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美国波王 罗斯·梅尔 Russ Meyer，波涛胸涌 昂山峻岭，蔚为奇观

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2018-11-22 19:48:41

 

#罗斯·梅尔/Russ meyer

罗斯·梅尔
Russ Meyer

 

美国全职晴色大师 罗斯·梅尔 Russ Meyer，波涛胸涌昂山峻岭 蔚为奇观 ！

 

 

 

罗斯·梅尔  Russ Meyer

 

更多外文名：Russell Albion Meyer (本名) / 

                 King Leer (昵称) / 

                 The Fellini of the sex-industry (昵称)

性别: 男

星座: 白羊座

生卒日期: 1922-03-21 至 2004-09-18

出生地: 美国，加利福尼亚州，奥克兰

职业: 导演 / 制片 / 摄影 / 编剧 / 剪辑

imdb编号 nm0000540

官方网站 http://www.rmfilms.com/

 


      著名导演 罗斯·梅尔Russ Meyer 一向热衷于拍晴色电影，拍了无数B级片。他的电影中总是充斥着那些大胸脯的女人们，而这其中属维科多利亚·希斯特德(Victoria Silvstedt)的最大了。其实不光维科多利亚·希斯特德(Victoria Silvstedt)，参加独立电视台真人秀《名人大摔跤》栏目的大多数模特儿和明星们，个个儿都希望能借此出镜时机有机会在 Russ Meyer 的那些晴色片中一露真颜。有这么多性·幸感宝贝愿意为他献身，加上个人的勤奋，Russ Meyer 拍了一系列经典晴色片，如《幸感小野猫杀！杀！》和《终极悍女》等。


      Russ Meyer 甚至被业界尊为 “ 晴色片之王 ”。

 

                              维基百科英文版简介：http://en.wikipedia.org/wiki/Russ_Meyer


 

罗杰·伊伯特与  罗斯·梅尔的故事将被搬上银幕 ：


 

引：

      罗斯·梅尔是个奇人，至少也是个多面手。在imdb上随便查查，就发现他27部导演的作品里，大多数都是他自己编剧，自己摄影，自己制片，自己剪辑，有时候自己也跳出来，演点小角色什么的。这对一个人来说，是多么难能可贵啊。

      这个可爱的居家男，用如此多的各种大胸女人，各色人种，各种职业，各种地方，各种奇事，交织混杂编织这么多令人目不暇接的曲折故事。

      这些都不是一般的三·级片，都是不为露而露，不为做而做，且很有想法，容量极大，什么都有可能发生，同时还劝人为善，导演有时会跳出来与你探讨人性的三级片。

     他最后一部作品，就是这部1979年的《激战性谷》，他和已婚的女主角相爱了，后来女主角离婚了，但是再后来他们也分手了。


     做人要有职业道德和职业操守，要学习罗斯梅尔，要向他致敬，要向他学习。

 

                                                                

     出处：向罗斯梅尔russ meyer致敬-雪乳木瓜-搜狐博客

 

 

 

 

        ＡＲＲＯＷ 公司出品的碟，画质同之前收过的日２相比没有太大的进步 ！

 

 

 

   收碟一览（基本以上映时间排序）


1959 不道德的提斯先生 + 1960伊芙和杂工，  Q-2186，英2+日2 ；

1962 西部野落女          + 1973黑蛇，         Q-2184，英2+日2 ；

1964 罗娜                  + 1965色·魔畸情，  Q-2183，英2+日2 ；

1965 情感小野猫 7.4 ，                           Q-2194，英2，曾收东胜简5《蜜桃猎杀令》 ；

1965 疯狂车手             + 1967早安再见，   Q-2182，英2+日2 ；

1966 圣佛朗西斯科的名模，                      Q-2180，英2+日2 ；

1968 雌狐6.2，                                      Q-2179，英2 ；

1970 杰丽哈里             + 1967拉科葛，      Q-2185，英2+日2 ；

1970 飞越美人谷 ，WX-0877，三区+导评+花絮+OST；

1975 超级性女，     Q-2177，英2 ；

1976 超越，          Q-2178，英2 ；

1979 激战性谷，    Q-2193，英2 。


 

