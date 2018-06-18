1979 笑拳怪招，成龙导演处女作，喜剧动作经典；1983 龙腾虎跃，罗维拼凑的伪成龙作品！

—— 图文整理自网络

笑拳怪招 Hsiao chuan yi chao (1979) ，6.9 ，

导演：成龙

主演：成龙 田俊 石天

《笑拳怪招》为成龙大哥初执导筒之作，同台演出还有田俊、石天等。成龙饰演一名为了报仇雪仇而苦练武功的少年。练武过程自然少不了眩目的功夫，而成龙与仇家的打斗更教人目不暇给。

VCD ：

《笑拳怪招》并非一味暴力，而是充满喜剧元素，因而大受欢迎。电影于1979年上映，数周内收得超过五百万港元，以当时来说是非常可观的数字，更加打破了发行该片的院线的纪录。

笑拳怪招

编号：帝景DJ DTS G303

配置：港三+花絮

音轨：粤语DD5.1、粤语DTS5.1、国语DD5.1、粤语DD2.0

字幕：中文1-2、英文

笑拳怪招

编号：HG-X1493

版本：港A千勣版

音轨：粤语DD5.1、粤语DTSHD5.1、国语DD2.0、日语DD5.1

字幕：中文1-2、日文

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龙腾虎跃 Long teng hu yue (1983) ，5.9

导演：陈全

主演：成龙 石天 田俊

VCD ：

简介：

程家三雄为武林除害而杀死夺魂罗刹，因此与天地双煞结下深怨。天地双煞为父报仇，突击程家庄。老大程振东死于天地双煞的绝招——鬼影移形之上。老二振南及老三振北各携独子分别逃生，并隐居山间。

振南独子阿龙（成龙饰）生性顽皮，喜欢四出捣蛋生事，因一次与村人打架而使出程家拳。天地双煞闻风而至，先后打死振南几振北。阿龙与振北独子阿栋（惠天赐饰）决定联手对付天地双煞。究竟最后他们能否打败天地双煞呢？

港3封套，单面印刷 ：

笑拳怪招2、龙腾虎跃



香港发行日期:2005年11月17日

DVD配置:

---数码修复

---可变形宽屏幕

---粤语DTS/DD5.1/DD2.0原声

---国语DD5.1

---繁体中文/简体中文/英文字幕

---数码修复前后对比

---方保罗访谈

---剧场版预告片

---照片长廊

镜像：完成，碟出

龙腾虎跃

编号：HG-X1956

版本：港A域高版

音轨：粤语DTSHD2.0、国语DTSHD2.0

字幕：中文1-2、德文

引，生于 1975 ：

所谓的《笑拳怪招2》即《龙腾虎跃》实际上是一部拼凑之作，是成龙与罗维决裂后，罗维将成龙之前拍过的一些没用上的废片段重新拼接进电影中，打造出的一部冒牌的成龙电影，因为成龙没有追究，所以《龙腾虎跃》得以堂而皇之的存在。

最明显的片尾的BOSS战，成龙那一战用的就是《笑拳怪招》的片段，（剧终的那副截图不就是《笑拳怪招》的么！）

还有一些成龙的特写镜头则采集自《蛇鹤八步》《一招半式闯江湖》《少林木人巷》《拳精》《龙拳》。至于片中其他成龙的镜头，不难发现都是贴了胡子的替身演的，那段大战丐帮弟子的打戏，熟悉成龙动作的人都不难分辨那不是成龙的动作风格，太硬桥硬马了。

最明显的穿帮是那位丐帮大小姐，在客栈和成龙交手那么瘦那么灵活，其他时候却很臃肿，最后被挂掉的时候的动作也很笨拙，《笑拳怪招》是1979年拍的，《龙腾虎跃》是1983年拍的，丐帮大小姐的戏没出现在《笑拳怪招》里，估计是弃用了，于是被放在了《龙腾虎跃》里，并重新让女演员补拍了一些戏，但是岁月不饶人啊，女演员的体形暴露了年份。

类似《龙腾虎跃》这样的拼凑之作，影史上较出名的是李小龙的《死亡游戏》和《死亡塔》，也都是利用了一些没用过的电影片段+其他电影特写镜头+替身演员完成。

洪金宝主演的同名电影，收碟VCD ：

龙腾虎跃 Flying Dragon, Leaping Tiger (2002) 6.0

导演：蓝海瀚

主演：樊少皇 洪金宝 梁琤

页1、碟讯、资料；

页2、龙腾虎跃，EE-977 碟讯、截图（ISO，圆盘已出） 。