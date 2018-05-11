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DT国产电影精品修复系列：城南旧事、阿Q正传、高山下的花环、牧马人、庐山恋！

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2018-5-11 17:57:43

                                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

 

       DT 值得表扬，一口气推出了5部 国产电影精品修复系列，豆评 均7.5分 以上，虽不及真正的蓝光高清，但跟过往的DVD版本相比，已经很难得了 ！

 

 

 

 

城南旧事 (1983)

 

又名: My Memories of Old Beijing / South of the old

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.8，IMDb 7.7

导演: 吴贻弓

编剧: 伊明

主演: 沈洁、张丰毅、张闽、郑振瑶、严翔

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1983

片长: 88分钟

IMDb 链接： tt0085326

 

编号：DT-91082

音轨：国语LPCM2.0、国语DTS-HD2.0

字幕：中文 中文

配置：独家全新高清修复版+官方中文字幕

 

 

　　本片根据林海音的同名短篇小说改编。 

 

　　小女孩林英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城，在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰），秀珍的丈夫因参与学生运动被杀，孩子也不知所踪，因此落下了疯病，时常把英子当做自己的孩子 “小桂子” 看待，英子也喜欢秀珍，答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿，学戏时常遭干爹打骂，英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记，帮助她们母女相认。英子上小学后，一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里，英子发现了一个小偷（张丰毅 饰）藏赃的草堆，小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当，英子却不把他看作是坏人。不久，女佣苏妈返乡，父亲去世，英子的童年，彷佛一下结束了……

 

 

 

第3届中国电影金鸡奖  (1983)

 

最佳故事片(提名) 

最佳导演 吴贻弓

最佳女配角 郑振瑶

最佳摄影(提名) 曹威业

最佳剪辑(提名) 

最佳音乐(提名) 吕其明

最佳服装(提名) 

 

 

 

 

 

阿Q正传 (1982)

 

又名: The True Story of Ah Q

评分：时光网 7.7，豆瓣 8.1，IMDb 7.6

导演: 岑范

编剧: 陈白尘 / 鲁迅

主演: 严顺开、王苏娅、李纬、孙道临

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1982-05(戛纳电影节)

片长: 125分钟

IMDb 链接： tt0081971

 

编号：DT-91083 

音轨：国语LPCM2.0  国语DTS-HD2.0

字幕：中文 中文

配置：独家高清修复版+官方中文字幕

 

 

　　身形猥琐、其貌不扬的阿Q（严顺开 饰）是未庄一个靠打短工度日的小人物。他家徒四壁，穷得连姓都没有。虽然如此，阿Q却始终自我感觉良好，或瞧不起装模作样的假洋鬼子，或与地主赵太爷攀亲。当然换来的往往不是尊敬，而是鄙夷甚至一顿毒打。好在阿Q有着一套自我安慰的 “精神胜利法”，所以肉体上吃亏的他最终能在精神上得到满足。自从被赵太爷打和调戏吴妈受罚之后，阿Q的日子愈加难过。万般无奈之下，他只得进城谋求生路。阴差阳错的一些事，竟让阿Q在未庄人眼里成了手握重权的革命党，这个憋屈半辈子的小人物总算暂时抖了起来…… 

 

 

　　根据鲁迅同名小说改编，并荣获瑞士第2届国际喜剧电影节最佳男演员奖。

 

      已故表演艺术大师严顺开神还原阿Q的经典形象！

 

 

 

第35届戛纳电影节  (1982)

主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 岑范

 

第2届中国电影金鸡奖  (1982)

最佳服装 

 

 

 

 

 

高山下的花环 (1984)

 

又名: 卫国军魂(港) / Wreaths at the Foot of the Mountain

评分：时光网 8，豆瓣 8.5，IMDb 7.5

导演: 谢晋

编剧: 李存葆 / 李准

主演: 唐国强、吕晓禾、何伟、王玉梅、倪大红、盖克、斯琴高娃、胡宗琪

类型: 历史、战争

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1985-11-07(香港)

片长: 140分钟

IMDb 链接：tt0090340

 

