什么是CC标准收藏？ The Criterion Collection

—— 图文整理自网络

标准收藏 (The Criterion Collection，简称CC)，是美国的一家私人公司，专门发行 "重要的杰作及当代电影" 的 "权威" 版本。一开始发行镭射影碟，后来发行DVD及蓝光。

CC标准公司成立于1984年，由杰纳斯影业和航海者公司合资创立。成立之初即确立了出版 "影史经典与当代重要电影" 的宗旨，以最严谨的数码科技及制造标准，把在世界影史上举足轻重的电影作品，以最接近导演及制作人的构想，来重现影片的本来面貌，再度重新发行影碟及DVD。

在1980年代到1990年代，他们发行的 LD 镭射光碟就已是市场的宠儿。它发行的通常是曲高和寡的大师作品，如黑泽明、伯格曼、费里尼等影史重量级导演的作品，但间中也有涉猎如吴宇森、王家卫、特里·吉列姆(Terry Gilliam)、保罗·莫里西(Paul Morrissey)等西方影迷眼中的 Cult 片导演的作品。可以说，CC的目标市场其实很有限，是小众趣味。但何以他们又取得成功？ (当然与华纳、福克斯这些大公司动辄发行上百万份光碟比起来，这种成功是相对的)

归纳起来，是CC的运营方式取得了胜利：





首先，他们是一家私人公司，没有大财团做背景，但他们将这一劣势转为优点。因为他们不属于任何一间大影业公司，没有版权的CC可以灵活地从各间大小公司那里购买版权，在选片方面就有了灵活性，尽管外购版权的价格非常昂贵。

其次，CC专门选择一些冷门的大师片，正所谓物以稀为贵，他们抓住了部分碟友的心，互联网上那些受够了好莱坞弱智大片愚弄的观众、有教育背景的白领、以知识分子为核心的影迷群为数不少，日趋壮大，他们正是CC的忠实Fans。

第三，CC对这些年代久远的经典影片进行精心的数码修复，并搜罗大量珍贵的资料，聘请最知名的影评专家做随片评论音轨，他们还开创了给发行的影碟编号的先河。

什么是CC标准收藏？

该品牌致力于将全世界的杰出电影制作成高质量的影音产品，电影选材范围遍及各个国家各种风格，影片全部源自电影大师的杰作，包括黑泽明、塔可夫斯基、希区柯克、英格玛·伯格曼、费里尼、特吕弗、库布里克、塞缪尔·富勒、卡尔·西奥多·德莱叶、大卫·里恩、帕索里尼、维托里奥·德·西卡、尼克·卡萨维茨、雅克·贝克等等。每一部电影都是未经剪切的，以确保其原始银幕画面比例，并保持导演的原始意图。对于发行的每一张DVD碟片，都在全球范围内寻找最佳的电影元素，使用专业级的制作装备和色彩专家对老影片做色彩处理，以达到严格的质量标准，保证在电影胶片转换到数字视频的过程中获得最质朴、最真实的画面和声音。只要可能，标准公司都会和影片导演和摄影师共同工作，以确保版本的处理符合他们的意图。这种精良的制作背后，制作者的辛劳和用心可想而知。有些产品甚至要耗费两三年的时间才完成，从源素材的收集到后期的音画修复--标准版的画面修复都是通过手工一帧一帧的修复和重新制作，一张标准版的用功有时甚至不输于它所承载的那部经典电影，不无夸张的说，每张标准版的诞生背后都有着一个故事，甚至是一段传奇有些产品甚至要耗费两三年的时间才能完成。其影片花絮更是非常珍贵，包括导演与编剧的解说音轨、影片删节片段、文献、手迹、情节串联图板等等，能让观众充分领略和理解影片。

标准版DVD的影片多数获得过国际性的电影大奖，同时都是电影专业的必修之作，足见其影响力和研究价值。到目前为止，标准公司出版的世界著名导演作品的高品质 DVD/BD，数不胜数。这些作品对当代电影人及影迷可以说是最有意义的电影文献。但想收藏其全部 DVD/BD 已经非常困难，有不少已经绝版，就是在二手市场出价上百美金也难买到，对一般人而言，买原版几乎是不可能。

官网：

The Criterion Collection

https://www.criterion.com/

拓展阅读 ：

标准CC-DVD 收藏之 美国派 （2011-10-15 版）

标准CC-DVD收藏 之 法国派（2011-10-12 版 ）

法二 运河工作室 Studio Canal 经典系列 收藏版（2011-10-09版）

英国尤里卡公司Eureka Video ：电影大师收藏版MOC系列简介

（转）国外DVD发行商厂牌标识不完全汇总（2012-11-18 更新）