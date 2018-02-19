网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>藏菁阁电影史料馆>>2008-2013 钢铁侠1-3，乔恩·费儒演导 铁甲奇侠，漫威超级英雄小罗伯特·唐尼，主演：杰夫·布里吉斯、格温妮斯·帕特洛、斯嘉丽·约翰逊、塞缪尔·杰克逊、范冰冰 等！

2008-2013 钢铁侠1-3，乔恩·费儒演导 铁甲奇侠，漫威超级英雄小罗伯特·唐尼，主演：杰夫·布里吉斯、格温妮斯·帕特洛、斯嘉丽·约翰逊、塞缪尔·杰克逊、范冰冰 等！

加入收藏

2018-2-19 7:31:22

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

 

          对于这个系列，个人一直不太感冒，由于收碟成癖，还是把DVD/BD都收了一个遍！前两部个人评分均是7/10，最后一部待阅，近日拿下。

 

      比较有趣的是，乔恩·费儒导演并演出了第1-2部，第3部虽然换了导演，他自己仍然参与了演出。

 

 

 

钢铁侠 Iron Man (2008)

 

又名: 铁甲奇侠(港) / 钢铁人(台) / 铁人

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.8，IMDb 7.9

导演: 乔恩·费儒

编剧: 阿特·马库姆 / 马特·霍洛维 / 马克·弗格斯 / 霍克·奥斯比

主演: 小罗伯特·唐尼、泰伦斯·霍华德、

         格温妮斯·帕特洛、杰夫·布里吉斯、

         乔恩·费儒

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语 / 波斯语 / 乌尔都语 / 阿拉伯语

上映: 2008-04-30(中国大陆) ，

        2008-04-14(悉尼首映) ，

        2008-05-02(美国)

片长: 126 分钟

IMDb 链接： tt0371746

 

　　斯塔克军火公司是美军在全球范围内第一大军火供应商，其新任掌门人托尼•斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）风流倜傥，天资聪颖。他与公司元老俄巴迪亚•斯坦（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）合作无间，共同将斯塔克公司的业务推向顶峰。现实生活中的托尼热衷收集名贵跑车，搞点儿发明创造，当然露水姻缘更不可少。所幸他身边有 维吉尼亚•波茨（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）这样的好助手细心打理一切，才让他能自由自在过着贵公子的生活。 

 

　　在前往中东为军方展示新型武器的途中，托尼一众遭到恐怖分子袭击。他被弹片击中险些丧命，在英森博士的帮助下，托尼体内移植了一颗核动力的人工心脏。恐怖分子要求托尼制造强大的杀伤性武器，他和英森虚与委蛇，暗中制造了一套由聚变能源驱动的钢铁盔甲。穿上盔甲托尼大闹恐怖分子的基地，回到美国后又对其进行了改进。却不知，接下来有更为黑暗的阴谋等着他 … …

 

 

 

 

 

钢铁侠 /钢铁人（台）/铁甲奇侠（港）2BD/Iron Man

 

编号：SJBD-0365A

配置：独有双碟原版及全中文导航双模菜单，派拉蒙A区终极双碟全球最佳影音完整收藏版，

         荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享独家 M6 Video法版在内全球最完整

         超四小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，

         收录源码六区官方北影公映5.1国语及TVB明珠台粤语配音。

音轨：英语TrueHD5.1、法语5.1-384K、

         国语5.1-384K、粤语2.0-192K、日语5.1-384K、泰语5.1-384K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/印尼文

 

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整超四小时珍藏花絮，

    【正片碟 花絮】

1、铠甲展示大厅；

2、删节和延展片段；

3、原著漫画；

4、朋友和敌人；

5、真实的钢铁侠；

6、酒瓶里的恶魔；

7、紧急关头；

8、终极钢铁侠；

9、故事板、动画和正片对比（独家法版）。

    【花絮碟 花絮】

1、旅程开始；

2、钢铁铠甲；

3、毁灭之路；

4、实际演出；

5、盔甲之内；

6、一切尽在不言中；

7、非凡故事，感动人心；

8、视觉特效设计制作；

9、小罗伯特唐尼试镜；

10、小罗伯特唐尼、杰夫布里吉和导演的一场排演；

11、欧尼恩新闻网的报道；

12、剧照集；

13、预告片集。

 

 

 

钢铁侠1

 

编号：VS-1859

配置：派拉蒙一区版+

         全套三区国粤风格（正片/花絮）/六区国配中文/保留WX自制中文简繁5条[多风格]+

         蓝光独有全码DTS+蓝光640K 5.1音轨+六区公映国语5.1+日二区+

         25分钟花絮及字幕+彩蛋+完整OST

 

