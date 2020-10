黑泽明电影收藏一览（1910-03-23 至 1998-09-06），2020-10-26修订

—— 图文整理自网络

黑泽明 Akira Kurosawa

性别: 男

星座: 白羊座

生卒日期: 1910-03-23 至 1998-09-06

生地: 日本,东京

职业: 编剧 / 导演 / 副导演 / 剪辑 / 制片人

更多外文名: Wind Man (昵称) / The Emperor (昵称) / くろさわ あきら

更多中文名: 黑泽天皇 / 黒澤明 / 黒沢明

家庭成员: 矢口阳子(妻) / 黑泽久雄(子) / 黑泽和子(女)

imdb 编号:nm0000041

黑泽明(Akira Kurosawa)出生于东京都荏原郡大井町1150番地(现在的品川区东大井三丁目18番附近)。父亲黑泽勇,母亲黑泽缟的第四个儿子,也是四男四女的兄妹中最末的一个。

初中毕业后,黑泽明热衷于绘画,并立志当一名画家 。由于受到哥哥突然自杀的影响,1934年黑泽明进入PCL电影公司(东宝电影的前身)考取了助理导演,拜导演山本嘉次郎为师,学习导演和编剧。黑泽明称他为一生之中最好的老师。在老师的教导和帮助下,黑泽明得到了真正的锻炼,从第三副导演晋升为第一副导演,并能胜任B班导演。之后又以剧作家的身份发表了《达摩寺里的德国人》、《寂静》、《雪》,得到了广泛的好评。

1943年已有多年经验的资深助理导演和写了十几个剧本的知名青年剧作家黑泽明,独立执导了处女作《姿三四郎》,一举成名,与《海港花盛开》的导演木下惠介同被视为日本电影的新希望。

1948年,黑泽明再执导筒,执意启用三船敏郎担任《酩酊天使》的男主角,从此,黑泽明和三船敏郎开启了 “黑泽明黄金时代”,成为日本最强的电影拍档。截至《红胡子》为止的17年间,由黑泽明导演、三船敏郎担纲的作品包括《罗生门》、《白痴》、《七武士》、《生之欲》、《蜘蛛巢城》、《大镖客》和《天国与地狱》等片。

1950年拍摄的《罗生门》,翌年在威尼斯国际电影节上获得最高奖项——金狮奖,奥斯卡金像奖最佳外国语片奖。从此,黑泽明闻名于世界影坛,三船敏郎也先后以《大镖客》、《红胡子》获得威尼斯电影节男主角奖,两人也因而在日本影坛建立了 “国际的黑泽,世界的三船” 的称号。

1960年后半年到1970年初期,是黑泽明创作的低潮期,他和三船敏郎的关系突然决裂,从此,两人不再跟对方说话,也没有再合作。

1970年,他根据山本周五郎的小说《没有季节的城市》改编的电影在票房上失利,黑泽明甚至因而企图自杀。

1975年他导演的日俄合资电影《德苏乌扎啦》先后得到莫斯科影展金牌奖和奥斯卡最佳外语片奖。

1980年的《影子武士》获得戛纳电影节金棕榈奖。

1985年,拍摄战争电影《乱》,影片获得了第40届英国电影学院奖最佳外语片奖。

1990年,这位 “黑泽天皇” 成为奥斯卡历史上第一个获得终身成就奖的亚洲电影人。

1998年9月6日,黑泽明因脑中风在东京逝世,享年88岁 。一代大师黑泽明的逝世,标志着大制片厂时代的传统电影正在渐渐地退出历史舞台,向现代电影观念靠拢,从此揭开了日本电影时代更递的一幕。

黑泽明电影里的人物,大部份是悲观生命里的积极者,他们的价值观从来不会被现实的社会污染,当中的人物不时为更崇高的理想作出牺牲,令人伤感,但始终维护着人类的希望,是一种有份量的影响 。

~ 导演徐克评

黑泽明的电影大多从社会问题的角度出发,深层次地剖析原因,并且其电影中融合了丰富的社会文化和民族精神,使得其电影恢宏磅礴的画面往往蕴含了丰富的文化底蕴,从而使得其作品成为经典。

~ 《电影文学》评

在黑泽明的电影中,很多人物有着激烈的情绪对抗,这些对抗场面都被赋予了张力十足、力度到位的电影语言,达到了意想不到的效果。在电影《罗生门》中,黑泽明运用纯电影化的手法揭示了真理的相对性和主观性,而每一个人物见证的相对真实性又必须由观众来作出判断。这种真理的相对性和主观性,体现在视听语言中,就是黑泽明对构图和场景的诗意性的运。

~ 《信阳农林学院学报》评

黑泽明电影收藏一览,

根据豆瓣评分高低排序:

