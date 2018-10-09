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意大利大导 朱塞佩·托纳多雷《回家三部曲》蓝光：1988天堂电影院、1998海上钢琴师、2000西西里的美丽传说，雄霸世界经典TOP250！

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2018-10-9 11:27:36

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

       经典无需多言，此处仅作蓝光BD的收碟记录！

 

 

 

 

天堂电影院  导演剪辑加长版

 

 双碟，韩版木盒限量版，中文字幕





天堂电影院 Nuovo Cinema Paradiso (1988)

 

又名: 星光伴我心(港) / 新天堂乐园(台) / Cinema Paradiso

评分：时光网 9.0，豆瓣 9.1，IMDb 8.5

        No.27 豆瓣电影Top250

导演: 朱塞佩·托纳多雷

编剧: 朱塞佩·托纳多雷 / Vanna Paoli

主演: 安东内拉·阿蒂利、恩佐·卡拉瓦勒、

        艾萨·丹尼埃利、里奥·故罗塔

类型: 剧情 / 爱情

国家: 意大利

语言: 意大利语

上映: 1988-11-17(意大利)

片长: 155分钟 / 173分钟(导演剪辑版) / 124分钟(公映版

IMDb 链接：tt0095765

 

　　意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩多多（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师艾佛特（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和艾佛特成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 

　　好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，多多把艾弗达从火海中救了出来，但艾弗达双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人，他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。 

 

　　多多（马克·莱昂纳蒂 饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺 Agnese Nano 饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，多多去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想…… 

 

　　30年后，艾佛特去世，此时的多多已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜，往日种种，真相大白，他们如何面对彼此？

 

 

 

 

双碟蓝光 ：

 

 

电影卡片 6 张：

 

 

电影手册一本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天堂电影院 / 星光伴我心 Nuovo Cinema Paradiso

 

编号：SJBD-2236A，25周年纪念全球独家自制无缝双T珍藏版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享箭影英B区25周年纪念双碟版、西班牙B区导演加长版、日A区蓝光三版复合版本，

        荟萃中法日泰悉数官方素材，独家自制无缝双Title一碟尽览导演加长版及剧场版双版正片

           （箭影25周年版同比例视频制作），特别星光伴行DTS-HD 5.1高清无损原音，

        集成内参国配，官方中英西意日泰字幕，附汉化评论字幕，

        保留原版完整并集成全市场独家韦恩斯坦1区三碟豪华版、意大利2区独有幕后花絮内容，

        皆附独家全程中文字幕。


导演加长版 音轨：意大利语2.0-384 意大利语DTS-HD5.1 

                       国语2.0-192      意大利语讲评1.0-128   配乐1.0-128

导演加长版 字幕：英 中简 中繁 中评

 

剧场版 音轨：意大利语2.0-384 意大利语DTS-HD5.1 国语2.0-192 英语讲评2.0-192

剧场版 字幕：英 西 中简 中繁 意 日 泰 中评


花絮：1、西西里之梦

        2、天堂里的大熊与小鼠

        3、影片中的吻戏

        4、导演、摄影、演员访谈集（意2）

        5、探索永恒经典（1区三碟版）

        6、小小意大利爱情故事：《天堂电影院》风格（1区三碟版）

        7、天堂厨房（1区三碟版）

 

 

      朱塞佩·托纳多雷传世神作，豆瓣26万人评分9.1，IMDB 15万人评分8.5。

 

第62届奥斯卡金像奖最佳外语片，

第42届戛纳电影节主竞赛单元评审团大奖得主及金棕榈提名！

 

 

 

页1、1998天堂电影院；

页2、1998海上钢琴师；

页3、2000西西里的美丽传说 。

 

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附：观影日记暨DVD收碟：


1998 天堂电影院，朱塞佩·托纳多雷传世神作，奥斯卡最佳外语片！ 

1998 海上钢琴师 1900的传奇，朱塞佩·托纳多雷 声光伴我心，难忘的九个感人场景！2000 玛莲娜 Malena，朱塞佩·托纳多雷讲述西西里的美丽传说，莫妮卡·贝鲁奇真爱伴我行！

意大利大导 朱塞佩·托纳多雷《回家三部曲》蓝光收碟：1998天堂电影院、1998海上钢琴师、2000西西里的美丽传说，雄霸世界经典TOP250！ 

 

 

 

 

 

上一页123

标签： 蒂姆·罗斯(31) 莫妮卡·贝鲁奇(53) 朱塞佩·托纳多雷(13) 安东内拉·阿蒂利(2)

9.0 

天堂电影院 (1988)

影评(2766)

收藏(12132)

天堂电影院/Nuovo cinema Paradiso(1988)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8061820/
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