详细图文：

[精]

美国全职情色大师 罗斯·梅尔 Russ Meyer，波涛胸涌昂山峻岭 蔚为奇观 ，大波之王的职业道德

 

 

2014年 加收欧宝OO系列 ：

 

OO-634 至激美人峡谷底，1979年，1+英2+花絮；

OO-635 癫猫公路历险记，1965 年，1+英2+花絮；

OO-636 娃娃谷+穿越美人谷，1967、1970 年，1+英2 ；

OO-637 罗娜+缚肉，1964、1965 年，1+英2；

OO-638 不道德的提斯先生+伊芙和杂工，1959、1960 年，1+英2+日2；

OO-639 疯狂车手+早安再见，1965、1967 年，1+英2+日2；

OO-640 西部野倮女+黑蛇，1962、1973 年；

OO-641 未收到

OO-642 色磨畸晴+潘多拉峰，2000、1968 年，1+英2；

OO-643 雌狐，1968 年，1+英2+花絮；

OO-645 圣弗朗西斯科的名模，1966 年，1+英2+日2+花絮；

OO-646 超越，1976 年，1+英2+花絮；

 

 

 

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2018-11-22 19:48:54

 

 

 

不道德的提斯先生——The Immoral Mr. Teas，1959 +

伊  芙  和  杂  工 —— Eve and the Handyman，1960

 

导演：罗斯·梅耶

主演：比尔·提斯、安·彼得斯、伊芙·梅耶、安东尼-詹姆斯·莱恩

 

编号：麒麟 Q-2186

格式：DVD-9

容量：5.61 GB

配置：英2+日2

视频：4:3

花絮：电视预告片，1分03秒/预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

不道德的提斯先生——罗斯·梅耶1959年之作品。

      提斯先生是一个神经过敏的单身汉，由于久居都市，缺乏调剂，变得疑神疑鬼，终于有一天，他竟然发现自己患了一种怪病，能够一眼望穿面前女子的衣裙，直视到佳人玉体横陈。这一天赋异禀由不得他自制，时刻盘踞在身，甚至在牙医手术椅上待诊时，护士小姐的豪乳也似乎直逼眼前，令他窘态毕露，最后不得不夺门而出四处求医。

 

时间：1小时02分12秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：日文/中文简体/中文繁体

 

 

伊芙和杂工 ——

      伊芙身穿长雨衣跟踪一名正在巡视的杂工。她看见他走进厕所，将废铁倒进垃圾桶，然后擦窗子，猛击一颗大树，再爬上一根竹竿。而他设法帮助一名坦胸的搭车女子时，又变得绅士一般。她为什么这么仔细地观察他呢？她的动机何在？

 

时间：1小时04分49秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

 

 

————————————————————————————————————————

 

 

 

 

西部野落女 ——Wild Gals of the Naked West，1962 + 

黑         蛇 ——Black Snake，1973

 

导演：罗斯·梅耶

主演：塞米·吉尔伯特、特利·泰勒、安诺斯卡·汉普尔、大卫·沃贝克

 

编号：麒麟 Q-2184

格式：DVD-9

容量：7.02 GB

配置：英2

视频：4:3

花絮：电视预告片，1分03秒/预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

西部野落女 ——

      一个古怪的老头回忆。他所在的镇子上有一些行为滑稽古怪的男女，常常狂野到了极点。在这个镇子里，没有一个好人。女人们一直渴望红杏出墙，说着粗俗不堪的黄·色笑话。一个外乡人来到小镇，试图抵御这种诱·惑……

 

时间：1小时01分04秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：日文/中文简体/中文繁体

 

 

