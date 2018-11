美国波王 罗斯·梅尔 Russ Meyer，波涛胸涌 昂山峻岭，蔚为奇观

不道德的提斯先生 ——The Immoral Mr. Teas,1959 +

伊 芙 和 杂 工 —— Eve and the Handyman,1960

导演:罗斯·梅耶

主演:比尔·提斯、安·彼得斯、伊芙·梅耶、安东尼-詹姆斯·莱恩

编号:麒麟 Q-2186

格式:DVD-9

容量:5.61 GB

配置:英2+日2

视频:4:3

花絮:电视预告片,1分03秒/预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

不道德的提斯先生 ——罗斯·梅耶1959年之作品。

提斯先生是一个神经过敏的单身汉,由于久居都市,缺乏调剂,变得疑神疑鬼,终于有一天,他竟然发现自己患了一种怪病,能够一眼望穿面前女子的衣裙,直视到佳人玉体横陈。这一天赋异禀由不得他自制,时刻盘踞在身,甚至在牙医手术椅上待诊时,护士小姐的豪乳也似乎直逼眼前,令他窘态毕露,最后不得不夺门而出四处求医。

时间:1小时02分12秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:日文/中文简体/中文繁体

伊芙和杂工 ——

伊芙身穿长雨衣跟踪一名正在巡视的杂工。她看见他走进厕所,将废铁倒进垃圾桶,然后擦窗子,猛击一颗大树,再爬上一根竹竿。而他设法帮助一名坦胸的搭车女子时,又变得绅士一般。她为什么这么仔细地观察他呢?她的动机何在?

时间:1小时04分49秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

西部野落女 ——Wild Gals of the Naked West,1962 +

黑 蛇 ——Black Snake,1973

导演:罗斯·梅耶

主演:塞米·吉尔伯特、特利·泰勒、安诺斯卡·汉普尔、大卫·沃贝克

编号:麒麟 Q-2184

格式:DVD-9

容量:7.02 GB

配置:英2

视频:4:3

花絮:电视预告片,1分03秒/预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

西部野落女 ——

一个古怪的老头回忆。他所在的镇子上有一些行为滑稽古怪的男女,常常狂野到了极点。在这个镇子里,没有一个好人。女人们一直渴望红杏出墙,说着粗俗不堪的黄·色笑话。一个外乡人来到小镇,试图抵御这种诱·惑……

时间:1小时01分04秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:日文/中文简体/中文繁体

黑蛇 ——

故事发生在加勒比海的圣克里斯托尔岛,那里奴隶制度盛行,奴隶主为所欲为,黑人奴隶在他们眼里不再是人了,他们是动物、是野兽。在那里,没有人能逃过女主人苏珊女士的黑鞭,人们称之为黑蛇……

时间:1小时22分30秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

罗娜 Lorna,1964 + 色魔畸情 Mudhoney,1965

导演:罗斯·梅耶

主演:罗娜·梅特兰德、马克·布莱德利/哈尔·霍普、安东尼·克里斯蒂安

编号:麒麟 Q-2183

格式:DVD-9

容量:7.81 GB

配置:英2

视频:4:3

罗娜 ——

罗娜嫁给吉姆已经一年了,但夫妻两人的性生活极不和谐。吉姆在盐矿上班的时候,罗娜被一名逃犯强·肩了,但逃犯旺盛的性能力使罗娜倾倒了。吉姆的伙伴将情形告知吉姆,但吉姆还没意识到问题的严重性。有一天终于出事了,吉姆赶早下班回家,为的是庆祝他和罗娜的结婚周年纪念,兴冲冲的他,简直不敢相信眼前发生的一切……

时间:1小时19分15秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体/日文

花絮:预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

色·魔·畸·情 Finds Keppers Lovers Weepers——罗斯·梅耶1965年之作品。

故事发生在禁酒令萧条的中期。1933年,克里夫一个陌生人,从密歇根出发去加利福尼亚的路上,途中为路特干活挣点盘缠。可是他被卷入了一个非常不幸的家庭当中;路特的侄女嫁给了西德尼,一个一无是处的酒鬼,经常去乡下的姬院找情·妇,还时常打老婆,他只是等着路特死后得到他的财产。当他和当地的一位异常的牧师,编织谎言来污蔑克里夫的时候,克里夫发现很难隐瞒他的过去,以及他对西德尼妻子与日俱增的爱情。

