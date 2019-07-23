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2013 女性瘾者1-2，丹麦 拉斯·冯·提尔思想深刻获欧洲电影奖最佳影片、《电影手册》年度十佳！

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2019-7-23 22:32:38

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

 

 

女性瘾者：第一部 Nymphomaniac: Volume I ，

                           第二部 Nymphomaniac: Volume II  (2013)

 

又名: 性上瘾(港) / 性爱成瘾的女人(台)

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.8， IMDb 6.9~6.7，个评 8.4

片长: 第一部、118分钟 / 145分钟 (柏林加长版)/，

         第二部、123分钟 / 180分钟 (威尼斯电影节加长版)

导演: 拉斯·冯·提尔

编剧: 拉斯·冯·提尔

主演: 夏洛特·甘斯布 / 斯特兰·斯卡斯加德 / 斯塔西·马汀 / 

        希亚·拉博夫 / 

        克里斯蒂安·史莱特 / 

        乌玛·瑟曼 / 米娅·高斯 / 苏菲·肯尼迪·克拉克 / 康妮·尼尔森 / Michael Pas / 

        让-马克·巴尔 / 乌多·奇尔 / 凯特·阿什菲尔德

类型: 剧情 / 晴色

制片: 丹麦

语言: 英语

上映: 2013-12-25(丹麦)

 IMDb 链接: tt1937390 /  tt2382009

 

      《女性瘾者》将分八个章节，并且和《忧郁症》一样，段落之间也会以小标题串场。影片讲述了一个女子性瘾者的经历，女主角将从出生开始一直演到50岁。影片将继续贡献令人如坐针毡的幸爱场面，甚至还有赤果果的儿童晴色镜头，展现出拉斯一贯的大胆、凌厉的风格。

 

     拉斯将为影片准备两个版本，“洁版” 将提供给主流影院上映，而 “原生态版” 则收集到导演剪辑版的影碟中。

 

 

 

女性瘾者：第一部 Nymphomaniac: Volume I (2013)，7.4，

 

导演：拉斯·冯·提尔

主演：夏洛特·甘斯布、斯特兰·斯卡斯加德

 

剧情：

      一个寒冷的冬日夜晚，单身 汉塞利格 曼在小巷里发现被揍的乔，他将她带回家公寓，帮她治疗伤口，投入的倾听了她人生的8个章节。一个女人从出生到50岁的性玉旅程，繁复而多样的人生故事，其间伴随着联想和突发事件，充满了野性与诗意。

      影片随着乔伊的讲述徐徐展开，年纪很小的时候，乔伊（斯黛茜·马汀 Stacy Martin 饰）就发现了自己拥有异于常人的高涨性玉，年幼的无知和懵懂让乔伊欣然接受了自己的不同，随着年龄的增长，她开始大胆又奔放的徜徉在情玉之海中，甚至和好友一起创办了专门接纳 “女性瘾者” 的俱乐部。乔伊的第一个男人名叫 杰罗姆（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰），当成年后的乔伊再度遇见杰罗姆之时，她发现自己竟然深深地爱上了他，而悲剧的是，乔伊发现，唯独杰罗姆的爱抚无法燃起她的激情，在性和爱之间，乔伊陷入了深深的迷惘之中。

 

 

幕后关于《女性瘾者》你可能不知道的5件事：

 

1、影片未分级版中有大量真实性爱场景及器官特写镜头，这些都是由裸替演出后经特效接上演员的面部表情完成的。丹麦成人演员 Elvira 是片中女主的裸替，她连饰演女主角的夏洛特·甘斯布本人都没见着。

2、拉斯·冯·提尔读过马塞尔·普鲁斯特著作《追忆似水年华》后决心将《女性瘾者》分成八章节讲述，比七大卷的《追忆似水年华》还多了一个章节。片中女主儿子的名字 “马塞尔” 也是向普鲁斯特致敬。

3、希亚·拉博夫说，为了表现角色的虚荣、自我中心，他努力将自己身上这些品质放到最大，奉献纯粹的肢体表演。拉博夫还说，自己在《女性瘾者》中的表演有些像《美国精神病人》里的克里斯蒂安·贝尔。