拓展阅读：

钢铁侠 1 ,“变形金刚”版“超人” !!! 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

钢铁侠2 Iron Man 2 (2010)

 

又名: 铁甲奇侠2(港) / 钢铁人2(台) / 铁人2

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.8，IMDb 7.0

导演: 乔恩·费儒

编剧: 贾斯汀·塞洛克斯

主演: 小罗伯特·唐尼、格温妮斯·帕特洛、

        米基·洛克、斯嘉丽·约翰逊、

        塞缪尔·杰克逊、乔恩·费儒

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语 / 法语 / 俄语

上映: 2010-05-07(中国大陆/美国)

片长: 124 分钟

IMDb 链接： tt1228705

 

　　钢铁侠 托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）在国会听证上拒绝交出最新技术。与此同时，他发现胸口的微型电弧反应炉正迅速造成血液的钯金属中毒。沮丧的托尼将斯塔克公司的总裁职务交予了秘书 波兹（格温妮丝·帕特罗 Gwyneth Paltrow 饰），由她全权负责正在进行的纽约斯塔克博览会。波兹从法律部门调来助理 娜塔莉（斯佳丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）照顾托尼。托尼在媒体前的高调亮相引起了其父当年同事的儿子，伊凡（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）的不满。为了实施报复，他子承父业，研制出了一套可与钢铁战衣相媲美的装备。伊凡的技术引起了托尼的竞争对手，军火商 贾斯丁·汉默（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的注意，他设法将伊凡劫持出狱，秘密研究取代钢铁侠。正当托尼苦于钯金属中毒造成的失意之时，他发现娜塔莉原来身负秘密使命，而自己的任性，也造成了与好友，空军上校罗尼（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）的反目，眼看局势就要失控……

 

 

 

钢铁侠2 /钢铁人2（台）/铁甲奇侠2（港）2BD/Iron Man 2

 

编号：SJBD-0366A

配置：独有双碟原版及全中文导航双模菜单，派拉蒙A区双碟全球最佳影音完整收藏版，

         荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享导演乔恩·费儒中译随片评论与

         原版[神盾局数据库镜头扫描/视觉化故事板画中画]播放双模式，

         囊括全球最完整近两个半小时珍藏花絮并附全程中文字幕，收录源码北影公映国语配音。

音轨：英语DTS-HD5.1、法语5.1-384K、西班牙语5.1-384K、

         国语2.0-192K、日语2.0-192K、泰语5.1-384K、英语评论2.0-224K

音轨：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

         英文评论/中文简体评论/韩文评论/印尼文/马来文

 

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近两个半小时珍藏花絮，

    【正片碟 花絮】

1、删减片段；

2、制作特辑；

3、音乐录影带；

4、《神盾局数据库》镜头扫描播放模式；

5、《视觉化故事板》画中画播放模式。

    【花絮碟 花絮】

1、重新打造钢铁盔甲；

2、回归动作；

3、方舟反应炉的全新设计和拍摄花絮；

4、创新传奇；

5、创建史塔克博览会；

6、视效设计特辑；

7、图文并茂谈原始角色之尼克·福瑞；

8、图文并茂谈原始角色：黑寡妇；

9、图文并茂谈原始角色之战争机器；

10、和早安DJ一起工作；

11、删剪片段；

12、美工概念图片集；

13、音乐录影带；

14、预告片；

15、漫威系列游戏与动漫预告集锦 。

 

 

 

钢铁侠2

 

编号：VS-2080

配置：派拉蒙一区版+蓝光独有全码DTS+三区国粤风格中文/蓝光国粤风格中文字幕4条[多风格]

        +保留WX版独家翻译中文评论及对应三区国粤风格中评双显字幕2条+

        北影公映国语DD5.1+独家日本二区+完整OST 

 

拓展阅读：

钢铁侠 2 ,盔甲“超人”争霸战

 

————————————————————————————————————————

 

 

钢铁侠3  Iron Man 3 (2013)

 

又名: 铁甲奇侠3(港) / 钢铁人3(台) / 铁人3

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.5，IMDb 7.2

导演: 沙恩·布莱克

编剧: 沙恩·布莱克 / 德鲁·皮尔斯 / 斯坦·李 / 唐·赫克 / 拉里·利伯 / 杰克·科比

主演: 小罗伯特·唐尼、盖·皮尔斯、

         格温妮斯·帕特洛、本·金斯利、

         唐·钱德尔、丽贝卡·豪尔、

         乔恩·费儒、范冰冰

类型: 动作 / 科幻

官网: www.marvel.com/ironman3

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2013-05-01(中国大陆) ，

        2013-04-18(伦敦首映)，

        2013-05-03(美国)

