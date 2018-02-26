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韦斯·克雷文 青春恐怖片代表作：惊声尖叫 夺命狂呼 1-4

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2018-2-26 16:01:55

                                                                                        —— 图文整理自网络素材

               德版封套

  惊声尖叫Scream(1996)DVD封套(德国)

 

 

     《惊声尖叫》（Scream），是1996年上映的惊栗电影，由韦斯·克雷文（Wes Craven）执导，基云·威廉臣（Kevin Williamson）任编剧。这部电影成功于90年代复兴惊悚血腥电影，和1978年的电影《月光光心慌慌》（Halloween）相近似。

 

     《惊声尖叫》三部曲分别拍摄于1996、1997和2000年，该系列讲述了一个潜伏于校园的杀手，带着骷髅面具杀人的故事。导演克雷文在采访中表示，新一集“惊声尖叫”将不会翻拍旧作，而是计划开启一个全新的“尖叫”三部曲。据称，克雷文已经签下了《惊声尖叫5》和《惊声尖叫6》。

 

      《惊声尖叫》三部曲，最早收过一个D5的套盒，后来处理洗了DNA 的简9系列，作为包装控，又收了一套美版精装来收藏。

       后来新DNA又出了蓝转系列、GW 也出了新版，但实在不愿意洗了，如果有兴趣，留待将来洗蓝光吧 ！

       经对比，GW 以丰富的花絮胜出，DNA蓝转系列虽然画质略好，但毕竟还会被蓝光洗掉。至于自己手底下这套，基本成了垃圾版本   ！

       忽然想到，可以找碟商处理代卖，完成后再收一套 GW     ！

 

 

 

TM-0535-538 惊声尖笑1-4 ：

 

TM-0535 惊声尖叫/夺命狂呼 Scream

英 DTS-HD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD5.1/国 DD5.1/英导 DD5.1 

英/英/法/西/日/韩/泰中简/中繁

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

 

TM-0536 惊声尖叫2/夺命狂呼2 Scream 2

英 DTS-HD5.1/英导 DD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/国 DD5.1/泰 DD5.1

英/英/西/中简/中繁/法/日/泰

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

 

TM-0537 惊声尖叫3/夺命狂呼3 Scream 3

英 DTS-HD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD5.1/英导 D5.1

英/英/西/中简/中繁/法/日/泰/法导/日导/中导

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

 

TM-0538 惊声尖叫4/夺命狂呼4/尖叫4 Scream 4

英 DD5.1/西 DD5.1/泰 DD5.1

英/西/中简/中繁/泰

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

 

 

 

页1、夺命狂呼1-3  综述

页2、1996 夺命狂呼1 DNA-618 ；

页3、1997 夺命狂呼2 DNA-619 ；

页4、2000 夺命狂呼3 DNA-620 ； 

页5、2011 夺命狂呼4 碟报 待收 ；

页6、夺命狂呼1-3  美版精装图示 。

附  、韦斯·克雷文、大卫·阿奎特 、内芙·坎贝尔： 惊声尖叫 夺命狂呼

 

 

上一页123...56

标签： 韦斯·克雷文(14) 内芙·坎贝尔(8) 大卫·阿奎特(8)

8.6 

韦斯·克雷文

影评(59)

收藏(155)

韦斯·克雷文/Wes Craven
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/6688931/
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