网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光六组>>《沧海一声笑》的GAI：我就是命硬学不来弯腰！

《沧海一声笑》的GAI：我就是命硬学不来弯腰！

加入收藏

2018-1-14 20:20:41

有人评价GAI身上透着一股江湖气，她姐一直不懂，直到GAI在《歌手》的舞台上，唱了《沧海一声笑》。

 

　　爱看武侠的人，一定对这首《沧海一声笑》不陌生。

 

　　许冠杰的《沧海一声笑》唱的是大侠的武林：

 

　　是重情重义的令狐冲，对着清风明月将名利纷争全部放下，“小舟从此逝，江海寄余生”的洒脱。

 

　　而GAI的《沧海一声笑》唱的是小人物的江湖：

 

　　是在刀尖舔血的市井小人物，嘴上说着“我命硬学不来弯腰”，却十分明白“一山还比一山高”，虽然想着我辈卑微平凡，却绝不甘于平庸的勇往直前。

 

01

 

　　在《歌手》舞台上惊艳之前，GAI上一个被大众高度讨论的话题，却是因同为《中国有嘻哈》冠军之一的PG One，卷入各种负面新闻，而被拿来作比较。

 

　　2017年的夏天，火了嘻哈，也让一群rapper从地下走到了台前。

 

　　而其中最受瞩目的，无非是两位冠军——GAI和PG One。

 

　　当时的两位冠军，如今走着两条截然不同的路，但其实这一切，从开始就被写好了。

 

　　比赛时，看似谦逊稳重、有着技术派学霸人设的PG One，唱的是各种浮躁和迷茫，胡乱堆叠的意象；

 

　　而那个情绪不稳定、一副社会老大哥模样的GAI，每次开口都会震惊全场，他的每首歌都是一个故事。

 

《有嘻哈》之后，PG One成了嘻哈界的顶级流量。

 

　　他在微博发自拍、安慰粉丝，忙着跟各种女明星social，与摩登天空撕逼闹解约……

 

　　他努力摆脱着“地下rapper”的身份，做起了“流量小生”的绮丽梦。

 

　　而GAI呢？

 

　　签约了刘洲的音乐公司，从“社会GAI”变成了“社会主义GAI”

 

　　参加了《蒙面唱将》，拿到了《我要上春晚》的直通票，如今更成为了殿堂级对决音乐节目《歌手》的首发阵容……

 

有人说现在的GAI一点儿都不real，没有嘻哈歌手该有的态度。

 

　　GAI却说自己从未变过。

 

　　(((5)))

 

　　华山论剑，紫禁之巅，那是武林。

 

　　小二上酒，大侠饶命，那是江湖。

 

　　PG One在武林之争中败了，GAI却在江湖中恣意快活。

 

　　这是他们的态度，也是他们选择的，自己的人生。

 

02

 

　　PG One的负面新闻满场飞，GAI就真的干净吗？

 

　　其实没有，如今的“社会主义GAI”也有黑历史一箩筐。

 

　　可为什么同样身上有污点，一个被封杀，一个却被树为榜样？

 

曾经的GAI很穷，穷到现在好不容易得来这一切，就绝不会轻易放手。

 

　　硬气如陶渊明“不为五斗米折腰”，可GAI穷起来是真的没下限。

 

　　当初引发GAI与红花会beef，起源于他没钱买红花会Mai的beat，拿爸爸生病为借口，厚着脸皮向对方讨回了用来买beat的500块钱。

 

　　一分钱难倒英雄汉，没在社会底层摸爬滚打过的人不懂。

 

　　因为在泥泞里打滚抢食过，生活让他跪下，他就嬉皮笑脸听之由之，顺带磕几个响头。

 

　　他是从底层社会走出来的草根英雄，即使向往着“我命硬学不来弯腰”式的生活，却能认清现实，过好当下的生活。

 

　　这世上，谁不是一边不想活了，一边又努力活着。

 

　　我们带着一身铮铮铁骨，来到这世界上，注定要历经时间这把刀的打磨。

 

　　总有些你舍不得的棱角会被磨得平整，眼睁睁的看着它由直勾勾的九十度直角变成拥有漂亮的弧度。

 

　　这不是一个英雄的悲哀，而是大多数普通人的命运。

 

03

 

　　小人物也有自己向往的快意江湖。

 

　　他那些复杂的、深刻的、甚至血雨腥风的经历，都是他江湖生活的一部分。

 

　　现实生活的打击，没有给GAI带来一身戾气，反而激励他深刻地反思自我、反思生活，还逼出了一身才气。

 

　　那些苦难的日子里，创作是他表达自我的唯一出口。

 

　　很多混地下的rapper都很穷，他们唱着「我要钞票、大奔、搬到市中心、一百万轻松到手」，来表达自己对金钱的渴望；

 

　　比他们更穷的GAI却很少在歌里提钱，他唱《空城计》把人生看得透彻：

 

　　世人慌慌张张，不过图碎银几两

 

　　百年阳寿殆尽，终究难逃黄土里躺

 

　　他在节目中狂妄自大，总是惹事生非，可现实里却是个地地道道的《苦行僧》：

 

　　做人不可好勇斗狠

 

　　谦虚谨慎四平八稳

 

　　面对质疑，他没有用脏字diss，而是以《天干物燥》作以回应：

 

　　天干物燥，小心火烛

 

　　人生漫长，我劝你好生走路

 

　　面对操蛋的生活，他深知需要的是无知无畏的血勇，一往无前的执拗，以及置死地而后生的一无所有。

 

　　他说自己不过是凡人一个，但实际却是野心最大的那一个：

 

　　一往无前虎山行

 

　　拨开云雾见光明

 

　　梦里花开牡丹亭

 

　　幻象成真歌舞升平

 

　　GAI真正向往的生活，是一个如江湖般的乌托邦。

 

　　在他心里，道义值千金，peace &love是终极一生的目标。

 

　　没有人去深究他是不是真的是“表里不一的社会GAI”，因为观众看到的，是穷孩子GAI把《中国有嘻哈》给冠军的100万奖金全部捐了；

 

　　是他在节目上自豪地说， 爸爸妈妈去旅游了，他们可以不工作是他最开心的事；

 

　　是他主动公开并求婚女友，远离绯闻的男人的担当……

 

　　多少人做着侠义江湖的梦，梦想着长剑在手，荡平天下不过一壶白酒，手握长鞭，踏遍红尘只为长袖翩翩；

 

　　可是又有几人，能够真正做到胜天半子？

 

　　观众喜欢GAI，是因为看到了自己“人在江湖，身不由己”的无奈，却依然向往着江湖；

 

　　向往那种仗剑走天涯的洒脱，向往煮酒论英雄的豁达，

 

　　因为「虽千万人吾往矣」的气魄，总能燃起一个人的斗志。

 

　　江湖虽有血雨腥风，却还是令人向往；生活虽前行不易，却仍需我们勇往直前……

 

　　—End —

 

　　本文来自凤凰号，仅代表凤凰号自媒体观点。

 

--------------------
上帝说：要有光！于是，电影便诞生鸟……约稿聊天，可点我qq 2918792021

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光六组 25323

RSS订阅

时光六组

36名成员103个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:3分

 