1、七武士 /七人の侍 (1954) ,9.2,豆排151,三船敏郎、志村乔,

又名: 七侠四义(港) / 七剑客(港) / The Seven Samurai / Shichinin no samurai

9D-1213,2D9,JX,标准CC+多区

BOSS-609,JX,2D9,日A蓝转+CC+法韩港六+导评+花絮+剧本丛书扫描件+OST;

WX-0754,4D9,CC新版+日法韩港台+导评+OST+多版书册+60原版手册还原;

3G-A-BD0080 标准CC蓝转+美1+日2+导评+花絮;

SJ-0841,2D9,标准CC双碟修复版+BD+日港韩+6区字幕+导评+花絮+OST;

SJ-1784,3BD,标准CC美A+法B+英B-BFI-60周年纪念版+东宝日A四版蓝光,

野边法2+港台双3+中文字幕花絮+导评+电子书+OST;

碟1正片,碟2、3 为花絮;

1954 七武士 标准CC版,黑泽明第一部加入西片趣味的时代剧,威尼斯影节银狮奖!

2、生之欲 / 生きる (1952) ,9.1, 又: 留芳颂(港) / 活下去 / To Live / Living / Ikiru,

9D-0602,标准CC+日韩港+导评+CC手册扫描件

EE-1150,2D9,标准CC+台港3+CC导评中文字幕+CC手册扫描件

SJBD-1843A,CC标准美A+东映日A+英港法韩+评论字幕+花絮

+新旧版CC手册扫描文件+黑泽明自传电子书。

2007 生之欲 生きる‎,7.6,导演:藤田明二主演:松本幸四郎、深田恭子,

FM-487,D9+D5,日2独家版+花絮,JX 存黑泽明;

生之欲 活下去,留芳颂黑泽明 探讨人为什么活着,揭露批判政府官僚机构的丑恶嘴脸!

3、影武者 (1980),9.0,仲代达矢、山崎努,奥斯卡最佳外语片,戛纳金棕榈,

又名: 影子武士 / Kagemusha / Kagemusha the Shadow Warrior

EX-200精装,3D9-1,CC未删减正片180分钟+导评+预告片集锦;

3D9-2,3区修复国际版正片+导评;

3D9-3,花絮,

中英文对照图册;

BOSS BDSS-616 日A转制+标准CC蓝光+港3+导评+CC花絮+法2花絮;

SJD9-0815A,2D9,标准CC+法2港3+国配+导评+花絮+OST;

SJBD-2788A,标准CC加长日本公映版+福克斯欧BD全区+国配+导评+花絮+双版手册;

福克斯全区BD蓝光书,BD+D9;

4、用心棒 /大镖客/保镖/The Bodyguard /Yojimbo (1961) ,8.9,三船敏郎、仲代达矢、司叶子

EX-353,CC标准+三区+CC版影介手册扫描件;

VS-3195,CC新修复+港台+中字导评+法+完整+OST无损数据包+ CC影介手册;

1961 大镖客 用心棒,三船敏郎离间计坐收渔利

5、乱 / 乱日本战国时代 / Revolt / Ran (1985),8.9,仲代达矢、寺尾聪、根津甚八,

GT-055 截图,A+1+3+6+OST 刻录包;

EE-006,3D9+1D5 ,JX,CC版+美港法英+导评+国配+花絮+OST+手册扫描件,

SJ-0655A,BD+D9,JX,狮门英B区+六区国配+港台英+导评+超4小时完整花絮;

SJ-0655B,2BD,4K版,法B区4K+日A+英B+法2运河+CC1区+好春光1区+日2

+港3+6区国配+4条导评+最完整近7小时中字花絮

1985 乱,善恶终有报,只争迟与早,黑泽明根据莎士比亚名著改编的巨作,标准CC

6、罗生门 Rashomon (1950),8.8,豆排No.201,三船敏郎、京町子、森雅之

6区D5 完全版,第17期《银幕内外DVD》赠碟(2003年5月刊);

9D-1258,2008美区艺术电影收藏系列+标准CC版

+澳4+日2+韩3+台3+中字导评+原著小说;

EX-0323,标准CC++导评中字+日2+韩3+日2花絮 6区花絮+OST,

内封套里侧印刷有楼适夷的原著经典中译本,碟出;

EE-201,澳4全新修复视频+CC+日韩台+导评+原著小说扫描件,碟出;

SJD9 -0098,澳四+1+日2+3+导评中字+韩3+6区国配+OST+花絮;

VS-2806,CC标准2012全新4K底片数码修复版+3区中英日韩字幕+导评中字

+6区国配+日2+2002/2012标准CC新旧版花絮+OST+手册扫描件

台A区 BD,4K修复版,3D+2D;

