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山姆·佩金法，电影是我最爱和最恨的事，同时给我天堂与地狱

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2018-6-6 22:29:21

 

 

      虽然山姆·佩金法贵为一代宗师，作品不是太多，但那些撼动影坛的作品，却足以万人敬仰。惭愧的是，大师作品，一直未阅其一。

 

 

 

 

      近日，一口气看完了《日落黄沙/流寇志》的正片及花絮，深感获益匪浅。遗憾的是，那条著名的四人评论音轨没有听阅，精力实在有限。尽管如此，一部电影两张碟片，还愣是让自己捣腾出了14篇日记（含本文），由于鄙人没什么高深的思想，基本截图为主，目的是为了留住重要镜头、图片、评论，加深记忆：

 

日落黄沙流寇志，飞骑狂客野伙帮：23个重要场景 （算是简评吧，结合场景发表点评）；

掠影：日落黄沙流寇志，暴力美学派始祖电影之一  （正片截图）；

 

碟讯：F9-167《日落黄沙/流寇志》导演剪辑双碟收藏版 （转碟报）；

碟讯 资料： FA-129·LS-0268 日落黄沙流寇志，壮士一去不复返 ！ （转碟报）；

 

 

《日落黄沙·蒙太奇集锦》，哭泣的山姆·佩金法 （花絮之一）；

（掠影）《冒险故事：山姆·毕金柏 - 墨西哥 - 日落黄沙》，场景故地游 （花絮之二）；

 

                                                            （以下1-7均为花絮之三）；

（掠影）《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》1、大摇大摆的步入家门的人 ；

（掠影）1962《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》2、午后枪声 ；

（掠影）1965《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》3、邓迪少校 精忠英烈传 ；

（掠影）1970《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》4、牛·郎血泪美人恩 ；

（掠影）1972《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》5、挑战 约尼尔·波恩纳 ；

（掠影）1973《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》6、帕特·加勒特与比利小子 ；

（掠影）1974《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》7、惊天动地抢人头 。

 

 

 

 

 

山姆·佩金法的众人评论 

 

        

 

      山姆·佩金法，出生在美国西部加州弗瑞斯诺的一个农场，生长环境为培育他未来的西部片打下了良好的基础。他8岁时就能背得下《英烈传》，11岁时就能够召集到50多个小朋友排演这部戏做游戏，真是导演天才。

 

     山姆·佩金法的电影风格无需多说，多是描述着男性之间的凝聚力、友情与背叛，还有是否能够信任别人（终于见识到了著名的影评人罗杰·伊伯特的尊荣）。山姆·佩金法对西部片的贡献，就像奥森·威尔逊对黑色电影的贡献一样，而他本人，就像希区柯克一样，成了罕见的行销利器，本身就是票房的保证。山姆·佩金法的电影，拍出了有关有关失败的英雄史诗，暴力风格以创新著称，慢镜头、黑乌鸦常常出现，带有宗教的意味，甚至超越时空，不知我们受益最深的吴宇森是否还在他忌日的时候凭吊一番   ？！

 

 

 

           

 

      山姆·佩金法，厌恶权贵，甚至看见穿西装的人就讨厌，看到工作人员不力就骂，剧组里常备公交车票，不合格的人就开回家。有次查看胶片时对摄影师不满，甚至到画面前撒尿。高度的责任心和工作能力，让他有孤独之感，烟酒伴随着他，最后染上毒瘾，形体日渐消瘦。艺术家基本上是在悬崖边跳舞来赚钱，跳的越优美，越靠近悬崖，所以那种舞蹈，有种自我毁灭的本质，那也是吸引力的一部分。

 

 

        山姆·佩金法和儿子马修·佩金法 ：

        

 

      山姆·佩金法，把自己所有的智慧、心力、一生、一切，全部献给了电影，从而把家庭放在其次。怀着对儿子的歉意，有次委托朋友吉姆·希尔克给儿子马修·佩金法买鱼竿，并负责教会，没成想被人家上了一堂思想教育课  ：重点不在于钓鱼，而是父子如何相处。

