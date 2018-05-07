2001-2014 深入敌后 天击战线，邪恶轴心 哥伦比亚，海豹突击队 绝境逃生！

—— 图文整理自网络

深入敌后 Behind Enemy Lines (2001)

又名: 冲出封锁线 / 天击战线

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.3，IMDb

导演: 约翰·摩尔

编剧: 吉姆·托马斯 / 约翰·托马斯 / 戴维·韦罗兹 / 扎克·佩恩

主演: 欧文·威尔逊 Owen Wilson、

吉恩·哈克曼 Gene Hackman

类型: 动作 / 惊悚 / 战争

官网: http://www.behindenemylinesmovie.com/

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2001-11-30

片长: 106 分钟

IMDb 链接： tt0159273

圣诞节前夕，波斯尼亚战争终于达成停火协议，亚得里亚海上的美军官兵们即将返回家乡。海军领航员伯纳中尉（欧文·威尔逊 饰）早已厌倦这场无意义的战争，长官莱斯利（吉恩·哈克曼 饰）出面劝解却无济于事。

圣诞当天，伯纳与搭档驾驶大黄蜂战机执行航拍任务，无意中瞥见非安全区中有武装人员行动，两人决定介入，却被对方的萨姆导弹击落，正在克里斯发出呼救信号时，迈克被塞族秘密军事领袖杀害了。克里斯在陌生的土地上逃亡，努力向拯救地靠近。路上，他无意中发现了被塞族屠杀的穆族人的大片墓地。他意识到自己和迈克在飞机上一定无意中拍到了这个秘密，这也是他们被击落、迈克被谋杀的真正原因。

美军指挥官莱斯利上将 希望尽一切力量拯救克里斯，但却受到北约司令官出于政治考虑的阻挠，在所谓顾全大局的考虑下无法介入非安全区搭救伯纳，莱斯利只好借助媒体力量甚至不惜盗用盟友设备，展开了一场对落入敌后下属的拯救行动。

深入敌后 /天击战线 Behind Enemy Lines

编号：X6-BD10405 / 4GBD25 8905

音轨：英 DTS-HD5.1/西 DD5.1/法 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD2.0/英导 DD2.0/英导 DD2.0

字幕：英/西/法/葡/中简/中繁/日/韩/泰/中导

花絮：预告片

2001年上映的美国战争大片《深入敌后》是一部典型的美国式的战争片。由鬼才导演约翰·摩尔（JohnMoore）执导，好莱坞明星欧文·威尔逊、吉恩·哈克曼、加布里埃尔·马赫特等主演。

幕后制作

制作人 约翰·戴维斯 希望将本片打造成一部集动作、技术、政治和情感于一身的新型动作片，他说：“虽然本片不乏同类影片中常见的火爆动作，但我更想表现出现代战争的复杂性及其如何影响为国效力的军人。” 其实《深入敌后》的剧本初稿中只讲述了两位飞行员在敌后奋力逃生的故事，是编剧 扎克·佩恩 想到用两条平行的故事主线构建影片，即同时聚焦于制定营救计划的人们和敌后的惊险之旅。佩恩充分考虑到了政治因素的作用，北约试图阻止美军将领展开救援行动，以保全脆弱不堪的和平局面，被添加进政治背景的影片剧本由此具有了军事小说大师汤姆·克兰西的神韵。

在佩恩笔下，飞行员克里斯·伯内特不是空军中的精英，而是平庸无奇的普通人，佩恩解释说：“这打破了好莱坞电影的传统惯例，《深入敌后》其实与搏击长空的英勇行为无关，伯内特不过是个陷入惊人险境的常人而已。” 在物色扮演伯内特的演员时，制作人戴维斯看中了曾出演过喜剧片《脱线冲天炮》、《拜见岳父大人》 的欧文·威尔逊，戴维斯说：“我之所以会决定让惯于塑造喜剧角色的欧文·威尔逊化身本片中的动作英雄，是因为我们需要一位截然不同的演员，欧文迷人而风趣，对动作戏也能轻松应对，最重要的是，他能像詹姆斯·斯图尔特、加里·库柏和史蒂夫·麦奎因一样轻易抓住观众，让观众感同身受。”

威尔逊同样对这个非同以往的英雄角色很感兴趣，他说：“在《绝世天劫》和《西域威龙》中，我分别扮演了宇航员和牛仔，而在《深入敌后》中，我要演绎的是一名飞行员。除了角色身份外，能与吉恩·哈克曼演对手戏也让我着实兴奋，因为我是看着他的电影长大的，他在《火爆教头草地兵》和《法国贩毒网》中的精湛表演给我留下了深刻印象，和他联袂出演让我感到荣幸之至。” 在研究角色期间，威尔逊曾前往海军基地体验飞行员的生活，他不但接受了严格的生存训练，还学会熟练进出 F／A－18 “超级大黄蜂” 战斗攻击机。

既然《深入敌后》是一部打破常规的新型战争片，那么执导影片的导演也必须不拘一格，独具慧眼的戴维斯最终锁定了广告导演 约翰·摩尔。戴维斯认为摩尔拍摄的世嘉游戏机广告更像是一部讲述惊悚冒险故事的袖珍电影，摩尔以惊人的特技和直升机与摩托车的追逐场景展现出他不同凡响的视觉风格和剪辑才能。“虽然广告只有2、3分钟，但可以看出约翰不同于其他电影导演，” 戴维斯说，“他有着自己的新锐叙事语言，而摄影机似乎成为了他手臂的延伸。” 摩尔还对波斯尼亚冲突和军事武器很有研究，执导本片让他如鱼得水，就连担任影片技术顾问的海军上校 大卫·肯尼迪（David Kennedy）都对军事知识渊博的摩尔赞赏不已。在美国国防部的全力协助下，剧组获准登上两艘航母实景拍摄，而摩尔也得以展现出真实可信的军旅生活。

深入敌后 / 冲出封锁线/天击战线/Behind Enemy Lines 2001

编号：SJBD -3207A

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音轨：英DTSHD5.1 法5.1-384

国2.0-192 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384 英讲评2.0-224 英讲评2.0-224

字幕：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英讲评1 中讲评1 英讲评2 （葡 德 阿）

花絮：1、幕后特辑 6:07（1区）

2、删减和延展片段 13:21+2:28（1区）

3、预视觉化片段 5:24（1区）

花 絮：

1、本片是第一部细致描写美国海军新型F/A-18E/F“超级大黄蜂”战机的电影。

2、在影片开头，记者提到了“辛辛那提停火协定”，这个协定确实存在，只不过叫作“达顿协定”。

3、影片故事根据美国空军上校 Scott O'Grady 的真实经历改编。

1995年，他驾驶的飞机在波斯尼亚上空被击落。

4、美国空军上校 Scott O'Grady 曾因影片有损于形象而向20世纪福克斯公司提起诉讼，

他称自己从不违抗命令。

5、当卫星用热成像系统呈现出伯内特的图像时，

声音效果与1987年的《铁血战士》(Predator)中的热成像相同。

6、在球赛场景中，剧组人员确实尝试用飞机弹射器来发球，不幸的是，弹射器让球立即无影无踪。

页1、2001 深入敌后1，SJBD -3207A ；

页2、2006 深入敌后2，SJBD -3208A ；

页3、2009 深入敌后3，TOP-205，一区特别收藏版+三区+完整花絮；

页4、2014 第八海豹突击队：深入敌后4，SJD9-7607，福克斯1区+A+完整花絮+OST 。