 黑蛇 —— 

      故事发生在加勒比海的圣克里斯托尔岛，那里奴隶制度盛行，奴隶主为所欲为，黑人奴隶在他们眼里不再是人了，他们是动物、是野兽。在那里，没有人能逃过女主人苏珊女士的黑鞭，人们称之为黑蛇……

 

时间：1小时22分30秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

 

 

罗娜 Lorna，1964 + 色魔畸情 Mudhoney，1965

导演：罗斯·梅耶

主演：罗娜·梅特兰德、马克·布莱德利/哈尔·霍普、安东尼·克里斯蒂安

 

编号：麒麟 Q-2183

格式：DVD-9

容量：7.81 GB

配置：英2

视频：4:3

 

 

罗娜——

      罗娜嫁给吉姆已经一年了，但夫妻两人的性生活极不和谐。吉姆在盐矿上班的时候，罗娜被一名逃犯强·肩了，但逃犯旺盛的性能力使罗娜倾倒了。吉姆的伙伴将情形告知吉姆，但吉姆还没意识到问题的严重性。有一天终于出事了，吉姆赶早下班回家，为的是庆祝他和罗娜的结婚周年纪念，兴冲冲的他，简直不敢相信眼前发生的一切……

 

时间：1小时19分15秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体/日文

花絮：预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

 

色·魔·畸·情 Finds Keppers Lovers Weepers——罗斯·梅耶1965年之作品。

 

     故事发生在禁酒令萧条的中期。1933年，克里夫一个陌生人，从密歇根出发去加利福尼亚的路上，途中为路特干活挣点盘缠。可是他被卷入了一个非常不幸的家庭当中；路特的侄女嫁给了西德尼，一个一无是处的酒鬼，经常去乡下的姬院找情·妇，还时常打老婆，他只是等着路特死后得到他的财产。当他和当地的一位异常的牧师，编织谎言来污蔑克里夫的时候，克里夫发现很难隐瞒他的过去，以及他对西德尼妻子与日俱增的爱情。

 

时间：1小时32分55秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮：无

 

 

疑问，有待测试单碟或者二合一

编号：麒麟 Q-2181

格式：DVD-9

容量：6.70 GB

配置：英2+日2

视频：4:3

时间：1小时11分00秒+1小时11分27秒

音轨：英语2.0-224Kbps

字幕：中文繁体/中文简体

花絮：电视预告片 ，1分03秒、预告片集锦 ，21分27秒

 

 

————————————————————————————————————

 

 

 

 情感小野猫——Faster, Pussycat! Kill! Kill!，1965

 

导演：罗斯·梅耶

主演：图拉·萨塔娜、哈吉

 

      讲述的是三位A-Go-Go-Dancers的公路荒原历险记。

      女头目是一名日裔女子，脸容睁狞而且是空手道黑带，其余两位一是拉丁美人，另一是金发姑娘。而重要的是，三位小野猫的胸前都是空前伟大的。话说三小野猫驾着跑车在公路上飞驰，在沙漠上遇上一情侣，女头目与该男的一言不合初则口角继而动武，女头目把男的打个落花流水，更徒手拗断他的手臂而死。三小野猫虏劫剩下来楚楚可怜的小女子。四人到达了荒原上一村屋，屋内住有三名男子，老的是父亲，不良于行但老奸巨滑，细仔四肢发达头脑简单，大仔则算是个正常的乡下人。三男子邀四女子作客……其后的剧情，搞不清是男的垂涎女的美色，还是女的垂涎男的，是女头目贪图老奸巨的钱财，还是老奸巨识破了小野猫曾杀人虏掠。总之到最后，大仔助小女子逃走，女头目赶至与他混战一场，最后女头目被小女子驱车撞死……

 

      罗斯的技法是可以接受的，演员演出、摄影、剪接、配乐都甚有水准。《性感小野猫》片中最有吸引力的，应该是三位野猫胸前的昂山峻岭。但是，男观众别以为可以坐定定大吃眼睛冰淇淋，小野猫胸前双肉绝对不会是男性的玩物，因为她们天生鄙视男人，恨不得把他们一脚踢开。将她们的大胸比喻做 “ 爱美神飞弹 ”，可能还更贴切。

