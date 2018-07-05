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ocr文字识别软件大全

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2018-7-5 15:47:39

本帖是应论坛好友之邀所写，最近工作比较忙，一直没时间发帖子，今天临时抽空写一篇关于OCR图片文字识别的文章，主要介绍一些我在用的OCR工具软件，方便大家选择使用。事先 声明： 所有的工具软件都是非原创商业付费软件，本帖只是收集整理，我会署名相关作者、公司名及出处，有些无法考证具体作者的，只能给出出处，欢迎知晓原创作者的坛友热心评论，我会及时更正。另外 推荐度 仅是我个人使用体验的主观判断，不能代表软件实际使用体验的客观情况。单从作为使用者来说，这些软件都非常好，要不然我也不会推荐。我只是个伸手党拿来使用，就对软件评头论足显得不太友好，作者可是付出智慧和汗水的，所以再次对这些原创作者辛勤劳动和无私奉献的分享精神表示感谢
        欢迎大家选择好适合自己的OCR工具后，及时点击原帖链接为原作者免费评分，评论支持，你的鼓励是作者不断为大家奉献好作品的源源动力，拒绝做伸手，从你我做起。


        先来说说本帖介绍的主要工具软件有：
             ① 天若OCR文字识别工具（@天若幽心
             ② 电脑截图OCR识别工具（@beiying）
             ③ Cencrack识别图片文字工具（@Cencrack）
             ④ QQ截图OCR文字识别（@rrwrewq）
             ⑤ 图片OCR文字识别小工具（@酒醒黄昏）
             ⑥ 夕风OCR图片转文本识别工具（@xiyuboy）
             ⑦ 天蝎OCR图片文字识别工具（@天蝎上大学
             ⑧ 泰比ABBYY FineReader
             ⑨ 汉王PDF OCR
             ⑩ 福昕风腾PDF编辑器
           万兴Wondershare PDFelement
           捷速JSOCR
           知网CAJVIEWER
           在线OCR工具网址（4款）
           手机OCR软件及微信小程序（3款
        
        在介绍这些OCR工具软件之前，按照惯例我们先了解什么是OCR，这部分内容我会尽量写的简明扼要，通俗易懂，以免内容长而枯燥，大家看了打瞌睡，想骂人

一、 OCR定义
       
        OCR （Optical Character Recognition）光学字符识别，是指利用电子设备（如扫描仪或数码相机），通过光学输入的方式，将印刷品（书籍、报刊、票据等）上的文字信息转换成图像信息，再利用文字识别技术将图像转换成可编辑、可检索的文本文字的计算机输入技术。OCR技术针对印刷体字符采用光学的方式将纸质文档中的文字转换成文本格式，以供文字处理软件进一步编辑加工。

        通过上面的定义，我们可以知道，利用OCR技术就可以直接从图片中提取重要的文字信息（如姓名、手机号、账号），生成我们所需的文本格式的文字，替代手工录入文字的方式，大大提高输入效率。在OCR技术中，受各种复杂因素的影响，字符识别率是一个无法达到百分百的指标，目前成熟的OCR技术字符识别率已基本稳定在95%以上了，除错或利用辅助信息提高字符识别正确率是OCR技术最关键的地方。

        为了达到较高的字符识别率，扫描得到的图像文字部分需要满足以下要求：
              （1） 字体是比较规范的印刷字体，如宋体、黑体、楷体、行书等，不能是手写字体或艺术字；
              （2） 文字和背景应有比较明显的对比；                                                                                      
              （3） 图像文字部分版面自然，没有扭曲、变形，污染或遮挡文字；                                           
              （4） 文字的笔画应该有一定的宽度，不能太细，文字大小合适，清晰，人眼可识；                  
              （5） 文字的笔画应当自然连贯，具有连通性，太过密集或分散，都将影响最终识别率。           

二、OCR原理

        通过专门的OCR软件，可以将含有文字的图像按字切割成可独立识别的单元，然后运用各种算法分析每个图像单元中文字的特征，通过比对标准特征库中的数据，判断出该文字在计算机中的标准编码，并按通用文本格式输出或保存在文本文件中。OCR技术对印刷资料进行扫描，并对扫描得到的图像文件中的文字信息进行分析处理，获得文字及版面信息。

        完整的OCR文字识别技术分为“图像预处理”、“特征提取”、“文字定位”、“光学识别”、“语言模型”
             （1） 图像预处理：作为OCR的第一步，图像预处理主要对扫描的图像进行二进制化，噪声去除，图像倾斜矫正和版面分析。
             （2） 特征提取：特征提取是希望找出图像中候选的文字区域特征，以便文字定位和识别。
             （3） 文字定位：这一步首先会对文字进行邻近搜索，圈出单行文字，然后进行文本切割，从而将单行文本切割为单字。
             （4） 光学识别：这一步会建立相应的模型对上一步切割得到的单字进行识别。
             （5） 语言模型：由于图像质量等原因，性能再好的识别模型，都会有识别错误的可能性，为了提高字符识别正确率，需要将识别结果和语言模型结合起来，通过综合评估，动态修正，给出最优的识别结果。

