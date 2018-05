1940-11 李小龙系列蓝光：唐山大兄 精武门，猛龙过江 龙虎斗，死亡游戏 生与死！RBD-83195T-5BD 等

—— 图文整理自网络

李小龙系列 1-5(五盒)

编号:RBD-83195T

配置:香港A区千绩版

声音:粤语DTS-HD 5.1、粤语TRUE-HD5.1、国语DD5.1、泰语DD5.1、法语DD2.0

字幕:中文(繁)、英文、泰文、韩文、日文、米国、中简

目录 :

唐山大兄 China Mountain Big Brother (1971)

精武门 Jing wu men (1972)

猛龙过江 Way of the Dragon (1972)

龙争虎斗 Enter the Dragon (1973)

死亡游戏 + 李小龙 生与死

唐山大兄 (1971),7.6

导演:罗维

主演: 李小龙、田俊、衣依、苗可秀、林正英

精武门 (1972),8.4

导演: 罗维

主演: 李小龙、苗可秀、田俊、田丰

猛龙过江 (1972),8.2

导演: 李小龙

主演: 李小龙、苗可秀、罗礼士

龙争虎斗 (1973) ,8.1

导演: 罗伯特·高洛斯 Robert Clouse

主演: 李小龙、石坚、茅瑛、约翰·萨克松

死亡游戏 (1978) ,7.6

导演: 罗伯特·高洛斯 Robert Clouse

主演: 李小龙、考林·加普、洪金宝、唐龙

功夫怒 Kung Fury (2015)

荟萃史上最强功夫电影宝鉴,带领影迷回到拳拳到肉的功夫片黄金年代。汇集李小龙、梁小龙、成龙、洪金宝、查克·诺里斯、王羽等功夫明星精彩片段。不惜重金拯救性挖掘最珍稀原始35MM胶片,经过全新2K高清数码修复呈现最佳影音品质精彩集锦,并附带独家制作内幕,更是首度曝光以独特的历史和文化的视角阐释武侠电影的神奇世界。

编号:LBD-U3621

配置: 独家美国Severin影业A区蓝光全新2K修复版+国粤语混合LPCM2.0线性高清无损原声音频

+官方中英文字幕+完整幕后花絮

音轨: 国粤语混合原声LPCM2.0/英语评论DD2.0

字幕: 内嵌中英文字幕

花絮:

1、话说功夫电影史;

2、史无前例拯救性呈现珍贵集萃;

3、著名功夫影史作家瑞克·梅尔斯等随片评论 。

完整花絮独家带中文字幕。

狂怒:功夫预告片 Kung Fu Trailers of Fury (2016)

评分:IMDb 5.7

类型: 动作 / 纪录片

国家: 美国

语言: 粤语

上映: 2016-03-01

片长: 123分钟

IMDb 链接: tt5581502

Severin Films 发行的功夫电影的预告片合集,包含31部功夫片预告片,均2K转录自 35mm 放映拷贝。

Get ready for the most hard-kicking, face-smashing, snake-fisting trailer collectio n of them all! From the golde n age of kung fu cinema comes this insane tsunami of masters, mobsters, furious vengeance and incredible fighting styles, starring Bruce Lee, Jackie Chan, Lo Lieh, Sammo Hung, Angela Mao, Chuck Norris, Jimmy Wang Yu and Wu Tang, too. These are the most over-the-top and rarely-seen original trailers for Hong Kong classics that include The Way Of The Dragon, Death Blow, Two Champions Of Shaolin, Daggers 8, Snake In The Eagle's Shadow, Shaolin Wooden Men, The Story Of Drunken Master, Enter The Fat Dragon, Brutal Boxer and many more, plus exclusive new bonus features that deliver unique historical and cultural perspectives on the amazing world of martial arts movies.

李小龙 我的兄弟 (2010)

又名: 李小龙 / 少年李小龙 / 李小龙,我的兄弟 / My Brothers Bruce Lee

评分:时光网 6.8,豆瓣 6.3,IMDb 6.5

导演: 文隽 / 叶伟民

编剧: 文隽

主演: 李治廷、梁家辉、钟丽缇、

万梓良、杨恭如、钱嘉乐

类型: 动作、传记

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2010-11-25

片长: 129分钟

IMDb 链接: tt1482989

官方小站:电影《李小龙》

1940年11月27日,香港粤剧界名伶李海泉(梁家辉 饰)于旧金山演出,忽闻太太何爱榆(钟丽缇 饰)临盆。孩子降生,取名李振藩,英文名 Bruce Lee。次年,全家返港,李母为婴孩取名细凤。

日军侵占香港,全家受辱,细凤心生惩恶扬善之心。细凤(李治廷 饰)自幼调皮多动,经常惹出乱子,遭到父母严惩。邻家文女(贡米 饰)对他情有独钟,但他却并不在意。细凤出道很早,不久成了童星。因酷爱跳恰恰舞,他结识了英国来的朋友刘连光(张一山 饰),几人组成 “龙城四虎”。

某日,细凤偶遇曹达华爱女敏儿(谢婷婷 饰),心生情愫,但因 刘连光 约会敏儿,而将此事埋藏于心。某日,在糖水店,他与校际拳赛冠军洋人查理发生口角,实力不济,被打。他为报仇,拜叶问为师,学习咏春,准备再战。此时,敏儿却向他发出了参加恰恰舞比赛的邀请……

李小龙

编号:YBD-8578

配置:港A+花絮

片基:彻底完蛋!

李小龙经典电影终极收藏版 (含纪录片)

编号:SJ-BD,W5078,2BD

配置:香港A区蓝光版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨:粤语5.1 国语5.1

字幕:英 中简 中繁

镜像:完成,碟出。

碟1: 唐山大兄 、猛龙过江 、精武门 、真实的李小龙 1-2 ;

碟2: 龙争虎斗 、死亡游戏 、死亡塔 、李小龙的生与死 、台前幕后。

附、 “Kung Fu 之王”李小龙:正片收碟 (2012-08-07 新版) ;

“Kung Fu 之王”李小龙:外传电影不完全收藏 ;

“Kung Fu 之王”李小龙:纪录片不完全收藏(10部) ;

“Kung Fu 之王”李小龙:龙女李香凝与《刀锋战士》系列收藏 ;