 

编号：麒麟 Q-2194

格式：DVD-9

容量：7.25 GB

配置：英2

视频：4:3

时间：1小时23分23秒

音轨：英语2.0  224Kbps/英语评论2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮：幕后摄制特辑，25分27秒，中文字幕

        预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

 

疯狂车手 Motor Psycho，1965 + 早安再见 Good Morning... and Goodbye!，1967

 

导演：罗斯·梅耶

主演：阿夏刘易斯·埃瓦泽尼、理查德·布鲁默/托比·艾德勒、埃兰娜·开普利

 

编号：麒麟 Q-2182

格式：DVD-9

容量：7.00 GB

配置：英2

视频：4:3

 

疯狂车手——

      三个无恶不作的摩托车手到处奸引别人的妻子，被视为害群之马。一次，他们正在强肩一名兽医的妻子，兽医发觉后进行暗中盯梢，他还找了一名阿卡迪亚女子当帮手。这女人的丈夫死在这几名匪徒的手中，她也想借机报仇。匪徒的头目——一名越战老兵，开始蠢蠢欲动……

 

时间：1小时13分45秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：日文/中文简体/中文繁体

花絮：预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

 

早安，再见——

      富翁巴特娶了少妇安吉拉做老婆，安吉拉因为爱上了巴特的财富才委身下嫁给这老头。婚后发现，巴特什么都能满足她，可就是因为他年老力衰，夫妻之间没有满意的性生活。安吉拉外出找到了第三者——一个野蛮强壮、名叫斯通的矿工。有一天，巴特在丛林里遇上了一个不会说话的神秘女人，这个女人改变了他的人生。

 

时间：1小时18分17秒

音轨：英语2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮：无

 

 

 ————————————————————————————————————

 

 

圣佛朗西斯科的名模 ——Mondo Topless

 

     罗斯·梅尔带你走马观花，出入圣佛朗西斯科各种豪华色·情场所，纵观千奇百怪的脱衣舞表演，波澜起伏的芭贝特·巴多特，肉玉横流的辛·雷尼，双峰傲雪的帕特·巴灵泽，以及硕果累累的达琳·格雷等，一定会令你大开眼界，回味无穷！

 

编号：麒麟 Q-2180

格式：DVD-9

容量：7.94 GB

配置：英2+日2

视频：4:3

时间：1小时00分18秒

音轨：英语2.0-224Kbps

字幕：中文繁体/中文简体/中文简体/中文繁体/日文

花絮，主菜单play往上，激活日2版花絮，

         纪念罗斯·梅尔的专题片，53份16秒，中文字幕/日版预告片，2份13秒；

         DVD用预告片，2分19秒；

         预告片集锦，21分27秒，中文字幕；

         剧照集；

         罗斯·梅尔访谈，37分53秒，中文字幕

 

 

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雌狐——Vixen!，1968

 

导演：罗斯·梅耶

主演：埃力克·加文、加斯·皮尔斯伯利

      维克斯和她的飞行员丈夫汤姆生活在加拿大的一座大山当中，但她耐不住寂寞，她趁丈夫不在就四处纵情。她在无法忍受煎熬的时候，连自己的弟弟都不放过。但是，她的种族观念非常强烈，宣称无论如何也不会让她弟弟的黑人朋友奈尔斯得手。有一天，汤姆不在家，春心荡漾的她撞见了奈尔斯……

 

编号：麒麟 Q-2179

格式：DVD-9

容量：6.29 GB

配置：英2

视频：4:3

时间：1小时10分50秒

音轨：英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮，play movie向上，纪念导演罗斯·梅耶的短片，53分16秒，中简、中繁

                                幕后访谈，19分26秒，中简、中繁；

                                照片集；

预告片汇总，21分27秒，中简、中繁 。

 

 

 

 ————————————————————————————————————————

 

 

1970洁丽哈里 + 1967拉科葛  ，Cherry, Harry & Raquel!