        关于OCR技术原理，有限于篇幅，这里无法深入探讨，只是让大家简单了解，如果对OCR技术原理感兴趣，需要深入了解的朋友可以学习 博客园 大神 @萨姆大叔 的博客文章，以下给出它的几篇相关博文链接：
       《OCR技术浅探：特征提取(1)》                             链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369281.html
       OCR技术浅探 ： 文字定位和文本切割（2）》    链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369447.html
       《OCR技术浅探： 光学识别（3）》                       链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369508.html
       《OCR技术浅探： 语言模型和综合评估（4）》     链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/6369585.html
       《OCR技术浅探：Python示例(5)》                        链接：https://www.cnblogs.com/sumuncle/p/9012826.html

三、OCR技术优势

        信息时代，纸质档案的扫描、数字化，转换为可编辑、检索的文本资料已成为档案工作的重中之重，从目前来看，库存档案还有相当一部分内容都没有文本数据，或者说都只是固定在纸质载体上的死信息。既使通过扫描以图像方式存储于计算机中，检索利用也有不便之处，难于满足现代社会对档案信息的利用需求。而在此过程中应用的较为广泛的便是OCR技术。
        （1）OCR技术是一种快捷、省力、高效的文字输入方法，可以极大地减轻数据录入工作的强度、提高数据录入的速度。
        （2）OCR技术录入数据的准确率高于人工录入。
        （3）OCR技术可以提高信息使用的效率，实现真正的全文检索。
        （4）OCR技术加快纸质档案资料的数字化进程，方便建立完善的资料目录数据库，大幅提高档案资料使用、复制、转发的效率。
        （5）OCR技术是人工智能的重要基础，它使得计算机可以像人一样看图识字。

四、 OCR技术应用

        我们每天被各式各样的文字信息所包围，这些文字信息从某种程度上来说是我们交互的基础，而OCR技术更是交互的关键技术，它应用在我们生活的方方面面。
        （1） 证件OCR识别
       证件OCR识别技术一开始是基于PC的，近几年开始向移动端发展，目前成熟的有身份证识别，行驶证识别，驾驶证识别，护照识别等。
       （2） 银行卡OCR识别
       银行卡OCR识别主要用于移动支付绑卡，是一项非常有技术含量的细分OCR技术，目前有一些APP已经在用，如支付宝，微信等。
       （3） 名片OCR识别
       名片OCR识别这一类技术也非常成熟了，目前市场上名片管理的APP也非常多，多半已经使用这类技术。
       （4） 文档资料OCR识别
       其实OCR技术最早的时候就是用于识别文档资料的，基于扫描技术，主要针对图书，报刊等，把这些纸质文档进行电子化，目前中英文识别率也非常高。近几年也开始用于移动端的文档识别，扫一扫就可以识别。
       （5） 票据OCR识别
       票据OCR识别顾名思义用于各式各样的票据识别，基于模板机制，需要针对不同的票据，定制不同的识别要素，这项技术也称要素识别OCR，最早的其实运用的是银行行业，现在企业、金融、电信机构都在使用。
       （6） 车牌OCR识别
       车牌识别技术相信大家都不会觉得陌生，智能交通，小区停车场等，都有很好的应用，车牌识别的原理其实技术对车牌进行OCR识别，再进行比对的过程。

五、 OCR文字识别工具软件

        从1929年德国科学家Tausheck最先提出OCR的概念，到1966年IBM公司的Casey和Nagy发表了第一篇关于汉字识别的文章，至今已有不少成熟的OCR技术和产品产生，如汉王OCR、ABBYY FineReader、Tesseract OCR等。值得一提的是，来自俄罗斯一家软件公司的商业产品ABBYY FineReader是真正的专业OCR软件，它不仅识别正确率高，还支持多国文字，支持彩色文件识别，自动保留原稿插图和排版格式。

        在诸多的OCR产品中，除了Google的Tesseract OCR外，其他都是闭源的商业软件，我们既无法将它们嵌入到我们自己的程序中，也无法对其进行改进。开源OCR软件的唯一选择就是Tesseract OCR，但它的识别效果不算很好，而且中文识别正确率偏低，有待进一步改进。

        以下介绍一些我在用的比较有名的OCR文字识别小工具和著名的OCR专业软件，这里说明一下①-⑦这些OCR小工具都是比较小巧、绿色，体积一般在几百K到几M，由于要调用公用OCR的API接口，所以必须联网使用；而后面的⑧-这些OCR专业软件体积就比较巨大，一般不需要联网，可以离线使用。-就比较好理解了。

        首先我们来说说一般而言的图片转文字情况有两种：
         <1> 原本就是纯文本格式的文字转换成的图片：这种情况比较简单，可以使用PDF转Word工具直接转为文本格式的文字，不属于OCR讨论范畴
                        如在Office或WPS中采用复制——右键选择性粘贴——图片（Windows元文件）
                        
                        或者
                        采用Windows虚拟打印机转换纯文本格式的文字到PDF文件。
                        
        <2> 印刷品扫描或拍照得到的含有文字的图像：这种情况比较复杂，属于OCR范畴，即是本帖讨论的重点。
                      如从银行卡、身份证、车牌拍摄的照片中提取数字账号，还有纸质文件、书刊、报纸扫描得到图像文件转换为可编辑的Word文件等。

下载地址：

ocr文字识别软件大全 | 百度云网盘资源下载  

更多百度网盘资源如下：

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