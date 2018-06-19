（SJBD）黑夜传说五部曲，凯特·贝金赛尔化身性感女吸血鬼战士，神秘 爆力 酷特 震撼！

—— 图文整理自网络

































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黑夜传说 Underworld (2003)，7.5，

类型：动作 / 奇幻 / 惊悚

导演：伦·怀斯曼

主演：凯特·贝金赛尔、斯科特·斯比德曼

剧情：

故事发生在一个不为人类所知的黑暗地下世界，在这个世界中，生存着两个强大而互相敌对的种族——高贵神秘、难以捉摸的吸血鬼族，和天性残忍、狂野凶悍的狼人族。两个种族为了取得地下世界的绝对统治权，已经争斗了几个世纪。数百年来，双方从未有片刻停止过决绝惨的战斗，两方的很多族人都终其一生不断交手，新仇旧恨堆积纠缠。

在旷日持久的较量中，吸血鬼部族获占得了上风，相对于野蛮的狼人，吸血鬼们的社会更正规，组织更严密，但是，狼人族一天不除，就仍然是他们尊贵地位的最大威胁，于是，吸血鬼社会的领导者们暗地里成立了一个由吸血鬼中最精英最强大的战士构成的队伍——“死亡营造者”，所有成员的任务就是毫不留情地铲除狼人。

一个秋日深夜，“死亡营造者” 里最精干也最狠辣的女战士赛琳娜(凯特·贝金赛尔)正在追剿一群狼人，她无意间从一名俘虏的口中得知，狼人族计划绑架人类医生迈克尔(斯科特·斯皮德曼)。思维缜密的赛琳娜预感到了这是狼人族巨大阴谋的一部分，于是决定独自查探，不料陷入重围反被狼人重伤，所幸为迈克尔营救。

赛琳娜带着迈克尔进入了吸血鬼的秘密领地，谁知迈克尔被一只吸血鬼咬伤，这时，赛琳娜才获悉迈克尔的真正身份，原来，迈克尔是吸血鬼和狼人的混血，这使迈克尔具有了一种神奇力量。但也使得他为处于为两个种族所不容的尴尬境地，他的狼人族同胞知道这个秘密后，为他展开疯狂追逐，想饮食他的血液以获得力量。赛琳娜得知一切后十分同情迈克尔的遭遇，她想尽力帮助这位英俊的救命恩人，于是，在互相了解共同作战的过程中，奇妙的爱情在两个背负着种族仇怨的年轻人身上萌发了。

但是，两个人身后的家族却没有办法消弭几个世纪积累下的冤仇。吸血鬼族歼灭狼人的大行动已经筹备完成，而狼人也为自己的复仇行动作好了充分的准备。在一个风狂雨骤的黑夜，吸血鬼族和狼人族的大决战上演了……

奖项：





土星奖(2004；第30届) ，获奖：1 ，提名：3，

获奖

·电影未来面孔奖-男性面孔斯科特·斯比德曼 Scott Speedman

提名

·土星奖-最佳女主角凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale

·土星奖-最佳恐怖电影

·土星奖-最佳化妆 Trefor Proud Balázs Novák

青少年选择奖(2004；第6届) ，提名：2

·青少年选择奖-最佳剧情/动作冒险电影女演员凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale

·青少年选择奖-最佳悬疑电影

从电影诞生开始，吸血鬼和狼人就是好莱坞电影中经久不衰的热门题材，而《黑夜传说》可谓进行了更深入的挖掘，为了争夺城中隐秘世界的统治权，吸血鬼和狼人之间的战争已经持续了一个世纪。本片编剧丹尼·麦克布莱德说：“《黑夜传说》的故事并非源于小说或漫画，而是一群同好高谈阔论的产物，我们希望基于科学创造出一个吸血鬼和狼人共存的世界。”

本片联合编剧凯文·纪留克斯建议构思出一个罗密欧与朱丽叶式的故事，而且是有关吸血鬼和狼人。纪留克斯上大学时曾主修遗传工程，于是为古老的传说平添了可信元素，他说：“我们打算放弃从神秘主义出发，而是以科学为依据，所以我创造出一种病毒，这种病毒正是吸血鬼和狼人的成因。”