 

 

 

           

 

       山姆·佩金法，你为什么拍电影？“因为我发现电影是为我命运设下的险境，那也是我最爱和最恨的事，同时给我天堂与地狱，那正是我拍电影的原因，我真的很期待等到他停止。“——山姆·佩金法。在这里，你会感觉到一颗真实的心，受难的心与与一切之间的契合。

 

         ，如果把“电影”改成“影碟”，我觉得也是在说我 ！

 

 

 

         

 

         和山姆·佩金法在一起工作，他会把你推入一个无底洞，随后跟你一起跳下去。他的副导演说：这是合作的刺激所在，那是我人生中最奢侈、最令人感动、最有创意、最痛苦、也是最具破坏性的日子。他是醉酒时刻的大师，不管那时刻是造就他的死亡或成就、或者两者兼具。他是个传统主义者，也是个离经叛道者，同时是浪漫主义者，也是宿命论者，最重要的是每一条罪过都有一次赎罪的机会，每一次背叛都有一次赎罪的机会，留给了我们常常萦绕心头的作品，他“大摇大摆的步入家门”！！！

 

     “大摇大摆的步入家门”，是山姆·佩金法成名作《午后枪声》里的一句台词，放到我们中国的古语来说，就是“衣锦还乡”，衣锦还乡，是多少流浪在外的游子们的共同心愿？！

      在这里，个人感觉，“家门”也可以理解为“死亡”或者“天堂”，山姆·佩金法无愧于心，留下不朽经典，造福了多少影人、影迷，为影坛做出了不可磨灭的贡献，所以，他可以“大摇大摆的步入家门” ！！

 

      祝老人家天堂快乐 ！

 

 

      PS ：在《好莱坞的叛徒—山姆·毕金柏之西部电影》这部纪录片里，有各位影迷、影评人熟知的影评大婶罗杰·伊伯特几段评论，态度诚恳，语气和善，有兴趣的碟友不妨找出来领略一番！

 

 

 

页1、大师一生简谈；

 

页2、几部必看经典：

       1973 比利小子 ；

       1969 日落黄沙 ；

       1974 惊天动地抢人头 ；

       1962 午后枪声 ；

       1971 稻草狗 ；

       1972 亡命大煞星 ；

       1970 牛郎血泪美人恩 ；

               1972 挑战/ 约尼尔·波恩纳 ；

               1965 邓迪少校/ 精忠英烈传。

 

页3、收碟一览：

       1962、午后枪声 HM-625 ，1+日2+花絮+导评 ；

       1969、日落黄沙，历收： FA-129 ~1+3+6区国配+精彩花絮、

                               LS-0268~ BD蓝转+3+6区国配+导评字幕 、

                               F9-167 导演剪辑双碟收藏版 1+3 ；

       1970、牛郎血泪美人恩 HM-622 ，1+日2+花絮+导评字幕 ；

       1971、稻草狗，又名<大丈夫> ，CC-182，

                                 历收HM-517  D9+D5 、EE-964  2D9 ；

                 2011 稻草狗 ，SJ-6075 ，1、3公版+BD音轨+官方正片及花絮字幕+OST ；

       1972、亡命大煞星 ，SJ-0774A  ；

                 1994、狂野鸳鸯 ，JY、EE-1097 ，A+3+MV ；

       1973、比利小子 ，待补 ；

                 1990 、龙威虎将2/西部小子2 ，简5 ；

       1794、惊天动地抢人头 e-0275 ，1区 ；

       1977、铁十字勋章 ，佳娱 JY 284 ，1+6区国配DD2.0 ；

                                    天影 YG-556，一区特别版+日2+3+6区国语；

       1983、周末大行动 ，UPS-108 ，英2+OST 。

 

 

拓展阅读： 

 [精] 山姆·佩金法Sam Peckinpah 将暴力血腥劈开的先锋 (+3)    dean5 4020546 dean5 

 

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