 

编号：Q-2185

配置：英2+日2

音轨：英2.0

字幕：中，日

 

 

 洁丽哈里和拉科葛 ——Cherry,Harry and Raquel

 

     治安官哈里在亚利桑那州边境走·私·大·麻，被一名阿帕奇部落人发现，于是展开了一场追杀战。同时，哈里风流倜傥，与姬女拉科葛以及护士洁里纠缠在一起，可是哈里的上司也看上了这两名美女。最后，一场生与死，灵与肉的厮杀就此展开。

 

编号：麒麟 Q-2185

格式：DVD-9

容量：7.12 GB

配置：英2+日2

视频：4:3

时间：1小时12分12秒+1小时09分17秒

音轨：英语2.0-224Kbps

字幕：日文/中文简体/中文繁体

花絮：预告片集锦 21分27秒

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

英文：Beyond the Valley of the Dolls 
中文：飞越美人谷 
地区：美国（1970） 
导演：罗斯·梅尔 
主演：帕姆·格里尔 
　　　哈里森·佩奇 
类型：犯罪 剧情 情色 

　　 

      讲三个青春无敌美少女，不惜一切勇闯荷里活，一心成为明日之星。然而除了付出努力，她们还牵涉毒·品、酒精、兴爱、甚至同·兴·恋。难得遇上伯乐，她们的经理人为她们谱上一段不一样的人生。正当她们沉溺于纸醉金迷的酒池玉林之际…… 

 

《飞越美人谷》的看点： 

      美国钟情拍摄大波的情·色大导罗斯·梅尔经典代表作。罗斯·梅尔在国内不太知名，但是在港台B级片影迷圈中早已是鼎鼎大名，多以女性乳·房为主题的异教名片示人，如《雌狐》、《性感小野猫》等影片，而《飞越美人谷》则是他的代表作，编剧由影评人 Roger Ebert 包办，不可不看。 

 

《飞越美人谷》的配置： 　 

       威信（WX）此版来自得利三区版，全动态英文菜单，可变形2.35:1画面，英语DD2.0音轨，正片2条繁体的官方国粤风格中文字幕，威信（WX）根据韩文评论字幕翻译一条中文导演评论字幕，并制作了与之对应的中文正片与评论双显字幕。主菜单播放处按左进入花絮选单，全部动态花絮时长85分钟左右，所有花絮都带有中韩文字幕，自制菜单菜单收录了13首OST 。

 

 

 

       飞越美人谷 

编号：威信 WX-0877 

配置：得利三区版+官方国粤风格中文字幕+中文导评+中评双显字幕+85分钟花絮及字幕+OST 

容量：7.92GB 

片长：01:48:59（21段） 

视频：可变2.35:1（NTSC）Weave 

音频：英语DD2.0/192Kbps 

　　　英语DD2.0/192Kbps（评论2条） 

字幕：中文繁体（国粤风格） 

　　　中文评论2条 

　　　中文正片与评论双显 

　　　英文 

　　　韩文3条 

　　　泰文 

花絮：（主菜单播放处按左） 

　　　开场白（1分26秒，中韩文字幕） 

　　　幕后故事（29分59秒，中韩文字幕） 

　　　音乐的重要（10分57秒，中韩文字幕） 

　　　制作特辑（12分19秒，中韩文字幕） 

　　　演员访谈（7分33秒，中韩文字幕） 

　　　情欲戏的拍摄（4分18秒，中韩文字幕） 

　　　不同版预告片（12秒+2分12秒） 

　　　演员试镜（7分29秒，中韩文字幕） 

　　　艺术着/剧照/幕后图片/人物照/海报 

　　　13首OST（自制菜单菜单） 

码率：6.10Mb/sec 

 

 

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超级性女 ——Supervixens，1975

 

