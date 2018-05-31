2012 中国古代性文化大观，观天下文化，品鉴风流性史，台湾纪录片 2D9+1D5！

—— 图文整理自网络

中国古代性文化大观 (2012)

又名: Ancient Chinese Sex Culture Great view

评分：豆瓣 6.6

类型: 纪录片

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

集数: 50

单集片长: 10分钟

中国历史悠久，素以文明古国著称于世，于是不少人都有这么一种认识，似乎在中国古代一直实行性禁，和性封闭，而性科学则是完全舶来品，其实，如果我们好好研究一下历史，就会发现，中国几千年来有著相当丰富性文化，有关的婚姻制度，房中理论，文学艺术，道德观念、医疗卫生都经历了一个起步很早 、发展曲折的过程，而且时至今日，古代性文化对今天的人们还是有相当大的影响。

中国古代性文化大观 Ancient Chinese sex culture great view 2011

编号：SJ-1912A，2D9+D5

配置：台3区3碟完整收藏版+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0-224k

字幕：中繁

目 录 ：

1 中国古代性文化大观之传统性文化(上)

2 中国古代性文化大观之传统性文化(下)

3 中国古代性文化大观之生殖器崇拜

4 中国古代性文化大观之生殖崇拜

5 中国古代性文化大观之性交崇拜

6 中国古代性文化大观之群婚

7 中国古代性文化大观之性与爱情

8 中国古代性文化大观之婚姻制度

9 中国古代性文化大观之帝王的荒淫(上)

10 中国古代性文化大观之帝王的荒淫(下)

11 中国古代性文化大观之贵族官僚的纵欲

12 中国古代性文化大观之贞洁的枷锁(上)

13 中国古代性文化大观之、贞洁的枷锁(下)

14 中国古代性文化大观之、三寸金莲与古代性文化(上)

15 中国古代性文化大观之、三寸金莲与古代性文化(中)

16 中国古代性文化大观之、三寸金莲与古代性文化(下)

17 中国古代性文化大观之、宦官(上)2

18 中国古代性文化大观之、宦官(中)

19 中国古代性文化大观之、宦官(下)

20 中国古代性文化大观之、性与房中术(上)

21 中国古代性文化大观之、性与房中术(下)

22 中国古代性文化大观之、裸体艺术与野合图(上)

23 中国古代性文化大观之、裸体艺术与野合图(下)

24 中国古代性文化大观之、唐代的性自由(上)

25 中国古代性文化大观之、唐代的性自由(下)

26 中国古代性文化大观之、妓女(上)

27 中国古代性文化大观之、妓女(下)

28 中国古代性文化大观之、男风和男妓

29 中国古代性文化大观之、古代性用具

30 中国古代性文化大观之、性爱与神话的传说(上)

31 中国古代性文化大观之、性爱与神话的传说(下)

32 中国古代性文化大观之、金瓶梅与性文化(上)

33 中国古代性文化大观之、金瓶梅与性文化(下)

34 中国古代性文化大观之、妓女文学(上)

35 中国古代性文化大观之、妓女文学(下)

36 中国古代性文化大观之、红楼梦与性文化(上)

37 中国古代性文化大观之、红楼梦与性文化(下)

38 中国古代性文化大观之、敦煌裸风与性文化(上)

39 中国古代性文化大观之、敦煌裸风与性文化(下)

40 中国古代性文化大观之、春宫画(上)

41 中国古代性文化大观之、春宫画(下)

42 中国古代性文化大观之、古代的性与养生(上)

43 中国古代性文化大观之、古代的性与养生(下)

44 中国古代性文化大观之、诗词歌赋中的性爱(上)

45 中国古代性文化大观之、诗词歌赋中的性爱(下)

46 中国古代性文化大观之、易经中的性教育(上)

47 中国古代性文化大观之、易经中的性教育(下)

48 中国古代性文化大观之、中国传统性医学

49 中国古代性文化大观之、性学专家刘达临

50 中国古代性文化大观之、中国性文化博物馆