时间:1小时32分55秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮:无

疑问,有待测试单碟或者二合一:

编号:麒麟 Q-2181

格式:DVD-9

容量:6.70 GB

配置:英2+日2

视频:4:3

时间:1小时11分00秒+1小时11分27秒

音轨:英语2.0-224Kbps

字幕:中文繁体/中文简体

花絮:电视预告片 ,1分03秒、预告片集锦 ,21分27秒

情感小野猫 ——Faster, Pussycat! Kill! Kill!,1965

导演:罗斯·梅耶

主演:图拉·萨塔娜、哈吉

讲述的是三位A-Go-Go-Dancers的公路荒原历险记。

女头目是一名日裔女子,脸容睁狞而且是空手道黑带,其余两位一是拉丁美人,另一是金发姑娘。而重要的是,三位小野猫的胸前都是空前伟大的。话说三小野猫驾着跑车在公路上飞驰,在沙漠上遇上一情侣,女头目与该男的一言不合初则口角继而动武,女头目把男的打个落花流水,更徒手拗断他的手臂而死。三小野猫虏劫剩下来楚楚可怜的小女子。四人到达了荒原上一村屋,屋内住有三名男子,老的是父亲,不良于行但老奸巨滑,细仔四肢发达头脑简单,大仔则算是个正常的乡下人。三男子邀四女子作客……其后的剧情,搞不清是男的垂涎女的美色,还是女的垂涎男的,是女头目贪图老奸巨的钱财,还是老奸巨识破了小野猫曾杀人虏掠。总之到最后,大仔助小女子逃走,女头目赶至与他混战一场,最后女头目被小女子驱车撞死……

罗斯的技法是可以接受的,演员演出、摄影、剪接、配乐都甚有水准。《性感小野猫》片中最有吸引力的,应该是三位野猫胸前的昂山峻岭。但是,男观众别以为可以坐定定大吃眼睛冰淇淋,小野猫胸前双肉绝对不会是男性的玩物,因为她们天生鄙视男人,恨不得把他们一脚踢开。将她们的大胸比喻做 “ 爱美神飞弹 ”,可能还更贴切。

编号:麒麟 Q-2194

格式:DVD-9

容量:7.25 GB

配置:英2

视频:4:3

时间:1小时23分23秒

音轨:英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮:幕后摄制特辑,25分27秒,中文字幕

预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

疯狂车手 Motor Psycho,1965 + 早安再见 Good Morning... and Goodbye!,1967

导演:罗斯·梅耶

主演:阿夏刘易斯·埃瓦泽尼、理查德·布鲁默/托比·艾德勒、埃兰娜·开普利

编号:麒麟 Q-2182

格式:DVD-9

容量:7.00 GB

配置:英2

视频:4:3

疯狂车手 ——

三个无恶不作的摩托车手到处奸引别人的妻子,被视为害群之马。一次,他们正在强肩一名兽医的妻子,兽医发觉后进行暗中盯梢,他还找了一名阿卡迪亚女子当帮手。这女人的丈夫死在这几名匪徒的手中,她也想借机报仇。匪徒的头目——一名越战老兵,开始蠢蠢欲动……

时间:1小时13分45秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:日文/中文简体/中文繁体

花絮:预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

早安,再见 ——

富翁巴特娶了少妇安吉拉做老婆,安吉拉因为爱上了巴特的财富才委身下嫁给这老头。婚后发现,巴特什么都能满足她,可就是因为他年老力衰,夫妻之间没有满意的性生活。安吉拉外出找到了第三者——一个野蛮强壮、名叫斯通的矿工。有一天,巴特在丛林里遇上了一个不会说话的神秘女人,这个女人改变了他的人生。

时间:1小时18分17秒

音轨:英语2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮:无

圣佛朗西斯科的名模 ——Mondo Topless

罗斯·梅尔带你走马观花,出入圣佛朗西斯科各种豪华色·情场所,纵观千奇百怪的脱衣舞表演,波澜起伏的芭贝特·巴多特,肉玉横流的辛·雷尼,双峰傲雪的帕特·巴灵泽,以及硕果累累的达琳·格雷等,一定会令你大开眼界,回味无穷!