4、《女性瘾者》的制作公司之一 Zentropa（导演拉斯·冯·提尔是公司共有人之一），不但出品过在国际电影节上获得大奖的艺术影片，也出品过几部色情片。

5、因为片中有大量幸爱场景，土耳其、罗马尼亚等国家禁止公开放映《女性瘾者》。

 

 

荣誉，欧洲电影奖(2014；第27届) ，提名：4：

 

· 观众奖  拉斯·冯·提尔 Lars Von Trier  

· 欧洲电影奖-最佳影片 拉斯·冯·提尔 Lars Von Trier   Louise Vesth  

· 欧洲电影奖-最佳男演员 斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård  

· 欧洲电影奖-最佳女演员 夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg

 

 

柏林电影节，非竞赛单元。

 

 

 

 

 

女性瘾者：第二部 Nymphomaniac: Volume II (2014)

 

导演：拉斯·冯·提尔

主演：夏洛特·甘斯布、斯特兰·斯卡斯加德

 

剧情

      故事紧接着上一部，乔伊（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）徐徐讲述，从来不知情-欲为何物的 赛里格曼（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）亦深深着迷。乔伊和杰罗姆（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在玉海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰罗姆和乔伊渐行渐远。 

     之后，乔伊加入了一家S+M俱乐部，羞辱和鞭打为乔伊打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P（米娅·戈特 Mia Goth 饰）的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔伊发现杰罗姆成为了自己的下一个讨债对象。

      为了避免再次见到杰罗姆，乔伊决定让P单干。但在第六次也是最后一次讨债后，P却迟迟没有回来。乔伊于是前往杰罗姆家察看，却意外发现俩人的间情。乔伊于是决定杀了杰罗姆，却因为失误反被杰罗姆殴打、被P羞辱。她遍体鳞伤躺在地上一动不动，直到塞里格曼发现了她。

      乔伊下决定要戒掉性-瘾，但塞里格曼在听完了乔伊的故事后却妄图与她发生性关系，于是乔伊毫不犹豫拿出了手枪对准塞里格曼，这一次，她没有失误。

 

 

荣誉，欧洲电影奖(2014；第27届) ，提名：4 ：

 

· 观众奖                        拉斯·冯·提尔 Lars Von Trier  

· 欧洲电影奖-最佳影片     拉斯·冯·提尔 Lars Von Trier   Louise Vesth  

· 欧洲电影奖-最佳男演员  斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård  

· 欧洲电影奖-最佳女演员  夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg

 

 

 

页1、影介 ；

页2、碟讯 ：

SE-1054 ， 2D9，263分钟，木兰花1区未分级双碟完整收藏版；

SJ-7011，  2BD，240分钟，人造眼英国B未分级版；

SJ-0632A，2BD，240 分钟，木兰花美A+人造眼英B+双版本完整花絮；

SJ-4653B，2D9 第三版，

                  木兰花1区导演剪辑加长版+蓝光+人造眼英2+修订版3区中文字幕+完整花絮；

SJ-0632B，2BD，326 分钟，木兰花美A导演剪辑加长版，人造眼英B、3区、完整花絮。

 

 

拓展阅读：

 （丹麦）北欧天才导演：拉斯·冯·特里尔 5K作品集

 （丹麦）拉斯·冯·特里尔的成人片：情欲三部曲

 （丹麦·标准CC）拉斯·冯·特里尔 近作 ：反基督者/撒旦的情与欲、忧郁症

 （丹麦）拉斯·冯·特里尔：格蕾斯/美国 三部曲

 （丹麦）拉斯·冯·特里尔：良心三部曲

 （标准CC 丹麦）拉斯·冯·特里尔~ 欧洲三部曲

   KU欧美影人：贾斯特·杰克金、拉斯·冯·提尔、乔·达马托

 

 

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标签： 拉斯·冯·提尔(33) 乌玛·瑟曼(28) 夏洛特·甘斯布(20) 希亚·拉博夫(105) 木兰花(10) 克里斯汀·史莱特(6) 威廉·达福(39) 人造眼(5) 斯黛茜·马汀(2)

7.3 

女性瘾者：第一部 (2013)

影评(38)

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女性瘾者：第一部/Nymphomaniac: Volume I(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7897367/
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