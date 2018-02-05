X战警系列1-8：特异功能战队与邪恶力量的激斗，漫威同名漫画改编，SJBD等

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X战警：逆转未来 (2014)，在整个《X战警》系列里面，是网评口碑最高的一部！

上映顺序一览：

页1、引言；

收碟一览：

页2、

2000 X战警 X-Men‎，7.6，

SJBD- 0343A，福克斯英国B区画中画版+美A+央视版国配/六区5.1台湾国配+

TVB明珠台粤语+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+

各版最完整超4小时花絮（皆附中文字幕）；

DB-0308，德宝D9，美A+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕+6区5.1及央视双国配+

中文评论字幕+完整花絮+OST（PALY向上进入）；

2003 X战警2 X2‎ ，7.6，

SJBD-0344A，福克斯英国B区画中画版+美A+央视版国配/六区5.1台湾国配+

TVB明珠台粤语+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+

各版最完整近3小时花絮（皆附中文字幕）；

2006 X战警3：背水一战 X-Men: The Last Stand‎，7.5，

SJBD-0345A，福克斯英国B区画中画版+美A+六区5.1台湾国配+TVB明珠台粤语

+全套官方中英法日韩泰官方字幕+汉化画中画及讲评音轨字幕+

各版最完整超4小时花絮（皆附中文字幕）；

页3、

2009 金刚狼 X-Men Origins: Wolverine‎，7.2，

SJBD -0348A，港A、英B、C区+港3三碟版+法日泰+

自制国际公映版（进入原版菜单播放）及大陆公映版（中文菜单直接播放）双Title

+5.1公映国配+官方中英法西日韩泰字幕+汉化琐事及双评论字幕+

自制工程泄露版与正片对比画中画播放模式+保留原版含互动内容在内完整幕后花絮

+额外增补蓝光缺失之港3碟三花絮内容并附独家全程（大部分官方中文字幕）；

2013 金刚狼2 The Wolverine‎，6.2，

3GBD-25 1366 盒装；

SJD9 -4280B ，福克斯1、3区共版[加长版视频（加长12分钟）]+蓝光+法日泰+

3区官方中韩泰字幕+官方5.1公映国配+完整花絮+OST；

FM 日2版；

页4、

2011 X战警：第一战 X-Men: First Class，8.1，

SJBD -0346A，福克斯/百代法B三碟豪华限量版+美A日A+台A含双交互特辑在内互动框架

+2015央视国配+官方中英法西日韩泰字幕+各版花絮中字+法版影介手册扫描件；

VS-2376，已镜像，福克斯1区+三区中/英/法/韩/泰全套官方字幕+日2+完整花絮；

GW-1017G ，已镜像，1+A+3+日2+法2+泰3+花絮+OST ；

DB-0021，已镜像，美A+官方中韩泰字幕+花絮+电影原音；

2014 X战警：逆转未来 X-Men: Days of Future Past‎ ，8.2，

SJBD-0347A，福克斯A国际版+全套中英法日韩泰官方字幕+完整中字花絮+源种中影国配；

新索 BD50，131分钟，58301 B21，英DTS+国配DD5.1+花絮；

页5、

2016 X战警：天启 X-Men: Apocalypse，7.8，

SJBD -2279A，福克斯美港德三版蓝光+港A区更全音轨字幕+高保真数字公映国配

+官方中英法日泰印尼马来越南字幕+完整幕后花絮中文字幕；

SJD9-5834，福克斯1区+蓝光+公映国配+据公映国配整理中字+完整花絮+OST；

2016 死侍 Deadpool‎ ，7.6，

页6、

X战警 珍藏合集 X-MEN Collection，新索蓝光BD50×6，幕后花絮+6张明信片，未收：

X战警、X战警2、X战警：背水一战、X战警：第1战、X战警：逆转未来、X战警：天启。

拓展链接：

X战警系列 1-8：特异功能战队与邪恶力量的激斗，漫威同名漫画改编，4GBD 套盒