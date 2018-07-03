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三本心理学书籍百度云网盘下载

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2018-7-3 17:07:53

《披着羊皮的狼：如何与控制型人格相处》epub电子书

披着羊皮的狼：如何与控制型人格相处

畅销全球20年！雄踞美国亚马逊情绪管理榜前3名！了解控制型人格的终极读本！美国有线电视新闻网（CNN)常驻心理学家毕生力作！控制性人格者表面迷人和蔼，私下精明无情；既要得偿所愿，还要形象高大！

作为一名在私人诊所工作的临床心理学家，作者乔治•K.西蒙发现有些病人最初前来求助是因为抑郁、焦虑和缺乏安全感，但其实，他们的问题是因为生活圈里有一个控制型人格者。20多年的咨询生涯让作者对操控行为的普遍影响有了更新的认识，也对它给人际关系带来的情感压力有更多的了解。本书主要讨论了控制型人格者的特征，他们如何不动声色地欺骗、操控别人，以及如何有效应对控制型人格。

作者简介
乔治·K.西蒙，德州理工大学临床心理学博士，主要研究方向是控制型人格和其他性格障碍，美国有线电视新闻网（CNN）和福克斯新闻网（Fox News）常驻心理学家，公众演说家、主持人、顾问、专业培训师和作曲家。
媒体赞誉
我读过几本自助主题的书籍，有心理学的，也有精神病学的。我必须向你推荐这本，因为它直奔主题、干净利落。我还多买了几本送给朋友，总之十分推荐。
——E亚当斯（E. Adams），在线购买者
“不要再颐指气使了！！！”这是乔治·K西蒙博士所著《披着羊皮的狼：如何与控制型人格相处》一书里的一句话。对那些深陷操控关系、不断怀疑自己的人来说，这本书简直是天赐之物。
——伊奥利亚小子（The Aeolian Kid），在线购买者
西蒙博士向我们讲解了控制型人格者常用的策略，以及如何识别和阻止控制型人格者的攻击。此书帮我应对生活中不得不每天碰面的人，帮我真正了解发生了什么。以往，每一次 “友好”谈话结束后，他都会让我感到沮丧和惭愧，但我也搞不清楚他是如何做到的。西蒙博士的指导揭示了这个人的真面目，让我能掌控局面。现在，我和那个人的关系也不算完美，但是总比之前的状态好。
——芝加哥读者
此书就像一枚神秘的指环，帮你解锁操控者五花八门的手段的秘密。看看本书吧，就当帮自己一把。
——克里斯蒂（Christy），密苏里州读者
这世上有那么一些人，他们的存在就是为了让周围人的生活比本该有的样子更加艰难，这实在可悲。认清这些人（无论是在家庭中，还是在工作中）是十分重要的，也是非常有益的。西蒙博士的书清晰易懂，它告诉我们两点：一是不要逼迫自己，二是要采取正确的行动。如果今年你只读一本书，那就读这本吧。
——JA008，在线购买者
