三本心理学书籍百度云网盘下载

《披着羊皮的狼：如何与控制型人格相处》epub电子书
畅销全球20年！雄踞美国亚马逊情绪管理榜前3名！了解控制型人格的终极读本！美国有线电视新闻网（CNN)常驻心理学家毕生力作！控制性人格者表面迷人和蔼，私下精明无情；既要得偿所愿，还要形象高大！
作为一名在私人诊所工作的临床心理学家，作者乔治•K.西蒙发现有些病人最初前来求助是因为抑郁、焦虑和缺乏安全感，但其实，他们的问题是因为生活圈里有一个控制型人格者。20多年的咨询生涯让作者对操控行为的普遍影响有了更新的认识，也对它给人际关系带来的情感压力有更多的了解。本书主要讨论了控制型人格者的特征，他们如何不动声色地欺骗、操控别人，以及如何有效应对控制型人格。
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《棉花糖实验》epub+mobi+azw3电子书
你是否：无法长时间专注地做一件事？喜欢的物品总是念念不忘，立马就要买到手？无法控制自己的不安情绪，让珍视的伴侣濒临崩溃？减肥遥远无望，摆脱不了眼前一顿美食的诱惑？工作严重拖延，还在沉溺于社交网络和在线游戏？快买快卖导致投资频频失利？本书告诉你：自控不仅是一种可以培养的能力，更是你自己的选择。看到第二颗棉花糖，自控便无须努力。
自控力与意志力的热论都源于50年前开始的棉花糖实验，实验结论一经报道便获得广泛关注，然而这场心理学史上最著名的实验却遭到了极大的误读。《棉花糖实验》是实验设计者、自控力之父沃尔特·米歇尔对实验来龙去脉的溯本清源，在破除大众对棉花糖实验的普遍误解的同时，还给出了对从孩子的养育、雇佣新职员，到避免糟糕的交易和个人决定的最明智建议。
引 言 棉花糖实验50年
第一部分 源起：孩子们如何实现自我控制
01 初衷
你知道的棉花糖实验只是冰山一角
02 选择
自控不是硬扛，而是运用策略抵抗诱惑
03 大脑
激活理性的冷系统，抑制冲动的热系统
04 家庭
妈妈越强势，孩子越难等待
05 习惯
运用“如果-那么”计划，让自控不再是“受控”
06 信任
相信还会有第二颗棉花糖，等待才有意义
07 培养
自控力来自基因，但它像肌肉一样可以通过锻炼增强
第二部分 拓展：自控力如何成就更成功的人生
08 掌控
成功的自我控制，源于一种“我就是能”的信念
09 自我
想象未来的自己，让决策更关注结果
10 时间
转变时间观，对未来充满期许的人自控力更强
11距离
以墙上一只苍蝇的视角看待一切,冷却诱惑的热刺激
12 人际
敏感的心更易受伤害,高自控者拥有更满意的人际关系
13 情绪
抑郁源于过分考虑未来后果,快乐的人自控力更强
14 动机
自控并非无处不在，聪明人也会做出愚蠢的行为
15 社交
自控能冷却孩子的攻击倾向，成为社交关系中的润滑剂
16 恐惧
克服恐惧，需要重获自控力
17 热爱
意志力会疲劳，但热爱让你持续抵抗各种诱惑
第三部分 实施：棉花糖实验如何启发更好的学校与父母
18 学校
培养自控应从娃娃抓起，学校教育是最佳手段
19 父母
自主的孩子更有优势，父母是最好的榜样
结 语 “我思，故我可以自控”
致 谢
译者后记
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《时间的悖论》电子书
《时间的悖论》是美国知名心理学家菲利普·津巴多的经典作品。津巴多教授曾因其斯坦福大学监狱实验而闻名于世，这次，他重点介绍了“时间观”的概念，并阐述了时间观与人生的关系。本书由中信出版集团出版。
时间比金钱更宝贵 9
时间的心理相对论 12
“善良的撒玛利人”实验 14
掌控过去的人也掌控着未来 18
时间心理学 19
第2章 测测你的时间观 25
急剧变化的世界 26
古人类的“事件时间” 27
“时钟时间”的转变 31
今天的时间观 33
对待改变的反应 35
相关科学研究 37
第3章 如何看待过去 52
津巴多的往事 52
你的过去与最早的记忆 51
约翰的往事 54
决定论、解析主义和行为主义 55
重构过去 59
过去的真实性是否重要 64
第4章 全然真实的当下 73
如何专注于当下 73
折现未来的经济学 77
活在当下的三种方式 78
活在当下的优缺点 89
守时是一种美德 98
第5章 从今天看未来 100
如何以未来为导向 104
以未来为导向的优缺点 108
为成功的未来预演 116
第6章 超越未来 120
自杀式恐怖袭击 122
超越未来的时间观 130
超越未来的应对方式 135
超越未来时间观的未来 138
第二部分 珍惜时间，乐享生活 142
第7章 时间、身体和健康 189
大脑中的时间 143
当下和未来的致命危机 147
时间与精神错乱 150
失序的时间 152
时间与健康 155
时间与压力 158
第8章 时间是最有智慧的人生顾问 163
延迟满足的棉花糖 163
时间观影响你的未来 164
时间不仅是金钱 173
5步轻松迈向财务自由 175
退休以后 179
第9章 爱情里的时间 188
恋爱中的时间观 190
测你与恋人时间观的配合度 192
在以未来为中心的世界寻找另一半 192
幸福与时间观 195
幸福的绊脚石 197
提升你的幸福指数 200
第10章：商业、政治与时间观 207
商业时间简史 210
时间观引发的领导力 214
时间陷阱 218
时间观的冲突是政治的核心 222
