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你现在的位置：首页>>群组>>SJYY>>18-8-4新货

18-8-4新货

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2018-8-4 18:38:18

 

BD2144  洛杉矶大劫难 

2018年美国上映剧情爱情片，《少女離家記》奧斯卡最佳外語片提名導演，首部執導英語強片,"007"巨星"丹尼尔`克雷格"携手奥斯卡影后"哈利贝瑞"领衔主演,美版A区蓝光视频+1区+优质中文字幕 

英语5.1 640 英DTS 1536 

英 中简 中繁

 

 

BD2258  骑士  

2018年美国上映剧情西部片，该片根据Brady Jandreau的亲身经历改编，讲述了一个年轻牛仔在一次斗马竞赛中意外坠马，遭马匹使劲踩踏头颅，重伤几乎丧命。经过开颅手术后，医师告诫他不可再斗马，但他仍然对热爱的斗马运动念念不忘，于是不顾风险继续坚持梦想的故事。美版A区蓝光视频+1区+优质中文字幕 

英语5.1 640 英DTS 1536 

英   中简 中繁

 

 

BD2223  复仇者联盟3：无限战争  

2018年美国上映动作科幻奇幻冒险片，复仇者联盟系列第三部,最盛大科幻动作大片,没有之一;漫威10年呕心沥血之作!美版A区蓝光视频+1区+优质中文字幕 

法语5.1 640 法语DTS 1536 法语（口诉）2.0-192 

英 法 中简 中繁

 

 

BD2351  呼吸 

2018年法国上映科幻灾难片，全国院线即将公映,法国年度"科幻动作灾难"巨制!<007之量子危机>"邦女郎"性感女星"欧嘉·柯瑞兰寇"领衔主演!法版B区蓝光视频+法2区+优质中文字幕 

英5.1 640 英DTS 768 国5.1 384 泰5.1 384 

英 中简（对应国语） 中繁（对应国语） 泰

 

 

BD2323 死亡半径 

2018年奇幻电影节上映科幻惊悚片，《獵殺星期一》幕後團隊打造科幻驚悚燒腦之作！從車禍甦醒的連恩發現自己不僅喪失所有記憶，還發現任何靠近他半徑50呎內的人都會立即死亡,美版A区蓝光视频+1区+优质中文字幕 

英语5.1 640 英DTS 1536 

英 中简 中繁

 

 

BD2327  洗漱睡觉吧， 宝贝  

2018年法国上映喜剧片，<阿黛拉的非凡冒险>法国性感女星"露易丝·布尔昆"领衔主演,法版B区蓝光视频+法2区+优质中文字幕 

法语5.1 640 法语DTS 1536 法语（口诉）2.0-192 

法文、中简、中繁

 

4G

 

4GBD25M3822 坦莉雅 PRIMERA FILA 2010演唱会

（引爆全球10億人次收視狂潮、締造全球破千萬專輯銷量的墨西哥影歌雙棲天后）THALIA PRIMERA FILA （2010） 西LPCM2.0   /西LPCM5.1 /西5.1-640 英 保留全部花絮内容

 

大唐蓝光

 

DT-91421 新片 复仇者联盟3：无限战争  Avengers: Infinity War (2018) 

好莱坞年度超级英雄大片 导演: 安东尼·罗素 / 乔·罗素 主演: 小罗伯特·唐尼 / 克里斯·海姆斯沃斯 / 克里斯·埃文斯 / 马克·鲁弗洛 / 乔什·布洛林 

类型: 动作 / 科幻 / 奇幻 / 冒险 

音轨：英语DTS-HD5.1 国语2.0 

字幕：英文 中文 泰文 韩文 美版A区+优质公映国语+官方中英韩泰文字幕+精彩花絮

 

 

DT-91385 独家 马桶妖怪1+2 (1984-1988) Ghoulies1、2 2BD

好莱坞经典恐怖片

导演: 卢卡·伯科维奇

主演: 丽莎·帕里坎 / 彼得·利亚皮斯 / 迈克尔·德·巴雷斯 / 杰克·南斯

 类型: 喜剧 / 恐怖 / 奇幻

小怪物恐怖热潮影片中比较出众的一部。这类电影中的反派怪兽体积较小,力量薄弱，个体杀伤力小，所以往往组队行动，有着行动敏捷,数目众多等优点。另外，这类怪物往往很搞笑，体态小巧甚至有点萌。