编号:麒麟 Q-2180

格式:DVD-9

容量:7.94 GB

配置:英2+日2

视频:4:3

时间:1小时00分18秒

音轨:英语2.0-224Kbps

字幕:中文繁体/中文简体/中文简体/中文繁体/日文

花絮,主菜单play往上,激活日2版花絮,

纪念罗斯·梅尔的专题片,53份16秒,中文字幕/日版预告片,2份13秒;

DVD用预告片,2分19秒;

预告片集锦,21分27秒,中文字幕;

剧照集;

罗斯·梅尔访谈,37分53秒,中文字幕

雌狐 ——Vixen!,1968

导演:罗斯·梅耶

主演:埃力克·加文、加斯·皮尔斯伯利

维克斯和她的飞行员丈夫汤姆生活在加拿大的一座大山当中,但她耐不住寂寞,她趁丈夫不在就四处纵情。她在无法忍受煎熬的时候,连自己的弟弟都不放过。但是,她的种族观念非常强烈,宣称无论如何也不会让她弟弟的黑人朋友奈尔斯得手。有一天,汤姆不在家,春心荡漾的她撞见了奈尔斯……

编号:麒麟 Q-2179

格式:DVD-9

容量:6.29 GB

配置:英2

视频:4:3

时间:1小时10分50秒

音轨:英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮,play movie向上,纪念导演罗斯·梅耶的短片,53分16秒,中简、中繁

幕后访谈,19分26秒,中简、中繁;

照片集;

预告片汇总,21分27秒,中简、中繁 。

1970洁丽哈里 + 1967拉科葛 ,Cherry, Harry & Raquel!

编号:Q-2185

配置:英2+日2

音轨:英2.0

字幕:中,日

洁丽哈里和拉科葛 ——Cherry,Harry and Raquel

治安官哈里在亚利桑那州边境走·私·大·麻,被一名阿帕奇部落人发现,于是展开了一场追杀战。同时,哈里风流倜傥,与姬女拉科葛以及护士洁里纠缠在一起,可是哈里的上司也看上了这两名美女。最后,一场生与死,灵与肉的厮杀就此展开。

编号:麒麟 Q-2185

格式:DVD-9

容量:7.12 GB

配置:英2+日2

视频:4:3

时间:1小时12分12秒+1小时09分17秒

音轨:英语2.0-224Kbps

字幕:日文/中文简体/中文繁体

花絮:预告片集锦 21分27秒

英文:Beyond the Valley of the Dolls

中文: 飞越美人谷

地区:美国(1970)

导演:罗斯·梅尔

主演:帕姆·格里尔

哈里森·佩奇

类型:犯罪 剧情 情色

讲三个青春无敌美少女,不惜一切勇闯荷里活,一心成为明日之星。然而除了付出努力,她们还牵涉毒·品、酒精、兴爱、甚至同·兴·恋。难得遇上伯乐,她们的经理人为她们谱上一段不一样的人生。正当她们沉溺于纸醉金迷的酒池玉林之际……

《飞越美人谷》的看点:

美国钟情拍摄大波的情·色大导罗斯·梅尔经典代表作。罗斯·梅尔在国内不太知名,但是在港台B级片影迷圈中早已是鼎鼎大名,多以女性乳·房为主题的异教名片示人,如《雌狐》、《性感小野猫》等影片,而《飞越美人谷》则是他的代表作,编剧由影评人 Roger Ebert 包办,不可不看。

《飞越美人谷》的配置:

威信(WX)此版来自得利三区版,全动态英文菜单,可变形2.35:1画面,英语DD2.0音轨,正片2条繁体的官方国粤风格中文字幕,威信(WX)根据韩文评论字幕翻译一条中文导演评论字幕,并制作了与之对应的中文正片与评论双显字幕。主菜单播放处按左进入花絮选单,全部动态花絮时长85分钟左右,所有花絮都带有中韩文字幕,自制菜单菜单收录了13首OST 。

飞越美人谷

编号:威信 WX-0877

配置:得利三区版+官方国粤风格中文字幕+中文导评+中评双显字幕+85分钟花絮及字幕+OST

容量:7.92GB

片长:01:48:59(21段)

视频:可变2.35:1(NTSC)Weave

音频:英语DD2.0/192Kbps

英语DD2.0/192Kbps(评论2条)

字幕:中文繁体(国粤风格)

中文评论2条

中文正片与评论双显

英文

韩文3条

泰文

花絮:(主菜单播放处按左)

开场白(1分26秒,中韩文字幕)

幕后故事(29分59秒,中韩文字幕)

音乐的重要(10分57秒,中韩文字幕)

