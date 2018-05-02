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1946 史泰龙 动作电影经典全集 12BD-15部，洛奇第一滴血 胜利大逃亡，敢死队金蝉脱壳 绝岭雄风，弹指威龙 飞越巅峰！

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2018-5-2 20:18:25

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone

 

又名: Sylvester Gardenzio Stallone (本名) / Sly (昵称)

        席尔维斯史泰龙

性别: 男

星座: 巨蟹座

生日: 1946-07-06

生地: 美国，纽约

职业: 演员 / 编剧 / 导演 / 制片

家庭成员: Jennifer Flavin(妻) / 布里吉特·尼尔森(前妻)

imdb编号: nm0000230

官网： www.sylvesterstallone.com

 

 

 

史泰龙 动作电影经典全集

 

编号：SJBD-WHD，W5131 - W5134，12BD 

配置：A区蓝光版+HD内核DTS声轨+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语DTS5.1 、国语2.0

字幕：英 中简 中繁

 

 

史泰龙 最佳电影  据豆瓣评分整理

 

1976 洛奇 1-7，      8.6-7.4

1982 第一滴血 1-4，8.1-7.2，

1981 胜利大逃亡，7.7，

2013 金蝉脱壳，   7.6，

1993 绝岭雄风，   7.5，

1987 飞越巅峰，   7.6，

1991 弹指威龙，   7.3，

1978 陋巷风云，   7.3。

 

 

 

 

 

史泰龙 动作电影经典全集 第1辑 

 

碟1、

 

1981 胜利大逃亡 Victory ，7.7，

         导演: 约翰·休斯顿

         主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 迈克尔·凯恩

 

1986 浴血擒魔 Cobra ，6.3，

         导演: 乔治 P·科斯马图斯

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、布里吉特·尼尔森

 

1987 飞越巅峰 / 超越巅峰 Over the Top ，7.6，

         导演: 米纳罕·戈兰

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯特·劳吉亚

 

1975 死亡车神 / 死亡飞车2000 / Death Race 2000，6.6

         导演: 保罗·巴特尔

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、大卫·卡拉丁

 

 

碟2、第一滴血1-4 

 

1982 第一滴血 First Blood ，8.1，

         导演: 特德·科特切夫

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳 

 

1985 第一滴血2 Rambo: First Blood Part II ，7.7，

         导演: 乔治 P·科斯马图斯

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳 

 

1988 第一滴血3 Rambo III ，7.4，

         导演: 彼得·麦克唐纳德

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳

 

2008 第一滴血4 Rambo ，7.2，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、朱莉·本茨

 

碟3、

 

1991 弹指威龙 Oscar ，7.3，

         导演: 约翰·兰迪斯，

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、奥内拉·穆蒂

 

1992 母子威龙 Stop! Or My Mom Will Shoot ，6.4，

         导演: 罗杰·斯波蒂斯伍德

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾斯黛拉·格蒂

 

1993 超级战警 / 越空狂龙 Demolition Man ，6.6，

         导演: 马可·布拉姆贝拉

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、韦斯利·斯奈普斯、桑德拉·布洛克

 

1994 炮弹专家 The Specialist ，6.4，

         导演: Luis Llosa

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、 莎朗·斯通、詹姆斯·伍兹

 

 

 

 

史泰龙 动作电影经典全集 第2辑 

 

 

碟4、洛奇1-3

 

1976 洛奇 Rocky ，8.6，

         导演: 约翰·G·艾维尔森

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

 

1979 洛奇2 Rocky II，8.1，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

 

1982 洛奇3 Rocky III ，7.9，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

 

 

碟5、洛奇4-6 

 

1985 洛奇4 Rocky IV，7.4，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

 

1990 洛奇5 Rocky V ，7.6，

         导演: 约翰·G·艾维尔森

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

 

2006 洛奇6：永远的拳王 Rocky Balboa ，，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、波特·杨、塔莉娅·夏尔

 

 

碟6、

 

