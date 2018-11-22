（日活粉红爆力经典 箭影SJ碟讯）野良猫洛克 系列，长谷部安春导演，梶芽衣子主演

SJ-0875A 野良猫系列全集 STRAY OAT ROOK（2BD）
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日本名噪一时经典日活粉红爆力电影全新修复上市，盛佳独家集合正传外传全套系列配合全新影评学者级典藏中文字幕出货。
市面独享箭影英B区限量修复版，集成绝版日2区DVD素材精华，非常不良LPCM1.0无损原音，盛佳影评学者典藏级中文字幕，独家集成外传作品《不良少女野良猫之性春》，保留原版完整幕后花絮并附全程中文字幕。
音轨：日LPCM1.0
字幕：英/中简/中繁
花絮：
· 原版影介手册扫描文件（碟2）
· 访谈辑（碟2）
· 外传：《不良少女野良猫之性春》（碟2）
· 预告片
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长谷部安春 导演野良猫系列（据时光网资料库上映时间排序）：
1970 野良猫洛克：机械动物，
主演：梶芽衣子 藤龙也
1970 野良猫洛克：女番长 / 女组长
主演：藤龙也 梶芽衣子
1970 野良猫洛克：性感猎人
主演：梶芽衣子 安冈力也
1974 战国洛克：疾风女人们
主演：花柳幻舟 田中真理
其它导演、演员 的相关系列 ：
1958 野良猫 Nora neko (1958)，
导演：木村惠吾，主演：森繁久弥、乙羽信子；
1970 野良猫洛克：狂野大佬 Wild Jumbo/ 野良猫ロック / ワイルドジャンボ ，
导演：藤田敏八，主演：藤龙也、地井武男 ；
1971 野良猫洛克：暴走集团71 Nora-neko rokku: Bôsô shudan '71
导演：藤田敏八，主演：梶芽衣子、地井武男；
1973 不良少女：野良猫的性春 Furyo shoujo noraneko no seishun ，
导演：曾根中生；
DVD 碟讯：
SJ-4804A 野良猫系列全集， STRAY OAT ROOK(1970)，3D9+D5，
配置：独家箭影英国2区全新限量修复版+绝版日2+盛佳影评学者典藏中文字幕+
1个半小时完整花絮+
独家日2《不良少女野良猫之性春》外传
音轨：日1.0-192、日2.0-384
字幕：英 中简 中繁
花絮：
· 原版影介手册扫描文件（位于碟2）
· 访谈辑（位于碟3）
· 预告片
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。