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女导晴色不完全汇总（2016-0603 增补）

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2018-2-12 21:43:12

点击链接。打开原文：

 

女导晴色不完全汇总（2016-0603 增补）

 

       本篇收藏日记为世界女导演情色、酷特作品不完全汇总，排序基本按照上映时间，文字系碟报、资料汇编 。

 

       其中作品较多的导演单独开篇

凯瑟琳·布蕾亚：情欲女皇，谁与争锋 ？    

德国情色教母/前卫喜剧之母:多蕾丝·多丽（OB六碟）

意大利情色女大师：丽娜·维特缪勒 

 

 

页1、引言；

页2、1943-2001，玛耶·黛伦先锋作品集（美国），EX-683 ，D9+D5 ；

        1977、春之森林（德国皮埃尔·吉雷斯·穆尔吉亚），LS-0434，德2版 ；

        1993 情碎海伦娜 / 盒装美人 Boxing Helena，7.1，美国，SYY-D5，

                 导演：詹妮弗·林奇（大卫·林奇 女儿），主演：朱利安·山德斯、雪琳·芬 ；

        1994、情-色四短片（美国、德国、巴西、中国四国的思维女导演），HMV 简5 ；

        1995-1996、玛丽·贝蒂 情-色短片集（美国），中盛简5 ；

 

页3、1999、特别的吻给特别的你/非常吻感（加拿大，林恩·史杜克），OO-553，一区+台三；

        2000、欲望悬流（加拿大，林恩·史杜克），OO-554，日二+台三；

        2002、切肤不痛（法国 玛丽娜·德·范 自编自导自演），BW-0629 ，1区；

        2004、圣女性女/没有圣诞老人（阿根廷 卢奎西亚·马特尔），BW-0705 ，法2；

        2005、世界情爱短片杰作集，简5 日2 版 ；

        2009、女性的舞会/女演员舞会（法国，伊玟），EE-1961。

        2012、爱欲夜知味（德国） SJ-6495 ，德2+德B+完整花絮

 

 

 

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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

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