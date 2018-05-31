（MK2 标准CC 碟讯）克日什托夫·基耶斯洛夫斯基：获奖无数的《蓝白红三部曲》

—— 图文整理自网络
SJ BD 蓝白红三部曲 ：
SJ-0462A 蓝白红三部曲之、蓝色情挑 Three Colors:Blue
配置：原版及全中文导航双模菜单，美国CC蓝光A区全新高清数码修复全球最佳影音收藏版，
荟萃各区精华集合中英日官方译本，尊享影评学者安妮特·因斯道夫随片评论，
全球最完整三个半小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，
收录源种级六区官方及央视双版本国语配音，
ROM内收录原版影介手册扫描件
音轨：法语DTS-HD5.0/法语DTS2.0-1536K/国语2.0-192K/国语2.0-192K/英语评论2.0-192K
字幕：英文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/中文简体评论
花絮：专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整三个半小时珍藏花絮，
1、关于《蓝》
2、基耶斯洛夫斯基的电影课；
3、朱丽叶·比诺什；
4、泽贝纽·普瑞斯纳专访；
5、《蓝色情挑》的思考；
6、关于克日什托夫的讨论；
7、两部学生电影(无对白)；
8、伊莲娜·雅各布谈《蓝》；
9、马丁·卡米茨专访；
10、剪辑雅克·维塔专访；
11、与安妮特·印斯多尔的对话；
12、基耶斯洛夫斯基的学生电影：愿望音乐会；
13、朱丽叶·比诺什谈《蓝》；
14、预告片；
15、ROM 内收录原版影介手册扫描件；
SJ-0463A 蓝白红三部曲之白色情迷 Three Colors:White
配置：原版及全中文导航双模菜单，美国CC蓝光A区全新高清数码修复全球最佳影音收藏版，
荟萃各区精华集合中英日官方译本，尊享影评学者安妮特·因斯道夫随片评论，
全球最完整近三个半小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，
收录源种级六区官方及央视双版本国语配音，
ROM内收录原版影介手册扫描件
音轨：法语DTS-HD5.0/法语DTS2.0-1536K/国语2.0-192K/国语2.0-192K/英语评论2.0-192K
字幕：英文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/中文简体评论
镜像：不能
花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整近三个半小时珍藏花絮，
1、关于《白》；
2、基耶斯洛夫斯基的电影课；
3、扎马洲斯基与朱莉·德尔佩专访；
4、克日什托夫·皮尔斯维奇专访；
5、《白》制作特辑；
6、基耶斯洛夫斯基拍摄的两部纪录片；
7、朱莉·德尔佩谈《白》；
8、制作人马丁·卡米茨专访；
9、观感白色；
10、导演的晚年；
11、与导演共事；
12、女主角眼中的导演；
13、预告片；
14、ROM 内收录原版影介手册扫描件 ；
SJ-0464A 蓝白红三部曲之、红色情深 Three Colors:Red
配置：原版及全中文导航双模菜单，美国CC蓝光A区全新高清数码修复全球最佳影音收藏版，
荟萃各区精华集合中英日韩官方译本，尊享影评学者安妮特·因斯道夫随片评论，
全球最完整四小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，
收录源种级六区官方及央视双版本国语配音，
ROM内收录原版影介手册扫描件
音轨：DTS-HD5.0/法语DTS2.0-1536K/国语2.0-192K/国语2.0-192K/英语评论2.0-192K
字幕：英文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/中文简体评论
花絮：专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整四小时珍藏花絮，
1、关于《红》；
2、基耶斯洛夫斯基的电影课；
3、伊莲娜·雅各布专访；
4、制作人马丁·卡米茨专访；
5、剪辑雅克·维塔专访；
6、《红》幕后特辑；
7、基耶斯洛夫斯基1994年戛纳影展；
8、纪录片《克日什托夫·基耶斯洛夫斯基：我是如此...》；
9、剪辑雅克·维塔专访；
10、选择团队；
11、伊莲娜·雅各布谈《红》；
12、《红》的内幕；
13、艾琳·雅各布谈拍摄；
14、预告片；
15、ROM 内收录原版影介手册扫描件 ；
页1、SJ BD 三部曲收碟 ；
页2、标准CC原版收碟图秀；
页3、蓝白红三部曲3D9 ，JD、9D、SJ 碟讯；
未收BD 碟讯 ：
页4、DT 美标准CC收藏版·最优画质+港版中字+六区双国语+评论中文+完整汉化花絮；
页5、LBD-U0876-1-2-3 鐳射港A蓝光+双国语+全套港三区官方字幕+导演评论；
DBD-H1662-1-2-3 鐳射港A蓝光+双国语+全套港三区官方字幕+导演评论；
RBD-UC10544 套装 法国MK2数字修复蓝光版+双国语+导评+花絮 。
页6、基耶斯洛夫斯基《蓝白红》三部曲，
EE 独家法2MK2蓝光版+1区收藏版＋法2＋港三/台三/六区等多风格中文字幕＋
CCTV/六区双国配＋OST＋中文评论及双显字幕+多素材完整花絮 。
碟影重重 ：
KU欧美影人篇：克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 Krzysztof Kieslowski，运用电影语言讲述个人存在状态的哲人
（标准 CC）克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 BD碟讯：获奖无数的《蓝白红三部曲》
（VS碟讯）克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 早期作品集:12部纪录片集2D9、4部短片集2D9 ！
蓝白红三部曲之 蓝色情挑，朱丽叶·比诺什荣获恺撒、威尼斯的最佳女主角
蓝白红三部曲之 红色情深 ，克日什托夫·基希洛夫斯基绝世之作
（基耶斯洛夫斯基 碟讯）1989 十戒 Dekalog，用80年代末波兰社会的现象重新诠释，对人性进行思考和探讨
蓝白红三部曲之、白色情迷 Three Colors:White
编号：DT-81200
配置：美版标准收藏(CC)最优画质版+港版官方中字+六区双国语+评论中文+完整汉化花絮
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