SJBD -1757A,2BD,2.15·9新发BFI英B区、CC标准收藏版美A区、Jesnet日A区、

升龙台A区四版蓝光及AV频道澳大利亚4区、美亚港3、

先锋日2、A & R意2四版DVD共八版素材复合版本,

优选CC标准收藏版美A区最佳画质视频,

特别不一原始LPCM 1.0无损原音,上译经典国配,

先锋日2版评论音轨、BFI版评论音轨,

官方中(含升龙台3及港3)英法西日韩字幕,附汉化CC评论字幕,

保留CC/BFI/日A/澳4/意2五区全球最完整幕后花絮内容 中文字幕,

ROM超值加赠原版影介手册扫描文件。

芥川龙之介《筱竹丛中》1950罗生门,奥斯卡最佳外语片,威尼斯金狮奖!

7、椿三十郎 /大剑客 /穿心剑 /夺命剑 /Sanjuro (1962),8.7,三船敏郎、仲代达矢

BOSS-608,东宝日A+CC标准+三区+中文导评+花絮

WX-0849,CC标准+三区+花絮+CC版影介手册扫描件,已出;

VS-3194,CC标准全新修复+港台法+花絮+CC手册扫描件。

1962 夺命穿心剑 椿三十郎,黑泽明东洋剑侠名作,剑在鞘里方为高:三船敏、仲代达矢

2007 椿三十郎,森田芳光用现代新理念翻拍黑泽明经典,喜剧节奏提高

8、梦 Dreams (1990) ,8.7,寺尾聪、倍赏美津子,

e-0418 日2+港3;

9、红胡子 / 赤胡子 / Red Beard / Akahige (1965),8.6,三船敏郎、加山雄三、山崎努

ZB-D5,法二 WILD SIDE 版;

9D-0737 标准CC+法日+导评+花絮+手册

1965 红胡子 医品如人品,黑泽明表现人道主义的经典

10、天国与地狱 / Tengoku to jigoku / High and Low (1963),8.6,三船敏郎、仲代达矢,

佚名D5-205,日2+港3;

EE-1156 标准CC+导评,已出;

9D-0873,2D9,标准CC新版+野边法2+日2+

中字导评+花絮+CC手册扫描件+CC日法三款封套;

11、德尔苏·乌扎拉 Maksim Munzuk / Yuri Solomin / Дерсу Узала (1975),8.5,

奥斯卡最佳外语片,

Q-1531 法MK2版;

DT-91143 意B+花絮;

12、蜘蛛巢城 Throne of Blood (1957) ,8.5,三船敏郎、山田五十铃,

9D-0865,标准CC+日法+中字导评+花絮+CC扫描件+美日双封套;

SJBD-2720A 标准2K版+法B+港6+中字导评+花絮+CC新旧手册扫描件;

13、战国英豪 / 暗堡里的三恶人 / 武士勤王记/The Hidden Fortress (1958),8.4,三船敏郎,

EE-605 标准CC老版,已出;

9D-0986,标准CC+ 日二+双版本完整花絮

EE-3553,CC标准+港台+花絮+CC手册扫描件

SJBD-2791A,CC标准2K版+日A+港6+花絮+CC手册扫描件+OST数据包;

1958 战国英豪 暗堡里的三恶人,三船敏郎 武士勤王记,黑泽明获奖经典,《星球大战》来源之一

14、袅袅夕阳情 /一代鲜师/未休矣/ まあだだよ/ Madadayo /Not Yet (1993) ,8.4,松村达雄,

BOSS-D070 英2修复加长版;

15、恶汉甜梦 悪い奴ほどよく眠る‎ (1960),8.4, 三船敏郎、森雅之、香川京子

又:懒汉睡夫(台) /懒夫睡汉/Warui yatsu hodo yoku nemuru /

The Rose in the Mud / The Bad Sleep Well

9D-0868 标准CC+法日+花絮+CC手册扫描件+OST+数据包+法日双封套;

BOSS-620 日A蓝转+6区字幕+花絮+OST;

SJD9-2987A 标准CC+A+英法日港6+花絮;

16、虎!虎!虎! Martin Balsam (1970),8.3,山村聪

简5、CQ 双碟版、美版蓝光书AB区(中字),SJBD,

2020-10-26 发觉,专题日记被时光网删除:

1970 虎虎虎 偷袭珍珠港 ,99%还原历史,奥斯卡最佳视效,黑泽明 深作欣二 舛田利雄 等导演

17、野良犬 /追踪记(港) / Stray Dog (1949) ,8.3,,三船敏郎、志村乔

Q-1683,Wild Side法二(最佳画质)+港三+CC标准+花絮;