音轨：英语DTS-HD5.1

字幕：英文 中文 中文

独家美A区修复版+优质精译中文字幕+精彩花絮

 

 

W5218 新到：基督山伯爵·华丽的复仇（山本美月） 1 HDTV高清版+精译中文字幕 日语2.0中简 　

 

 

 

W5221 新到：回我的家（阿部宽）2012 1HDTV高清版+精译中文字幕 日语2.0 日 中简 中繁

 

 

 

DT-91404 独家 战火羔羊 (2010) Паршивые Овцы

乌克兰经典战争动作片

导演: 谢尔盖.切卡洛夫

主演: 基里尔.卢布索夫 / 弗拉迪米尔.托洛科尼科夫/ 维克多.索洛夫约夫 / Mukhtar Gusengadzhiev

类型: 剧情 / 战争 乱世出英雄，侠士好汉的传奇故事永远都是吸引人的，在民族矛盾尖锐的时候，反抗外敌入侵，应该是人的本能

音轨：俄语DTS-HD5.1 国语2.0

字幕：俄文 中文 中文

独家俄罗斯C区修复版+央视经典国语+国语整理中文字幕+精彩花絮

 

 

SJBD

 

SJ-3359A 的士速递/终极杀阵 Taxi 【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享ARP Sélection法B区、乌发影业德B区、Second Sight英B区三版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选法B区框架及最佳画质原版绝无压缩原汁原味视频，特别速递DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家6区官方5.1/央视双国配，官方中英法日韩泰字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

法语DTS-HD5.1 法语DTS2.0-768 国语5.1-384 国语2.0-192 日语2.0-192 泰语5.1-384

英 法 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

 ※制作特辑 15：21

 ※剧照巡礼 02：39

吕克·贝松公司欧罗巴影业经典代表作，吕胖子亲自编剧并监制，系列主演萨米·纳塞利、法国国宝级女演员玛丽昂·歌迪亚领衔，豆瓣评分高达7.8之开山作，第五集中国上映在即

导演: 吉拉尔·皮雷

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利 / 玛丽昂·歌迪亚 / 弗雷德里克·迪芬塔尔 / Manuela Gourary / 艾玛·韦克伦德

 

 

SJ-3360A 的士速递2/终极杀阵2 Taxi 2 【独有原版及全中文导航双模菜单】

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法语DTS-HD5.1 国语5.1-384 日语5.1-384 泰语5.1-384

法 英 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

※幕后揭秘 08：29

 ※艾玛·韦克伦德访谈 05：38

※音乐录像带 03：34

※访谈合辑 （法2）

吕胖子继续担任编剧及监制，原班人马回归，豆瓣评分依然高达7.8之经典续集，第五集中国上映在即

导演: 热拉尔·克瓦兹克

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利 / 弗雷德里克·迪芬塔尔 / 玛丽昂·歌迪亚 / 艾玛·韦克伦德

 

 

SJ-3361A 的士速递3/终极杀阵3 Taxi 3 

【独有原版及全中文导航双模菜单】独享欧罗巴影业法B区、乌发影业德B区、Pony台A区三版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选法B区最全花絮框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频，特别一路追击LPCM 5.1（法B）/DTS-HD 5.1（德B）双高清无损原音，集成6区国配，官方中英法日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版完整并集成德B区独有幕后花絮内容，皆附独家全程中文字幕 

法语LPCM5.1 法语DTS-HD5.1 法评DTS2.0-768 国语2.0-192 日语5.1-384 泰语5.1-384 

英 法 中简 中繁 日 韩 泰 日评 中简评

 ※制作特辑 52：01 

※音乐制作特辑 48：01

 ※音乐录像带 03：57+04：03 

※动画短片 02：00

 ※拍摄现场 03：30（德B） 

吕胖子三任编剧监制，魔鬼出租车司机萨米·纳塞利继续回归，豪放派华裔女星白灵加盟，更惊喜的是有史泰龙开头客串目前唯一没吐的乘客，豆瓣评分有所下滑但也在7.3之高分，第五集中国上映在即 