导演伦·怀斯曼称主创人员刻意避开了一些约定俗成的吸血鬼元素，如大蒜和十字架等。他说：“如果按照遗传逻辑，你就能解释相关的一切。如果是遗传变异或者经年累月的血型变化造就了吸血鬼，那么你就能找到杀死吸血鬼的方法，也能探究为何银能影响到这种血型。可以说我们的吸血鬼和狼人更加有理有据。”

Lakeshore电影公司非常看好影片创意，随即开始筹拍本片。制作人加里·卢切西说：“在通常情况下，筹备一部电影需要两、三年的时间，而《黑夜传说》只用了两、三个月。” 为了能够担任本片导演，伦·怀斯曼以其出色的口才给制片方留下了深刻印象。卢切西回忆说：“伦的言辞很有说服力，他是美工专业出身，曾拜罗兰·艾默里奇为师，在工业光魔工作过。他对《黑夜传说》的影片氛围情有独钟，认为这部电影能充分体现出他希望在大银幕上表现的一切。”

虽然本片是怀斯曼的导演处女作，但Lakeshore电影公司一向偏好启用新人，所有技术支持工作很快准备就绪。制作人汤姆·罗森伯格说：“我们最自豪的就是很多新人都在这里得到了执导处女作的机会。我们与马克·佩灵顿的合作非常成功，《天蛾人的厄兆》是我们合作拍摄的第三部电影。最近我们还拍摄了保罗·麦奎根的《迷情公寓》，所以伦是很理想的人选。”

本片摄影师托尼·皮尔斯－罗伯茨曾凭《看得见风景的房间》和《霍华德庄园》赢得奥斯卡提名，然而真正给导演怀斯曼带来惊喜的不是皮尔斯－罗伯茨拍摄的这些经典名片，而是1999年的《终极战役》。他说：“《终极战役》的画面非常阴暗，与影片情节相辅相成，我希望打造出一个粗糙、哥特式的漫画书的世界，托尼能够充分领会和理解我的意图。”制作人莱特说：“能够请到托尼为本片掌镜可谓至关重要，因为他的加盟，人们不会再将《黑夜传说》看作是又一部吸血鬼电影，会相信本片非比寻常并且有望超越类型片的局限。”

为呈现出片中的独特世界，主创人员决定赴东欧拍摄，而匈牙利首都布达佩斯正是理想首选。怀斯曼说：“那里有我们一直在苦苦寻找的建筑，而且凭借我们捉襟见肘的拍摄预算，根本无法打造出这种货真价实的内景。我在脑海中已经勾勒出整部影片的轮廓，我努力向每个人解释我对影片的构想，当我们抵达布达佩斯时，他们说，‘现在我终于知道你想拍出什么样的电影了。’”布达佩斯历史悠久、历尽沧桑，具有着浓郁的古老气息，而吸血鬼和狼人的发源地特兰西瓦尼亚曾归属于匈牙利，布达佩斯与影片之间的神秘关联更让主创人员难以抗拒。









黑夜传说 1





编号： SJBD-1203A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

尊享索尼美A、索尼港A、M6法B区三版蓝光复合版本，荟萃中日法泰官方素材精华，独选M6法B区最优质视频及独有特别黑暗DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家央视国配（另附可听可不听国配一条）及TVB明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。





音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-384k 国语2.0-192k 、国语2.0-192k 、粤语2.0-192k

日语2.0-192k 泰语2.0-192k 英语讲评2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英讲评 中讲评简





花絮：

·未曾曝光的备用场景 03：43

·幕后特辑 01:26:23

·音乐录像带 02：45

·情节串联板比较 06：42

·獠牙对决虚构：吸血鬼和狼人介绍特辑 46:05

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黑夜传说2：进化 Underworld: Evolution (2006)，7.3，

