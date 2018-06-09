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1993 唐伯虎点秋香，颠覆经典与传说的无厘头喜剧，郑佩佩 周星驰 巩俐 黄霑 蓝洁瑛

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2018-6-9 20:19:10

 

 

     对于如此的无厘头经典，多说无益，虽然是重温，精彩依旧。归纳几个特点：

 

1、民间传说，经典翻拍，勇气可嘉；

2、插科打诨，笑料不断，绝无冷场；

3、文戏幽默，武指惊险，相得益彰。

 

      此类喜剧，你不用纠结于他的剧情是否合理，有无意义，只要你在观影过程中，能够放松心情，开心一笑，那么，影片的目的也就达到了！

      娱乐性极高，艺术性极差，这就是影片的特点。

 

      历收 5K周星驰套装、 Q-2355、 EE-623、VS-330 ，个人评分 ：7.8/10

 

 

页1、简谈；

页2、碟报、资料；

       截 图 ：

页3、菜单、序幕；

页4、人体作画，震世骇俗；

页5、八妻乱室，武林世家；

页6、三笑传奇，卖身竞争；

页7、风筝事故，淫贼入侵；

页8、枝山石榴，文武宁皇；

页9、唐寅夫人，尔虞我诈，

       夺命书生，命丧华府；

页10、点秋香 ，终成眷属。

 

 

唐伯虎点秋香 

 

编号：SJBD-1115A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享2015全新发行域高娱乐港A区数码修复版，

         集成自带日韩素材千勣港3区、独家泰3区、旧版港3区DVD素材精华，

         原版绝无压缩原汁原味视频，

         特别笑料百出粤语杜比TrueHD 5.1及国语LPCM 2.0高清无损原音，

         复合独有旧版3区不同版本粤语配音及千勣港3区DD-EX 5.1混音国语配音，

         官方中英日韩泰字幕，集成千勣版独有花絮内容并附全程中文字幕 。

音轨：粤语TrueHD5.1  国语LPCM2.0 国语DD5.1-384K 粤语2.0-192K 泰语5.1-384K 

字幕：中繁 中简 英 日  韩 泰

花絮：周星驰访谈

镜像：完成

 

 

拓展阅读：

1964 扬州清曲《三笑》，中国男生版的玛莲娜

1969 悦耳黄梅《三笑》，凌波、李菁挑大梁的精彩

1969 邵氏巨片《三笑》花絮，名家品评黄梅调

1993 唐伯虎点秋香，颠覆经典与传说的无厘头喜剧。郑佩佩 周星驰 巩俐 黄霑 蓝洁瑛

1993《唐伯虎点秋香》花絮特辑，周星驰访谈

2010 唐伯虎点秋香2、四大才子，各显神通，李力持真正的狗尾续貂，黄晓明 张静初 任贤齐 陈百祥 樊少皇 周立波！

2010-05 郭德纲《三笑之才子佳人》，别出新意的喜剧恶搞

2014 唐伯虎冲上云霄，张敏导演 王晶 编剧，两大高手 穿越闹剧！ 

 

 

上一页123...910

标签： 周星驰(473) 巩俐(127) 陈百祥(11) 黄霑(7) 郑佩佩(8) 梁家仁(10) 蓝洁瑛(7) 刘家辉(20) 李力持(14)

7.9 

唐伯虎点秋香 (1993)

影评(367)

收藏(1878)

唐伯虎点秋香/Flirting Scholar(1993)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7344409/
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