编号：DT-91092 

音轨：国语LPCM2.0  国语DTS-HD2.0

字幕：中文 中文

配置：独家全新高清修复版+官方中文字幕

 

 

　　军部摄影干事赵蒙生（唐国强 饰）被母亲动用军界的关系外派到连部担任指导员，实际是为转正做准备。赵的到来让连长梁三喜（吕晓禾 饰）推迟了探亲假，滞留连部理顺赵蒙生与战士们的关系。炮排排长靳开来（何伟 饰）心直口快，对赵蒙生这种 “军营公子” 强烈抵触。连部的气氛一时有些紧张，既因为军队内部的问题，又因为山雨欲来的战争。

 

      不久形势突变，连队准备南调参与对越反击，赵母在最后关头试图拉出儿子反被军长公开做了反面教材。赵蒙生无法忍受内心的煎熬，随部出战。靳开来临阵升任副连长，而他用实际行动证明了自己的职责，梁三喜的突击连在战斗中发挥了应有的作用，但他本人却为搭救赵蒙生牺牲。战斗胜利了，撤离前线的战士们很快发现战争对心灵的考验远没有完结…… 

 

 

　　本片根据同名小说改编，获1985年金鸡奖最佳编剧、男主角、男配角、剪辑奖等多项专业褒奖。

 

       中国电影大师谢晋经典越战题材大制作！

 

 

第5届中国电影金鸡奖  (1985)

 

最佳故事片(提名) 

最佳导演(提名) 谢晋

最佳编剧 李存葆 / 李准

最佳男主角 吕晓禾

最佳男配角 何伟

最佳女配角(提名) 盖克

最佳剪辑 周鼎文

 

 

 

 

 

牧马人 (1982)

 

又名: The Herdsman

评分：时光网 7.8，豆瓣 7.9，IMDb 7.2

导演: 谢晋

编剧: 李准

主演: 朱时茂、丛珊、刘琼、牛犇、雷仲谦、奇梦石

类型: 剧情 / 爱情

国家: 中国

语言: 汉语普通话

上映: 1982

片长: 99分钟

IMDb 链接： tt0084363

 

编号：DT-91113

音轨：国语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家全新高清修复版+官方中文字幕

 

 

　　1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。 

 

　　交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。 

　　回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过 “文革” 这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。

 

 

      谢晋大师关于那个扭曲时代的中国人的命运，对那个时代的人的无奈和痛苦的同情，而作为普通劳动者的真挚和善良，总是如此令人动容。强烈的爱国主义和对普通人的同情处处可现。

 

 

 

第3届中国电影金鸡奖  (1983)

 

最佳男配角  牛犇

最佳剪辑     周鼎文

 

 

 

 

 

庐山恋 (1980)

 

又名: Romance on Lushan Mountain

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.5，IMDb 7.6

导演: 黄祖模

编剧: 毕必成

主演: 张瑜、郭凯敏、温锡莹、武皓、智世明、高淬、张云立

类型: 剧情 / 爱情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1980

片长: 90分钟

IMDb 链接： tt3508268

 

编号：DT-91082

音轨：国语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家全新高清修复版+官方中文字幕

 

 

　　中美建交后，侨居美国的国民党将军周振武的女儿 周筠（张瑜 饰）回到祖国观光，在庐山游玩的途中，她巧遇有志青年 耿桦（郭凯敏 饰）。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起，经过短短几天的相处，他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查，周筠也郁郁离开。 

 

　　十年浩劫结束后，已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢，这对相爱之人不愿再被分开，彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时，却对这门婚事断然拒绝…… 

 

 

　　女主角张瑜凭借本片当选第一届金鸡奖和同年百花奖的 “双料影后”。

 

 

标签： 谢晋(44) 张瑜(12) 斯琴高娃(15) 吴贻弓(14) 朱时茂(16) 丛珊(7) 孙道临(23) 沈洁(8) 张闽(10) 严顺开(6)

8.2 

城南旧事 (1983)

影评(106)

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城南旧事/My Memories of Old Beijing(1983)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8038262/
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