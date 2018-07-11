亚历山大·索科洛夫，塔可夫斯基的精神继承人 / 包法利夫人系列

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亚历山大·索科洛夫 Aleksandr Sokurov

更多译名：亚历山大·苏古诺夫、亚历山大·索库洛夫 Alexander Sokurov

男 ， 生于1951年6月14日 ， 前苏联Podorvikha ， 星座：双子座 。

职业：导演 / 编剧 / 演员 / 摄影 / 剪辑









亚历山大·索科洛夫，当代俄罗斯影坛最重要的导演，认为是塔可夫斯基的精神继承人。虽然这样的比较多少抹煞了一些索科洛夫的个性，但两者之间确实存在不少相似之处：对长镜头的偏好，演员的自然表演，以及对于人类存在的本质问题和精神领域的共同关注。









亚历山大·索科洛夫， 毕业于高尔基大学历史系，19岁时就开始担任助理电视导演。直到1975年，他一直为高尔基电视台执导电视节目。后来他前往莫斯科进入国立电影学院学习，在此期间他初露峥嵘，引起了塔可夫斯基的注意。在大师的推荐下，他进入列宁格勒电影制片厂工作。但大部分他的早期作品在制片厂内部遭到了消极评价。改革前，几乎每部影片都被禁映，这使他一度转向纪录片创作。





索科洛夫的影片在前苏联曾引起极端对立的意见，有人认为他的新电影语言是现代作者电影的又一个高峰，有人则指责他矫揉做作而又生硬地重复西方先锋派的电影道路。但他在欧美国家是评论界的宠儿。80年代末，电影制作环境相对宽松以来，他表现得十分活跃，才进入了国际观众的视野。先是他于1978年完成的故事片处女作《孤独人类之声》在卢卡诺影展上获奖，此后他的作品得到了持续的关注。

1989年，他将《包法利夫人》创造性地改编成《拯救与保护》，其作品的典型主题和特征都出现在这部影片中：宗教思想，灵与肉的剧烈斗争，对死亡的迷恋，以及细致的心理物理学。

同年推出的《日蚀的日子》则以对人类苦痛尖锐凄凉的刻画令人心惊。两部影片都具有极端诗意的影像和对人类境遇苦难一面的执着探索。

精神上的压抑与苦闷在他接下来的三部曲《第二次循环》、《石头》、《沉寂岁月》中更为明显。

1996年的《母亲与儿子》(Mother And Son) 则成为他迄今最受好评的影片。通过滤光镜和广角镜的使用，索科洛夫把他在影像上的唯美追求发挥到了极致。这部几乎没有情节的电影以对一位行将就木的母亲和其子在她的弥留日子里生活的描绘，成为导演对生死以及精神问题的象征性冥思。 三年后，索科洛夫延续对人大限来临之前状态的表现，这就是他的“死亡三部曲”，均以一位著名的政治人物为主角。《莫洛赫》的主角是希特勒，他以自己个性化的观念将其塑造为“莎士比亚样式的现代历史人物”，视线直抵与政权机器相对立的人性深处，该片获得戛纳电影节最佳剧本奖。去年他参加戛纳的《金牛座》则以列宁为主角，将焦点从政治历史背景移向人物内心世界空虚的黑洞。

2011，凭借《浮士德》获得了威尼斯金狮大奖，来到了事业巅峰。评委会主席达伦阿罗诺夫斯基评价该片：“ 有些电影让你哭，有些电影让你笑，有些电影让你看清现实，有些电影制造梦想，而有一些电影，能让你重新认识电影。”

死亡是索科洛夫最感兴趣的题材，他迷恋于对人的弥留状态和对死亡仪式不厌其烦的描写，通过细腻表现死亡的肉体展示与之相联系的精神或道德的痛苦，在失去生命的躯体上，集中体现了人类的孤独、宿命与伤痛，言语在其面前都显得多余。备受磨难的肉体在他的眼中是真理意义的载体。以死亡为背景，索科洛夫的探索始于肉体，终于精神。

索科洛夫往往以物理的手法展现影像，一个很小的场面可以被无限的放大、拖长、细节化。典型的索科洛夫式的视觉魔术是从静止或移动速度极其缓慢的超长镜头，以及精细的光影设计下凝练出来的诗意和梦幻般氛围。

他独特的电影风格，被誉为同时具有光彩而诗意的影像、深邃而激烈的感情和飘忽的空间与时间感的电影风格。迄今拍摄过超过三十部长片、纪录片和短片的索科洛夫，倾其一生以电影语言探索和追寻人生的根本经验。

页1、导演简介；

页2、挽歌三部曲 ：

1987-2001 塔科夫斯基挽歌+旅程挽歌 ，BW-0795 ，1区FACETS 收藏版 ；

2006 生命的挽歌 ，SJ-2064A ，英2区人造眼版 ；

页3、包法利夫人 系列 ：

1989 拯救与保护/包法利夫人 ，SJ-2062A ，英2区人造眼版，索科洛夫导演 ；

1933 包法利夫人 ，5K法国诗意现实主义大师《让.雷诺阿完整作品集》33碟套装 ；

1949 包法利夫人 ，YJ-0727 ，华纳一区数字修复珍藏版，文森特·明尼利 导演 ；

1969 包法利夫人 ，EE-2932 ，美版One 7 Movies 版，艾德薇姬·芬妮齐 主演 ；

页4、1990 第二层地狱 SJ-2063A，英2区人造眼版 ；

1997 母与子 YJ-0993 ，英2 “人造眼” + “ 卑微的人生 ” 记录片；

2003 父与子 YJ-0994 ，英2 “人造眼” ＋ “ 士兵之梦 ” 记录片；

页5、2002 俄罗斯方舟/创世纪 ，S-0122 ，1区+台3 ；

0B-444，澳洲4区最佳视频版+好春光一区版+台3 ；

页6、2003 欧洲 电影大师短片集 EX-632 ，包括 让·吕克·戈达尔、

（波兰）深紫色的叙事思想家：克日什托夫 · 基耶斯洛夫斯基 、

（丹麦）北欧天才导演：拉斯·冯·特里尔 5K作品集 等

英国 电影大师短片集 EX-633 ，包括 雷德利·斯科特、

克里斯托弗·诺兰：作品不多，但很响亮 等 ；

美国 电影大师短片集 EX-634 ，包括

加斯·范·桑特、蒂姆·伯顿、乔治·卢卡斯相关 等 。

2005 太阳 OB-465 ，日2区+英2区+法2区 ；

2011 浮士德 SJ-6206，意2区+蓝光 。

日记原文：