导演：罗斯·梅耶

主演：莎丽·尤班克、查尔斯·奈皮、查尔斯·皮茨

      克林特·拉姆齐离开原来工作单位，来到了加油站工作。妻子为了逃避精神变态警察哈里·斯莱杰的追杀，准备一起穿越美国。他们在路上遇到了不少艳丽的女·色·情·狂等各色人物……

 

编号：麒麟 Q-2177

格式：DVD-9

容量：6.92 GB

配置：英2

视频：4:3

时间：1小时45分27秒

音轨：英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮，play movie向上，

         纪念导演罗斯·梅耶的短片，53分16秒，中简、中繁；

         预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

  


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超越 ——UP!，1976

 

导演：罗斯·梅耶

主演：爱德华·沙福、罗伯特·麦克莱恩

      脱离了谋杀的阿道夫·施瓦兹在浴缸中被一条食人鱼杀死，但周围没有人知道是谁干的。他们都被茹房丰满的马格·温彻斯特搞得心烦意乱要抓狂。温彻斯特何许人也？谁都不清楚她的来历。她搭便车来到此地，和当地许多男人纠缠不清……

 

编号：麒麟 Q-2178

格式：DVD-9

容量：7.04 GB

配置：英2

视频：4:3

时间：小时20分12秒

音轨：英语2.0 192Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮，play movie向上，

         纪念导演罗斯·梅耶的短片，53分16秒，中简、中繁；

         幕后访谈，18分03秒+12分09秒，中简、中繁；

         预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

 

———————————————————————————————————————

 

 

 

激战兴谷 ——Beneath the Valley of the Ultra-Vixens，1979

 

导演：罗斯·梅耶

主演：尤斯奇·迪加德、安·玛丽

     话说山谷中住着一对夫妇，他们的兴生活不协调，妻是兴玉极度饥渴的拉丁狐妖，可惜丈夫并非兴玉超人，夫妇行房往往不到三个回合，男的便败阵下来。兴生活不满足，这位拉丁荡妇便四出勾三搭四，山谷中的男人都与她有一手。丈夫则求助于在电台讲兴知识的巨茹DJ。经过巨茹DJ一轮悉心调教后，丈夫练成金枪不倒之身，把狐妖妻收得贴贴服服……

 

 

     大概用 “ 蔚为奇观 ” 来形容此片会很恰当。奇观的除了是片中几位巨·胸无比伟大，还有那近乎歇斯底里的咸湿！这套片以前认为已是最引乱的片，例如《玉·蒲·团之偷·情·宝·鉴》、《感·官·世·界》、《艾·曼·妞》系列，比较起来还要荒引无度。它 “淫” 不只于故事，而根本在制作此片的人，即罗斯大师，都是大引棍一名。他极尽能事地把女人表现得最引荡，把男人表现得最麻甩，把兴爱场面拍得最荒唐、最有趣…… 

      与《艾曼妞》不同的是，这里的兴爱不是享受，亦毫不浪漫，更演变成一种连兽性发泄都不称上的行为，而是一种 “表现主义式的表演” 。

 

     这种 “ 表现主义式的表演 ” 充斥全片，而且幕幕新招场场新款，最抵死的一招莫过于，罗斯竟然不理连戏的技术上问题，把夫妇肉搏中的床的床褥移走，任由演员继续在弹黄上 “ 搏杀 ” ，摄影师则在床下底记录这场盛况。在兴爱场面中，加插房中物件的震动片段，是否由罗斯创先河则不得而知，但肯定的是，罗斯把这个手法玩得最出神入化，因为他用此手法使片中每一场兴爱都显得有如地动山移，令人叹为观止。

 

编号：麒麟 Q-2193

格式：DVD-9

容量：6.16 GB

配置：英2

视频：4:3

时间：1小时32分48秒

音轨：英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕：中文简体/中文繁体

花絮：幕后访谈，15分17秒，中简/电视预告片，1分03秒

        预告片汇总，21分27秒，中简、中繁

 

 

 

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