这是我读过的最好的书之一，我也建议大家去读。它提醒我如何判断一个人，帮助我成为一个更强大的人。我曾经很天真，看不透别人不可告人的动机，读完此书，我学到了很多。
——在线购买者
此书说明一点，因为我们对邪恶的本质一无所知，才会认为它是完全地放任自由。西蒙展示了那些让我们困惑的但又看似平常的互动究竟是什么样的。在他看来，老练的操控者让我们筋疲力尽、困惑不已，操控者就是邪恶的，因为邪恶需要谎言，需要操纵，需要通过欺骗弱化别人。西蒙向我们展示了如何识别操控的特征，告诉我们能做什么。一个好人有责任保持清醒的头脑、保护自己在社会中免受操控者的控制。这本书是一个必要的开始。
——凯（Kaye），纽约州读者
这本书简单而有趣。乔治·K西蒙博士将狡猾的老板、可恶的邻居和讨厌的同事的愤怒咆哮或言语模糊的行为，总结为欺骗你的耐心、好意甚至钱财的简单的心理策略。我把这本书推荐给朋友，送给刚刚进入职场的孩子们。总之，强烈推荐!
——C·麦卡勒姆（CMacCallum），在线购买者
目录
第一部分了解控制型人格的本质和独特表现
简介控制型人格的核心特征：隐性-攻击 / 003
当操控者利用别人占据上风时，受害者们甚至都不知道自己已经被卷入战争，直到失去大好形势才有所察觉。
第一章熟悉控制型人格操纵他人的策略 / 021
他们在人际关系中是施虐者和剥削者，将别人视为游戏中的棋子，也会利用对方身上的每一处弱点。
第二章痴迷于“赢”，并时刻准备投入战斗 / 053
他们把自己的意志凌驾于别人之上，总是打着关心和担忧的幌子进行攻击。
第三章对权力肆无忌惮地索求 / 063
对他们而言，整个世界是盘中餐，他们擅长通过操控来满足自己对威望、地位和权力的野心。
第四章既能优雅地迷惑别人，又有刺穿别人心脏的能力 / 073
与他们打交道就像在经受鞭打，而且受害者不知道是什么工具在打自己，直到伤痕累累。
第五章善于隐藏自己的真实意图和攻击行为 / 081
潜在受害者从未看到即将发生的不幸，即使有所察觉，通常也为时已晚。
第六章良知受损，从不关心别人的权利和需求 / 091
他们利用别人的弱点，让他处于低人一等的位置并越陷越深，然后给他一条不可能拒绝的出路，以此实施操纵。
第七章施虐与受虐的亲密关系/ 101
在一段虐待和操控的关系中，受害者即使经常想过要离开，也还是会保持现状，因为他已经在维系关系中投入了大量情感。
第八章善用操纵策略的孩子 / 115
他们会首选负罪感、扮演受害者、指责他人、含蓄地威胁的攻击形式，攻击任何阻碍他们获得想要的东西的人。
第二部分有效应对控制型人格的策略
第九章高明的操纵者所采用的欺骗和利用的策略 / 131
大事化小、撒谎、否认、合理化、逃避、隐秘威胁、运用负罪感、扮演受害者、推卸责任、假装无辜……
第十章能让你与控制型人格和谐共处的基本规则 / 167
识别操控者在何时以何种方式挑战你，是有效武装自己、应对各种挑战的基础。
结语宽容社会里无序混乱的攻击 / 197
在这片有无限机遇的土地上，越来越多的性格障碍者没有努力承担社会责任，没有使用有效的方式，就想成功获得一切。
参考文献 / 209
致谢 / 211

