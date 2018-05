DT国产电影精品修复系列：城南旧事、阿Q正传、高山下的花环、牧马人、庐山恋！

—— 图文整理自网络

DT 值得表扬,一口气推出了5部 国产电影精品修复系列,豆评 均7.5分 以上,虽不及真正的蓝光高清,但跟过往的DVD版本相比,已经很难得了 !

城南旧事 (1983)

又名: My Memories of Old Beijing / South of the old

评分:时光网 8.2,豆瓣 8.8,IMDb 7.7

导演: 吴贻弓

编剧: 伊明

主演: 沈洁、张丰毅、张闽、郑振瑶、严翔

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1983

片长: 88分钟

IMDb 链接: tt0085326

编号:DT-91082

音轨:国语LPCM2.0、国语DTS-HD2.0

字幕:中文 中文

配置:独家全新高清修复版+官方中文字幕

本片根据林海音的同名短篇小说改编。

小女孩林英子(沈洁 饰)住在五十年前的北京南城,在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍(张闽 饰),秀珍的丈夫因参与学生运动被杀,孩子也不知所踪,因此落下了疯病,时常把英子当做自己的孩子 “小桂子” 看待,英子也喜欢秀珍,答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿,学戏时常遭干爹打骂,英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记,帮助她们母女相认。英子上小学后,一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里,英子发现了一个小偷(张丰毅 饰)藏赃的草堆,小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当,英子却不把他看作是坏人。不久,女佣苏妈返乡,父亲去世,英子的童年,彷佛一下结束了……

第3届中国电影金鸡奖 (1983)

最佳故事片(提名)

最佳导演 吴贻弓

最佳女配角 郑振瑶

最佳摄影(提名) 曹威业

最佳剪辑(提名)

最佳音乐(提名) 吕其明

最佳服装(提名)

阿Q正传 (1982)

又名: The True Story of Ah Q

评分:时光网 7.7,豆瓣 8.1,IMDb 7.6

导演: 岑范

编剧: 陈白尘 / 鲁迅

主演: 严顺开、王苏娅、李纬、孙道临

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1982-05(戛纳电影节)

片长: 125分钟

IMDb 链接: tt0081971

编号:DT-91083

音轨:国语LPCM2.0 国语DTS-HD2.0

字幕:中文 中文

配置:独家高清修复版+官方中文字幕

身形猥琐、其貌不扬的阿Q(严顺开 饰)是未庄一个靠打短工度日的小人物。他家徒四壁,穷得连姓都没有。虽然如此,阿Q却始终自我感觉良好,或瞧不起装模作样的假洋鬼子,或与地主赵太爷攀亲。当然换来的往往不是尊敬,而是鄙夷甚至一顿毒打。好在阿Q有着一套自我安慰的 “精神胜利法”,所以肉体上吃亏的他最终能在精神上得到满足。自从被赵太爷打和调戏吴妈受罚之后,阿Q的日子愈加难过。万般无奈之下,他只得进城谋求生路。阴差阳错的一些事,竟让阿Q在未庄人眼里成了手握重权的革命党,这个憋屈半辈子的小人物总算暂时抖了起来……

根据鲁迅同名小说改编,并荣获瑞士第2届国际喜剧电影节最佳男演员奖。

已故表演艺术大师严顺开神还原阿Q的经典形象!

第35届戛纳电影节 (1982)

主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 岑范

第2届中国电影金鸡奖 (1982)

最佳服装

高山下的花环 (1984)

又名: 卫国军魂(港) / Wreaths at the Foot of the Mountain

评分:时光网 8,豆瓣 8.5,IMDb 7.5

导演: 谢晋

编剧: 李存葆 / 李准

主演: 唐国强、吕晓禾、何伟、王玉梅、倪大红、盖克、斯琴高娃、胡宗琪

类型: 历史、战争

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1985-11-07(香港)

