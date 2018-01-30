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（标准CC版 碟讯）胜新太郎 座头市系列，日本银幕上最著名的盲者形象

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2018-1-30 12:30:56

 

 

      座头市乃日本民间传说中的著名盲剑客。 日本在1962至1989年间共拍摄了26部有关「座头市」的电影，此外还有电视连续剧，几十年下来，盲剑侠座头市的形象广受欢迎且风靡不衰，其中尤以60、70年代胜新太郎主演的系列电影最脍炙人口，让盲剑客的形象深植人心。


      SJ 的版本一直杳无信息，后来收了VS的套装，近日应碟友帮其复刻了其中一张，遂想到应该整理一下这个系列的碟报，图文均来自魔灯影像、动感唱片等碟商碟报 ！

 

 

 

 

 

 

片名：座头市：盲剑客全传（CC标准收藏版）


编号：VS-3281

配置：一区CC标准收藏版（全新数码修复）+【独家】台三官方中/英文字幕+

        CC版完整花絮内容（封套内有详尽花絮信息）+

       【独家】《座头市音乐旅3CD（1962-1973）》绝版电影原声+CC原版影介手册扫描件）
编号：VS-3281
音轨：日DD1.0 384K
字幕：英文、中文（简、繁）
花絮：
— 1978年纪录片《盲剑客》，关于座头市的生平，以及对胜新太郎、导演John Nathan访谈
— 影评人汤尼·雷恩访谈
— 全25部预告片

同时出货 ，17个封面 18碟



 



VS-3281-1   座头市物语+续·座头市物语

VS-3281-2   新·座头市物语
VS-3281-3   座头市凶状旅+座头市喧哗旅
VS-3281-4   座头市千两首
VS-3281-5   座头市恣意风筝+座头市血笑旅
VS-3281-6   座头市大闹官府
VS-3281-7   座头市二段斩+座头市逆手斩
VS-3281-8   座头市地狱旅
VS-3281-9   听见座头市之歌+座头市渡海
VS-3281-10  座头市铁火旅
VS-3281-11  座头市逃狱
VS-3281-12  座头市血烟街道+座头市战帖
VS-3281-13  座头市喧哗太鼓+座头市与用心棒
VS-3281-14  座头市大战火神庙
VS-3281-15  座头市与独臂刀+座头市御用旅
VS-3281-16  新座头市物语：折杖
VS-3281-17  新座头市物语：笠间的血祭+花絮碟(2D9)



页1、VS-3281，18D9 ；

页2、VS-3281 封套图赏 ；

页3、RBD-UN84621 ，9BD25 盒装 ；

       DT-81350~T-81358 ，9BD25 简装 ；

页4、EE 碟报、剧情简介（传闻做坏）；

页5、天猫TW 9BD25简装 。

 

附：5K套装及相关碟报 剑戟经典：胜新太郎的盲侠座头市

 

 

上一页12345

标签： 标准(24)

8.0 

座头市物语 (1962)

影评(5)

收藏(31)

座头市物语/Zatôichi monogatari(1962)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7890256/
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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

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2018-1-30 12:40:12

5K 套装，19D5 ：

 

剑戟经典：胜新太郎的盲侠座头市

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1 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

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