类型：动作 / 奇幻 / 惊悚

导演：伦·怀斯曼

主演：凯特·贝金赛尔、斯科特·斯比德曼

剧情：

影片继续着两年前的故事，由于迈克尔的特殊身份所引起的这场旷日持久的“吸血鬼－狼人”大战依然在继续着。黑暗的世界里，到处都可见狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去。

随着战争升级，人类也被卷入进来，颇具正义感的塞琳娜（凯特·贝金塞尔）以及迈克尔欲凭自己微薄之力尽快结束这场杀戮避免更多的生灵遭涂炭。然而，令他们意想不到的是，黑暗世界的阴谋家们密谋已久的阴谋终于实现了——一个背生翅膀的恐怖怪物“如约”般地诞生。这个杀人机器的诞生使吸血鬼、狼人和人类都面临死亡的劫难。包括现代吸血鬼之父维克多（比尔·奈伊）在内的所有人也都在寻求着铲除这一恶魔的方法。

与此同时，吸血鬼部落中的女英雄塞琳娜、吸血鬼之父维克多以及迈克尔等人的血统与血缘关系成了众多人寻求的重要答案，只有弄清这些人的特殊的血缘关系的秘密，才能彻底结束这场黑暗战争。既然是埋藏了几个世纪的秘密，肯定有它的神秘所在，寻找起来更是颇费一番周折，甚至有丧命的危险。此时，吸血鬼女英雄塞琳娜毫不顾忌勇往直前。狰狞的面孔、滴血的獠牙、闪烁寒光的利刃、色欲的迷惑、层层的谜团……都无法阻挡她寻求真相的脚步。

奖项：

MTV电影奖(2006；第15届) ，提名：1

·MTV电影奖-最佳英雄角色凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale

虽然影评人对2003年的《黑夜传说》褒贬不一，但该片无疑取得了史料未及的商业成功，全球票房高达拍摄成本的5倍，Lakeshore电影公司随即开始酝酿续集。《黑夜传说》的成功让所有人都深感意外，影迷要求拍摄续集的狂热呼声更令初执导筒的伦·怀斯曼受宠若惊。“这真是不可思议，”怀斯曼说，“面对满怀期待的影迷，我感到肩上的担子很重。”

尽管续集的拍摄预算增至5000万美元（首集是2200万），但仍不足以称之为好莱坞大片。主创人员的宗旨是用他们的方式营造出最佳效果，从而让续集在各个方面都胜过首集。他们决定一改之前偏蓝的单一色调，用不同环境呈现出更多颜色。





由于影片故事大多发生在高海拔山区和沿海地区，所以剧组选择在加拿大的温哥华拍摄。不过当地缺少欧洲建筑，剧组只能就地搭建，而艺术指导帕特里克·塔特普洛斯认为这种局限恰恰会激发出设计灵感，片中古老的修道院就是在他的指导下修建的。“在设计修道院外景时，我采用了十字架插入岩石的造型，而且整座修道院都隐藏在巨石内部，”塔特普洛斯说，“有时由于经费不足，你不得不另做打算，而结果却往往事半功倍，呈现出意想不到的效果。”

虽说温哥华的高海拔山区向来不乏一望无际的雪景，但恰逢当年冬季干旱少雪，而影片开头的乡村雪景又必不可少。关键时刻，幸运还是垂青了本片剧组，制作人寇兹沃斯回忆说：“人造雪无疑会大幅提升拍摄成本，在建造村落期间，整片外景地始终滴雪未沾，但在正式开拍的3天前，一场大雪翩然而至，而且接连不断的下了72小时，雪量远远超出我们的预期。在完成拍摄的第二天，来自夏威夷的暖湿气流抵达当地，山上所有积雪全部消融。”

在影片特技部门看来，雪中的交战场景最令人头疼，马匹、演员和特技人在4英尺厚的雪地中乱作一团。更糟的是，驯马师事先没有让马熟悉扮演狼人的演员，所以马儿们都被狼人外形吓坏了。

