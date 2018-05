1946 史泰龙 动作电影经典全集 12BD-15部，洛奇第一滴血 胜利大逃亡，敢死队金蝉脱壳 绝岭雄风，弹指威龙 飞越巅峰！

—— 图文整理自网络

西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone

又名: Sylvester Gardenzio Stallone (本名) / Sly (昵称)

席尔维斯史泰龙

性别: 男

星座: 巨蟹座

生日: 1946-07-06

生地: 美国,纽约

职业: 演员 / 编剧 / 导演 / 制片

家庭成员: Jennifer Flavin(妻) / 布里吉特·尼尔森(前妻)

imdb编号: nm0000230

官网: www.sylvesterstallone.com

史泰龙 动作电影经典全集

编号:SJBD-WHD,W5131 - W5134,12BD

配置:A区蓝光版+HD内核DTS声轨+官方国配+官方中文字幕

音轨:英语DTS5.1 、国语2.0

字幕:英 中简 中繁

史泰龙 最佳电影 据豆瓣评分整理

1976 洛奇 1-7, 8.6-7.4

1982 第一滴血 1-4,8.1-7.2,

1981 胜利大逃亡,7.7,

2013 金蝉脱壳, 7.6,

1993 绝岭雄风, 7.5,

1987 飞越巅峰, 7.6,

1991 弹指威龙, 7.3,

1978 陋巷风云, 7.3。

史泰龙 动作电影经典全集 第1辑

碟1、

1981 胜利大逃亡 Victory ,7.7,

导演: 约翰·休斯顿

主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 迈克尔·凯恩

1986 浴血擒魔 Cobra ,6.3,

导演: 乔治 P·科斯马图斯

主演: 西尔维斯特·史泰龙、布里吉特·尼尔森

1987 飞越巅峰 / 超越巅峰 Over the Top ,7.6,

导演: 米纳罕·戈兰

主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯特·劳吉亚

1975 死亡车神 / 死亡飞车2000 / Death Race 2000,6.6

导演: 保罗·巴特尔

主演: 西尔维斯特·史泰龙、大卫·卡拉丁

碟2、 第一滴血1-4

1982 第一滴血 First Blood ,8.1,

导演: 特德·科特切夫

主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳

1985 第一滴血2 Rambo: First Blood Part II ,7.7,

导演: 乔治 P·科斯马图斯

主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳

1988 第一滴血3 Rambo III ,7.4,

导演: 彼得·麦克唐纳德

主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳

2008 第一滴血4 Rambo ,7.2,

导演: 西尔维斯特·史泰龙

主演: 西尔维斯特·史泰龙、朱莉·本茨

碟3、

1991 弹指威龙 Oscar ,7.3,

导演: 约翰·兰迪斯,

主演: 西尔维斯特·史泰龙、奥内拉·穆蒂

1992 母子威龙 Stop! Or My Mom Will Shoot ,6.4,

导演: 罗杰·斯波蒂斯伍德

主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾斯黛拉·格蒂

1993 超级战警 / 越空狂龙 Demolition Man ,6.6,

导演: 马可·布拉姆贝拉

主演: 西尔维斯特·史泰龙、韦斯利·斯奈普斯、桑德拉·布洛克

1994 炮弹专家 The Specialist ,6.4,

导演: Luis Llosa

主演: 西尔维斯特·史泰龙、 莎朗·斯通、詹姆斯·伍兹

史泰龙 动作电影经典全集 第2辑

碟4、 洛奇1-3

1976 洛奇 Rocky ,8.6,

导演: 约翰·G·艾维尔森

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

1979 洛奇2 Rocky II,8.1,

导演: 西尔维斯特·史泰龙

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

1982 洛奇3 Rocky III ,7.9,

导演: 西尔维斯特·史泰龙

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

碟5、 洛奇4-6