导演: 热拉尔·克瓦兹克 

编剧: 吕克·贝松 

主演: 萨米·纳塞利 / 弗雷德里克·迪芬塔尔 / Bernard Farcy / 白灵

 

 

SJ-3362A 的士速递4/终极杀阵4 （2BD） Taxi 4

【独有原版及全中文导航双模菜单】独享索尼日A区、乌发影业德B区、Pony台A区、华录C区四版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，碟一优选日A区框架及最优画质剧院公映版版原版绝无压缩原汁原味视频，特别连环局杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成C区官方DTS-HD 5.1高清无损国语，官方中（大陆台湾双版）英法日韩泰字幕，碟二优选德B区独有导演剪辑加长版，DTS-HD 5.1高清无损原音，集成C区国配，修订3区官方中文字幕，双碟皆附日A/德B/法2最完整幕后花絮内容，皆附独家全程（部分官方）中文字幕

碟一（剧院公映版）： 法语DD-HD5.1 国语DTS-HD5.1 日语5.1-640 泰语2.0-192

 碟二（导演剪辑加长版）： 法语DTS-HD5.1 国语5.1-448

碟一（剧院公映版）： 英 法 中简 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

碟二（导演剪辑加长版）： 英 中简 中繁

※制作特辑 26：46(官方中字)

※音乐制作 42：31（法2）

※音乐录像带 07：41（日A）

※音乐录像带二 03：51（法2）

吕胖子再任编剧监制，熟悉的出租车司机萨米·纳塞利依旧没有缺席，系列评分在豆瓣上跌至低点但也有6.9之不错分数，第五集中国上映在即 导演: 热拉尔·克瓦兹克

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利 / 弗雷德里克·迪芬塔尔 / Bernard Farcy / 艾玛·韦克伦德 / 爱德华·蒙多特

 

 

SJ-3364A 的士飚花 Taxi

【独有原版及全中文导航双模菜单】独享福克斯美港A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，特别飙花DTS-HD 5.1高清无损原音，集成6区5.1国语，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

英语DTS-HD5.1 法语2.0-192 西班牙5.1-448 国语5.1-384 日语5.1-384 泰语5.1-448 英评2.0-224

英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 中简评

※删剪片段 03：54

※制作特辑 20：10

※灯光、摄影机、蓝屏 05：36

※导游：吉米·法隆 05：35

※喜剧片段：的士 21：13

※美丽罪犯 02：34

好莱坞翻拍版《的士速递》，主角更换成奎恩·拉提法主演的女性飙车神手，吉米·法伦饰演乌龙搭档警官，更有超模吉赛尔·邦辰饰演美女劫匪 导演: 蒂姆·斯托瑞

编剧: 罗伯特·本·加兰特 / 托马斯·列农 / 吉姆·科夫 / 吕克·贝松

 主演: 奎恩·拉提法 / 吉米·法伦 / 亨利·西蒙斯 / 珍妮弗·艾斯波西多 / 吉赛尔·邦辰

 

SJBD50G

 

SJ-53037A 复仇者联盟2：奥创纪元 （BD50 3D珍藏版） The Avengers

【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换，独家超值附送花絮内容】独享博伟/迪士尼美港欧各版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，原版绝无压缩原汁原味视频，非常纪元DTS-HD 7.1高清无损原音，附官方5.1高码公映国配，集成2D版评论音轨，官方中英法西葡日韩泰印尼马来字幕，盛佳全市场独家汉化评论字幕，集成2D版完整花絮内容并附全程官方中文字幕

英语DTSHD7.1 法语5.1-384 国语5.1-640K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英语讲评2.0-192K

英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英评 中简评 中繁评（印尼 马来 萄） ※幕后特辑 20：54 07：28 03：01

※删剪\延展片段 12：04

※笑场镜头 03：37

 漫威超级英雄集结第二部

导演: 乔斯·韦登

编剧: 乔斯·韦登 / 斯坦·李 / 杰克·科比

主演: 小罗伯特·唐尼 / 克里斯·海姆斯沃斯 / 马克·鲁弗洛 / 克里斯·埃文斯 / 斯嘉丽·约翰逊

 

 

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