9D-0495,日二+Wild Side法二+CC标准+港三+中字导评+双显字幕+日法双封套;

VS-3110,Wild Side法二(最佳画质)+日港台+中字导评+CC花絮+纪录片,已出;

SJ-5979A,D9+D5,法2双碟版+标准CC+日港台+中字导评+最全花絮;

SJBD -2454A,东宝日A+CC1区+法日港台+中字导评+最全花絮;

1949 野良犬,黑泽明版《寻枪》,日本悬疑警匪片鼻祖,《电影旬报》年度十佳

18、泥醉天使 /酩酊天使 / Drunken Angel (1948),8.1,志村乔、三船敏郎

YJ-0576、9D-0708,配置相同,新U9-141曾出,

标准CC+法日六+导评+花絮+扫描件。

19、电车狂(1970),8.0,头师佳孝、菅井琴,

又名: 没有季节的小墟 / Dodesukaden / Clickety-Clack /

Dô desu ka den / Dodes'ka-den

9D-0351 法二野边+日2+纪录片《黑泽明:大师作品》;

VS-1005 标准CC+港法+纪录片《黑泽明:创作真奇妙》+手册扫描件;

20、八月狂想曲 Rhapsody in August (1991),7.6,5K-D5,村濑幸子、井川比佐

21、静夜之决斗 The Quiet Duel (1949),7.6,三船敏郎、志村乔

PIBD-1077,打口日2原版+拉页手册;

EE-2732,日A蓝转+美1花絮+6区中字+手册扫描件;

22、美好的星期天 /那个辉煌的星期天 /素晴らしき日曜日/One Wonderful Sunday (1947),7.6,

9D-0480,标准CC+日2;

23、活人的记录 /生物的记录/ I Live in Fear (1955),7.5,三船敏郎、志村乔

ZB-D5,大师收藏#13,法2野边+港3,已出;

9D-0479,标准CC+日2+法2野边;

SJD9-2859A,标准CC+A+英2区BFI+日2+法2野边+台3位佳+9D双版本封套;

24、姿三四郎 / 铁臂柔肠(港) / Sugata Sanshiro (1943),7.5,大河内传次郎

姿三四郎1-2合集,e-0419 日2+港3;

BOSS-607,日2蓝转+标准CC+港3+删减片段+双版本封套;

EE-603,澳4+港3+删减片段;

SJD9-2988A,标准SS+蓝光+英法日澳港台+法澳花絮;

25、姿三四郎续集 / Sanshiro Sugata Part Two Zoku Sugata Sanshirô (1945), , 6.7,

大河内传次郎

BOSS-610,日2蓝转+标准CC+港3;

SJD9-2989A,标准CC+A+英法日港;

26、我对青春无悔 /わが青春に悔なし/Waga seishun ni kuinashi / No Regrets for Our Youth (1946),

7.4,原节子、藤田进

9D-0481,标准CC+日2;

LBD-U2730,日A+港3;

27、踩虎尾的男人 / 虎の尾を踏む男達 / 踏虎尾 / The Men Who Tread on the Tiger's Tail (1945),

7.4,大河内传次郎、藤田进

BOSS-619,日2蓝转+修订6区字幕;

28、低下层 / どん底 / 深渊 / The Lower Depths/ (1957),7.4,三船敏郎、山田五十铃,

UFO-376A,2D9,标准CC版,

1936 法国版,导演:让-雷诺阿,主演:让-伽本;

1957 日本版,导演,黑泽明,主演:三船敏郎

标准CC-DVD收藏 之 法国派(2011-10-12 版 )

29、丑闻 / 醜聞 Scandal (1950),7.3,三船敏郎、李香兰,

6区D5,

9D-0977,标准CC+英2区MOC+法港+MOC手册扫描件;

EE-610,标准CC+英2区MOC+法港+MOC手册扫描件;

30、白痴 The Idiot / Hakuchi (1951),7.0,原节子、森雅之,

9D-0982,标准CC+英2区MOC+MOC手册扫描件;

EE-610,标准CC+英2区MOC+法港+MOC手册扫描件。

——————————————————————————————————————

黑泽明:映画的世界 ,5K-24D5:

1943 姿三四郎

1945 姿三四郎续集

1945 踏虎尾的男人

1947 那个辉煌的星期天

1948 酩酊天使

1949 静静的决斗

1949 野良犬

1950 丑闻

1950 罗生门

1951 白痴

1952 生之欲

1954 七武士

1957 蜘蛛巢城

1957 在底层 / 深渊

1958 战国英豪

1960 懒汉睡夫

1965 红胡子

1975 德苏·乌扎拉(上、下集)

1980 影武者

1985 乱

1990 梦

1991 八月狂想曲

1993 不,还不行 / 袅袅夕阳情