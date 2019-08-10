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银河映像·杜琪峰 经典影视30部

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2019-8-10 15:52:12

银河映像·杜琪峰 

 经典影视 30部

 

排行据豆瓣整理，

仅供观影参考！

 

 

1983、射雕英雄传，9.1，

                   导演，剧集，

           导演: 王天林、杜琪峰

           主演: 黄日华、翁美玲

 

1999、枪火，8.7，

                   导演、制片

           导演: 杜琪峰

           主演: 吴镇宇、任达华

 

1989、阿郎的故事，8.4，导演，

           导演: 杜琪峰

           主演: 周润发、张艾嘉

 

1999、暗战，8.5，

                   导演、制片

           导演: 杜琪峰

           主演: 刘德华、刘青云

 

1998、暗花，8.4，制片

           导演: 游达志，

           主演: 刘青云、梁朝伟

 

2007、神探，8.4，

                    导演、制片

           导演: 杜琪峰、韦家辉，

           主演: 刘青云、安志杰

 

1997、一个字头的诞生，8.3，

                    制片

           导演: 韦家辉，

           主演: 刘青云、吴镇宇

 

1999、甜言蜜语，8.2，制片

           导演: 赵崇基，

           主演: 古天乐、蒙嘉慧

 

1990、天若有情，8.2，制片

           导演: 陈木胜，

           主演: 刘德华、吴倩莲

 

2005、黑社会，8.1，

                    导演、制片

           导演: 杜琪峰，

           主演: 任达华、梁家辉

 

 

——————————————

 

2016、树大招风，8.1，制片，

           导演: 许学文等，

           主演: 任贤齐、陈小春

 

2003、爱在阳光下，8.1，制片，

           导演: 刘德华，

           主演: 刘德华、郑秀文

                   林子祥、叶倩文

 

2006、放·逐，8.0，

                   导演、制片、编剧

           导演: 杜琪峰，

           主演: 黄秋生、吴镇宇

 

1998、非常突然，8.0，制片

           导演: 游达志

           主演: 任达华、刘青云

 

2003、机动部队，8.0，

                   导演、制片

           导演: 杜琪峰，

           主演: 任达华、邵美琪

 

2006、黑社会2：以和为贵， 

                   7.9，导演、制片

           导演: 杜琪峰，

           主演: 古天乐、任达华

 

2007、每当变幻时，7.9，制片

           导演: 罗永昌

           主演: 杨千嬅、冯淬帆 

 

1980、千王之王，7.8，

                    编剧，剧集，

           导演: 王天林，

           主演: 谢贤、汪明荃

 

1999、再见阿郎，7.8，

                    导演、制片

           导演: 杜琪峰

           主演: 刘青云、林雪

 

2003、少年往事，7.8，制片

           导演: 陈健忠，

           主演: 翟天临、马晓倩

 

—————————————————————

 

1985、雪山飞狐，7.8，

                导演、编剧，剧集

           导演: 王天林，

           主演: 吕良伟，戚美珍

 

1997、两个只能活一个，

                   7.7，制片人，

           导演: 游达志，

           主演: 金城武、李若彤

 

1982、万水千山总是情，7.7，

                 导演、编剧，剧集

           导演: 杜琪峰、刘仕裕

                    萧显辉、余凯荣

           主演: 汪明荃、谢贤

 

1998、真心英雄，7.7，

                   导演、制片

           导演: 杜琪峰，

           主演: 刘青云、黎明

 

1992、审死官，7.6，导演，

           导演: 杜琪峰，

           主演: 周星驰、梅艳芳

 

1985、杨家将，7.6，

                   导演、编剧，

           导演: 杜琪峰，剧集，

           主演: 刘德华、梁朝伟

 

1981、千王群英会，7.6，

                    导演，剧集，

           导演: 王天林、杜琪峰

           主演: 周润发、汪明荃、

                   谢   贤、任达华

 

2004、柔道龙虎榜，7.5，

                   导演、制片人，

           导演: 杜琪峰，

           主演: 古天乐、郭富城

 

2003、1:99电影行动，7.5，导演，

           导演: 陈果、陈德森、

                   周星驰、刘伟强、

                   马伟豪、麦兆辉

                   杜琪峰、徐克

                   韦家辉 等

           主演: 郑秀文、刘德华、

                    刘青云、黄秋生、

                    郭富城、梁朝伟、

                    张学友、梁咏琪、

                    黎姿 等

 

1995、呆佬拜寿，7.5，制片

           导演: 谷德昭

           主演: 刘青云、吴倩莲

 

 

      这30部影片中，蓝色5部没有收碟，但这5部没有一部是杜琪峰导演的，仅是制片人身份！

 

 

 

拓展阅读：


美食美酒 雪茄电影 杜琪峰1：黑泽明是我智慧的来源 （2019-8-6 更新BD）


美食美酒 雪茄电影 杜琪峰2：5K套装、部分监制

 

杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪

 

至尊无上 永霸天下，王晶 杜琪峰 经典赌片，刘德华 谭咏麟 王杰 陈玉莲 吴倩莲，一起走过的日子，有你有我有情 有生有死有义

 

2003、1:99电影行动11短片集，抗非典港人逆境当自强，导演：杜琪峰、陈可辛、刘伟强、陈果、徐克、周星驰等；主演：刘德华、郑秀文、黄秋生、郭富城、梁朝伟、张学友、梁咏琪、刘青云、黎姿 等

 

1991 张坚庭·豪门夜宴，水灾善款引出的星光灿烂：徐小明 王晶 徐克 洪金宝 张学友 梁朝伟 周星驰 叶倩文 刘德华 张国荣 梅艳芳 王祖贤 李丽珍 郭富城 吴宇森 杜琪峰 等！

 

 

标签： 杜琪峰(369) 银河映像(133)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8196203/
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