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《棉花糖实验》epub+mobi+azw3电子书

棉花糖实验

你是否：无法长时间专注地做一件事？喜欢的物品总是念念不忘，立马就要买到手？无法控制自己的不安情绪，让珍视的伴侣濒临崩溃？减肥遥远无望，摆脱不了眼前一顿美食的诱惑？工作严重拖延，还在沉溺于社交网络和在线游戏？快买快卖导致投资频频失利？本书告诉你：自控不仅是一种可以培养的能力，更是你自己的选择。看到第二颗棉花糖，自控便无须努力。

自控力与意志力的热论都源于50年前开始的棉花糖实验，实验结论一经报道便获得广泛关注，然而这场心理学史上最著名的实验却遭到了极大的误读。《棉花糖实验》是实验设计者、自控力之父沃尔特·米歇尔对实验来龙去脉的溯本清源，在破除大众对棉花糖实验的普遍误解的同时，还给出了对从孩子的养育、雇佣新职员，到避免糟糕的交易和个人决定的最明智建议。

作者简介
沃尔特·米歇尔
 美国著名人格心理学家，在人格的结构、过程和发展以及自我控制等领域的研究十分著名。
 自1962年起，米歇尔在斯坦福大学担任教授并主持讲座长达21年，“棉花糖实验”便始于斯坦福大学附属的一所幼儿园。实验以学龄前儿童为研究对象，预测出参与实验的儿童日后生活幸福与成功的相关性，使得米歇尔成为延迟满足和自我控制研究的鼻祖。
 近半个世纪，在棉花糖实验上延伸出了无数有关自我控制的研究和书籍。米歇尔因对自控力、延迟满足、意志力的研究，于1978年获颁美国心理协会临床心理学组“杰出科学贡献奖”，该奖项于1982年再度颁发给米歇尔。1983年，他开始在哥伦比亚大学任教，并担任罗伯特·约翰逊·尼文教授一职。
目录
推荐序 棉花糖决定未来的奥秘
引 言 棉花糖实验50年
第一部分 源起：孩子们如何实现自我控制
01 初衷
你知道的棉花糖实验只是冰山一角
02 选择
自控不是硬扛，而是运用策略抵抗诱惑
03 大脑
激活理性的冷系统，抑制冲动的热系统
04 家庭
妈妈越强势，孩子越难等待
05 习惯
运用“如果-那么”计划，让自控不再是“受控”
06 信任
相信还会有第二颗棉花糖，等待才有意义
07 培养
自控力来自基因，但它像肌肉一样可以通过锻炼增强
第二部分 拓展：自控力如何成就更成功的人生
08 掌控
成功的自我控制，源于一种“我就是能”的信念
09 自我
想象未来的自己，让决策更关注结果
10 时间
转变时间观，对未来充满期许的人自控力更强
11距离
以墙上一只苍蝇的视角看待一切,冷却诱惑的热刺激
12 人际
敏感的心更易受伤害,高自控者拥有更满意的人际关系
13 情绪
抑郁源于过分考虑未来后果,快乐的人自控力更强
14 动机
自控并非无处不在，聪明人也会做出愚蠢的行为
15 社交
自控能冷却孩子的攻击倾向，成为社交关系中的润滑剂
16 恐惧
克服恐惧，需要重获自控力
17 热爱
意志力会疲劳，但热爱让你持续抵抗各种诱惑
第三部分 实施：棉花糖实验如何启发更好的学校与父母
18 学校
培养自控应从娃娃抓起，学校教育是最佳手段
19 父母
自主的孩子更有优势，父母是最好的榜样
结 语 “我思，故我可以自控”
致 谢
译者后记

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《时间的悖论》电子书

时间的悖论

《时间的悖论》是美国知名心理学家菲利普·津巴多的经典作品。津巴多教授曾因其斯坦福大学监狱实验而闻名于世，这次，他重点介绍了“时间观”的概念，并阐述了时间观与人生的关系。本书由中信出版集团出版。

