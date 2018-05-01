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1993 美国战火 盖茨堡之役；2003 众神与将军！影史最伟大的战争片系列！

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2018-5-1 14:37:37

                                                                                            —— 图文整理自网络


 

 

      《盖茨堡之役》由南北战争三部曲小说改编，好莱坞只拍了两部《盖茨堡之役》和《众神与将军》，还有一部是《最后的战役》还没有拍。

 

 

 

 

      《盖茨堡之役》的续集《众神与将军 Gods and Generals 》，应该是一部前传电影，自然讲述的是发生在葛底士堡战役前的南北战争的故事。本片几乎完全由《葛底士堡》原班人马演出，只不过扮演传奇李将军的，已由 马丁·辛 改为另一奥斯卡级的老演员 罗伯特·杜瓦尔 担任，而导演、摄影等幕后人员则基本不变，因而可以推断是和《葛底士堡》同一风格的。

 

 

 

Generalwy 4155600  Generalwy ：灰常喜欢众神与将军，据说这片光道具枪就弄了2万多条，主题曲真好听。手里有套佳美的2D5和HL的2D9，前段时间有个DY发帖说要出5个小时的版本，不知情况几何~


PS：有句台词特喜欢：嘿！凯撒~我们这些将死之人向你致敬~

 

 

盖茨堡战役 Q-0777 ，麒麟双碟版，1+3 +花絮+OST，1区封套 ：

 

 

       盖茨堡之役 Gettysburg (1993)  

 

又译：盖茨堡战役、美国战火、葛底士堡

类型：战争 / 历史

地区：美国  

导演：罗纳德·F·麦克斯维尔

主演：汤姆·贝伦杰 、马丁·辛 、史蒂芬·朗

 

 

 

 

      1863年7月1日，十五万名士兵在命运安排下，相会于美国的盖兹堡；他们各自为了理想中的民主政治抛头颅洒热血。结果，有三分之一的人倒于寂静的麦田中；他们的生命创造了南北战争的转折点，这场战役是历史上的盖兹堡大战。

 

       整个电影长达4个小时，而电影又以葛底斯堡战役的关键战斗单位：第二十缅因州步兵团及其指挥官劳伦斯·张伯伦上校为主线。

 

      1863年7月1日至7月3日，战役开始，南方同盟军处于主动地位，将北方联邦军一步步逼出葛底斯堡镇。战役中期，双方在葛底斯堡南郊焦灼战斗，李将军决定让第十五阿拉巴马州步兵团进攻北军左翼……

 

 

EE也是双碟版 ：

 

 

 

       本片于1993年秋季上映，被誉为影史上最伟大的战争片之一，1994年夏天，本片又在TNT电视网播出，成为收视率最高的有线电视电影，本片录像带和DVD的销量也高达数百万。

 

 

 

 

· 作曲家 Randy Edelman 最初不愿为本片作曲，因为影片当时预计长达6小时，

   需要大量曲目，但当他看到影片片头后，突然改变初衷，立即同意担纲。 　　
· 除了专业演员之外，参加影片拍摄的志愿者多达13000人。 　　
· 马丁·西恩 扮演的李将军最初打算由威廉·赫特扮演，但投资本片的公司后来撤资，

   威廉·赫特随即退出。汤米·李·琼斯也曾被邀请，但当时片约已满。

   罗伯特·杜瓦尔也曾与制片商接触，甚至为扮演角色做了准备，

              尽管最后他被马丁·西恩取代，但他在本片续集《众神与将军》中终偿所愿。
· 最初，TNT电视网希望把本片作为电视连续剧播放，但当TNT老板泰德·特纳看过影片的部分段落之后，意识到这不该是部电视剧，应该在院线上映，并由新线公司发行。
· 因为影片长达4个多小时，所以影院只能一天上映两场，

  但即便如此，本片依然成为票房榜中的Top10。 

 

 

 

 

页1：综述；

页2：盖茨堡之役  EE-3029-2D9 碟讯 截图；
页3：盖茨堡之役  Q-0777   2D9 截图；

页4：众神与将军 MBR-1231  2D9 。

 

 

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/6729784/
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