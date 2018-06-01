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2010-2018 潜伏阴儿房 四部曲，阴魂守舍 从灵开始，锁命亡灵 最后钥匙，温子仁鬼屋恐怖新感觉！

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2018-6-1 18:42:54

                                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

 

 

潜伏 Insidious (2010)

 

又名: 阴儿房(台) / 儿凶(港)

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.4，IMDb 6.8

导演: 温子仁

编剧: 雷·沃纳尔

主演: 萝丝·拜恩、

        帕特里克·威尔森、

        Ty Simpkins

类型: 惊悚 / 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-09-14(多伦多电影节) ，

        2011-04-01(美国)

片长: 103分钟

IMDb 链接： tt1591095

 

　　在高中担任教师的 乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子 兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子 达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。 

　　但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

 

 

 

 

潜伏 /阴儿房

 

编号：3G-BD2559 

配置：英B+英2+3G中文字幕

音轨：英语5.1-640K，英语DTS-1536K

字幕：英，中简，中繁

片长：102 分钟

 

      美国恐怖大片，《电锯惊魂》之父 詹姆斯·温 再执导恐怖片，戛纳影后芭芭拉·赫希及萝丝·拜恩、帕特里克·威尔森主演，英版蓝光视频，集成一区，优质中文字幕。

 

 

 

 

电锯之父 “回归” 经典恐怖片模式

 

　　一家人兴高采烈住新屋，突遇异灵袭击，这样的鬼屋剧情横竖看似乎都没什么值得关注的新意来。然而，当其导演是詹姆斯·温的时候，或许我们可以再期待下，他是谁，他确实是个低调的导演，不那么显山露水。而当从2004年开始，每年入冬之时，无数恐怖影迷都期待 “电锯惊魂” 系列 新作上映，乃至成为一种文化现象时，人们似乎很少谈论这个系列的开创者，中国观众也就更少有人知道他还是亚裔，是的，就是他，詹姆斯·温。詹姆斯·温从2000年开始了自己的电影事业，也开创了一条自己风格的恐怖电影之路，当人们觉得密闭恐怖电影就那么回事儿时，他携《电锯惊魂》（2004）系列名动影坛，在那之后他并未眷恋在这个系列上吃老本，除了撰写了第三部剧本，与这个系列的关系也主要在制片上。同时，在创作上，詹姆斯·温继续着自己恐怖电影风格的探索，并以延续《电锯惊魂》神秘风格，又形式上更据特色的《死寂》（2007）赢得观众进一步的青睐。2010年，告别了杀人狂和古老咒语的引子，他在《潜伏》中，又对灵异空间的异灵有了想法，而老屋这样的环境又有《电锯惊魂》的密闭空间味道，詹姆斯·温新片的构思引人遐想。

 

　　从詹姆斯·温这边新片的片名定了三稿看，似乎整部影片的拍摄过程也是一个导演的创作过程，与温曾经合作写出了《电锯惊魂》剧本的雷·沃纳尔创作了本片剧本，影片于2010年在洛杉矶开拍，当时对外的片名为《异灵》（The Further）。拍摄过程中，又改名为《星型》（Astral），直到影片于2010年前往多伦多电影节亮相时，才正式有了今天的《潜伏》之名。对于新片，詹姆斯·温坦承，它比之前自己拍摄的恐怖片在模式上更正统些，有些向经典恐怖电影致敬的意思。温说，“我确实想拍一部经典模式的恐怖电影，比如类似《猛鬼屋》（1963）、《无罪的人》（1961）、《驱魔人》（1973）。《驱魔人》以一种非常具有想象力的方式拍摄，它拍的像一部纪录片一般，而正是这样让它制造了真实的恐怖效果。我真的也想像这样拍摄一部电影，以一种可控的但是纪录片的拍摄方式完成它”。温进一步表示，在他看来，前辈们拍摄这样的电影是很有难度的，比拍一部形式上骇人快速剪辑的电影难多了。

 

 

 

 

导演演员齐造鬼屋魔影

 

