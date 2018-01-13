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以新版《追捕》为反例，聊聊编剧可以怎么做减法

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2018-1-13 18:51:25

 

 

新版《追捕》上映期间，一来外界口碑太糟糕，二来票价太吓人，让本来想当《富春山居图》看看的我打消了一睹为快的念头。近日此片在视频网站上线，这才以较低的支出观看了吴宇森的这部新作，看完后心里只剩四个字：一言难尽。

 

对于这片子，我也不知道从何说起，只有将其作为反面教材阐述，才有些许说道的价值。不说别的，先说说它的编剧方面带来的经验教训。一方面，作为行外人，我不敢狂妄评价它的表演、摄影、剪辑、配乐等方面的成色，只好谈谈大家都有共同语言的剧作，反正影片的槽点确实集中在剧本方面；另一方面，影片的剧本是在吴宇森接手项目前就写好的，虽然成片可能会因为导演风格和现实条件，在情节上会有所调整，但整体不会有太大偏差，所以新版《追捕》差，就先差在了剧本上。

 

一、你想讲什么类型的故事？

 

电影类型并非只能单一化，适当的类型结合是允许的，比如“青春+恐怖”（《小丑回魂》）、“音乐+犯罪”（《极盗车神》）这样的双类型结合，而如果想让一个故事出现多种类型的元素的话，一般的情况是，以其中一种类型为主，其他类型元素只作为点缀，不影响主类型，否则会出现类型杂糅，除非影片的主题是超现实的。

 

新版《追捕》在类型定位上可谓毫无思路。尽管原著和老版电影中都提到了化学药剂，但这只是剧情的一个推动元素，且有一定的现实依据。而新版电影居然将这一叙事线索放大为谄媚的科幻情节，和全片的现实语境脱节。此外，也许是为了照顾演员的戏份，本应作为点缀的推理、枪战、公路等类型元素也被放大，从而使本作为主类型的“冒险+惊悚”的主线变得模糊，让人始终搞不明白为何追捕、追捕什么、追捕的目的是什么。

 

二、你想确定什么主题？

 

即使是双类型结合，也可能出现剧情割裂的问题。要想防止剧情割裂，最重要的是主题始终如一。有一个明确的中心思想主题，是一部合格的主流类型电影的必要条件。无论主题或深刻或肤浅，只要确立且贯彻全片剧情，影片的高完成度就有了一定的基础。如果一部电影的故事什么主题都想讲，那么最后的表达效果会有两个：什么都没讲，什么都讲不清楚。

 

主题不明确是新版《追捕》遭到新老影迷唾弃的原因之一。虽然之前吴宇森公开阐述的对《追捕》故事的理解就已经为人诟病，但如果“江湖情义”这个主题确立了，也不失为对原著、老版电影的一次特色改编。但问题是，反派父子的叙事线又和“江湖情义”有什么关系？真由美亡夫的遭遇明明和政治阴谋论更有关联啊！要知道，老版《追捕》虽然前半段偏向冒险片，后半段偏向政治惊悚片，但它的观赏效果之所以不违和，就在于全片贯彻着对政治矛盾压迫个体的反思。

 

三、谁是你的故事的主角？

 

也许有人会问：现在不是有多线叙事和分段式电影吗？对，但这不影响确立影片的主要角色。如果故事线以角色划分，那么主角的故事线占全片比重要高一些，主角地位越重要，故事线占比理应越高；如果故事线是各自独立的，那么每一条故事线也要确立故事的主角，分段式电影同理。

 

或许还是出于照顾演员戏份，新版《追捕》角色分配紊乱得令人发指。回顾下老版，杜丘是第一主角，真由美和矢村是第二主角，检察长、反派政客是第一配角，横路敬二、堂塔和杀手是线索，角色主次分明，故事类型和主题自然也很明确。新版中，杜丘和矢村连双主角都不算，因为不仅真由美，甚至女杀手、小警察戏份都和他俩平起平坐，尤其到了实验室那一段，为了渲染老流浪汉的悲壮牺牲，还特意通过闪回加戏……这么多人物想多演几场戏，行行行，别拍电影了，拍电视剧得了。

 

 

 

 

我知道会有人叫嚣“你行你上”。但我自己很清楚写这篇文章的目的，就是为了和大家共勉，引以为戒，有机会创作的时候要多注意这些问题。更何况，为了樱庭奈奈美和河智苑的演出和岩代太郎的配乐，忍受着编剧都不清楚自己要干嘛的情节编排，想想都要劝吴老找部好剧本，为自己的电影生涯画上不那么尴尬的句号。

 

 

（本文首发于公众号“电影疯人院”，微信号：dianyingfengrenyuan。欢迎关注。）

 

5.8 

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