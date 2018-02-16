（碟讯) xXx极限特工 特种叛变，反恐暴族 限制级战警1-2， 范·迪塞尔 经典动作代表作

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SJ-1515A~1516A 极限特工 (1-2)





















极限特工/3X反恐暴族 xXx (2002)，7.3，

【独有原版及全中文导航双模菜单】

类型： 动作 / 惊悚 / 冒险

导演：罗伯·科恩

主演：范·迪塞尔、艾莎·阿基多

剧情：

山德·凯奇（范·迪塞尔）曾经是一名顶级的极限运动专家，他精通于种种挑战人类体能极限的惊险项目，例如速降、高山滑雪、攀岩、摩托车越野、雪地滑板等等，多年的运动生涯也赋予了山德极其出色的体能、敏锐的反应和坚忍的意志力。但是同时，由于脾气暴躁桀骜不驯的秉性，天赋过人的山德也不得不被迫提早远离了极限运动的比赛。

退役后，山德被美国国家安全局的秘密特工吉布森（萨缪尔·杰克逊）慧眼识珠，他看中了山德的过人之处，在吉布森的说服劝导下，一向喜欢接受挑战的山德加入了这个特工组织，经过各种严格的特殊训练，他终于成为了一名出色的秘密特工。

在这个神秘而步步危机的间谍世界里，山德接触到了一个训练有素组织严密的犯罪集团，为首的是一个绰号为YORGI（马顿·索卡斯）的神秘人物，毫无疑问，他意图操纵这个组织以达到统治世界的危险目的，为了对付他，山德必须用他全部的机智、勇敢和超人身手去对付这个隐藏在重重黑幕后的敌人。这场残酷无情的竞赛，比他以前参加过的任何极限运动都凶险百倍……









极限特工/3X反恐暴族 xXx (2002)

编号：SJ-1515A

配置：独享派拉蒙日A区高码修复版，复合索尼全区公版蓝光及3区双碟收藏版DVD精华，

荟萃中法日泰悉数官方素材，优选日A区最优视频及特别反恐杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成泰盛上译/东方联合京译双国配及明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，集成蓝光缺失DVD双碟版悉数幕后花絮内容并附独家全程（大部分官方）中文字幕。





音轨：英语DD-HD5.1 、英语5.1-448 、法语5.1-448 、国语5.1-448 、国语2.0-192

粤语2.0-192 、 日语5.1-448 、泰语5.1-384 、英语导评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 中导评简





花絮：

·删剪片段 15：54（含导评）（DVD）

·制作特辑 14：31（DVD）

·《极限特工2》抢先看 03：00（DVD）

·《极限特工2》场景预览 01：29（DVD）

·极限特工电影制作人手札 15：24 25：24（DVD）

·幕后特辑 06：56 14：36 06：51 03：50（DVD）

·视效解惑 03：07（DVD）

·片尾致谢段落--原始未剪切 03：29（DVD）

·情节串联图板比较 05：31 05：03（DVD）

·最终章：赞德之死 04：13（DVD）

·多角度特技 23：56（DVD）

·音乐录影带：“我的声音将获聆听” 03：09（DVD）

·音乐录影带：“肾上腺素” 04：19（DVD）

















极限特工2/3X之特种叛变 xXx: State of the Union (2005)，6.7





类型： 动作 / 惊悚 / 冒险

导演：李·塔玛霍瑞

主演：艾斯·库珀、塞缪尔·杰克逊

剧情：

由于政治风向的转变，一位备受爱戴的美国总统，被政府内部的激进分子视作眼中钉，成为已被锁定的暗杀目标。只有影片的两位主人公能够挽救危急的态势：一位是奥古斯塔斯·吉布（塞缪尔·杰克逊饰），他刚从国家安全局的最高机密总部死里逃生，正在逃避追杀；而另一位是戴瑞斯·斯通（艾斯·库伯饰），一位战功卓著的特种部队士兵，却正被关押在戒备森严的军事监狱里。

奥古斯塔斯在上一集中曾指导特工完成一项艰巨使命，这次他和武器专家托尼·李·薛佛（迈克尔·路夫饰）在国家安全局的地下指挥中心遭到杀手的莫名追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名特工戳穿害群之马的险恶阴谋。这名特工不仅要具备非同寻常的军事素质，而且要绝对忠诚，还要有作为局外人对目前叛乱形势的敏锐洞察力。虽然奥古斯塔斯找到了最佳人选戴瑞斯·斯通，但他梦寐以求的特工却正在监狱里服刑。戴瑞斯因为殴打上级军官而被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受解救危难中的总统和国家的重任。

白宫里，做派中庸的总统桑福德（彼得·施特劳斯饰）与激进派的国防部长乔治·戴克一向理念不合，后者曾是奥古斯塔斯和戴瑞斯的上司。当戴克出席一次政府招待会时，戴瑞斯扮成侍从潜入会场，试图打探内部消息。在宴会上，戴瑞斯结识了内阁官员的女儿查理·莎薇瑟（桑尼·梅布瑞饰），她后来协助戴瑞斯逃离了险境。

在戴瑞斯执行拯救使命的同时，还在被联邦调查局官员凯尔·斯蒂尔追捕，这位一心想飞黄腾达的联邦探员认为戴瑞斯是极度危险的罪犯。为了完成任务，戴瑞斯找到了两个当年一起在华盛顿街头混社会的伙伴，一位是前女友罗拉，现在正经营着一间名车行，一位是改装车厂老板奇克，他们不仅成为戴瑞斯的得力助手，还为他弄到了尖端武器。

桑福德总统在国会大厦遭人绑架，戴瑞斯面对的强敌装备精良，人多势众，他和他的同伴必须齐心协力才能挽救这史无前例的国家危机……













极限特工2/3X之特种叛变 xXx: State of the Union (2005)

【独有原版及全中文导航双模菜单】

编号：SJ-1516A

配置：独享索尼美港A区、大陆C区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，特别叛变杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成C区高码官方5.1国配及明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。





音轨：英语DD-HD5.1 法语5.1-448 国语5.1-640 粤语2.0-192

日语2.0-192 泰语5.1-448 英语导评2.0-192 英语导评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英导评 英导评中导评简 中导评简





花絮：

·制作特辑 48：46

·幕后特辑 19：39

·删剪片段 02：25





晕了，困了，回家觉觉了 ！