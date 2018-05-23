RBD-UN84903T 山口百惠-映画全集 1974-1980，精装BD25×16

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山口百恵-映画全集 1974-1980

编号：RBD-UN84903T（16碟10盒装）

收录山口百惠所有主演影片16部

著名影视歌三栖艺人山口百惠自1973年出道，8年后正式告别艺坛。在许多人心里，山口百惠是一代传奇，很多的梦中情人，山口百惠是永远不会老的。

山口百惠13岁出道，15岁风靡日本，20岁红遍东南亚，21岁正值巅峰的山口百惠在日本武道馆舞台上像仙女一样出现在大家面前，伴着万千歌迷的泪水与呼喊，她将麦克风永远留在了舞台，宣布引退，与三浦友和结婚。她的急流勇退，让在场的所有观众无不怅惋唏嘘，甚至泪流满面。

本套装收录了她第一部主演电影《伊豆的舞女》，以及她的隐退纪念电影《古都》等。

与歌手森昌子、樱田淳子合演的电影《花之高2初恋时代》

另外，山口百惠饰演海女的电影《潮骚》以及《绝唱》《伊甸园之海》《逝风残梦》《春琴抄》《野菊之墓》 《昌子·淳子·百惠泪的毕业典礼》《污泥中的纯情》《雾之旗》《鸢之恋》《炎之舞》《天使的诱惑》《拥抱》。

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

伊豆的舞女 (1974) The Izu Dancer

导演：西河克己《绝唱》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、芦田伸介《人间的条件》

类型:剧情

本片改编自川端康成著名小说《伊豆的舞女》。 当时年仅15岁的山口百惠虽然是初次登上大银幕，但是成功地把一个流浪的舞女演得令人堪怜，她与三浦友和也被观众誉为金童玉女。

山口百惠初次登上大银幕。

网评：高达8.3

音轨：日语LPCM2.0 国语2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+优质央视国语和官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

潮骚 (1975) Shiosai

导演：西河克己《春琴抄》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、有岛一郎《无法松的一生》

类型:爱情/剧情

经典能够不随时间而褪色，金童玉女也是 。海岛的自然景色很美，海岛上的人和人情更美，那是一种充满生命力健康自然的美，新治和初江，故事里的男女主人公，在这样的环境下萌发产生的爱情，也是那样纯真自然动人。

一个渔歌式的朴素纯真的故事，如风情画般浮现在日本的一个小岛歌岛上。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

花之高二三重唱初恋时代 (1975) 花の高2トリオ 初恋時代

导演：津田健次郎《恋爱情结》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、森昌子《昌子·淳子·百惠 泪的毕业典礼出发》、

樱田淳子《白衣少女》

类型:剧情

日本歌谣界的超级国民偶像森昌子、樱田淳子（导演）、山口百惠，3人曾经由于参加选秀节目《明星诞生》而组成“花之三重奏”，成为风靡一时的偶像女生团体。此电影是3人组合期间拍摄的电影作品首次问世。3位日本国民偶像的昔日风采即将重现世人面前。

当年无数男性心目中的梦中情人

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

绝唱 (1975) Zessho

导演：西河克己《绝唱》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、堺美纪子《绝唱》

类型：爱情/剧情

山口百惠、三浦友和这对日本影坛传奇佳侣，不仅是那个年代中国影迷追逐的青春偶像，也是至今被娱乐媒体紧盯不放的隐退艺人，两人曾主演过许多脍炙人口的电影，本片就是让许多影迷迷上他们的一部电影。

凄美的爱情童话，当年看得痛哭流涕... 影片剧情催人泪下，山口百惠主唱插曲动人心弦。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0 国语2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+优质国语和官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

伊甸园之海 (1976) エデンの海

导演：西河克己《绝唱》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》

类型:剧情

山口百惠、三浦友和这对日本影坛传奇佳侣，不仅是那个年代中国影迷追逐的青春偶像，也是至今被娱乐媒体紧盯不放的隐退艺人，两人曾

少女时代的山口百惠很迷人。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

逝风残梦 (1976) Kaze tachinu

导演：若杉光夫《逝风残梦》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、芦田伸介《人间的条件》

类型:剧情

山口百惠、三浦友和这对日本影坛传奇佳侣，不仅是那个年代中国影迷追逐的青春偶像，也是至今被娱乐媒体紧盯不放的隐退艺人，两人曾主演过许多脍炙人口的电影，本片就是让许多影迷迷上他们的一部电影。逝风无限，生生不息。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0 国语2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+优质央视国语和官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

春琴抄 (1976) Shunkinsho

导演：西河克己《绝唱》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、绘泽萠子《天国遥遥》

类型:爱情/剧情

根据曾获诺贝尔文学奖提名日本最重要作家之一的谷崎润一郎同名作品改编，在真实的情景中有一道隔绝，以缓缓的艺术之美点缀，带来陌生和唯美的感觉，单从感受上来说，这个故事是美的，是凄美的吧。

珍藏于心的情愫，有如宝玉替晴雯暖手般的意境

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

野菊之墓 (1977) Nogiku no haka

导演：西河克己《春琴抄》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、北村和夫《日本沉没》、佐久田修《野菊之墓》