阅读本书前，你可以先思考如下问题：
什么是时间？
你可以更有效地利用时间吗？
我们知道，财富有价，但时间无价。人生是短暂且有限的，而时间是我们度过一生的媒介。如果不能地充分地利用时间，那么我们将付出沉重的机会成本。
我们对时间的态度形成了时间观。在生活中，我们所做的每一个重大选择，都取决于我们的时间观。因此，关于时间的问题本质上就是关于人生意义的问题。
在《时间心理学》中，心理学家菲利普·津巴多和他的研究伙伴约翰·博伊德对时间观进行了深入研究，认为存在六种时间观：关注过去的消极时间观、关注过去的积极时间观、关注当下的宿命论时间观、关注当下的享乐主义时间观、关注未来的时间观、超越未来的时间观。此外，研究还发现：
1.你的时间观决定了你的人生观
2.偏激的时间观必会导致不健康的生活方式
3.每个人都能够调整自己的时间观，从而拥有平衡的时间观。
适度的未来时间观加上当下时间观，再辅以固定的积极怀旧时间观，这就是理想的组合时间观。如果你能根据情境灵活地转换时间观，就能有效地利用时间，拥有高效、健康的生活。
作者简介
菲利普·津巴多(Philip Zimbardo)
美国著名心理学家。他生于1933年，并于1959年获得耶鲁大学心理学博士学位，曾任美国心理学协会（APA）主席，科学协会主席委员会（CSSP）主席。他在斯坦福大学任教50余年，目前是斯坦福大学的荣誉退休教授。
津巴多不仅进行了著名的斯坦福监狱实验，还致力于利用心理学帮助所有人，其研究涉及害羞、时间、生活英雄、男性问题等领域。他出版了《心理学与生活》《津巴多普通心理学》等广受欢迎的相关教材，并参与制作了《探索心理学》系列节目，被誉为“当代心理学的形象和声音”。
由于他数十年来在心理学研究和教学领域的杰出贡献，美国心理学协会为他颁发了西尔格德普通心理学终身成就奖。此外，他还因其研究荣获瓦茨拉夫·哈维尔基金奖。
约翰·博伊德（John Boyd)
1994年与菲利普·津巴多结缘，作为首席助教参与对时间的研究。
目录
第一部分 关于时间的科学 4
第1章 时间为何如此重要 ？ 5
你的时间是有限的 5
无所从来，亦无所去 8
时间比金钱更宝贵 9
时间的心理相对论 12
“善良的撒玛利人”实验 14
掌控过去的人也掌控着未来 18
时间心理学 19
第2章 测测你的时间观 25
急剧变化的世界 26
古人类的“事件时间” 27
“时钟时间”的转变 31
今天的时间观 33
对待改变的反应 35
相关科学研究 37
第3章 如何看待过去 52
津巴多的往事 52
你的过去与最早的记忆 51
约翰的往事 54
决定论、解析主义和行为主义 55
重构过去 59
过去的真实性是否重要 64
第4章 全然真实的当下 73
如何专注于当下 73
折现未来的经济学 77
活在当下的三种方式 78
活在当下的优缺点 89
守时是一种美德 98
第5章 从今天看未来 100
如何以未来为导向 104
以未来为导向的优缺点 108
为成功的未来预演 116
第6章 超越未来 120
自杀式恐怖袭击 122
超越未来的时间观 130
超越未来的应对方式 135
超越未来时间观的未来 138
第二部分 珍惜时间，乐享生活 142
第7章 时间、身体和健康 189
大脑中的时间 143
当下和未来的致命危机 147
时间与精神错乱 150
失序的时间 152
时间与健康 155
时间与压力 158
第8章 时间是最有智慧的人生顾问 163
延迟满足的棉花糖 163
时间观影响你的未来 164
时间不仅是金钱 173
5步轻松迈向财务自由 175
退休以后 179
第9章 爱情里的时间 188
恋爱中的时间观 190
测你与恋人时间观的配合度 192
在以未来为中心的世界寻找另一半 192
幸福与时间观 195
幸福的绊脚石 197
提升你的幸福指数 200
第10章：商业、政治与时间观 207
商业时间简史 210
时间观引发的领导力 214
时间陷阱 218
时间观的冲突是政治的核心 222
第11章 重置你的心理时钟 233
提升时间洞察力 233
最佳时间观组合 234
重置你的时间观 239
打造崭新的均衡时间观 247
第12章 时不我待 249
让你的人生更有意义 249
人生苦短，你在等待什么？ 250
重温，沉浸，享受 253
一切尽在你手中 254
后记 忙，越来越忙 321

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成功，动机与目标PDF电子书

成功，动机与目标

你苦于老大不小一事无成？你是思想的巨人，行动的矮子？你认为拖延症无药可救？你常常事倍功半？你觉得自制力天生，无法培养？戒烟、减肥周而复始、难如登天？

我们成功的原因是什么？失败的原因又在哪里？一般人未必说得准。在《成功,动机与目标》里，美国著名社会心理学家霍尔沃森对传统成功学观点提出质疑，你会发现平时听到的太多建议都是显而易见且无用的——保持积极心态，制订计划，行动起来，做到最好……作者以严谨可靠的科学依据，通过大量极具启发性的实验，为读者揭示了人类动机的基本理论，阐明了树立正确动机与成功实现目标之间的关系，并郑重指出——所有人都能更好地实现目标！

作者简介  · · · · · ·

海蒂•格兰特•霍尔沃森(Heidi Grant Halvorson)