片长: 140分钟

IMDb 链接:tt0090340

编号:DT-91092

音轨:国语LPCM2.0 国语DTS-HD2.0

字幕:中文 中文

配置:独家全新高清修复版+官方中文字幕

军部摄影干事赵蒙生(唐国强 饰)被母亲动用军界的关系外派到连部担任指导员,实际是为转正做准备。赵的到来让连长梁三喜(吕晓禾 饰)推迟了探亲假,滞留连部理顺赵蒙生与战士们的关系。炮排排长靳开来(何伟 饰)心直口快,对赵蒙生这种 “军营公子” 强烈抵触。连部的气氛一时有些紧张,既因为军队内部的问题,又因为山雨欲来的战争。

不久形势突变,连队准备南调参与对越反击,赵母在最后关头试图拉出儿子反被军长公开做了反面教材。赵蒙生无法忍受内心的煎熬,随部出战。靳开来临阵升任副连长,而他用实际行动证明了自己的职责,梁三喜的突击连在战斗中发挥了应有的作用,但他本人却为搭救赵蒙生牺牲。战斗胜利了,撤离前线的战士们很快发现战争对心灵的考验远没有完结……

本片根据同名小说改编,获1985年金鸡奖最佳编剧、男主角、男配角、剪辑奖等多项专业褒奖。

中国电影大师谢晋经典越战题材大制作!

第5届中国电影金鸡奖 (1985)

最佳故事片(提名)

最佳导演(提名) 谢晋

最佳编剧 李存葆 / 李准

最佳男主角 吕晓禾

最佳男配角 何伟

最佳女配角(提名) 盖克

最佳剪辑 周鼎文

牧马人 (1982)

又名: The Herdsman

评分:时光网 7.8,豆瓣 7.9,IMDb 7.2

导演: 谢晋

编剧: 李准

主演: 朱时茂、丛珊、刘琼、牛犇、雷仲谦、奇梦石

类型: 剧情 / 爱情

国家: 中国

语言: 汉语普通话

上映: 1982

片长: 99分钟

IMDb 链接: tt0084363

编号:DT-91113

音轨:国语LPCM2.0

字幕:中文 中文

配置:独家全新高清修复版+官方中文字幕

1970年代末,在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均(朱时茂)一路风尘来到北京饭店,与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当年,追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,丢下妻儿去了美国。此次归来,他有心带许灵均回美国继承事业。

交谈中,许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现,对于父亲的舒适生活,他并不艳羡。

回顾自己几十年来所走的道路,虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情,而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝(丛珊)结为夫妻后,许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为,国家在好不容易迈过 “文革” 这个大坎之后,个人更应该同亲朋一起,不离不弃地跟着她走向新生。

谢晋大师关于那个扭曲时代的中国人的命运,对那个时代的人的无奈和痛苦的同情,而作为普通劳动者的真挚和善良,总是如此令人动容。强烈的爱国主义和对普通人的同情处处可现。

第3届中国电影金鸡奖 (1983)

最佳男配角 牛犇

最佳剪辑 周鼎文

庐山恋 (1980)

又名: Romance on Lushan Mountain

评分:时光网 7.5,豆瓣 7.5,IMDb 7.6

导演: 黄祖模

编剧: 毕必成

主演: 张瑜、郭凯敏、温锡莹、武皓、智世明、高淬、张云立

类型: 剧情 / 爱情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1980

片长: 90分钟

IMDb 链接: tt3508268

编号:DT-91082

音轨:国语LPCM2.0

字幕:中文 中文

配置:独家全新高清修复版+官方中文字幕

中美建交后,侨居美国的国民党将军周振武的女儿 周筠(张瑜 饰)回到祖国观光,在庐山游玩的途中,她巧遇有志青年 耿桦(郭凯敏 饰)。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起,经过短短几天的相处,他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查,周筠也郁郁离开。

十年浩劫结束后,已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢,这对相爱之人不愿再被分开,彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时,却对这门婚事断然拒绝……

女主角张瑜凭借本片当选第一届金鸡奖和同年百花奖的 “双料影后”。