类型:爱情/剧情

这是山口百惠同佐久田修的合作影片，也是一部悲剧电影。青梅竹马的爱恋。有女孩子心动时的惶惑与惊喜，亦有倔强和刚烈：“要是我能晚比你出生就好了，这样嫁给你就不会有人说闲话了。”山里收柴草时这样直率的告白，从野菊般的女子口中说出一点也不觉得刻意。

这是山口百惠同佐久田修的合作影片，也是一部悲剧电影。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

污泥中的纯情 (1977) Dorodarake no junj

导演：富本壮吉《污泥中的纯情》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、原知佐子《东京塔》

类型:爱情/剧情

三浦友和饰演的小流氓酷的可爱，他拥有好男人的所有品质，可惜出身注定了他的命运！山口百惠和三浦友和主演的电影永远都好看，俩人真是绝配。

这是一段社会阶级悬殊中成长过来的纯爱故事。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

独家日本山口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

昌子·淳子·百惠泪的毕业典礼 (1977)

导演：大林宣彦《转校生》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》森昌子《稍微、轻松一点吧》樱田淳子《花落的午后》

类型:剧情/爱情

昌子、淳子、百惠3人曾经在70年代成为风靡一时的偶像女生团体，此片是在东京日本武道馆举办的毕业共演纪录电影《昌子·淳子·百惠 泪的毕业典礼 出发》，收录了令人再一次重温那个年代的美好回忆。另外，片中还会出现山口百惠的丈夫三浦友和，当年为其献花的珍贵影像，可以看到2人当年正在热恋中的小甜蜜。 好清纯的年代啊！

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

雾之旗 (1977) Kiri no hata

导演：西河克己《春琴抄》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、石井富子《被夺走的遗书》

类型:剧情/悬疑

本片根据推理作家松本清张的同名原作改编。这个故事通过一个少女的复仇，除了揭露了人性的一些阴暗面之外，也描述了当时日本司法界的种种畸形、黑暗与荒谬。山口百惠真的是挺迷人的，清纯加一点神秘。笑起来是那么地让人无法抵抗。

清纯加一点神秘，笑起来是那么地让人无法抵抗。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0 国语2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+上译优质国语和官方中文字幕+收录精彩花絮并非汉化

鸢之恋 (1978) Furimukeba ai

导演：大林宣彦《转校生》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、

南田洋子《二十二岁的分别 彼岸花物语》

类型:剧情/爱情

年少的我们，对真情充满着渴望，也有足够的勇气冲动的付出全部的真情。但是，随着时光的流转，随着生活的漂泊，一颗透明的心也便慢慢染上了色彩。有人终于自认看破世情，玩世不恭；有人虽然心底仍然暗藏对真情的渴望，却更加害怕感情的错误带来的巨大伤害……

演绎分分合合的爱情、

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

炎之舞 (1978) Honoo no mai

导演：河崎义祐《电车狂》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、细川俊夫《三岛由纪夫传》

类型:爱情/剧情

大学生拓治与居于山区的清子结婚，但两人的新婚生活被战争中断。拓治被召入伍，后因脚伤才送回家医治，两人得以重聚。但拓治复原后又再上战场，这一次他却一去不回，清子听到恶耗后……

女人眼中只有男人，男人却心怀远方。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0 国语2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+上译优质国语和官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化





拥抱 (1979) Howaito rabu

导演：小谷承靖《拥抱》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、

范文雀《情书》、田中邦卫《北国之恋》

类型:爱情/剧情

小谷承靖导演，山口百惠、三浦友和主演的电影。时代的气息，很容易看下去，山口百惠很上相，有着明显区别于其他人的气质！ 气质独特的影片。

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本山口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

天使的诱惑 (1979) Tenshi o y?waku

导演：藤田敏八《蔷薇的葬礼》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、

神崎爱《天使的诱惑》、田中邦卫《北国之恋》

类型:爱情/剧情

本片是山口百惠、三蒲友和正式宣布恋人关系之后的第一部作品。故事描述男女同居生活中发生的琐碎事情，平淡中喜见温馨；最后，亦暗示两人终究会走上结婚大典。是百惠和友和的人生与电影的结合。 山口百惠是对温柔隐忍的最好诠释！

网评：高达8.0

音轨：日语LPCM2.0

音轨：日语LPCM2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家日本三口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

古都 (1980) Koto

导演：市川昆《四十七人之刺客》

主演：山口百惠《伊豆的舞女》、三浦友和《永远的三丁目的夕阳》、

岸惠子《黄昏的清兵卫》、泉淳《其后》

类型:爱情/剧情

影片根据日本著名作家川端康成同名小说改编，描写了一对双胞胎姐妹的不同命运，反映了由于生活道路的完全不同所带来的思想和观念上的根本差异。这是山口百惠告别影坛的最后一部电影，她一人扮演两个角色，虽然二人面容一样但性格截然不同，表演难度相当大，却让山口百惠认真细腻的表演做到了恰到好处。影片被评为1980年日本十大佳片之一。

山口百惠和岸惠子的表演令人印象深刻。

网评：高达8.1

音轨：日语LPCM2.0

字幕：中文 中文

配置：独家日本山口百惠纪念套装A区+官方中文字幕+收录精彩花絮并汉化

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