血祭+花絮碟(2D9)











页1、VS-3281，18D9 ；

页2、VS-3281 封套图赏 ；

页3、RBD-UN84621 ，9BD25 盒装 ；

DT-81350~T-81358 ，9BD25 简装 ；

页4、EE 碟报、剧情简介（传闻做坏）；

页5、天猫TW 9BD25简装 。