ALBD-0002 宫崎骏监督作品大全集，26张蓝光碟，畅游大师 梦与狂想的王国！

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宫崎骏监督作品大全集 （26碟）

迄今为止最新、最完整、最权威宫崎骏作品集！

吉卜力工作室2014年最新官方蓝光版，宫崎骏引退前最后钦定版本，呈献全部作品全新修复成果！





一套在手，收尽宫崎骏全部11部动画长片+11部企划作品+3部纪录片+完整首度曝光双碟花絮！

























限量发售 三小盒精美托盘套装

● 173分钟首次发行蓝光双碟完整花絮内容，

包括未删减完整版引退记者会实录+两部从未曝光电视动画作品

● 自带吉卜力官方中文、英文、法文、日文、韩文、泰文权威字幕；

日语、国语、英语、法语多语言配音

● 全部花絮皆配以精准中文字幕

● 100%还原原版封面、内页、碟心，年度最值得永久典藏之作

【纪录片作品】

吉卜力：梦与狂想的王国

久石让在武道馆：与宫崎骏动画一同走过的25年

动画大师宫崎骏创作实录： 「起风了」1000日的创作记录

【导演作品】

『鲁邦三世：卡里奥斯特罗城』（首次执导动画长片，最新HD修复版）| 1979年摄制

『风之谷』| 1984年摄制

『天空之城』| 1986年摄制

『龙猫』| 1988年摄制

『魔女宅急便』| 1989年摄制

『飞天红猪侠』| 1992年摄制

『幽灵公主』（额外收录徐静蕾版国语配音）| 1997年摄制

『千与千寻』（无偏色、2014全新数码修复版）| 2001年摄制

『哈尔的移动城堡』| 2004年摄制

『崖上的金鱼姬』| 2008年摄制

『风起了』| 2013年摄制

【编剧/策划作品】

再见萤火虫 | 1988年摄制

岁月的童话 | 1991年摄制

平成狸合战 | 1994年摄制

侧耳倾听 | 1995年摄制

我的邻居山田君 | 1999年摄制

猫的报恩 | 2002年摄制

地海传说 | 2006年摄制

借东西的小人阿莉埃蒂 | 2010年摄制

虞美人盛开的山坡 | 2011年摄制

辉夜姬物语 | 2014年摄制

【纪录片作品】

吉卜力：梦与狂想的王国

久石让在武道馆：与宫崎骏动画一同走过的25年

动画大师宫崎骏创作实录： 「起风了」1000日的创作记录

【花絮碟】

碟一

●『Yuki的太阳』1972年摄制

※宫崎骏为电视动画系列拍摄的短片，亲自用炭铅笔绘制

●『赤胴铃之助[第26、27、41集]』1972￣1973年摄制

※宫崎骏参与的电视动画，亲自用炭铅笔绘制，首度曝光

碟二

●宫崎骏导演引退记者招待会（未删剪版，约95分钟）

※2013年9月6日宫崎骏导演宣布退休的记者招待会完整实况

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碟册 一 （A/B 面）

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碟册 二 （A/B 面）

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碟册 三 （A/B 面）

页1、图秀；

页2、碟秀。