1985 洛奇4 Rocky IV,7.4,

导演: 西尔维斯特·史泰龙

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

1990 洛奇5 Rocky V ,7.6,

导演: 约翰·G·艾维尔森

主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔

2006 洛奇6:永远的拳王 Rocky Balboa ,,

导演: 西尔维斯特·史泰龙

主演: 西尔维斯特·史泰龙、波特·杨、塔莉娅·夏尔

碟6、

2015 奎迪 / 洛奇7 / Creed ,7.4,

导演: 瑞恩·库格勒

主演: 迈克尔·B·乔丹、西尔维斯特·史泰龙

1989 怒虎狂龙 / 探戈与加什 Tango & Cash,6.5,

导演: 安德烈·康查洛夫斯基

主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 库尔特·拉塞尔

1989 破茧威龙 Lock Up,7.0,

导演: 约翰·弗林

主演: 西尔维斯特·史泰龙、唐纳德·萨瑟兰

史泰龙 动作电影经典全集 第3辑

碟7、 敢死队1-3

2010 敢死队,6.7,

导演: 西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone

主演: 西尔维斯特·史泰龙、Jason Statham、李连杰、 Dolph Lundgren

2012 敢死队2,6.8,

导演: 西蒙·韦斯特 Simon West

主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森 Jason Statham

2014 敢死队3 ,6.7,

导演: 帕特里克·休斯 Patrick Hughes ,

主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森、阿诺·施瓦辛格

碟8、

2012 赤警威龙 Bullet to the Head,5.8,

导演: 沃尔特·希尔

主演: 西尔维斯特·史泰龙、姜成镐

2013 金蝉脱壳,7.6,

导演: 米凯尔·哈弗斯特罗姆 Mikael Håfström

主演: 西尔维斯特·史泰龙、阿诺·施瓦辛格

2014 书缘寻踪 Reach Me,5.0,

导演: 约翰·赫兹菲尔德

主演: 西尔维斯特·史泰龙、汤姆·贝伦杰、丹尼·特雷霍

碟9、

2013 旗鼓相当 Grudge Match ,7.1,

导演: 彼得·西格尔

主演: 罗伯特·德尼罗、西尔维斯特·史泰龙、凯文·哈特、金·贝辛格

2003 摊牌 Shade,6.7,

导演: Damian Nieman

主演: 西尔维斯特·史泰龙、梅兰尼·格里菲斯

2003 非常小特务3 Spy Kids 3-D: Game Over ,5.8,

导演: 罗伯特·罗德里格兹

主演: 安东尼奥·班德拉斯、西尔维斯特·史泰龙、萨尔玛·海耶克

史泰龙 动作电影经典全集 第4辑

碟10、

1993 绝岭雄风 Cliffhanger‎ ,7.5,

导演: 雷尼·哈林

主演: 西尔维斯特·史泰龙、约翰·利思戈

2002 绝地狂龙 Avenging Angelo ,6.6,

导演: 马丁·伯克

主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 玛德琳·斯托

1997 警察帝国 Cop Land,6.7,

导演: 詹姆斯·曼高德

主演: 西尔维斯特·史泰龙、哈威·凯特尔、雷·利奥塔、罗伯特·德尼罗

碟11、

1995 刺客战场 / 最后的刺客 Assassins,7.1,

导演: 理查德·唐纳

编剧: 莉莉·沃卓斯基 / 拉娜·沃卓斯基 / 布莱恩·海尔格兰德

主演: 西尔维斯特·史泰龙、安东尼奥·班德拉斯、朱丽安·摩尔

1996 十万火急 / 龙出生天 Daylight,7.1,

导演: 罗伯·科恩

主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾米·布伦尼曼

2002 狙击杀手 D-Tox ,5.7,

导演: Jim Gillespie

主演: 西尔维斯特·史泰龙、查尔斯·达顿

碟12、

2001 极速竞赛 / 生死极速 Driven,6.4,

导演: 雷尼·哈林

主演: 西尔维斯特·史泰龙、伯特·雷诺兹、蒂尔·施威格、吉娜·格申

2000 大开杀戒 / 义胆流氓 Get Carter,5.5,

导演: Stephen T. Kay

主演: 西尔维斯特·史泰龙、米基·洛克

1995 特警判官 Judge Dredd,6.5,

导演: Danny Cannon

主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯·施奈德、戴安·琳恩、陈冲、马克斯·冯·叙多夫