制作特辑(12分19秒,中韩文字幕)

演员访谈(7分33秒,中韩文字幕)

情欲戏的拍摄(4分18秒,中韩文字幕)

不同版预告片(12秒+2分12秒)

演员试镜(7分29秒,中韩文字幕)

艺术着/剧照/幕后图片/人物照/海报

13首OST(自制菜单菜单)

码率:6.10Mb/sec

超级性女 ——Supervixens,1975

导演:罗斯·梅耶

主演:莎丽·尤班克、查尔斯·奈皮、查尔斯·皮茨

克林特·拉姆齐离开原来工作单位,来到了加油站工作。妻子为了逃避精神变态警察哈里·斯莱杰的追杀,准备一起穿越美国。他们在路上遇到了不少艳丽的女·色·情·狂等各色人物……

编号:麒麟 Q-2177

格式:DVD-9

容量:6.92 GB

配置:英2

视频:4:3

时间:1小时45分27秒

音轨:英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮,play movie向上,

纪念导演罗斯·梅耶的短片,53分16秒,中简、中繁;

预告片汇总,21分27秒,中简、中繁





超越 ——UP!,1976

导演:罗斯·梅耶

主演:爱德华·沙福、罗伯特·麦克莱恩

脱离了谋杀的阿道夫·施瓦兹在浴缸中被一条食人鱼杀死,但周围没有人知道是谁干的。他们都被茹房丰满的马格·温彻斯特搞得心烦意乱要抓狂。温彻斯特何许人也?谁都不清楚她的来历。她搭便车来到此地,和当地许多男人纠缠不清……

编号:麒麟 Q-2178

格式:DVD-9

容量:7.04 GB

配置:英2

视频:4:3

时间:小时20分12秒

音轨:英语2.0 192Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮,play movie向上,

纪念导演罗斯·梅耶的短片,53分16秒,中简、中繁;

幕后访谈,18分03秒+12分09秒,中简、中繁;

预告片汇总,21分27秒,中简、中繁

激战兴谷 ——Beneath the Valley of the Ultra-Vixens,1979

导演:罗斯·梅耶

主演:尤斯奇·迪加德、安·玛丽

话说山谷中住着一对夫妇,他们的兴生活不协调,妻是兴玉极度饥渴的拉丁狐妖,可惜丈夫并非兴玉超人,夫妇行房往往不到三个回合,男的便败阵下来。兴生活不满足,这位拉丁荡妇便四出勾三搭四,山谷中的男人都与她有一手。丈夫则求助于在电台讲兴知识的巨茹DJ。经过巨茹DJ一轮悉心调教后,丈夫练成金枪不倒之身,把狐妖妻收得贴贴服服……

大概用 “ 蔚为奇观 ” 来形容此片会很恰当。奇观的除了是片中几位巨·胸无比伟大,还有那近乎歇斯底里的咸湿!这套片以前认为已是最引乱的片,例如《玉·蒲·团之偷·情·宝·鉴》、《感·官·世·界》、《艾·曼·妞》系列,比较起来还要荒引无度。它 “淫” 不只于故事,而根本在制作此片的人,即罗斯大师,都是大引棍一名。他极尽能事地把女人表现得最引荡,把男人表现得最麻甩,把兴爱场面拍得最荒唐、最有趣……

与《艾曼妞》不同的是,这里的兴爱不是享受,亦毫不浪漫,更演变成一种连兽性发泄都不称上的行为,而是一种 “表现主义式的表演” 。

这种 “ 表现主义式的表演 ” 充斥全片,而且幕幕新招场场新款,最抵死的一招莫过于,罗斯竟然不理连戏的技术上问题,把夫妇肉搏中的床的床褥移走,任由演员继续在弹黄上 “ 搏杀 ” ,摄影师则在床下底记录这场盛况。在兴爱场面中,加插房中物件的震动片段,是否由罗斯创先河则不得而知,但肯定的是,罗斯把这个手法玩得最出神入化,因为他用此手法使片中每一场兴爱都显得有如地动山移,令人叹为观止。

编号:麒麟 Q-2193

格式:DVD-9

容量:6.16 GB

配置:英2

视频:4:3

时间:1小时32分48秒

音轨:英语2.0 224Kbps/英语评论2.0 224Kbps

字幕:中文简体/中文繁体

花絮:幕后访谈,15分17秒,中简/电视预告片,1分03秒

预告片汇总,21分27秒,中简、中繁