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应召女郎六部曲合集 HMV H-6115，展现社会底层人群的悲苦挣扎

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2018-5-24 19:49:38

                                                                                               —— 图文整理自网络

 

 

早期收过一套WDVD，双碟四片，后来收了HMV 套装，把这套处理了，追悔莫及 ！

 

 

 

 

 

应召女郎合集 ，HMV H-6115 ，6D5 ，包括六部，

                                其中第一部多个光驱均不能读出数据，有机会补一张。

 

 

 

1977 应召名册导演：程刚，，李修贤、陈萍、余莎莉 ，辉煌套装D5、优视觉 USJ-D5 ：


 

 舢舨９２+96应召名册，JH-2578 ：

 

 

 

 页1、收碟目录一览，6D5  ：

1977 应召名册，导演：程刚，，李修贤、陈萍、余莎莉 ，

         优视觉 USJ-D5 ，《辉煌25年港台百部香艳影片典藏》 套装

         应召名册+北地胭脂（李翰祥），LT-088 ；

1988 应召女郎1988，B13=D5，林德禄导演，

                             主演：陈奕诗、张曼玉、冯宝宝、冯淬帆、吴家丽、齐秦

1992 现代应召女郎，林德禄导演，陈宝莲、周慧敏、刘嘉玲、罗美薇、冯宝宝、颜仟汶，

                                           李子雄、刘兆铭、郑伊健、雷宇扬、许志安 ；

1992  92应召女郎，钱永强导演，吴家丽、叶童、叶玉卿、张敏、仙杜拉；

1993 新应召女郎，制作 邵音音，林义雄导演，曹查理、李中宁、李唯君、叶仙儿、温燕虹；

1996 艺坛照妖镜之、96应召名册，马天耀导演，蔡美兰、李雪敏、萧玉燕 、王书麒 、李兆基；

2003 应召女郎2003，关俊龙，颜仟汶、邱月清、林诗雅、关宝慧；


页2、影片简介；

 

页3、欧美同类型收碟 ：

1960 青楼艳技 Beutterfield 8 ，7.8，美，又名：应召女郎，主演：伊丽莎白·泰勒；

2009 应召女友，6，美 导演：史蒂文·索德伯格，萨莎·格蕾；

2011 布鲁娜·瑟菲斯丁，又名：巴西应召女郎，主演：Deborah SeccoCássio ；

2012 应召女孩，又名：应召女郎，瑞典 导演：米科尔·马锡梅恩 

 

 

 

 

上一页123

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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

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