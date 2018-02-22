1996-1999 杀出个黎明 1-3，罗伯特·罗德里格兹 荒谬怪异的 CULT 异色，编剧 昆汀·塔伦蒂诺，乔治·克鲁尼、萨尔玛·海耶克、丹尼·特雷霍

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《杀出个黎明三部曲》From Dusk Till Dawn，2D9+2D5



影坛两位鬼才昆汀·塔伦蒂诺及罗伯特·罗德里格兹携手合作的异色娱乐片。

影片前半段是气氛紧凑逼人的警匪追逐动作片，后半段却一变而为充满色晴、暴-力的吸血鬼恐怖片，风格很不统一，但娱乐效果仍然相当高。又有哈维·凯特尔 (Harvey Keitel)、乔·克鲁尼 (George Clooney)、朱丽叶特·刘易斯 (Juliette Lewis)、塞尔玛·海耶克(Salma Hayek)等众多大腕加盟，可看性非常高。



本片是由昆汀所开设的 Band Apart 公司在1996年制作的一部影片。其中昆汀充当了编剧、制片、副导、主演等多重角色，过了把电影多面手的瘾。尽管荒谬怪异的内容和过于血腥恐怖的画面遭来评论界的一致批评，但《杀出个黎明》在一些影迷当中却极受欢迎。影片从上半部分一本正经的匪徒逃狱剧情，突如其来地转变为完完全全的魔怪片，相信看过本片的观众都难以忘记这种独一无二的怪诞体会。



MAC套装《杀出个黎明三部曲》（完整收藏版）， 包括《杀出个黎明》《杀出个黎明2：嗜血狂魔》《杀出个黎明3：魔界妖姬》三套节目：第一部、英二可变宽银幕版+三区；后两部1+3的配置，同时完整收录了一区米拉麦克斯双碟收藏版中的全部花絮。

页1：简5、MAC 109 套装收碟 ；

页2：简9 收碟

1996 杀出个黎明1、恶夜追杀令，7.5，WX-0056

1999 杀出个黎明2、嗜血狂魔，5.7，C379

1999 杀出个黎明3、魔界妖姬，6.1，CC—269

页3：RX-141 杀出个黎明 完整收藏版 碟报（未收）；

页4：GW系列 （未收）GW-079W、GW-128W、GW-129W 。

