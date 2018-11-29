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法国电影手册《我们时代的电影》系列：今村昌平、肯·洛奇、诺曼·麦克拉伦、让·鲁什、达内兄弟、香坦+卡萨维茨+卡瓦利埃

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2018-11-29 8:44:51

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

     1964年，《电影手册》的编辑 安德烈·拉巴德 和巴赞的妻子 雅尼娜 受法国广播电视局之邀，做一个以导演访谈为主要内容的系列纪录片，这就是《我们时代的电影》。 这个系列片一直持续了八年，截止1972年，共拍了51部。


     1989年，法国电视七台接过了这个对保存电影文化遗产功莫大焉的棒子。使得这个宏伟的计划更加壮大，访问的导演人选进一步扩展至全世界。直到今天，已经做了近70部纪录片。这个访谈的基本模式是请新锐影评人（如《电影手册》的影评人）及导演谈对自己影响重大的电影导演，比如，雅克·里维特 谈 让·雷诺阿、侯麦 谈 德里叶等。有趣的是，随着时间的流逝，当年的新锐电影人已经成长为大师，自然地由采访者变成被访问的主角。 

 

     近期，法国MK2分数辑先后发行了《我们时代的电影》的DVD，丽思这一系列DVD便取材于此。

 

 

 

 

 

 

我们时代的电影之、

今村昌平

 

导演：保罗·罗沙

主演：今村昌平

片长：74 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2007

 

编号：丽思 LS-0703

配置：法国二区版+优质字幕+花絮

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：原声DD2.0(192Kbps) 

字幕：西班牙文、法文、中文 



 

 

我们时代的电影之、

肯·洛奇


导演：卡里姆·德雷蒂

主演：肯·洛奇

片长：95 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2008


编号：丽思 LS-0704

配置：法国二区版+优质字幕

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：英语DD2.0(192Kbps) 

字幕：西班牙文、法文、中文 



 

 

我们时代的电影之、

诺曼·麦克拉伦


导演：安德烈·拉巴尔特

主演：诺曼·麦克拉伦

片长：55 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2008


编号：丽思 LS-0705

配置：法国二区版+优质字幕

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：英语DD2.0(192Kbps) 

字幕：西班牙文、法文、中文 


 

 

 

我们时代的电影之、

让·鲁什


导演：让·安德烈·菲耶斯基

主演：让·鲁什

片长：73 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2008


编号：丽思 LS-0706

配置：法国二区版+优质字幕

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：法语DD2.0(192Kbps) 

字幕：西班牙文、中文



 

 

我们时代的电影之、

达内兄弟


导演：让·皮埃尔·里莫森

主演：让-皮埃尔·达内 Jean-Pierre Dardenne ，生于1951-4-21 比利时昂日

        吕克·达内 Luc Dardenne ，生于1954-3-10 比利时

片长：57 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2008


编号：丽思 LS-0707

配置：法国二区版+优质字幕

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：法语DD2.0(192Kbps) 

字幕：西班牙文、中文


 

 

 

我们时代的电影之、

香坦+卡萨维茨+卡瓦利埃


导演：

主演：香坦·阿克曼，比利时杰出女导演

        约翰·卡索维茨，美国著名实验电影导演

        阿兰·卡瓦利埃，法国，形式古典主义为现代情感服务。

片长：57 分钟

制作：INTERMEDIO

类型：纪录片

年份：2008


编号：丽思 LS-0708

配置：法国二区版+优质字幕

画面：16:9可变，PAL制式 

音轨：法语DD2.0(192Kbps) 

字幕：法文、中文 


 

 

其余出碟目录：

 

LS-0694 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、奥塔·埃索里亚尼

LS-0695 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、安德烈·塔可夫斯基

LS-0696 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、阿基·郭利斯马基

LS-0697 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、让·马利·斯托布、

                                                               达尼埃尔·于伊耶 Danièle Huillet

LS-0698 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、菲利普·加瑞尔

LS-0699 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、阿贝尔·费拉拉

LS-0700 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、侯孝贤+北野武

LS-0701 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、曼努埃尔·德·奥里维拉、

                                                               埃里克·侯麦 Eric Rohmer

LS-0702 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、阿巴斯·基亚罗斯塔米 Abbas Kiarostami，

                                                               1940-6-22 伊朗

 

LS-0703 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、今村昌平

LS-0704 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、肯·洛奇

LS-0705 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、诺曼·麦克拉伦

LS-0706 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、让·鲁什

LS-0707 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、达内兄弟

LS-0708 法国电影手册《我们时代的电影》系列之、香坦+卡萨维茨+卡瓦利埃

 

 

 

 

（苏俄）安德烈·塔科夫斯基 Andrei Tarkovsky，流连于对生命、宗教的沉思和探索！

 音乐家·诗人·导演：安德烈·塔可夫斯基背井离乡的乡愁

1957-04 阿基•考里斯马基，电影导演里的摇滚者（标准CC· 芬兰）

1987 王子复仇新记，诡异紧张、冷漠残酷，芬兰阿基·考里斯马基的现代版诠释莎士比亚最杰出的的悲剧！

1947-04 侯孝贤，台湾影坛的泰斗之一

“导演万岁奖”第一获得者：才华横溢的北野武（2017-7-22，未完待续）

（标准 CC MK2 BFI）伊朗 阿巴斯·基亚罗斯塔米《村庄三部曲》：1987何处是我朋友的家、1991生命在继续、1994橄榄树下的情人！

 

 

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8.1 

单车少年 (2011)

影评(103)

收藏(630)

单车少年/Boy with a Bike(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8065677/
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