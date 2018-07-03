三本心理学书籍百度云网盘下载

畅销全球20年！雄踞美国亚马逊情绪管理榜前3名！了解控制型人格的终极读本！美国有线电视新闻网（CNN)常驻心理学家毕生力作！控制性人格者表面迷人和蔼，私下精明无情；既要得偿所愿，还要形象高大！

作为一名在私人诊所工作的临床心理学家，作者乔治•K.西蒙发现有些病人最初前来求助是因为抑郁、焦虑和缺乏安全感，但其实，他们的问题是因为生活圈里有一个控制型人格者。20多年的咨询生涯让作者对操控行为的普遍影响有了更新的认识，也对它给人际关系带来的情感压力有更多的了解。本书主要讨论了控制型人格者的特征，他们如何不动声色地欺骗、操控别人，以及如何有效应对控制型人格。

作者简介

乔治·K.西蒙，德州理工大学临床心理学博士，主要研究方向是控制型人格和其他性格障碍，美国有线电视新闻网（CNN）和福克斯新闻网（Fox News）常驻心理学家，公众演说家、主持人、顾问、专业培训师和作曲家。

媒体赞誉

我读过几本自助主题的书籍，有心理学的，也有精神病学的。我必须向你推荐这本，因为它直奔主题、干净利落。我还多买了几本送给朋友，总之十分推荐。

——E亚当斯（E. Adams），在线购买者

“不要再颐指气使了！！！”这是乔治·K西蒙博士所著《披着羊皮的狼：如何与控制型人格相处》一书里的一句话。对那些深陷操控关系、不断怀疑自己的人来说，这本书简直是天赐之物。

——伊奥利亚小子（The Aeolian Kid），在线购买者

西蒙博士向我们讲解了控制型人格者常用的策略，以及如何识别和阻止控制型人格者的攻击。此书帮我应对生活中不得不每天碰面的人，帮我真正了解发生了什么。以往，每一次 “友好”谈话结束后，他都会让我感到沮丧和惭愧，但我也搞不清楚他是如何做到的。西蒙博士的指导揭示了这个人的真面目，让我能掌控局面。现在，我和那个人的关系也不算完美，但是总比之前的状态好。

——芝加哥读者

此书就像一枚神秘的指环，帮你解锁操控者五花八门的手段的秘密。看看本书吧，就当帮自己一把。

——克里斯蒂（Christy），密苏里州读者

这世上有那么一些人，他们的存在就是为了让周围人的生活比本该有的样子更加艰难，这实在可悲。认清这些人（无论是在家庭中，还是在工作中）是十分重要的，也是非常有益的。西蒙博士的书清晰易懂，它告诉我们两点：一是不要逼迫自己，二是要采取正确的行动。如果今年你只读一本书，那就读这本吧。

——JA008，在线购买者

这是我读过的最好的书之一，我也建议大家去读。它提醒我如何判断一个人，帮助我成为一个更强大的人。我曾经很天真，看不透别人不可告人的动机，读完此书，我学到了很多。

——在线购买者

此书说明一点，因为我们对邪恶的本质一无所知，才会认为它是完全地放任自由。西蒙展示了那些让我们困惑的但又看似平常的互动究竟是什么样的。在他看来，老练的操控者让我们筋疲力尽、困惑不已，操控者就是邪恶的，因为邪恶需要谎言，需要操纵，需要通过欺骗弱化别人。西蒙向我们展示了如何识别操控的特征，告诉我们能做什么。一个好人有责任保持清醒的头脑、保护自己在社会中免受操控者的控制。这本书是一个必要的开始。

——凯（Kaye），纽约州读者

这本书简单而有趣。乔治·K西蒙博士将狡猾的老板、可恶的邻居和讨厌的同事的愤怒咆哮或言语模糊的行为，总结为欺骗你的耐心、好意甚至钱财的简单的心理策略。我把这本书推荐给朋友，送给刚刚进入职场的孩子们。总之，强烈推荐!

——C·麦卡勒姆（CMacCallum），在线购买者

目录

第一部分了解控制型人格的本质和独特表现

简介控制型人格的核心特征：隐性-攻击 / 003

当操控者利用别人占据上风时，受害者们甚至都不知道自己已经被卷入战争，直到失去大好形势才有所察觉。

第一章熟悉控制型人格操纵他人的策略 / 021

他们在人际关系中是施虐者和剥削者，将别人视为游戏中的棋子，也会利用对方身上的每一处弱点。

第二章痴迷于“赢”，并时刻准备投入战斗 / 053

他们把自己的意志凌驾于别人之上，总是打着关心和担忧的幌子进行攻击。

第三章对权力肆无忌惮地索求 / 063

对他们而言，整个世界是盘中餐，他们擅长通过操控来满足自己对威望、地位和权力的野心。

第四章既能优雅地迷惑别人，又有刺穿别人心脏的能力 / 073

与他们打交道就像在经受鞭打，而且受害者不知道是什么工具在打自己，直到伤痕累累。

第五章善于隐藏自己的真实意图和攻击行为 / 081

潜在受害者从未看到即将发生的不幸，即使有所察觉，通常也为时已晚。

第六章良知受损，从不关心别人的权利和需求 / 091

他们利用别人的弱点，让他处于低人一等的位置并越陷越深，然后给他一条不可能拒绝的出路，以此实施操纵。

第七章施虐与受虐的亲密关系/ 101

在一段虐待和操控的关系中，受害者即使经常想过要离开，也还是会保持现状，因为他已经在维系关系中投入了大量情感。

第八章善用操纵策略的孩子 / 115

他们会首选负罪感、扮演受害者、指责他人、含蓄地威胁的攻击形式，攻击任何阻碍他们获得想要的东西的人。

第二部分有效应对控制型人格的策略

第九章高明的操纵者所采用的欺骗和利用的策略 / 131

大事化小、撒谎、否认、合理化、逃避、隐秘威胁、运用负罪感、扮演受害者、推卸责任、假装无辜……

第十章能让你与控制型人格和谐共处的基本规则 / 167

识别操控者在何时以何种方式挑战你，是有效武装自己、应对各种挑战的基础。

结语宽容社会里无序混乱的攻击 / 197

在这片有无限机遇的土地上，越来越多的性格障碍者没有努力承担社会责任，没有使用有效的方式，就想成功获得一切。

参考文献 / 209

致谢 / 211