片长: 134分钟(中国大陆)，

         130分钟(美国)

IMDb 链接: tt1300854

官方小站: 《钢铁侠3》

 

 

　　自纽约事件以来，托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）为前所未有的焦虑症所困扰。他疯狂投入钢铁侠升级版的研发，为此废寝忘食，甚至忽略了女友 佩珀·波茨（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）的感受。与此同时，臭名昭著的恐怖头目曼达林（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）制造了一连串的爆炸袭击事件，托尼当年最忠诚的保镖即在最近的一次袭击中身负重伤。未过多久，托尼、佩珀以及曾与他有过一面之缘的女植物学家 玛雅（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）在家中遭到猛烈的炮火袭击，几乎丧命，而这一切似乎都与22年前那名偶然邂逅的科学家 阿尔德里奇·基连（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）及其终极生物的研究有关。

 

　　即使有精密先进的铠甲护身，也无法排遣发自心底的焦虑。被击碎一切的托尼，如何穿越来自地狱的熊熊烈火……

 

 

 

钢铁侠3 /钢铁人3（台）/铁甲奇侠3（港）/Iron Man 3

 

编号：SJBD-0367A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，迪士尼A区全球最佳影音版，

         荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，独家自制中影特供版小白兔交互模式，

         尊享导演沙恩·布莱克及编剧德鲁·皮尔斯独家影评学者典范级中译随片评论，

         集合全球最完整近一小时珍藏花絮并附全程中文字幕，收录源种级中影国语配音。

音轨：英语DTS-HD7.1/法语5.1-384K/西班牙语5.1-640K/

         国语2.0-192K/日语5.1-448K/泰语5.1-640K/英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

         中文简体评论/中文繁体评论/印尼文/马来文/中文简体评论双显/中文繁体评论双显

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近一小时珍藏花絮，

1、小白兔交互模式（中国公映特供版）；

2、漫威短片：卡特探员；

3、钢铁侠3：揭露真面目；

4、场景剖析：攻击空军一号；

5、独家幕后花絮：雷神索尔2黑暗世界；

6、删减及加长片段；

7、NG片段 。

 

 

 

钢铁侠3 /钢铁人3（台）/铁甲奇侠3（港）/Iron Man 3

 

编号：SJD9-4126C，第四版

配置：1+A+法日泰港+数字影院5.1公映国配+完整花絮+

         小白兔交互模式（中国公映特供版独有内容链接）+OST

音轨：英语DD-5.1-448K、英语DTS-5.1-768K、国语5.1-384K、法语5.1-384K、

         日语5.1-224K、泰语5.1-384K、英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/

         中文简体评论/中文繁体评论/印尼文/马来文/中文简体评论双显/中文繁体评论双显

片长：109 分钟

 

 

 

 

标签： dc(105) 范冰冰(396) 斯嘉丽·约翰逊(244) 本·金斯利(59) 塞缪尔·杰克逊(85) 杰夫·布里吉斯(76) 格温妮斯·帕特洛(17) 盖·皮尔斯(51) 米基·洛克(65) 乔恩·费儒(26)

7.6 

钢铁侠3 (2013)

影评(755)

收藏(7348)

钢铁侠3/Iron Man 3(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8031205/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报
2018-2-19 7:38:13

 

 

钢铁侠3 

 

编号：LBD-U1447-C，独家追洗日二区

配置: 环球影业台湾A区版蓝光+一区+法二(自带)+六区公映国配+泰三+台三区全套官方字幕+日二

音轨: 英语DTS-HD7.1/英语DD5.1/法语DD5.1/国语DTS-HD7.1/英语导评DD2.0/泰语5.1/葡萄牙语5.1/日语5.1

字幕: 英文/法文/德文/阿拉伯/中文简(对应国语)/中文繁(对应国语)/中繁（港官方）/中繁（台官方）/泰/韩/葡/缅甸/印尼/马来/日 等

特别收录: 蓝光自带完整花絮 附高清中文字幕

 

 

 

钢铁侠3

 

RBDU原装

台湾得利A区版+国语+中文花絮

 

 

--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。
回复 举报

1 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

2018-2-19 7:38:23

2

--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。
回复 举报

2 楼

雄霸天下 1513343

雄霸天下

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
藏菁阁电影史料馆 24986

RSS订阅

藏菁阁电影史料馆

34名成员120个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:3分

 