　　拍摄过程中，詹姆斯·温表示特别采用了广角镜头，以制造更有纪实性的效果，他本人也强调了本片中，摄影技巧在烘托气氛上的重要性。“我非常喜欢我的广角镜头。这部电影本来就是在一个真实的房屋中拍摄的。所有的陈设都是原有的，我们没有做特别的布景。而当你在这样的空间拍摄时，会感觉空间很小。所以为了打开视野，你需要用广角镜头去拍摄它。我还专门让镜头至于屋中角落前方，让它随着屋子移动，这样你就可以看到另一个屋子，看到一扇你即将经过的门。”。温正是从这样的细节上进行设计，力求创造一种真实的惊悚感，让它贯穿整部电影。同时，在这部电影中，詹姆斯·温也保持了自己在剪辑上亲力亲为的习惯，在他看来，他最了解自己电影试图表达的意图，所以自己剪辑影片，同时他也将此看作对自己的自我施压，因为连剪辑都自己亲自上阵了，那么影片如果失败，要怪的也只能怪自己了，正是这样精益求精的完美主义性格，让詹姆斯温为我们曾经献上极具特色和品质的恐怖电影，而这一次，凭借专业的态度，他“回归”经典模式的恐怖电影同样令人期待。

 

　　在詹姆斯·温这种技术流导演之前的作品中，演员通常不是最关键的因素，也甚少请知名演员出场，这倒是让《潜伏》的演员阵容在詹姆斯·温已拍和制片的影片中算是演员阵容最为强大的了。男主角帕特里克·威尔森属于典型的名气不大，但是总让你感觉看着眼熟的演员，他的演员生涯中，和多位知名女星曾经拍过对手戏。对于恐怖片，他也不陌生，在《乘客》（2008）中，他是与空难有关联的神秘人物；而他在《水果硬糖》（2005）中的遭遇更为知名，被一个萝莉折腾的魂飞魄散。而在《潜伏》中跟他一起担惊受怕的妻子由萝丝·拜恩扮演，对于恐怖片，她就更熟了，《28周后》（2007），她被僵尸追的撒腿狂奔，这次在老屋子里面跟异灵对抗，倒是空间小了，最多满屋子跑，省去不少力气。再来看看直接“受害人”，疑似被恶灵上升的小男孩，扮演者为泰·辛普金斯，这位小演员仿佛天生为影视行当而生，出生3周后就开始上电视了，出镜的影视作品名头都不小，《世界大战》（2005），《革命之路》（2008），《三日危情》（2010），这一次，他将成为引发悬疑惊悚剧情的关键人物，小家伙这次可以好好体会下聚光灯下的感觉了。

 

 

 

媒体献上好评，观众静待上映

 

　　通常凭借一片成名的导演也会因此背上包袱，不过这个问题对于詹姆斯·温来说完全不存在，他因《电锯惊魂》成名，同时依然不断尝试新的恐怖电影创作思路。《潜伏》自从在多伦多电影节亮相以来，获得媒体普遍好评，其对音效和摄影的巧妙运用，更是获得技术层面高度认可。所以，詹姆斯·温也安心的等到了每年春季恐怖片扎堆的第一高峰期，向观众献上一出经典模式的鬼屋恐怖电影，而这一次，我们也期待他于其中作出一些个人的突破。

 

 

 

土星奖 (2012；第38届) ，提名：1

 

土星奖-最佳女配角琳·莎耶 Lin Shaye  

 

 

 

页1、2010 潜伏1，7.4，导演 温子仁，          3G-BD2559 英B+英2；

页2、2013 潜伏2，7.8，导演 温子仁，          3G-BD4220 英B+英2；

页3、2015 潜伏3，6.0，导演 雷·沃纳尔，      3G-BD4220 美A+美1；

                 SJBD-1608A 美A+泰3+花絮，不能镜像，出；         

页4、2018 潜伏4，5.8，导演 亚当·罗比特尔，SJ-8734 美1+A+花絮。

 

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标签： 恐怖(2449) 温子仁(17)

7.5 

潜伏 (2010)

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潜伏/Insidious(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8035102/
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