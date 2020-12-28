网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>藏菁阁电影史料馆>>镜像目录：全球获奖高分系列类

镜像目录：全球获奖高分系列类

加入收藏

2020-12-28 20:55:36

 

 

 

 ————————————————————————————————————

详细目录：

 

1964-1984 镖客 往事 三部曲

        赛尔乔·莱昂内 1929-01-03 至 1989-04-30：

 

 

 

 

 赛尔乔·莱昂内《往事三部曲之三、1984美国往事》，四海兄弟 义薄云天，罗伯特·德尼罗饰演流氓，14岁詹妮弗·康纳利清纯迷人出浴

 

 

————————————————————————————————————————

 

1971-1975 法国贩毒网1-2，BD、D9

 

 

 

 ——————————————————————————————————

 

1972-1990 教父1-3，SJ-3BD，

  弗朗西斯·福特·科波拉，

  马龙·白兰度、阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗

 

 1972-1990 教父 1-3，科波拉黑帮史诗，大腕较量：马龙·白兰度、阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗、索菲亚·科波拉！

 

 

————————————————————————————————————

 

1985-1990 回到未来1-3，8.6-8.4-8.4，

    罗伯特·泽米吉斯，

    迈克尔·J·福克斯、克里斯托弗·洛伊德

 

寓教于乐的《回到未来》系列碟海觅踪

 

 

————————————————————————————————————————

 

 1988-1998-2000 回家三部曲

   意大利，朱塞佩·托纳多雷

意大利大导 朱塞佩·托纳多雷《回家三部曲》蓝光：1988天堂电影院、1998海上钢琴师、2000西西里的美丽传说，雄霸世界经典TOP250！

1998 海上钢琴师 1900的传奇，朱塞佩·托纳多雷 声光伴我心，难忘的九个感人场景！

其余日记被删除！ 

 

 

 ——————————————————————————————————————————

 

镜像目录：李安电影

1954 李安家庭三部曲，郎雄父亲走全程：1991 推手8.4，1993 喜宴8.9，1994 饮食男女9.1 。

 

 

————————————————————————————————————————

 

 1991-2001-2002  

汉尼拔三部曲：沉默的羔羊8.8、汉尼拔8.2、红龙7.7， 

    安东尼·霍普金斯：

 

2001 汉尼拔，安东尼·霍普金斯/朱丽安·摩尔，惨无人道的食脑大法与壮士断腕，雷德利·斯科特 导演！

2002 红龙，布莱特·拉特纳 输给前作的翻拍名作，巨星竞技：拉尔夫·费因斯、安东尼·霍普金斯、爱德华·诺顿、哈威·凯特尔！

其余日记被删除！

 

 

 1993-1994 蓝白红 三部曲

     标准CC，BD、D9，克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

（MK2 标准CC 碟讯）克日什托夫·基耶斯洛夫斯基：获奖无数的《蓝白红三部曲》

 蓝白红三部曲之 蓝色情挑，朱丽叶·比诺什荣获恺撒、威尼斯的最佳女主角

其余日记被删除 

 

 

 

1996-2001 天地人三部曲 3BD

     法 雅克·贝汉，RBD-U-C 09175 T

 1999-2001 雅克·贝汉 RBD《天地人三部曲》：微观世界、喜马拉雅、迁徙的鸟，优美壮丽 励志温情，尽现法兰西深厚的文化底蕴！

 

 

 

1999-2003  黑客帝国 三部曲，SJ-3BD

 

1999-2003 沃卓斯基经典科幻：黑客帝国三部曲 BD一览，骇客任务廿二世纪杀人网络，重装上阵矩阵革命！

 

 

 

2001-2003

 指环王·魔戒1-3，9.0-9.2，

    SJ-6BD 美港陆BD+双T+多区+国配+导评+花絮，彼得·杰克逊

 

碟海觅踪：魔戒 / 指环王

2013 龙传说：诅咒的阴影，圣骑士之战，毁三观的魔兽争霸，号称彼得·杰克逊《魔戒》缩微版！ 

 

 

2012-2014 霍比特人1-3 

    意外之旅8.3  史矛革之战8.4  五军之战8.5

 

霍比特人3、五军之战 去而复归，彼得·杰克逊 获土星奖最佳奇幻电影

其余被删

 

 ————————————————————————————————————————

 

2002-2006 无间道、无间风云 系列

刘伟强、马丁斯科塞斯

 

 

 

2002-2003 无间道 1-3

     FY-091 日韩泰港，6D9+2D5，

     刘德华、梁朝伟、黄秋生、吴镇宇、黎明、陈道明

2002-2003 无间道及欧美翻版，近20年最成功港片蓝光BD，影帝集结号：刘伟强、麦兆辉，刘德华、梁朝伟、黎明、陈道明、黄秋生等！

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明，中凯碟讯）无间道1-3，金属铝盒限量珍藏版

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明 ,飞扬6D9+2D5终极收藏版）无间道三部曲，再见 等到下辈子！

无间道风云，奥斯卡金像奖最佳影片，无间行者 马丁·斯科塞斯 告别“无冕之王”

 

 

——————————————————————————————————

 

2002-2007 谍影重重 三部曲 

    五碟完整限量收藏版 5D9，PH-039

 

 

2002-2012 谍影重重 新索1-4合辑

     铁盒全区版+花絮，同漫画封套版完全相同

 

 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8223608/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
藏菁阁电影史料馆 24986

RSS订阅

藏菁阁电影史料馆

76名成员281个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:5分

 