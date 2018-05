（美剧碟讯）1988 战争与回忆 War and Remembrance，战争风云 姊妹篇，全景式展现二战真实进程，SJ10D9 

—— 图文整理自网络

战争与回忆 War and Remembrance (1988)

类型:剧情 / 战争

导演:丹·柯蒂斯

主演:罗伯特·米彻姆、简·西摩尔

地区:美国

系列:12集(1620分钟)

时间:每集约 65分钟

本片是《战争风云》的续篇,是赫尔曼·沃克的一部撼世之作。本片再现了我们这个世界最动荡的那个年代。

维克多·亨利一家是一个美国海军之家,日本偷袭珍珠港之后全家投入了战争,他们要面对的是残酷的战争与动荡的命运。《战争与回忆》一幕一幕再现了战争时期的喧嚣、苦难、激情、狂暴和恐怖……

艾美奖(1989;第41届) ,获奖:3 ,提名:12

获奖

·其他和技术类奖项-Outstanding Editing for a Miniseries or a Special -

Single Camera Production John F. Burnett Peter Zinner

·其他和技术类奖项-Outstanding Achievement in Special Visual Effects William

Cruse Godfrey A. Godar Martin Gutteridge William H. Schirmer

Charles Staffell Edward L. Williams Egil S. Woxholt Steve Anderson

·迷你剧/电视电影类-最佳迷你剧丹·柯蒂斯 Dan Curtis 芭芭拉·斯蒂尔 Barbara Steele

提名

·其他和技术类奖项-Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Specia

l迪特里希·罗曼 Dietrich Lohmann

·其他和技术类奖项-迷你剧/特别节目最佳艺术指导 Norm Baron Francesco Chianese

Guy J. Comtois William Cruse Veronica Hadfield Jeff Haley

Jean-Michel Hugon Don K. Ivey Richard Reams Malcolm Stone

Wally White Hari Pischinger

·其他和技术类奖项-Outstanding Sound Editing for a Miniseries or a Special Cliff Bell

Jr. John M. Colwell Robert Gutknecht

·其他和技术类奖项-Outstanding Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special

Thomas R. Burman Wes Dawn Bari Dreiband-Burman

·其他和技术类奖项-

Outstanding Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special Wes Dawn

·其他和技术类奖项-Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries

or a Special (Dramatic Underscore) Bob Cobert

·其他和技术类奖项-Outstanding Achievement in Costuming for a Miniseries or a

Special James 'Mike' Balker Barbara Lane Llandys Williams

·其他和技术类奖项-迷你剧/特别节目最佳发型设计 Jan Archibald Janis Clark

·迷你剧/电视电影类-迷你剧/电视电影最佳男主角约翰·吉尔古德 John Gielgud

·迷你剧/电视电影类-迷你剧/电视电影最佳女主角简·西摩尔 Jane Seymour

·迷你剧/电视电影类-迷你剧/电视电影最佳女配角波莉·伯根 Polly Bergen

·迷你剧/电视电影类-迷你剧/电视电影最佳导演丹·柯蒂斯 Dan Curtis

关于原著 :

《战争与回忆》,是美国现实主义作家赫尔曼·沃克的文学作品,作品着重描写的是第二次世界大战真实、残酷的情景。该书所述故事从1939年德军入侵波兰,第二次世界大战爆发开始,到1945年日本投降,战争结束为止,涉及大多数主要战场和重要事件。

《战争与回忆(1941-1945)(全新精装纪念版)(套装上下册)》及姊妹篇《战争风云(1939-1941)》,是现代文学史上全景式展现第二次世界大战真实进程的规程最大的作品。正如作者所言,“是在尽很大的努力给一次大规模的世界战争描绘一幅真实的、宏伟的图景”。

书中人物众多,上至各交战国最高领导人罗斯福、丘吉尔、希特勒等,下至一般士兵和普通百姓。所述故事从1939年德军入侵波兰、第二次世界大战爆发开始,到1945年日本投降、战争结束为止,涉及大多数主要战场和重要事件。

作品中涉入的战史,都是真实的;所引的数字材料,都是可靠的;兴凡显赫人物的言语行事,也都是出自正史——凡此种种,加上作者感人至深的文学手法,铸成了这部“史诗风范的长篇小说”。

——————————————————————————————————————







战争与回忆 HERMAN WOUK S WAR AND REMEMBRANCE (卷一)

根据普利策奖得主赫尔曼•沃克所著现代文学史上全景式展现第二次世界大战真实进程规模最大的作品改编而成,作者亲任编剧,拍摄足迹遍及亚欧6个国家共267个拍摄地点,花费11年时间,终成就此波澜壮阔震撼大作。

编号:SJ-4835A ,5D9

配置:独家绝版MPI 1区收藏版+资深烧友据小说修订典藏级中文字幕+完整花絮+

独家绝版OST(碟5Play向左进入)+独家原著小说精校中文电子版+原版手册扫描文件

音轨:英语2.0-192k

字幕:英文 中简 中繁

花絮:注:视频花絮内容及OST位于碟5

· 制作特辑 32:11

· “活生生的历史”--罗伯特·米彻姆主持 21:34

· OST(Play向左进入)

· 原版手册扫描文件及中文小说电子版











战争与回忆 HERMAN WOUK S WAR AND REMEMBRANCE (卷二)

根据普利策奖得主赫尔曼•沃克所著现代文学史上全景式展现第二次世界大战真实进程规模最大的作品改编而成,作者亲任编剧,拍摄足迹遍及亚欧6个国家共267个拍摄地点,花费11年时间,终成就此波澜壮阔震撼大作。

编号:SJ-4836A ,5D9

配置:独家绝版MPI 1区收藏版+资深烧友据小说修订典藏级中文字幕+完整花絮+

独家绝版OST(碟5Play向左进入)+独家原著小说精校中文电子版+原版手册扫描文件

音轨:英语2.0-192k

字幕:英文 中简 中繁

花絮:注:视频花絮内容及OST位于碟5

· 战争与回忆

·《战争与回忆》配乐

· 导演讲评

· 电视宣传广告

· OST(Play向左进入)

· 原版手册扫描文件及中文小说电子版

战争与回忆,原版卷一、卷二各六碟,SJ 将花絮碟集成 成为五碟,为大家省点钱过年了!

标题汇总:

(美剧碟讯)1983 战争风云 The Winds of War,波澜壮阔的二战震撼大作,6D9

(美剧碟讯)1988 战争与回忆 War and Remembrance,战争风云 姊妹篇,全景式展现二战真实进程,SJ10D9

页1、影介碟讯;

页2、碟二截图。