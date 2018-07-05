ocr文字识别软件大全

本帖是应论坛好友 之邀所写，最近工作比较忙，一直没时间发帖子，今天临时抽空写一篇关于OCR图片文字识别的文章，主要介绍一些我在用的OCR工具软件，方便大家选择使用。事先 声明： 所有的工具软件都是 非原创 和 商业付费 软件 ，本帖只是收集整理，我会署名相关作者、公司名及出处，有些无法考证具体作者的，只能给出出处，欢迎知晓原创作者的坛友热心评论，我会及时更正。 另外 推荐度 仅是我个人使用体验的主观判断，不能代表软件实际使用体验的客观情况 。单从作为使用者来说，这些软件都非常好，要不然我也不会推荐。我只是个伸手党拿来使用，就对软件评头论足显得不太友好，作者可是付出智慧和汗水的，所以 再次对这些原创作者辛勤劳动和无私奉献的分享精神表示感谢 。 欢迎大家选择好适合自己的OCR工具后，及时点击 原帖链接 为原作者免费评分，评论支持，你的鼓励是作者不断为大家奉献好作品的源源动力，拒绝做伸手，从你我做起。

先来说说本帖介绍的主要工具软件有： ① 天若OCR文字识别工具 （@ 天若幽心 ） ② 电脑截图OCR识别工具 （@beiying） ③ Cencrack识别图片文字工具 （@Cencrack） ④ QQ截图OCR文字识别 （@rrwrewq） ⑤ 图片OCR文字识别小工具（@酒醒黄昏） ⑥ 夕风OCR图片转文本识别工具（@xiyuboy） ⑦ 天蝎OCR图片文字识别工具（@天蝎上大学 ） ⑧ 泰比ABBYY FineReader ⑨ 汉王PDF OCR ⑩ 福昕风腾PDF编辑器 万兴Wondershare PDFelement 捷速JSOCR 知网CAJVIEWER 在线OCR工具网址（4款） 手机OCR软件及微信小程序（ 3款 ） 在介绍这些OCR工具软件之前，按照惯例我们先了解什么是OCR，这部分内容我会尽量写的简明扼要，通俗易懂，以免内容长而枯燥，大家看了打瞌睡，想骂人

一、 OCR定义



OCR （Optical Character Recognition）光学字符识别，是指利用电子设备（如扫描仪或数码相机），通过光学输入的方式，将印刷品（书籍、报刊、票据等）上的文字信息转换成图像信息，再利用文字识别技术将图像转换成可编辑、可检索的文本文字的计算机输入技术。OCR技术针对印刷体字符，采用光学的方式将纸质文档中的文字转换成文本格式，以供文字处理软件进一步编辑加工。



通过上面的定义，我们可以知道，利用OCR技术就可以直接从图片中提取重要的文字信息（如姓名、手机号、账号），生成我们所需的文本格式的文字，替代手工录入文字的方式，大大提高输入效率。在OCR技术中，受各种复杂因素的影响，字符识别率是一个无法达到百分百的指标，目前成熟的OCR技术字符识别率已基本稳定在95%以上了，除错或利用辅助信息提高字符识别正确率是OCR技术最关键的地方。

为了达到较高的字符识别率，扫描得到的图像文字部分需要满足以下要求：

（1） 字体是比较规范的印刷字体，如宋体、黑体、楷体、行书等，不能是手写字体或艺术字；

（2） 文字和背景应有比较明显的对比；

（3） 图像文字部分版面自然，没有扭曲、变形，污染或遮挡文字；

（4） 文字的笔画应该有一定的宽度，不能太细，文字大小合适，清晰，人眼可识；

（5） 文字的笔画应当自然连贯，具有连通性，太过密集或分散，都将影响最终识别率。



二、OCR原理

通过专门的OCR软件，可以将含有文字的图像按字切割成可独立识别的单元，然后运用各种算法分析每个图像单元中文字的特征，通过比对标准特征库中的数据，判断出该文字在计算机中的标准编码，并按通用文本格式输出或保存在文本文件中。OCR技术对印刷资料进行扫描，并对扫描得到的图像文件中的文字信息进行分析处理，获得文字及版面信息。

完整的OCR文字识别技术分为“图像预处理”、“特征提取”、“文字定位”、“光学识别”、“语言模型”。

（1） 图像预处理：作为OCR的第一步，图像预处理主要对扫描的图像进行二进制化，噪声去除，图像倾斜矫正和版面分析。

（2） 特征提取：特征提取是希望找出图像中候选的文字区域特征，以便文字定位和识别。

（3） 文字定位：这一步首先会对文字进行邻近搜索，圈出单行文字，然后进行文本切割，从而将单行文本切割为单字。

（4） 光学识别：这一步会建立相应的模型对上一步切割得到的单字进行识别。

（5） 语言模型：由于图像质量等原因，性能再好的识别模型，都会有识别错误的可能性，为了提高字符识别正确率，需要将识别结果和语言模型结合起来，通过综合评估，动态修正，给出最优的识别结果。

