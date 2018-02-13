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WHD世界晴色电影精选，12张蓝光BD25=34部经典（全3辑），活色生香！

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2018-2-13 7:15:38

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

物美价廉，蓝转画质赛过D9，超高性价比！

 

 

世界晴色电影精选（第1辑）

 

编号：W5091，4BD

配置：A区蓝光版+无损HD内核DTS声轨+官方中文字幕

音轨：英语DTS5.1

字幕：中简 中繁 英

 

目录：

不羁的女孩、白日美人、感官世界、查泰莱夫人的情人、女性瘾者1-2部、艾曼纽、活色生香、

O娘的故事 、欲望与智慧、捆着我绑着我、晚娘、悲情丽塔、  禁忌2-3、 巴黎Q娘、

做我的奴隶 、巫毒激情

 

 

世界晴色电影精选（第2辑）

 

编号：W5092，4BD

配置：A区蓝光版+无损HD内核DTS声轨+官方中文字幕

音轨：英语DTS5.1

字幕：中简 中繁 英

 

目录：

情色姐妹、西西里的美丽传说、爱你九周半、情人、你妈妈也一样、巴黎最后的探戈、

五十度灰、五十度灰：调教、露西亚的情人、烈火情人、性爱学分、晴色沙漠、索多玛120天、

惊世狂花、蓝丝绒、戏梦巴黎、苦月亮、晚娘下部罪色

 

 

世界晴色电影精选（第3辑）

 

编号：W5093，4BD

配置：A区蓝光版+无损HD内核DTS声轨+官方中文字幕

音轨：英语DTS5.1

字幕：中简 中繁 英

 

目录：

本能、本能2、爱恋、爱人、范伦铁诺、偷窥狂人、欲望的果实、原罪、意大利种马、

女猫、妻子的性幻想、不伦之恋、五十度黑、色戒、情欲诱惑、色欲迷墙、甜蜜皮鞭、

偷窥、爱的躯壳

 

 

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7.7 

不羁的美女 (1991)

影评(31)

收藏(432)

不羁的美女/La Belle Noiseuse(1991)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8030693/
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2018-2-13 7:16:37

 

 

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1 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

2018-2-13 7:17:04

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2 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

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