美国哥伦比亚大学社会心理学博士；现任哥伦比亚大学动机学科学中心副主任。

多次在权威学术杂志以及BBC、《哈佛商业评论》等重量级媒介发表学术成果。

目录  · · · · · ·
第一部分　成功者与自制力的悖论 // 1
如果自制力缺乏是实现目标道路上最大的绊脚石，那么成功当选总统的奥巴马为什么总戒不掉烟？
第 1 章 “做到最好”不够好 // 3
无论你要去何方，第一步是决定目的地之所在。想象一下，你想出去好好地度假，但你的计划如果仅停留在“我想去个暖和的地方”这个层面，你最终哪儿也到不了，不是吗？制订计划是重要的，但这还不是全部。如何制定目标，如何理解自己的目标，以及如何实现目标都同样重要。
第 2 章 你还能变聪明吗 // 32
如果你想做出更好的目标选择，要懂得什么在暗中影响你。我们的目标在很大程度上取决于对自身能力的信念。如果你习惯性地对某些极具吸引力的目标说不，就该问问为什么了。
第二部分　让目标带来正能量 // 53
对目标的不同理解会引导你走上完全不同的道路，也会产生完全不同的结果。
第 3 章 你注重出色表现还是成长进步 // 55
什么样的人能成功，什么样的人会放弃或失败？大多数人觉得这和智力有关，但出乎意料，这种想法是错的。你的聪明程度能影响你做一件事时感受到的难度，但完全无法决定你解决困难的方式，也无法决定你是会坚持不懈还是会感到疲倦和无助。
第 4 章 被爱与安全 // 78
如何活出更好的未来，做哪些事能提高动力从而实现目标？做出正确的选择，并忽略身边那些与你个人目标相左的善意建议与行为。你会懂得相信“对的感觉”十分重要，并从此让那种感觉引领你前行。
第 5 章 不闪光的金子 // 105
实现一个目标并不代表全部，知道自己要什么以及其中的原因同样重要。你所追求的目标真的适合你吗？你会看到，外界压力——包括奖励——如何剥削了你与你爱的人的快乐。
第 6 章 实现目标需要思维转换 // 122
你应该怎样制定目标？在实现目标的道路上，面对不同问题和挑战，应如何选择思考方式。你该选择“进取”还是“防御”，“表现”还是“进步”的目标？该用“为什么”还是“是什么”方式思考？
第 7 章 帮助他人实现目标 // 136
有时我们想改变的不是自己的目标而是别人的。你可以使用简单的信号与暗示，以引领职员、学生和孩子发现正确的动机，从而帮助他们树立最佳目标，获得最大利益。
第三部分　简单方法，有效行动 // 151
很多人认为最常见的错误是因为不知正确行为而导致，但问题往往出在执行时。
第 8 章 行动之前的准备——了解目标破坏者 // 153
注意力分散，机会错失；诱惑横行，削弱动力；监管不足，监管不当；运用的策略不符合目标的性质；拖延、失去信心、过早放弃。
第 9 章 “如果……就……”的力量——制订简单有效的计划 // 163
不做准备，就是在准备失败。但并不是所有的计划都能顺利进行。一个有效计划应该清晰阐明行动的细节、地点以及方法。“如果……就……”计划恰恰是为此量身设计的。
第 10 章 顾此失彼的自制力——“自制肌”的疲劳和保养 // 173
“自制肌”就像肱二头肌和肱三头肌一样，在锻炼后也会疲劳，也会脆弱。所以你不仅要知道如何锻炼自制肌，还要知道在做一件费力的事后如何恢复“自制肌”。
第 11 章 聪明地乐观着——让信心切合实际 // 186
乐观精神在何处适用，在何处是糟糕的策略？何时该抱有积极的心态，何时该降低期望值以避免逞强落入陷阱？振奋精神的小窍门：将注意力转移到努力、坚持与计划上来；翻开过去的一页；构想成功的步骤而不是画面。
第 12 章 打得了持久战——懂得坚持，适时放弃 // 198
选择能自然增强坚韧度的目标，正确总结失败原因；懂得如何以及何时放弃太复杂或代价太高的目标；了解怎样做才能为放手向前而感到欣慰并从中获得最大收益。
第 13 章 给予适当反馈——批评和表扬的策略 // 210
知道什么能说什么不能说并不是与生俱来的能力。如果你曾经在这方面搞砸过（谁又没有呢？），可以从现在开始学着更好地给予反馈，以帮助你的职员、学生、孩子以及其他你关心的人保持动力、把握方向：不剥夺掌控感，也不规避责任；正面、实用的建议；表扬对事不对人；避免比较。