2015 奎迪 / 洛奇7 / Creed ，7.4，

         导演: 瑞恩·库格勒

         主演: 迈克尔·B·乔丹、西尔维斯特·史泰龙

 

1989 怒虎狂龙 / 探戈与加什 Tango & Cash，6.5，

         导演: 安德烈·康查洛夫斯基

         主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 库尔特·拉塞尔

 

1989 破茧威龙 Lock Up，7.0，

         导演: 约翰·弗林

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、唐纳德·萨瑟兰

 

 

 

 

 

史泰龙 动作电影经典全集 第3辑 

 

 

 碟7、 敢死队1-3 

 

2010 敢死队，6.7，

         导演: 西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、Jason Statham、李连杰、 Dolph Lundgren 

 

2012 敢死队2，6.8，

         导演: 西蒙·韦斯特 Simon West

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森 Jason Statham

 

2014 敢死队3 ，6.7，

         导演: 帕特里克·休斯 Patrick Hughes ，

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森、阿诺·施瓦辛格

 

 

 碟8、

 

2012 赤警威龙 Bullet to the Head，5.8，

         导演: 沃尔特·希尔

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、姜成镐

 

2013 金蝉脱壳，7.6，

         导演: 米凯尔·哈弗斯特罗姆 Mikael Håfström

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、阿诺·施瓦辛格

 

2014 书缘寻踪 Reach Me，5.0，

         导演: 约翰·赫兹菲尔德

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、汤姆·贝伦杰、丹尼·特雷霍

 

 

 碟9、

 

2013 旗鼓相当 Grudge Match ，7.1，

         导演: 彼得·西格尔

         主演: 罗伯特·德尼罗、西尔维斯特·史泰龙、凯文·哈特、金·贝辛格

 

2003 摊牌 Shade，6.7，

         导演: Damian Nieman

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、梅兰尼·格里菲斯

 

2003 非常小特务3 Spy Kids 3-D: Game Over ，5.8，

         导演: 罗伯特·罗德里格兹

         主演: 安东尼奥·班德拉斯、西尔维斯特·史泰龙、萨尔玛·海耶克

 

 

 

 

 

史泰龙 动作电影经典全集 第4辑 

 

 

 碟10、

 

1993 绝岭雄风 Cliffhanger‎ ，7.5，

         导演: 雷尼·哈林

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、约翰·利思戈

 

2002 绝地狂龙 Avenging Angelo ，6.6，

         导演: 马丁·伯克

         主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 玛德琳·斯托

 

1997 警察帝国 Cop Land，6.7，

         导演: 詹姆斯·曼高德

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、哈威·凯特尔、雷·利奥塔、罗伯特·德尼罗

 

 

  碟11、

 

1995 刺客战场 / 最后的刺客 Assassins，7.1，

         导演: 理查德·唐纳

         编剧: 莉莉·沃卓斯基 / 拉娜·沃卓斯基 / 布莱恩·海尔格兰德

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、安东尼奥·班德拉斯、朱丽安·摩尔

 

1996 十万火急 / 龙出生天 Daylight，7.1，

         导演: 罗伯·科恩

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾米·布伦尼曼

 

2002 狙击杀手 D-Tox ，5.7，

         导演: Jim Gillespie

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、查尔斯·达顿

 

 

  碟12、

 

2001 极速竞赛 / 生死极速 Driven，6.4，

         导演: 雷尼·哈林

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、伯特·雷诺兹、蒂尔·施威格、吉娜·格申

 

2000 大开杀戒 / 义胆流氓 Get Carter，5.5，

         导演: Stephen T. Kay

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、米基·洛克

 

1995 特警判官 Judge Dredd，6.5，

         导演: Danny Cannon

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯·施奈德、戴安·琳恩、陈冲、马克斯·冯·叙多夫

 

 

 

标签： 史泰龙(130)

7.5 

胜利大逃亡 (1981)

影评(48)

收藏(273)

胜利大逃亡/Victory(1981)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8037679/
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