X战警系列1-8：特异功能战队与邪恶力量的激斗，漫威同名漫画改编，SJBD等

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X战警：逆转未来 (2014)，在整个《X战警》系列里面，是网评口碑最高的一部！
上映顺序一览：
页1、引言；
收碟一览：
页2、
2000 X战警 X-Men，7.6，
SJBD- 0343A，福克斯英国B区画中画版+美A+央视版国配/六区5.1台湾国配+
TVB明珠台粤语+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+
各版最完整超4小时花絮（皆附中文字幕）；
DB-0308，德宝D9，美A+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕+6区5.1及央视双国配+
中文评论字幕+完整花絮+OST（PALY向上进入）；
2003 X战警2 X2 ，7.6，
SJBD-0344A，福克斯英国B区画中画版+美A+央视版国配/六区5.1台湾国配+
TVB明珠台粤语+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+
各版最完整近3小时花絮（皆附中文字幕）；
2006 X战警3：背水一战 X-Men: The Last Stand，7.5，
SJBD-0345A，福克斯英国B区画中画版+美A+六区5.1台湾国配+TVB明珠台粤语
+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+
各版最完整超4小时花絮（皆附中文字幕）；
页3、
2009 金刚狼 X-Men Origins: Wolverine，7.2，
SJBD -0348A，港A、英B、C区+港3三碟版+法日泰+
自制国际公映版（进入原版菜单播放）及大陆公映版（中文菜单直接播放）双Title
+5.1公映国配+官方中英法西日韩泰字幕+汉化琐事及双评论字幕+
自制工程泄露版与正片对比画中画播放模式+保留原版含互动内容在内完整幕后花絮
+额外增补蓝光缺失之港3碟三花絮内容并附独家全程（大部分官方中文字幕）；
2013 金刚狼2 The Wolverine，6.2，
3GBD-25 1366 盒装；
SJD9 -4280B ，福克斯1、3区共版[加长版视频（加长12分钟）]+蓝光+法日泰+
3区官方中韩泰字幕+官方5.1公映国配+完整花絮+OST；
FM 日2版；
页4、
2011 X战警：第一战 X-Men: First Class，8.1，
SJBD -0346A，福克斯/百代法B三碟豪华限量版+美A日A+台A含双交互特辑在内互动框架
+2015央视国配+官方中英法西日韩泰字幕+各版花絮中字+法版影介手册扫描件；
VS-2376，已镜像，福克斯1区+三区中/英/法/韩/泰全套官方字幕+日2+完整花絮；
GW-1017G ，已镜像，1+A+3+日2+法2+泰3+花絮+OST ；
DB-0021，已镜像，美A+官方中韩泰字幕+花絮+电影原音；
2014 X战警：逆转未来 X-Men: Days of Future Past ，8.2，
SJBD-0347A，福克斯A国际版+全套中英法日韩泰官方字幕+完整中字花絮+源种中影国配；
新索 BD50，131分钟，58301 B21，英DTS+国配DD5.1+花絮；
页5、
2016 X战警：天启 X-Men: Apocalypse，7.8，
SJBD -2279A，福克斯美港德三版蓝光+港A区更全音轨字幕+高保真数字公映国配
+官方中英法日泰印尼马来越南字幕+完整幕后花絮中文字幕；
SJD9-5834，福克斯1区+蓝光+公映国配+据公映国配整理中字+完整花絮+OST；
2016 死侍 Deadpool ，7.6，
页6、
X战警 珍藏合集 X-MEN Collection，新索蓝光BD50×6，幕后花絮+6张明信片，未收：
X战警、X战警2、X战警：背水一战、X战警：第1战、X战警：逆转未来、X战警：天启。
拓展链接：X战警系列 1-8：特异功能战队与邪恶力量的激斗，漫威同名漫画改编，4GBD 套盒
（碟讯）变种特攻/ X 战警：第一战 VS-2376 、GW-1017G DB-0021、SJBD -0346A。
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