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认知心理学：心智、研究与你的生活PDF电子书

认知心理学：心智、研究与你的生活《认知心理学：心智、研究与你的生活（第3版）》是美国高校中受欢迎的一本认知心理学教材，广受读者喜爱！堪称史上有趣、贴近日常生活的认知心理学教材！它将一举击破读者认为认知心理学太过理论化、抽象化、难以理解的印象，让认知心理学真正从枯燥的实验室中走出来，回归日常生活，让每一个人都能够轻松领略认知心理学迷人的魅力！全方位介绍了认知心理学的经典研究与前沿动态，让每一个拥有探索之心的人，都能在更开阔的视野中，见证心灵平凡的奇迹！

作者简介

　　E. Bruce Goldstein，戈尔茨坦，美国匹兹堡大学心理学专业名誉教授，美国亚利桑那大学心理学专业副教授。
　　他曾因在课堂教学和教材编写上的工作成就，被授予匹兹堡大学“钱塞勒杰出教学奖”。他于美国塔夫斯大学获得化学工程学士学位，并于美国布朗大学获得实验心理学博士学位。他曾在美国哈佛大学生物学系任博士后研究员，之后到匹兹堡大学任职。他在很多领域发表了多篇论文，包括有关视网膜和大脑皮质的生理学研究、视觉注意研究以及图像知觉研究等。
　　张明，哲学博士，苏州大学特聘教授、博士生导师。现任教育部心理学教学指导委员会委员、中国心理学会理事、中国心理学会心理学教学工作委员会副主任、中国心理学会普通心理学与实验心理学分会副会长、中国教育学会脑科学与教育研究分会理事。
目录
第1章 认知心理学概述
认知心理学：研究心智的科学
摒弃对心智的研究
心智研究的复兴
探究心智
思考：我们可以从这本书中学到什么？
第2章 脑与认知
神经元：神经系统的基本单位
功能定位
大脑的分布式加工
大脑是如何对事物进行表征的？
思考：通过测量大脑活动来"读心"
第3章 知觉
知觉的性质
知觉始于感受器：自下而上加工
自下而上加工之外的过程
运用先验知识：自上而下加工
神经元和关于环境的知识
伸手去拿一个杯子：知觉与运动的相互作用
思考：镜像神经元
第4章 注意
选择性注意
注意分配
注意和视知觉
外显性注意：通过眼动产生的注意
内隐性注意：无眼动参与的注意定向
特征整合理论
注意的生理学基础
思考：社交情境中的注意——孤独症
第5章 记忆
记忆在生活中的重要性
有关记忆的研究
感觉记忆
短时记忆
工作记忆
工作记忆和大脑
思考：高效的工作记忆将带来哪些优势
第6章 长时记忆的结构
长时记忆和短时记忆的区别
情景记忆和语义记忆（外显的）
启动、程序性记忆和条件反射（内隐的）
思考：电影中的失忆
第7章 编码和提取
编码：把信息放入长时记忆
提取：从记忆中获取信息
怎样更有效地学习
记忆与大脑
思考：记忆是"一成不变"的吗？
第8章 日常记忆
自传体记忆：生活中发生的事件
对"异常"事件的记忆
记忆的建构本质
暗示能够篡改或创建记忆
人们为何会在目击者证词中犯错？
思考：儿时受虐待的记忆
第9章 知识
我们如何分类事物？
心理上有没有一个类别"优先"水平？
类别之间关系的表征：语义网络
概念在网络中的表征：联结主义理论
分类与大脑
思考：婴儿的分类
第10章 表象
心理学历史中的表象研究
表象与知觉：它们享有相同的机制吗？
表象与脑
利用表象提高记忆
思考：力学系统的心理表征
第11章 语言
什么是语言
感知词汇、音素和字母
理解词汇
理解句子
理解文本和故事
言语产生：会话
思考：文化、语言和认知
第12章 思维：问题解决
什么是问题？
格式塔方法：作为表征和重构的问题解决
问题解决的现代研究：信息加工方法
应用类比解决问题
专家如何解决问题
创造性问题解决
思考：高工作记忆容量有助于问题解决？视情况而定！
第13章 思维：推理与决策
演绎推理：三段论和逻辑
归纳推理：从证据中得出结论
决策：从备选项中做出选择
思维的生理机制
思考：什么样的决策对自己和他人都有利？
总术语表
参考文献

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