关于OCR技术原理，有限于篇幅，这里无法深入探讨，只是让大家简单了解，如果对OCR技术原理感兴趣，需要深入了解的朋友可以学习 博客园 大神 @萨姆大叔 的博客文章，以下给出它的几篇相关博文链接：

《OCR技术浅探：特征提取(1)》 链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369281.html

《OCR技术浅探 ： 文字定位和文本切割（2）》 链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369447.html

《OCR技术浅探： 光学识别（3）》 链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369508.html

《OCR技术浅探： 语言模型和综合评估（4）》 链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369585.html

《OCR技术浅探：Python示例(5)》 链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/9012826.html

三、OCR技术优势

信息时代，纸质档案的扫描、数字化，转换为可编辑、检索的文本资料已成为档案工作的重中之重，从目前来看，库存档案还有相当一部分内容都没有文本数据，或者说都只是固定在纸质载体上的死信息。既使通过扫描以图像方式存储于计算机中，检索利用也有不便之处，难于满足现代社会对档案信息的利用需求。而在此过程中应用的较为广泛的便是OCR技术。

（1）OCR技术是一种快捷、省力、高效的文字输入方法，可以极大地减轻数据录入工作的强度、提高数据录入的速度。

（2）OCR技术录入数据的准确率高于人工录入。

（3）OCR技术可以提高信息使用的效率，实现真正的全文检索。

（4）OCR技术加快纸质档案资料的数字化进程，方便建立完善的资料目录数据库，大幅提高档案资料使用、复制、转发的效率。

（5）OCR技术是人工智能的重要基础，它使得计算机可以像人一样看图识字。

四、 OCR技术应用

我们每天被各式各样的文字信息所包围，这些文字信息从某种程度上来说是我们交互的基础，而OCR技术更是交互的关键技术，它应用在我们生活的方方面面。

（1） 证件OCR识别

证件OCR识别技术一开始是基于PC的，近几年开始向移动端发展，目前成熟的有身份证识别，行驶证识别，驾驶证识别，护照识别等。

（2） 银行卡OCR识别

银行卡OCR识别主要用于移动支付绑卡，是一项非常有技术含量的细分OCR技术，目前有一些APP已经在用，如支付宝，微信等。

（3） 名片OCR识别

名片OCR识别这一类技术也非常成熟了，目前市场上名片管理的APP也非常多，多半已经使用这类技术。

（4） 文档资料OCR识别

其实OCR技术最早的时候就是用于识别文档资料的，基于扫描技术，主要针对图书，报刊等，把这些纸质文档进行电子化，目前中英文识别率也非常高。近几年也开始用于移动端的文档识别，扫一扫就可以识别。

（5） 票据OCR识别

票据OCR识别顾名思义用于各式各样的票据识别，基于模板机制，需要针对不同的票据，定制不同的识别要素，这项技术也称要素识别OCR，最早的其实运用的是银行行业，现在企业、金融、电信机构都在使用。

（6） 车牌OCR识别

车牌识别技术相信大家都不会觉得陌生，智能交通，小区停车场等，都有很好的应用，车牌识别的原理其实技术对车牌进行OCR识别，再进行比对的过程。

五、 OCR文字识别工具软件

从1929年德国科学家Tausheck最先提出OCR的概念，到1966年IBM公司的Casey和Nagy发表了第一篇关于汉字识别的文章，至今已有不少成熟的OCR技术和产品产生，如汉王OCR、ABBYY FineReader、Tesseract OCR等。值得一提的是，来自俄罗斯一家软件公司的商业产品ABBYY FineReader是真正的专业OCR软件，它不仅识别正确率高，还支持多国文字，支持彩色文件识别，自动保留原稿插图和排版格式。

在诸多的OCR产品中，除了Google的Tesseract OCR外，其他都是闭源的商业软件，我们既无法将它们嵌入到我们自己的程序中，也无法对其进行改进。开源OCR软件的唯一选择就是Tesseract OCR，但它的识别效果不算很好，而且中文识别正确率偏低，有待进一步改进。

以下介绍一些我在用的比较有名的OCR文字识别小工具和著名的OCR专业软件，这里说明一下①-⑦这些OCR小工具都是比较小巧、绿色，体积一般在几百K到几M，由于要调用公用OCR的API接口，所以必须联网使用；而后面的⑧- 这些OCR专业软件体积就比较巨大，一般不需要联网，可以离线使用。 - 就比较好理解了。

首先我们来说说一般而言的图片转文字情况有两种：

<1> 原本就是纯文本格式的文字转换成的图片：这种情况比较简单，可以使用PDF转Word工具直接转为文本格式的文字，不属于OCR讨论范畴。

如在Office或WPS中采用复制——右键选择性粘贴——图片（Windows元文件）



或者

采用Windows虚拟打印机转换纯文本格式的文字到PDF文件。



<2> 印刷品扫描或拍照得到的含有文字的图像：这种情况比较复杂，属于OCR范畴，即是本帖讨论的重点。

如从银行卡、身份证、车牌拍摄的照片中提取数字账号，还有纸质文件、书刊、报纸扫描得到图像文件转换为可编辑的Word文件等。

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