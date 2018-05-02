1946 史泰龙 动作电影经典全集 12BD-15部，洛奇第一滴血 胜利大逃亡，敢死队金蝉脱壳 绝岭雄风，弹指威龙 飞越巅峰！

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西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone
又名: Sylvester Gardenzio Stallone (本名) / Sly (昵称)
席尔维斯史泰龙
性别: 男
星座: 巨蟹座
生日: 1946-07-06
生地: 美国，纽约
职业: 演员 / 编剧 / 导演 / 制片
家庭成员: Jennifer Flavin(妻) / 布里吉特·尼尔森(前妻)
imdb编号: nm0000230
史泰龙 动作电影经典全集
编号：SJBD-WHD，W5131 - W5134，12BD
配置：A区蓝光版+HD内核DTS声轨+官方国配+官方中文字幕
音轨：英语DTS5.1 、国语2.0
字幕：英 中简 中繁
史泰龙 最佳电影 据豆瓣评分整理
1976 洛奇 1-7， 8.6-7.4
1982 第一滴血 1-4，8.1-7.2，
1981 胜利大逃亡，7.7，
2013 金蝉脱壳， 7.6，
1993 绝岭雄风， 7.5，
1987 飞越巅峰， 7.6，
1991 弹指威龙， 7.3，
1978 陋巷风云， 7.3。
史泰龙 动作电影经典全集 第1辑
碟1、
1981 胜利大逃亡 Victory ，7.7，
导演: 约翰·休斯顿
主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 迈克尔·凯恩
1986 浴血擒魔 Cobra ，6.3，
导演: 乔治 P·科斯马图斯
主演: 西尔维斯特·史泰龙、布里吉特·尼尔森
1987 飞越巅峰 / 超越巅峰 Over the Top ，7.6，
导演: 米纳罕·戈兰
主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯特·劳吉亚
1975 死亡车神 / 死亡飞车2000 / Death Race 2000，6.6
导演: 保罗·巴特尔
主演: 西尔维斯特·史泰龙、大卫·卡拉丁
碟2、第一滴血1-4
1982 第一滴血 First Blood ，8.1，
导演: 特德·科特切夫
主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳
1985 第一滴血2 Rambo: First Blood Part II ，7.7，
导演: 乔治 P·科斯马图斯
主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳
1988 第一滴血3 Rambo III ，7.4，
导演: 彼得·麦克唐纳德
主演: 西尔维斯特·史泰龙、理查德·克里纳
2008 第一滴血4 Rambo ，7.2，
导演: 西尔维斯特·史泰龙
主演: 西尔维斯特·史泰龙、朱莉·本茨
碟3、
1991 弹指威龙 Oscar ，7.3，
导演: 约翰·兰迪斯，
主演: 西尔维斯特·史泰龙、奥内拉·穆蒂
1992 母子威龙 Stop! Or My Mom Will Shoot ，6.4，
导演: 罗杰·斯波蒂斯伍德
主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾斯黛拉·格蒂
1993 超级战警 / 越空狂龙 Demolition Man ，6.6，
导演: 马可·布拉姆贝拉
主演: 西尔维斯特·史泰龙、韦斯利·斯奈普斯、桑德拉·布洛克
1994 炮弹专家 The Specialist ，6.4，
导演: Luis Llosa
主演: 西尔维斯特·史泰龙、 莎朗·斯通、詹姆斯·伍兹
史泰龙 动作电影经典全集 第2辑
碟4、洛奇1-3
1976 洛奇 Rocky ，8.6，
导演: 约翰·G·艾维尔森
主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔
1979 洛奇2 Rocky II，8.1，
导演: 西尔维斯特·史泰龙
主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔
1982 洛奇3 Rocky III ，7.9，
导演: 西尔维斯特·史泰龙
