2009 镰刀梦魇 1-7，五张D9七部影片，一气呵成惊心动魄！

收碟版本为CJ 系列,前三部为单D9 ,后4部为合辑,每碟2部影片,共计5碟7部。

镰刀梦魇 Children of the Corn





简介:

一个名叫艾萨克的男孩,具有神奇的发号施令的能力,他来到一个内布腊斯加州的一个叫做盖特林的小镇,怂恿所有的小孩杀掉这个镇里的每一个大人。而一对年轻的情侣在行路的途中,发现了一具尸体,感到十分蹊跷,于是来到最近的盖特林镇想要打电话报警,并寻求帮助,却发现整个城镇都像被荒废了一样,同时,他们也陷入了这场恐怖的杀人灾难中。原来,小镇外有一篇玉米地,不知道处于什么样的原因,这块地被一种神秘的力量所控制,而这个叫做艾萨克的小孩正是被这股力量所控制,成为血腥案件的领导。这对毫不知情的情侣在小镇上度过了他们人生中最恐怖的日子,但是,希望总是在最绝望的时候降临,但愿他们依靠自己的能力最终能够活着逃出小镇。

编号:编号CC-J323

配置:英二区版+DTS音轨+自制优质中文字幕+完整精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

音轨:英语DD 2.0 192K、英语DTS 5.1 768K、英语DD 5.1 448K、英语DD 2.0 192K解说

字幕:英文、两条中文

花絮:评论音轨、访谈、剧照、演职员介绍、预告片

容量:7.90GB

来自英二区发行的套装版本,画面经过了数码修复,自制一条优质中文字幕,完整的精彩花絮内附。



镰刀梦魇2 Children Of The Corn II: The Final Sacrifice



简介:

一对路过小镇的男女朋友他们两人在镇外发现一具被弃置公路旁的儿童尸体,因觉得事有蹊跷,遂决定打电话报警,因而驶入盖特林镇,奇怪的是这个镇上竟没有任何成人的踪迹,而所有孩童都听命于一位名叫艾塞克的小孩,原来因镇外玉米田中一股不知名的诡异魔力影响。艾塞克在三年前便自称上帝使者,指使镇上的孩童杀死所有成人,成为血腥领导,当这对年轻恋人进入镇上开始,便面对了一连串恐怖的命运,他们能活着逃出这个令人毛骨悚然的小镇吗?

编号:CC-J324:

配置:英二区版+DTS音轨+自制优质中文字幕+完整精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

英语DD 2.0 192K、英语DTS 5.1 768K、英语DD 5.1 448K、英语DD 2.0 192K解说

字幕:英文、两条中文

花絮:评论音轨、剧照、演职员介绍、预告片

容量:7.77GB



来自英二区发行的套装版本,画面经过了数码修复,自制一条优质中文字幕,完整的精彩花絮内附。



镰刀梦魇3 Children Of The Corn III: Urban Harvest



简介:

美国内布拉斯加州的玉米田,有位农夫厄尔给奇某日突然暴毙,他的儿子书亚和养子埃利于是被送芝加哥市的波特夫妇家中寄养。这一对农家兄弟开始在大都市上学,书亚很快便适应了新环境,并交了个女友玛莉亚,但埃利却开始影响他的同学,使所有的同学被他洗脑。很快地,举凡对埃利造成阻碍的成人,包括波特太太和校长诺伦神父,相继暴毙身亡,在一片混乱中,唯一保持清醒的只有书亚,他看清了埃利的狰狞面目,并在埃利想利用一种特别的玉米征服世界之前出面阻止,他能否制服这恶魔化身的弟弟?

