韦斯·克雷文 青春恐怖片代表作：惊声尖叫 夺命狂呼 1-4

—— 图文整理自网络素材

德版封套

《惊声尖叫》（Scream），是1996年上映的惊栗电影，由韦斯·克雷文（Wes Craven）执导，基云·威廉臣（Kevin Williamson）任编剧。这部电影成功于90年代复兴惊悚血腥电影，和1978年的电影《月光光心慌慌》（Halloween）相近似。

《惊声尖叫》三部曲分别拍摄于1996、1997和2000年，该系列讲述了一个潜伏于校园的杀手，带着骷髅面具杀人的故事。导演克雷文在采访中表示，新一集“惊声尖叫”将不会翻拍旧作，而是计划开启一个全新的“尖叫”三部曲。据称，克雷文已经签下了《惊声尖叫5》和《惊声尖叫6》。

《惊声尖叫》三部曲，最早收过一个D5的套盒，后来处理洗了DNA 的简9系列，作为包装控，又收了一套美版精装来收藏。

后来新DNA又出了蓝转系列、GW 也出了新版，但实在不愿意洗了，如果有兴趣，留待将来洗蓝光吧 ！

经对比，GW 以丰富的花絮胜出，DNA蓝转系列虽然画质略好，但毕竟还会被蓝光洗掉。至于自己手底下这套，基本成了垃圾版本 ！

忽然想到，可以找碟商处理代卖，完成后再收一套 GW ！

TM-0535-538 惊声尖笑 1-4 ：

TM-0535 惊声尖叫/夺命狂呼 Scream

英 DTS-HD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD5.1/国 DD5.1/英导 DD5.1

英/英/法/西/日/韩/泰中简/中繁

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

TM-0536 惊声尖叫2/夺命狂呼2 Scream 2

英 DTS-HD5.1/英导 DD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/国 DD5.1/泰 DD5.1

英/英/西/中简/中繁/法/日/泰

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

TM-0537 惊声尖叫3/夺命狂呼3 Scream 3

英 DTS-HD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD5.1/英导 D5.1

英/英/西/中简/中繁/法/日/泰/法导/日导/中导

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

TM-0538 惊声尖叫4/夺命狂呼4/尖叫4 Scream 4

英 DD5.1/西 DD5.1/泰 DD5.1

英/西/中简/中繁/泰

保留全部花絮内容，附高清中文字幕

页1、夺命狂呼1-3 综述

页2、1996 夺命狂呼1 DNA-618 ；

页3、1997 夺命狂呼2 DNA-619 ；

页4、2000 夺命狂呼3 DNA-620 ；

页5、2011 夺命狂呼4 碟报 待收 ；

页6、夺命狂呼1-3 美版精装图示 。