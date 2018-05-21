（二战晴色酷特）《伊莎Ilsa 纳粹女魔头系列》：残酷疯瘾所 西伯利亚母虎，后宫总管 病房狂魔 间谍军伎

—— 图文整理自网络

纳粹疯淫所 三部曲 ILSA THE LEGEND

导演：唐·爱德蒙兹

主演：塔尼娅·博伊德

沙伦·凯利

斯波尔丁·格雷

片长：270 分钟

音轨：英语2.0、英语导评2.0

字幕：日文、日文双显、中文、中文简繁双显

编号：金猪 J-0273

花絮：三碟均为不同的阁楼女郎写真

版本：日版

这个系列封套背面的顺序，并非按照上映时间排序的，而金猪封套的中文注释也是胡乱翻译，与碟片并不相符：

第1碟：残酷疯瘾所，实际是《1977 西伯利亚母虎》；

第2碟：后宫总管，这个没错，《1976 后宫总管》；

第3碟：病房狂魔，实际是《1974 残酷疯瘾所》

伊莎大姐年方四十，她金刚不坏，青春永驻（是四十岁的青春），从纳粹到斯大林独裁，从欧洲到阿拉伯，都有她执教的身影，她无情而善变，前一秒还像邻家大姐姐般带着做作般的口吃语气问你家史，后一秒就可能用最狠毒的方法折磨死你。她具有霸权主义者的所有特质，高傲，无情，冷血，果断，但也有致命的弱点——好-色，纵观她在四部曲中的执教经历，我们不难发现，她都栽在这上面，真所谓，无情总被无情伤。

作为带有晴色和血-腥卖点的女魔系列，宁肯忽视剧情也不是省略“虐刑”的，在前几部几乎已将花样用得老旧的前提下，导演将受害者设置成了男性，于是各类刑罚开始有了粗犷大气的风格，追杀、电锯、喂老虎、火烧、投井，不求细节，但求惨烈，最突出的有两场：一个圆桌的两侧放着正嗡嗡响的电锯，两个阶下囚坐在另两侧扳手腕，谁输了，谁的胳膊自然会被锯断，然后被拖出去……

剧情的设置较有说服力，在恐怖的压制下，1、3都有令人唏嘘的情感，这部在这方面处理得自然合理，再辅之以皑皑的白雪和悲伤的音乐，实在令人动容。在人物上，有了更大的突破，出现了一位绝不低头的铁骨硬汉。

影片前半部走的还是前几集的模式，到了后半部分，内容就成了围剿与反围剿，也许导演是在暗示我们，伊莎纵然不老，她的气数也将尽了。

后来，西班牙杰索斯弗朗哥拍摄了一部伊莎主题的《病房狂魔》，而美国导演 马克斯·特恩 拍摄了伊莎的外传《间谍军伎》，换了主演！

页1、系列引言；

页2、伊莎纳粹狂魔疯瘾所1、残酷疯瘾所 ；

页3、伊莎纳粹狂魔疯瘾所2-3、西伯利亚母虎，后宫总管；

页4、病房狂魔；

页5、间谍军伎。