·本片拍摄仅耗时71天。

·少女塞丽妮的扮演者正是凯特·贝金赛尔与前夫麦克·辛的女儿。









黑夜传说2：进化





编号：SJBD-1204A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享M6法B区、索尼美港A区共版双版蓝光复合版本，荟萃中日法泰官方素材精华，独选M6法B区画质大幅进化之AVC编码视频（其他区视频均为MPEG-2），法B区尊享特别进化DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家东影上译国配（另附可听可不听国配一条）及TVB明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留法版全球最全花絮内容并附独家全程中文（大部分官方）字幕。





音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-384k 国语2.0-192k 、国语2.0-192k 、粤语2.0-192k

日语5.1-384k 泰语2.0-192k 英语导评2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英导评 中导评简

·幕后特辑 01：13：05

·音乐录像带 03：54

·制作特辑 14：17（法版独占）













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黑夜传说3、前传·狼族再起

Underworld: Rise of the Lycans (2009)，6.9，





又名：黑夜传说3

类型： 动作 / 惊悚 / 奇幻

导演：帕特里克·塔特普洛斯

主演：迈克尔·辛、罗娜·迈特拉

· 因为前两集主角凯特·贝金赛尔的辞演，本片不得不在一定程度上修改了剧本。

· 第一部《黑夜传说》的投资是2000万；而第二部则为2500万。

第三集《黑夜传说前传：狼族再起》的预算达到了4000万，成为系列中预算最高的一部作品。

· 本片在选择新主角的时候，制片方曾经考虑过米拉·乔沃维奇。但米拉·乔沃维奇坦言并不喜欢这个故事，最终放弃了这个电影的拍摄计划，而由罗拉·迈特拉担任女主角。

全新班底打造的续集

六年前，一部讲述狼人和吸血鬼战争的电影《黑夜传说》赢得了观众的普遍关注，其黑色、阴冷的风格为人所称道，主演凯特·贝金赛尔也和导演伦·怀斯曼喜结良缘。

《黑夜传说前传：狼族再起》采用了全新的制作班底，从导演到主角通通换人，此次执导本片的则是首次担任导演的帕特里克·塔特普洛斯。长期担任视觉特效一职的他，对于本片的看法时：“拍摄本片最大的问题就是如何让它在故事独立的情况下，如何与前两集在风格上保持一致。这一点来说首先难倒的倒不是我，而是几位编剧，《狼族再起》并不是前两集的续集，故事上是相对独立的，它是前两集的前传，揭露了前两集很多事件的起因。我想观众应该很有兴趣了解狼人和吸血鬼的纷争缘何而来。《狼族再起》还保留了很多前两集的设定，比如整个电影的色调，还有服饰风格，所以看起来这三集故事很像一个整体，不会让观众有脱节的感觉。”

再创高峰的电影画面

对于本片的视觉特效，多年来浸淫其中的帕特里克·塔特普洛斯说：“整部电影有上百个特效镜头，尤其是片中狼族和吸血鬼各自领地的城镇，基本上采用了全CG的勾画，这对演员的演绎是一个挑战，我要求他们要幻想出不在的敌人，在CG制作方面，本片带有强烈的时代感，有很古老、坚毅的城堡，也有吸血鬼贵族，还有浑身漂亮毛发的狼人。前两集的近未来风格比较浓郁，但这一集的风格整体上还是接近中世纪的审美观，这方面我们参考了很多同类吸血鬼题材的作品，包括我过去自己拍摄的几部吸血鬼电影。同时，我们又让这些场景和服饰有着前两集的风格，让观众看的时候会想到他们是存在着前后联系的，不会感觉到突兀。”

本片中的有一场吸血鬼对狼人的万人大战，这场戏也是CG制作的重点。对于这场戏的拍摄，帕特里克·塔特普洛斯说：“前期我们做了很多工作，也参考了一些采用同样技术来制作类似场面的电影。影片拍摄前我们画了很多的分镜头，想从整体、局面各个方面来表现这场战争。我不想他看上去很混乱，我希望观众们能看明白这场战争是如何打的，除了细节必须全部体现出来之外，镜头的感觉也是很重要的事，所以如何平衡整体与细节就是一个棘手的问题。最后我采用了一个不停移动的长镜头来完成其中一段，这段长镜头我和CG制作部门的工作人员讨论了很多次，最终确定下来的方案非常震撼，这还得要感谢CG制作部门的辛勤努力。”