编号:CC-J325

配置:英二区版+DTS音轨+自制优质中文字幕+完整精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

英语DD 2.0 192K、英语DTS 5.1 768K、英语DD 5.1 448K

花絮:剧照、演职员介绍、预告片

容量:7.69GB

来自英二区发行的套装版本,画面经过了数码修复,自制一条优质中文字幕,完整的精彩花絮内附。



镰刀梦魇4 Children Of The Corn IV: The Gathering



简介:

在美国中西部的一个小镇,小孩被一股难以捉摸的魔力影响,这些恶魔将真身隐藏在玉米田中,在最阴森的夜里,大肆出动,吸取儿魂。一名年青的医科学生为了拯救小孩,要在神秘邪魔成功夺取镇中儿魂之前,深入虎穴调查真相,不惜牺牲自己性命将邪魔驱除。



编号:CC-J354

配置:美一区版+三区中文字幕+精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

音轨:英语DD 2.0 192K、法语DD 2.0 192K

字幕:英文、两条中文

花絮:预告片

容量:7.91GB



来自法二区发行的版本,原版为D5,因此创佳集成了也是D5的《镰刀梦魇5》,组成一张D9。复合三区中文字幕,完整的精彩花絮。

镰刀梦魇5 Children Of The Corn V: Fields of Terror

简介:

六位同学於路途上失散分别不约而同地来到一个位於市郊沙漠小镇上,他们寻找不到对方,只发现镇上有一小孩,凶残成性像是给魔鬼支配着,他们走到那,都会遇上被肢解後的零碎屍骸,他们於是决定留下来,拯救小孩,尝试干他们的死亡习作.





编号:CC-J354

配置:一区版+自制优质中文字幕+精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

音轨:英语DD 2.0 192K、法语DD 2.0 192K

字幕:英文、两条中文

花絮:预告片

容量:7.91GB



镰刀梦魇6 Children Of The Corn 666: Isaac's Return



简介:

汉娜回到她的出生地,试图找到母亲当年弃她而去的原因。在当地医院里她发现了一名神秘的植物人艾萨克。她的出现让艾萨克奇迹苏醒,而她的身世之谜也逐渐浮出了水面。



编号:CC-J398

配置:德二区版+英二素材+花絮

视频:可变宽屏16:9

音轨:英语DD 5.1 384K、德语DD 5.1 384K、德语DD 2.0 192K

字幕:英文、两条中文

花絮:演职员介绍、预告片

容量:7.92GB



来自英国发行的二区版本,自制一条优质中文字幕。主菜单按上进入《镰刀梦魇7》。 创佳 把《镰刀梦魇6》和《镰刀梦魇7》两张D5合并成一张D9。

镰刀梦魇7 Children Of The Corn: Revelation

简介:

在一栋即将重建的公寓里,杰美的祖母离奇失踪。杰美循迹搜索,发现多年前在这公寓的一次邪教组织自杀性火灾中,祖母居然是唯一的幸存者。与此同时,一群古怪的小孩子也像幽灵般缠绕着杰美。





编号:CC-J398

配置:一区版+自制优质中文字幕+完整精彩花絮

视频:可变宽屏16:9

音轨:英语DD 5.1 448K

字幕:英文、两条中文

花絮:预告片

容量:7.92GB



来自一区发行的版本,自制一条优质中文字幕,花絮只有N多的预告片。主菜单按上进入《镰刀梦魇6》。 创佳 把《镰刀梦魇6》和《镰刀梦魇7》两张D5合并成一张D9。



“藏经阁”的标志:

外型是一个残旧的印章,象征古老的文化、珍贵的经典,蕴藏丰富;

里面有一盏长明灯,由“藏经阁”三个字汉语拼音的第一个拼音组成,形象简约,寓意了悠久的文化根基,像长明灯那样恒久不息,代表着永恒、求知、光明。

关于这个商标,思路源于9区的一家碟商,这家碟商后来夭折,但他的名字我很喜欢。经历了无数次反复的修改,形成现在的样子。

值得庆幸的是,2008年夏天,“藏经阁”商标及“藏经阁”文化领域用名,已经向国家商标局申请注册,接受审核,现在可以使用“TM”的正在注册标志。

现在,它寓意了自己的碟片收藏:品种众多、繁杂,各具意义,暂时作为自己碟片的收藏品牌使用。