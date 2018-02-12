女导晴色不完全汇总（2016-0603 增补）

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本篇收藏日记为世界女导演情色、酷特作品不完全汇总，排序基本按照上映时间，文字系碟报、资料汇编 。
其中作品较多的导演单独开篇：
页1、引言；
页2、1943-2001，玛耶·黛伦先锋作品集（美国），EX-683 ，D9+D5 ；
1977、春之森林（德国，皮埃尔·吉雷斯·穆尔吉亚），LS-0434，德2版 ；
1993 情碎海伦娜 / 盒装美人 Boxing Helena，7.1，美国，SYY-D5，
导演：詹妮弗·林奇（大卫·林奇 女儿），主演：朱利安·山德斯、雪琳·芬 ；
1994、情-色四短片（美国、德国、巴西、中国四国的思维女导演），HMV 简5 ；
1995-1996、玛丽·贝蒂 情-色短片集（美国），中盛简5 ；
页3、1999、特别的吻给特别的你/非常吻感（加拿大，林恩·史杜克），OO-553，一区+台三；
2000、欲望悬流（加拿大，林恩·史杜克），OO-554，日二+台三；
2002、切肤不痛（法国 玛丽娜·德·范 自编自导自演），BW-0629 ，1区；
2004、圣女性女/没有圣诞老人（阿根廷 卢奎西亚·马特尔），BW-0705 ，法2；
2005、世界情爱短片杰作集，简5 日2 版 ；
2009、女性的舞会/女演员舞会（法国，伊玟），EE-1961。
2012、爱欲夜知味（德国） SJ-6495 ，德2+德B+完整花絮
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