性·感的吸血鬼

在《世界末日》中，罗拉·迈特拉就被观众认为像极了《黑夜传说》里的凯特·贝金赛尔，而这次接过凯特·贝金赛尔的棒，参演《黑夜传说前传：狼族再起》，罗拉·迈特拉显得信心十足：“尽管角色完全不一样，我想观众一定会拿我演的索尼娅和凯特·贝金赛尔演的西丽妮来进行比较。就我个人而言，我从凯特·贝金赛尔所扮演的角色身上学到了很多东西，这也是导演的要求，我们必须要统一整个系列的风格。不过导演还是给予了我来调整这个角色内在的空间，我在出演的时候时时刻刻都在注意自己角色的整体，因为我并不想给观众一个‘西丽妮第二’的感觉。”

对于本片的故事，罗拉·迈特拉说：“我在片中串联起了很多件事，而且和狼人还有一段感情。片中有很多场动作戏，特别是一场我和狼人的作战，整场戏其实是我一个人在摄影棚的绿幕前完成，所有狼人都是后期添加上去的，在拍摄的时候我脑海里不停的想，前面该有几个狼人，左边该有几个，右边该有几个，然后不停的做出砍杀、躲避的姿势，看上去挺傻的（笑）。故事写得很精彩，我是《黑夜传说》的影迷，所以我对于这部前传的故事也很感兴趣，如今能拍摄前传我觉得实在是太棒了，而且在拍摄的时候我也提了一些自己的意见，不过非常让我不满的是，导演和编剧几乎都没有采纳（笑）。算了，他们把我拍得很漂亮性·感，我原谅他们了。”









黑夜传说3、前传·狼族再起





编号：SJBD-1205A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享索尼港A区、独家M6法B区双版蓝光复合版本，荟萃中日法泰官方素材精华，独选索尼港A区携带互动画中画框架版本，法B区独有特别崛起DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家东影上译国配及TVB明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，还原原版互动画中画在内港版花絮内容，集成法版独有近1小时花絮内容，附独家全程（部分官方）中文字幕。





音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640k 国语5.1-448k 、粤语2.0-192k 、

日语5.1-448k 泰语5.1-640k 英语导评2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英导评 中导评简





花絮：

·互动画中画：古堡城墙之后 （PIP）

·互动地图：世界各地兽化狼人

·幕后特辑 09：18 19：58 13：01

·音乐录像带 03：51

·制作特辑 24：37（法版）

·《黑夜传说》幕后故事 10：46（法版）

·特效：狼人的变焦 10：33（法版）









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黑夜传说4 Underworld: Awakening (2012)，7.4，

又名：黑夜传说4：觉醒

类型：动作 / 奇幻 / 恐怖

导演：曼斯·马林德

主演：凯特·贝金赛尔、查里斯·丹斯

剧情：

在塞琳娜昏迷的那十几年时间里，人类已经发现了这个世界上的吸血鬼和狼人的物种，并对它们施行了“大屠杀”的政策。在人类对吸血鬼和狼人斩尽杀绝的同时，还有一个秘密组织利用生物技术和对狼人的研究，创造出来了一个新物种：超级狼人。它有着不可比拟的力量、速度、体积和杀伤力。无论是对于什么物种来说，这都是一个潜在的威胁。

苏醒过来的塞琳娜发现这个世界已经不同于前，为了活下去，她只能拿起武器为自己的性命搏斗。此时，她发现了自己有一个15岁的女儿伊薇。她是狼人和吸血鬼的混血儿，她的存在对于找到超级狼人的弱点很有帮助。可是妮莎却被人类锁在一个研究所内，为了种族的生存、为了自己的女儿，塞琳娜又一次踏上了腥风血雨的征途。

奖项：

北京国际电影节(2013；第3届) ，提名：1

· 国外展映单元-类型特选

剧情描述狼族与吸血鬼的战争千年未了，吸血鬼战士却落入人类之手，囚禁成为实验品长达12年之久。当莎伦娜醒来脱逃后，却发现在高科技的未来世界里，狼族与吸血鬼不只势力不在，还沦为人类扑杀的猎物。正当狼族与吸血鬼陷入慌乱求生之际，莎伦娜还发现，有一个更具毁灭性的神秘生物进逼威胁，让这场人、狼、吸血鬼三角大战更扑朔迷离...