主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔
碟5、洛奇4-6
1985 洛奇4 Rocky IV，7.4，
导演: 西尔维斯特·史泰龙
主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔
1990 洛奇5 Rocky V ，7.6，
导演: 约翰·G·艾维尔森
主演: 西尔维斯特·史泰龙、塔莉娅·夏尔
2006 洛奇6：永远的拳王 Rocky Balboa ，，
导演: 西尔维斯特·史泰龙
主演: 西尔维斯特·史泰龙、波特·杨、塔莉娅·夏尔
碟6、
2015 奎迪 / 洛奇7 / Creed ，7.4，
导演: 瑞恩·库格勒
主演: 迈克尔·B·乔丹、西尔维斯特·史泰龙
1989 怒虎狂龙 / 探戈与加什 Tango & Cash，6.5，
导演: 安德烈·康查洛夫斯基
主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 库尔特·拉塞尔
1989 破茧威龙 Lock Up，7.0，
导演: 约翰·弗林
主演: 西尔维斯特·史泰龙、唐纳德·萨瑟兰
史泰龙 动作电影经典全集 第3辑
碟7、 敢死队1-3
2010 敢死队，6.7，
导演: 西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone
主演: 西尔维斯特·史泰龙、Jason Statham、李连杰、 Dolph Lundgren
2012 敢死队2，6.8，
导演: 西蒙·韦斯特 Simon West
主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森 Jason Statham
2014 敢死队3 ，6.7，
导演: 帕特里克·休斯 Patrick Hughes ，
主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森、阿诺·施瓦辛格
碟8、
2012 赤警威龙 Bullet to the Head，5.8，
导演: 沃尔特·希尔
主演: 西尔维斯特·史泰龙、姜成镐
2013 金蝉脱壳，7.6，
导演: 米凯尔·哈弗斯特罗姆 Mikael Håfström
主演: 西尔维斯特·史泰龙、阿诺·施瓦辛格
2014 书缘寻踪 Reach Me，5.0，
导演: 约翰·赫兹菲尔德
主演: 西尔维斯特·史泰龙、汤姆·贝伦杰、丹尼·特雷霍
碟9、
2013 旗鼓相当 Grudge Match ，7.1，
导演: 彼得·西格尔
主演: 罗伯特·德尼罗、西尔维斯特·史泰龙、凯文·哈特、金·贝辛格
2003 摊牌 Shade，6.7，
导演: Damian Nieman
主演: 西尔维斯特·史泰龙、梅兰尼·格里菲斯
2003 非常小特务3 Spy Kids 3-D: Game Over ，5.8，
导演: 罗伯特·罗德里格兹
主演: 安东尼奥·班德拉斯、西尔维斯特·史泰龙、萨尔玛·海耶克
史泰龙 动作电影经典全集 第4辑
碟10、
1993 绝岭雄风 Cliffhanger ，7.5，
导演: 雷尼·哈林
主演: 西尔维斯特·史泰龙、约翰·利思戈
2002 绝地狂龙 Avenging Angelo ，6.6，
导演: 马丁·伯克
主演: 西尔维斯特·史泰龙 / 玛德琳·斯托
1997 警察帝国 Cop Land，6.7，
导演: 詹姆斯·曼高德
主演: 西尔维斯特·史泰龙、哈威·凯特尔、雷·利奥塔、罗伯特·德尼罗
碟11、
1995 刺客战场 / 最后的刺客 Assassins，7.1，
导演: 理查德·唐纳
编剧: 莉莉·沃卓斯基 / 拉娜·沃卓斯基 / 布莱恩·海尔格兰德
主演: 西尔维斯特·史泰龙、安东尼奥·班德拉斯、朱丽安·摩尔
1996 十万火急 / 龙出生天 Daylight，7.1，
导演: 罗伯·科恩
主演: 西尔维斯特·史泰龙、艾米·布伦尼曼
2002 狙击杀手 D-Tox ，5.7，
导演: Jim Gillespie
主演: 西尔维斯特·史泰龙、查尔斯·达顿
碟12、
2001 极速竞赛 / 生死极速 Driven，6.4，
导演: 雷尼·哈林
主演: 西尔维斯特·史泰龙、伯特·雷诺兹、蒂尔·施威格、吉娜·格申
2000 大开杀戒 / 义胆流氓 Get Carter，5.5，
导演: Stephen T. Kay
主演: 西尔维斯特·史泰龙、米基·洛克
1995 特警判官 Judge Dredd，6.5，
导演: Danny Cannon
主演: 西尔维斯特·史泰龙、罗伯·施奈德、戴安·琳恩、陈冲、马克斯·冯·叙多夫
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