第11章 重置你的心理时钟 233
提升时间洞察力 233
最佳时间观组合 234
重置你的时间观 239
打造崭新的均衡时间观 247
第12章 时不我待 249
让你的人生更有意义 249
人生苦短，你在等待什么？ 250
重温，沉浸，享受 253
一切尽在你手中 254
后记 忙，越来越忙 321
成功，动机与目标PDF电子书
你苦于老大不小一事无成？你是思想的巨人，行动的矮子？你认为拖延症无药可救？你常常事倍功半？你觉得自制力天生，无法培养？戒烟、减肥周而复始、难如登天？
我们成功的原因是什么？失败的原因又在哪里？一般人未必说得准。在《成功,动机与目标》里，美国著名社会心理学家霍尔沃森对传统成功学观点提出质疑，你会发现平时听到的太多建议都是显而易见且无用的——保持积极心态，制订计划，行动起来，做到最好……作者以严谨可靠的科学依据，通过大量极具启发性的实验，为读者揭示了人类动机的基本理论，阐明了树立正确动机与成功实现目标之间的关系，并郑重指出——所有人都能更好地实现目标！作者简介 · · · · · ·
海蒂•格兰特•霍尔沃森(Heidi Grant Halvorson)
美国哥伦比亚大学社会心理学博士；现任哥伦比亚大学动机学科学中心副主任。
多次在权威学术杂志以及BBC、《哈佛商业评论》等重量级媒介发表学术成果。
如果自制力缺乏是实现目标道路上最大的绊脚石，那么成功当选总统的奥巴马为什么总戒不掉烟？
第 1 章 “做到最好”不够好 // 3
无论你要去何方，第一步是决定目的地之所在。想象一下，你想出去好好地度假，但你的计划如果仅停留在“我想去个暖和的地方”这个层面，你最终哪儿也到不了，不是吗？制订计划是重要的，但这还不是全部。如何制定目标，如何理解自己的目标，以及如何实现目标都同样重要。
第 2 章 你还能变聪明吗 // 32
如果你想做出更好的目标选择，要懂得什么在暗中影响你。我们的目标在很大程度上取决于对自身能力的信念。如果你习惯性地对某些极具吸引力的目标说不，就该问问为什么了。
第二部分 让目标带来正能量 // 53
对目标的不同理解会引导你走上完全不同的道路，也会产生完全不同的结果。
第 3 章 你注重出色表现还是成长进步 // 55
什么样的人能成功，什么样的人会放弃或失败？大多数人觉得这和智力有关，但出乎意料，这种想法是错的。你的聪明程度能影响你做一件事时感受到的难度，但完全无法决定你解决困难的方式，也无法决定你是会坚持不懈还是会感到疲倦和无助。
第 4 章 被爱与安全 // 78
如何活出更好的未来，做哪些事能提高动力从而实现目标？做出正确的选择，并忽略身边那些与你个人目标相左的善意建议与行为。你会懂得相信“对的感觉”十分重要，并从此让那种感觉引领你前行。
第 5 章 不闪光的金子 // 105
实现一个目标并不代表全部，知道自己要什么以及其中的原因同样重要。你所追求的目标真的适合你吗？你会看到，外界压力——包括奖励——如何剥削了你与你爱的人的快乐。
第 6 章 实现目标需要思维转换 // 122
你应该怎样制定目标？在实现目标的道路上，面对不同问题和挑战，应如何选择思考方式。你该选择“进取”还是“防御”，“表现”还是“进步”的目标？该用“为什么”还是“是什么”方式思考？
第 7 章 帮助他人实现目标 // 136
有时我们想改变的不是自己的目标而是别人的。你可以使用简单的信号与暗示，以引领职员、学生和孩子发现正确的动机，从而帮助他们树立最佳目标，获得最大利益。
第三部分 简单方法，有效行动 // 151
很多人认为最常见的错误是因为不知正确行为而导致，但问题往往出在执行时。
第 8 章 行动之前的准备——了解目标破坏者 // 153
注意力分散，机会错失；诱惑横行，削弱动力；监管不足，监管不当；运用的策略不符合目标的性质；拖延、失去信心、过早放弃。
第 9 章 “如果……就……”的力量——制订简单有效的计划 // 163
不做准备，就是在准备失败。但并不是所有的计划都能顺利进行。一个有效计划应该清晰阐明行动的细节、地点以及方法。“如果……就……”计划恰恰是为此量身设计的。
第 10 章 顾此失彼的自制力——“自制肌”的疲劳和保养 // 173
“自制肌”就像肱二头肌和肱三头肌一样，在锻炼后也会疲劳，也会脆弱。所以你不仅要知道如何锻炼自制肌，还要知道在做一件费力的事后如何恢复“自制肌”。
第 11 章 聪明地乐观着——让信心切合实际 // 186
乐观精神在何处适用，在何处是糟糕的策略？何时该抱有积极的心态，何时该降低期望值以避免逞强落入陷阱？振奋精神的小窍门：将注意力转移到努力、坚持与计划上来；翻开过去的一页；构想成功的步骤而不是画面。
第 12 章 打得了持久战——懂得坚持，适时放弃 // 198
选择能自然增强坚韧度的目标，正确总结失败原因；懂得如何以及何时放弃太复杂或代价太高的目标；了解怎样做才能为放手向前而感到欣慰并从中获得最大收益。
第 13 章 给予适当反馈——批评和表扬的策略 // 210
知道什么能说什么不能说并不是与生俱来的能力。如果你曾经在这方面搞砸过（谁又没有呢？），可以从现在开始学着更好地给予反馈，以帮助你的职员、学生、孩子以及其他你关心的人保持动力、把握方向：不剥夺掌控感，也不规避责任；正面、实用的建议；表扬对事不对人；避免比较。
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