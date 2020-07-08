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电影战神诀份额认购截止了吗？还有没有份额认购？多少起投？

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2020-7-8 20:01:51

 

想知道如何正确的投资电影和了解更多电影资讯联系张先生（15501275778）市场虽好，希望每位投资者都能正确投资、理性投资！

电影《战神诀》意旨的阐述和主要人物的影片故事情节的奇正相生，一个参加维和行动，战斗中赢得荣誉归来，被任命为“战神之旅”所属特战连长，其麾下一组士兵展开强化训练，直至最后遭遇实战，表现官兵为保卫和平与安宁而付出的超常努力，成为精兵雄师，包括在磨练中所经历的生理心理极限。

为达到作品的“三性”统一，影片情节桥段设计，在承载思想内涵的同时，注重充分保证吸引观众的看点，既有气势宏大的强烈冲击力，又兼顾对主人公内心世界的挖掘，并融入幽默诙谐生动的趣味，使外在的豪放与内蕴，在一系列的矛盾冲突、情感纠葛中，展现出独特的浪漫风采

这部作品积极地追求原汁原味，大部分内容贴近生活，甚至来源于生活，总之，这部电影既有意义又有趣。战争神诀是一部以现代军事为主题的大型电影。本片以“和平时期军人在做什么，这么多年没有打过仗，到战争来了还能打赢吗？”为主题，展现了军人的强烈使命感，以及所经历的艰苦顽强的战斗训练。显露军人的血性精神，英勇情怀，让人深切感受到刚毅与忠诚

本片预计在2020年中旬上映，同类型的军事题材电影，如《红海行动》《战狼》！客观地说，这部电影虽然演员阵容暂时还不够强大，但重点在于实力！如同战狼2前没有火，里面的演员有多少人觉得自己是一线明星？因此演员们强调实力！

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标签： 影视投资(23) 战神诀(3)
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