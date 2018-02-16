网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>藏菁阁电影史料馆>>（碟讯) xXx极限特工 特种叛变，反恐暴族 限制级战警1-2， 范·迪塞尔 经典动作代表作

（碟讯) xXx极限特工 特种叛变，反恐暴族 限制级战警1-2， 范·迪塞尔 经典动作代表作

加入收藏

2018-2-16 18:29:27

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

 

 

 SJ-1515A~1516A 极限特工 (1-2)

 






极限特工/3X反恐暴族 xXx (2002)，7.3，

                               【独有原版及全中文导航双模菜单】

 

类型： 动作 / 惊悚 / 冒险

导演：罗伯·科恩

主演：范·迪塞尔、艾莎·阿基多

剧情：

      山德·凯奇（范·迪塞尔）曾经是一名顶级的极限运动专家，他精通于种种挑战人类体能极限的惊险项目，例如速降、高山滑雪、攀岩、摩托车越野、雪地滑板等等，多年的运动生涯也赋予了山德极其出色的体能、敏锐的反应和坚忍的意志力。但是同时，由于脾气暴躁桀骜不驯的秉性，天赋过人的山德也不得不被迫提早远离了极限运动的比赛。

　　退役后，山德被美国国家安全局的秘密特工吉布森（萨缪尔·杰克逊）慧眼识珠，他看中了山德的过人之处，在吉布森的说服劝导下，一向喜欢接受挑战的山德加入了这个特工组织，经过各种严格的特殊训练，他终于成为了一名出色的秘密特工。

　　在这个神秘而步步危机的间谍世界里，山德接触到了一个训练有素组织严密的犯罪集团，为首的是一个绰号为YORGI（马顿·索卡斯）的神秘人物，毫无疑问，他意图操纵这个组织以达到统治世界的危险目的，为了对付他，山德必须用他全部的机智、勇敢和超人身手去对付这个隐藏在重重黑幕后的敌人。这场残酷无情的竞赛，比他以前参加过的任何极限运动都凶险百倍……



极限特工/3X反恐暴族 xXx (2002)

编号：SJ-1515A 

配置：独享派拉蒙日A区高码修复版，复合索尼全区公版蓝光及3区双碟收藏版DVD精华，

        荟萃中法日泰悉数官方素材，优选日A区最优视频及特别反恐杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成泰盛上译/东方联合京译双国配及明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，集成蓝光缺失DVD双碟版悉数幕后花絮内容并附独家全程（大部分官方）中文字幕。


音轨：英语DD-HD5.1 、英语5.1-448 、法语5.1-448 、国语5.1-448 、国语2.0-192 

         粤语2.0-192 、   日语5.1-448 、泰语5.1-384 、英语导评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 中导评简


  花絮：

·删剪片段 15：54（含导评）（DVD）

·制作特辑 14：31（DVD）

·《极限特工2》抢先看 03：00（DVD）

·《极限特工2》场景预览 01：29（DVD）

·极限特工电影制作人手札 15：24 25：24（DVD）

·幕后特辑 06：56 14：36 06：51 03：50（DVD）

·视效解惑 03：07（DVD）

·片尾致谢段落--原始未剪切 03：29（DVD）

·情节串联图板比较 05：31 05：03（DVD）

·最终章：赞德之死 04：13（DVD）

·多角度特技 23：56（DVD）

·音乐录影带：“我的声音将获聆听” 03：09（DVD）

·音乐录影带：“肾上腺素” 04：19（DVD）





极限特工2/3X之特种叛变 xXx: State of the Union (2005)，6.7


类型： 动作 / 惊悚 / 冒险

导演：李·塔玛霍瑞

主演：艾斯·库珀、塞缪尔·杰克逊

剧情：

　　由于政治风向的转变，一位备受爱戴的美国总统，被政府内部的激进分子视作眼中钉，成为已被锁定的暗杀目标。只有影片的两位主人公能够挽救危急的态势：一位是奥古斯塔斯·吉布（塞缪尔·杰克逊饰），他刚从国家安全局的最高机密总部死里逃生，正在逃避追杀；而另一位是戴瑞斯·斯通（艾斯·库伯饰），一位战功卓著的特种部队士兵，却正被关押在戒备森严的军事监狱里。

 

　　奥古斯塔斯在上一集中曾指导特工完成一项艰巨使命，这次他和武器专家托尼·李·薛佛（迈克尔·路夫饰）在国家安全局的地下指挥中心遭到杀手的莫名追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名特工戳穿害群之马的险恶阴谋。这名特工不仅要具备非同寻常的军事素质，而且要绝对忠诚，还要有作为局外人对目前叛乱形势的敏锐洞察力。虽然奥古斯塔斯找到了最佳人选戴瑞斯·斯通，但他梦寐以求的特工却正在监狱里服刑。戴瑞斯因为殴打上级军官而被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受解救危难中的总统和国家的重任。

 

　　白宫里，做派中庸的总统桑福德（彼得·施特劳斯饰）与激进派的国防部长乔治·戴克一向理念不合，后者曾是奥古斯塔斯和戴瑞斯的上司。当戴克出席一次政府招待会时，戴瑞斯扮成侍从潜入会场，试图打探内部消息。在宴会上，戴瑞斯结识了内阁官员的女儿查理·莎薇瑟（桑尼·梅布瑞饰），她后来协助戴瑞斯逃离了险境。

 

　　在戴瑞斯执行拯救使命的同时，还在被联邦调查局官员凯尔·斯蒂尔追捕，这位一心想飞黄腾达的联邦探员认为戴瑞斯是极度危险的罪犯。为了完成任务，戴瑞斯找到了两个当年一起在华盛顿街头混社会的伙伴，一位是前女友罗拉，现在正经营着一间名车行，一位是改装车厂老板奇克，他们不仅成为戴瑞斯的得力助手，还为他弄到了尖端武器。

 

　　桑福德总统在国会大厦遭人绑架，戴瑞斯面对的强敌装备精良，人多势众，他和他的同伴必须齐心协力才能挽救这史无前例的国家危机……




极限特工2/3X之特种叛变 xXx: State of the Union (2005)

                                   【独有原版及全中文导航双模菜单】

编号：SJ-1516A 

配置：独享索尼美港A区、大陆C区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，特别叛变杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成C区高码官方5.1国配及明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。


音轨：英语DD-HD5.1 法语5.1-448 国语5.1-640 粤语2.0-192 

        日语2.0-192 泰语5.1-448 英语导评2.0-192 英语导评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英导评 英导评中导评简 中导评简


 花絮：

·制作特辑 48：46

·幕后特辑 19：39

·删剪片段 02：25

 


 

 晕了，困了，回家觉觉了   ！

 

 

 

标签： 范·迪塞尔(85) 艾斯·库珀(6) 塞缪尔·杰克逊(85) 罗伯·科恩(8)

7.3 

极限特工 (2002)

影评(189)

收藏(1212)

极限特工/xXx(2002)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7926633/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报
2018-2-18 15:04:41

（碟讯) xXx极限特工 特种叛变，反恐暴族 限制级战警1-2， 范·迪塞尔 经典动作代表作

--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。
回复 举报

1 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
藏菁阁电影史料馆 24986

RSS订阅

藏菁阁电影史料馆

34名成员119个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:3分

 