镜像目录：全球获奖高分系列类

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详细目录：

1964-1984 镖客 往事 三部曲 ，

赛尔乔·莱昂内 1929-01-03 至 1989-04-30：

赛尔乔·莱昂内《往事三部曲之三、1984美国往事》，四海兄弟 义薄云天，罗伯特·德尼罗饰演流氓，14岁詹妮弗·康纳利清纯迷人出浴

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1971-1975 法国贩毒网1-2 ，BD、D9

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1972-1990 教父1-3 ，SJ-3BD，

弗朗西斯·福特·科波拉，

马龙·白兰度、阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗

1972-1990 教父 1-3，科波拉黑帮史诗，大腕较量：马龙·白兰度、阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗、索菲亚·科波拉！

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1985-1990 回到未来1-3 ，8.6-8.4-8.4，

罗伯特·泽米吉斯，

迈克尔·J·福克斯、克里斯托弗·洛伊德

寓教于乐的《回到未来》系列碟海觅踪

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1988-1998-2000 回家三部曲 ，

意大利，朱塞佩·托纳多雷

意大利大导 朱塞佩·托纳多雷《回家三部曲》蓝光：1988天堂电影院、1998海上钢琴师、2000西西里的美丽传说，雄霸世界经典TOP250！

1998 海上钢琴师 1900的传奇，朱塞佩·托纳多雷 声光伴我心，难忘的九个感人场景！

其余日记被删除！

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镜像目录： 李安电影 ，

1954 李安家庭三部曲 ，郎雄父亲走全程：1991 推手8.4，1993 喜宴8.9，1994 饮食男女9.1 。

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1991-2001-2002

汉尼拔三部曲 ：沉默的羔羊8.8、汉尼拔8.2、红龙7.7，

安东尼·霍普金斯：

2001 汉尼拔，安东尼·霍普金斯/朱丽安·摩尔，惨无人道的食脑大法与壮士断腕，雷德利·斯科特 导演！

2002 红龙，布莱特·拉特纳 输给前作的翻拍名作，巨星竞技：拉尔夫·费因斯、安东尼·霍普金斯、爱德华·诺顿、哈威·凯特尔！

其余日记被删除！

1993-1994 蓝白红 三部曲 ，

标准CC，BD、D9，克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

（MK2 标准CC 碟讯）克日什托夫·基耶斯洛夫斯基：获奖无数的《蓝白红三部曲》

蓝白红三部曲之 蓝色情挑，朱丽叶·比诺什荣获恺撒、威尼斯的最佳女主角

其余日记被删除

1996-2001 天地人三部曲 3BD ，

法 雅克·贝汉，RBD-U-C 09175 T

1999-2001 雅克·贝汉 RBD《天地人三部曲》：微观世界、喜马拉雅、迁徙的鸟，优美壮丽 励志温情，尽现法兰西深厚的文化底蕴！

1999-2003 黑客帝国 三部曲 ，SJ-3BD

1999-2003 沃卓斯基经典科幻：黑客帝国三部曲 BD一览，骇客任务廿二世纪杀人网络，重装上阵矩阵革命！

2001-2003

指环王·魔戒1-3 ，9.0-9.2，

SJ-6BD 美港陆BD+双T+多区+国配+导评+花絮，彼得·杰克逊

碟海觅踪：魔戒 / 指环王

2013 龙传说：诅咒的阴影，圣骑士之战，毁三观的魔兽争霸，号称彼得·杰克逊《魔戒》缩微版！

2012-2014 霍比特人1-3 ：

意外之旅8.3 史矛革之战8.4 五军之战8.5

霍比特人3、五军之战 去而复归，彼得·杰克逊 获土星奖最佳奇幻电影

其余被删

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2002-2006 无间道、无间风云 系列 ，

刘伟强、马丁斯科塞斯

2002-2003 无间道 1-3 ，

FY-091 日韩泰港，6D9+2D5，

刘德华、梁朝伟、黄秋生、吴镇宇、黎明、陈道明

2002-2003 无间道及欧美翻版，近20年最成功港片蓝光BD，影帝集结号：刘伟强、麦兆辉，刘德华、梁朝伟、黎明、陈道明、黄秋生等！

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明，中凯碟讯）无间道1-3，金属铝盒限量珍藏版

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明 ,飞扬6D9+2D5终极收藏版）无间道三部曲，再见 等到下辈子！

无间道风云，奥斯卡金像奖最佳影片，无间行者 马丁·斯科塞斯 告别“无冕之王”

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2002-2007 谍影重重 三部曲

五碟完整限量收藏版 5D9，PH-039

2002-2012 谍影重重 新索1-4合辑 ，

铁盒全区版+花絮，同漫画封套版完全相同