本片由其老公伦·怀斯曼（前两集导演）监制。

· 在缺席了第三集后，凯特·贝金赛尔回归《黑夜传说》系列。

·《黑夜传说4》是该系列中第一部以real-d 3D和IMAX 3D格式上映的影片。

· 影片使用的是RED EPIC的摄影机。而这也是RED EPIC拍摄的第一部3D电影。

· 在影片中扮演塞琳娜女儿的英迪娅·埃斯利是阿根廷演员奥丽维娅·赫西的女儿。

为了能让影片拥有不同于好莱坞大片的气质，制片方特意找来了瑞典的曼斯·马林德和比约恩·史坦执导本片，谈及为什么会选择这两位导演，制片人理查德·S·莱特说：“在几年前，他们合拍了一部叫做《失忆风暴》的电影，我们感觉很有特色。这两个导演是这么分工合作的，他们中的一个更偏重于剧本，另一个偏重于剪辑。而在执导电影方面，则是一个人执导一天，在执导的时候，另一个人就在宾馆呆着或者在片场呆着。我想这样的拍摄方式肯定能给电影带来很不一样的感觉。他们熟稔了拍摄流程和演员的表演之后，一切都进行得很顺利。就好像有魔法一样，他们能把电影拍摄得很漂亮，很出色。在这一集拍摄完毕之后，我们已经开始着手制作《黑夜传说5》了。制片公司已经给了绿灯，不过现在还没有故事，也没有导演的人选。”

本片是《黑夜传说》系列中第一部被拍摄成3D格式的，对于这个新玩意，编导和监制都显得很陌生也很好奇。理查德·莱特说：“很多人提醒我们说，这部电影很难被拍摄成3D的格式。不过，既然我们已经确定要拍3D，那么就不妨一试。要知道，拍3D是一件听麻烦的事情，没有谁会愿意从头去学习该如何拍3D。那么最简单的办法就是找一个曾经拍过3D的家伙来抗摄影机，这就简单了。然后，我们就列了一个拍过3D电影的摄影师的表，要知道这个表一点都不长。后来，我们选定了斯科特·凯文，他刚刚拍摄完了《至暗之时》。听说在那部3D电影里，他做得很不错。拍摄的过程一直都挺顺利的，没有什么意外。凯文选择的摄影机是RED EPIC。这个机器很棒，而且体积小巧，很多手持拍摄也成为了可能。”













黑夜传说4：觉醒





编号：SJBD-1206A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享索尼全区版、3D版及独家M6法B区三版蓝光复合版本，回嘴中日法泰官方素材精华，独选索尼版携极限模式互动框架，特别觉醒DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家东影上译国配及TVB明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版含互动极限模式在内完整幕后花絮内容，集成3D版独有21分钟花絮，并附全程官方中文字幕。





音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-384k 国语2.0-192k 、粤语2.0-192k

日语5.1-448k 泰语5.1-640k 英语导评2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英导评 中导评简 中导评繁





花絮：

·极限模式(无法外挂)

·幕后特辑 01：02：55

·黑夜传说：无尽的战争 17：26

·预视觉化过程 21：03（3D蓝光）

·笑场片段 03：21

·音乐录像带 03：25









黑夜传说4：觉醒（3D版）





编号：SJBD-8081A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换，独家超值附送花絮内容】

独享索尼全区2D+3D版，荟萃中日法泰官方素材精华，特别觉醒DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家东影上译国配及TVB明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版含部分3D花絮在内所有花絮内容并附全程官方中文字幕 。





音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-384k 国语2.0-192k 粤语2.0-192k 、

日语5.1-448k 泰语5.1-640k 英语讲评2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英评论 中评论简 中评论繁





花絮：

1、2D版正片

2、幕后特辑 01：02：55

3、预视觉化过程 21：03

4、笑场片段 03：21

5、音乐录像带 03：25













黑夜传说4：觉醒





编号：SJD9 -1902A， 洗版；加日2素材

配置：索尼1、3区共版正式版+蓝光HD内核全码DTS+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕

+OST（PLAY向上进入）

音轨：英语5.1-448K 法语5.1-384K 西语5.1-384K 泰语5.1-384K 英语DTS5.1-1536K、

日语5.1-448K 讲评2.0-192K 英障2.0-192K

字幕：英 英 法 西 中 中 中 日 韩 泰 萄 英评 西评









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黑夜传说5：血战 Underworld 5: Blood Wars (2016)





又名: 妖夜寻狼：世纪血战(港) ，

决战异世界5 弑血之战(台)

Underworld: Next Generation

导演: 安娜·福斯特

编剧: 凯文·格雷维奥斯、伦·怀斯曼、科里·古德曼、丹尼·麦克布耐德

主演: 凯特·贝金赛尔、提奥·詹姆斯

类型: 动作 / 恐怖

国家: 美国

上映: 2017-01-06(美国) / 2016-11-24(俄罗斯)

片长: 91分钟

剧情简介：

故事紧接第四集，狼族和血族的混血之女伊薇的血液已经成为了，狼族和吸血鬼都想得到的至宝。伊薇之母吸血鬼精英女战士赛琳娜将其藏匿，自己却成为了两大种族猎杀的目标。与此同时狼族的新首领马瑞思集结了大批人马，对血族展开的势不可挡的进攻，摧毁了血族的大量据点，血族形势岌岌可危。

为了挽回与狼族战争的颓势，吸血鬼新长老塞米拉向委员会提出，特赦赛琳娜让其重回血族阵营，训练吸血鬼战士，抵抗狼族的进攻。在大卫父子的帮组下，塞米拉终于说服的委员会，赛琳娜重回吸血鬼基地。而塞米拉真正图谋的却是赛琳娜进化的血液。赛琳娜惨遭暗算即将被塞米拉抽干血液的千钧一发之际，大卫救出了赛琳娜，而大卫之父却在掩护其子逃走的战斗中惨遭杀害。大卫和赛琳娜逃亡血族北欧据点。

为了伊薇的行踪，狼族首领带领大队人马追踪而至，狼族血族大战迫在眉睫一触即发。





凯特·贝金赛尔性感回归，尸·狼两极决战，誓保最后血脉

















黑夜传说5：血战 Underworld: Blood Wars 2016





编号：SJBD-2559B

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字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 （印尼 马来 越南 葡）





花絮：

1、莎伦娜的进化 ， 08:09

2、包含旧与新世代，06:15

3、邪恶的进化 ， 06:07

4、建构一场血战 ， 12:03









黑夜传说5：血战（3D版） Underworld: Blood Wars





编号：SJ-8328A

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英5.1-384（防静音水印备用音轨）

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 （印尼 马来 越南 葡）





花絮：1、莎伦娜的进化 ， 08:09

2、包含旧与新世代 ，06:15

3、邪恶的进化 ， 06:07

4、建构一场血战 ， 12:03









黑夜传说5：血战 Underworld: Blood Wars





编号：SJ-3562A

配置：索尼港A蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS + iTunes版无静音水印备用音轨

+官方中英西葡日韩泰印尼马来越南字幕+官方汉化完整花絮+OST

音轨：英语5.1-384 英语DTS5.1-768 西5.1-448 日5.1-448 泰5.1-448

字幕：英 西 中简 中繁 中繁 中繁 日 韩 泰 印尼 马来 越南 葡

花絮：1、包含旧与新世代 ，06:15

2、邪恶的进化 ，06:07

3、OST（Play向上进入）











