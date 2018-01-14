《沧海一声笑》的GAI：我就是命硬学不来弯腰！

有人评价GAI身上透着一股江湖气，她姐一直不懂，直到GAI在《歌手》的舞台上，唱了《沧海一声笑》。

爱看武侠的人，一定对这首《沧海一声笑》不陌生。

许冠杰的《沧海一声笑》唱的是大侠的武林：

是重情重义的令狐冲，对着清风明月将名利纷争全部放下，“小舟从此逝，江海寄余生”的洒脱。

而GAI的《沧海一声笑》唱的是小人物的江湖：

是在刀尖舔血的市井小人物，嘴上说着“我命硬学不来弯腰”，却十分明白“一山还比一山高”，虽然想着我辈卑微平凡，却绝不甘于平庸的勇往直前。

01

在《歌手》舞台上惊艳之前，GAI上一个被大众高度讨论的话题，却是因同为《中国有嘻哈》冠军之一的PG One，卷入各种负面新闻，而被拿来作比较。

2017年的夏天，火了嘻哈，也让一群rapper从地下走到了台前。

而其中最受瞩目的，无非是两位冠军——GAI和PG One。

当时的两位冠军，如今走着两条截然不同的路，但其实这一切，从开始就被写好了。

比赛时，看似谦逊稳重、有着技术派学霸人设的PG One，唱的是各种浮躁和迷茫，胡乱堆叠的意象；

而那个情绪不稳定、一副社会老大哥模样的GAI，每次开口都会震惊全场，他的每首歌都是一个故事。

《有嘻哈》之后，PG One成了嘻哈界的顶级流量。

他在微博发自拍、安慰粉丝，忙着跟各种女明星social，与摩登天空撕逼闹解约……

他努力摆脱着“地下rapper”的身份，做起了“流量小生”的绮丽梦。

而GAI呢？

签约了刘洲的音乐公司，从“社会GAI”变成了“社会主义GAI” ：

参加了《蒙面唱将》，拿到了《我要上春晚》的直通票，如今更成为了殿堂级对决音乐节目《歌手》的首发阵容……

有人说现在的GAI一点儿都不real，没有嘻哈歌手该有的态度。

GAI却说自己从未变过。

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华山论剑，紫禁之巅，那是武林。

小二上酒，大侠饶命，那是江湖。

PG One在武林之争中败了，GAI却在江湖中恣意快活。

这是他们的态度，也是他们选择的，自己的人生。

02

PG One的负面新闻满场飞，GAI就真的干净吗？

其实没有，如今的“社会主义GAI”也有黑历史一箩筐。

可为什么同样身上有污点，一个被封杀，一个却被树为榜样？

曾经的GAI很穷，穷到现在好不容易得来这一切，就绝不会轻易放手。

硬气如陶渊明“不为五斗米折腰”，可GAI穷起来是真的没下限。

当初引发GAI与红花会beef，起源于他没钱买红花会Mai的beat，拿爸爸生病为借口，厚着脸皮向对方讨回了用来买beat的500块钱。

一分钱难倒英雄汉，没在社会底层摸爬滚打过的人不懂。

因为在泥泞里打滚抢食过，生活让他跪下，他就嬉皮笑脸听之由之，顺带磕几个响头。

他是从底层社会走出来的草根英雄，即使向往着“我命硬学不来弯腰”式的生活，却能认清现实，过好当下的生活。

这世上，谁不是一边不想活了，一边又努力活着。

我们带着一身铮铮铁骨，来到这世界上，注定要历经时间这把刀的打磨。

总有些你舍不得的棱角会被磨得平整，眼睁睁的看着它由直勾勾的九十度直角变成拥有漂亮的弧度。

这不是一个英雄的悲哀，而是大多数普通人的命运。

03

小人物也有自己向往的快意江湖。

他那些复杂的、深刻的、甚至血雨腥风的经历，都是他江湖生活的一部分。

现实生活的打击，没有给GAI带来一身戾气，反而激励他深刻地反思自我、反思生活，还逼出了一身才气。

那些苦难的日子里，创作是他表达自我的唯一出口。

很多混地下的rapper都很穷，他们唱着「我要钞票、大奔、搬到市中心、一百万轻松到手」，来表达自己对金钱的渴望；

比他们更穷的GAI却很少在歌里提钱，他唱《空城计》把人生看得透彻：

世人慌慌张张，不过图碎银几两

百年阳寿殆尽，终究难逃黄土里躺

他在节目中狂妄自大，总是惹事生非，可现实里却是个地地道道的《苦行僧》：

做人不可好勇斗狠

谦虚谨慎四平八稳

面对质疑，他没有用脏字diss，而是以《天干物燥》作以回应：

天干物燥，小心火烛

人生漫长，我劝你好生走路

面对操蛋的生活，他深知需要的是无知无畏的血勇，一往无前的执拗，以及置死地而后生的一无所有。

他说自己不过是凡人一个，但实际却是野心最大的那一个：

一往无前虎山行

拨开云雾见光明

梦里花开牡丹亭

幻象成真歌舞升平

GAI真正向往的生活，是一个如江湖般的乌托邦。

在他心里，道义值千金，peace &love是终极一生的目标。

没有人去深究他是不是真的是“表里不一的社会GAI”，因为观众看到的，是穷孩子GAI把《中国有嘻哈》给冠军的100万奖金全部捐了；

是他在节目上自豪地说， 爸爸妈妈去旅游了，他们可以不工作是他最开心的事；

是他主动公开并求婚女友，远离绯闻的男人的担当……

多少人做着侠义江湖的梦，梦想着长剑在手，荡平天下不过一壶白酒，手握长鞭，踏遍红尘只为长袖翩翩；

可是又有几人，能够真正做到胜天半子？

观众喜欢GAI，是因为看到了自己“人在江湖，身不由己” 的无奈，却依然向往着江湖；

向往那种仗剑走天涯的洒脱，向往煮酒论英雄的豁达，

因为「虽千万人吾往矣」的气魄，总能燃起一个人的斗志。

江湖虽有血雨腥风，却还是令人向往；生活虽前行不易，却仍需我们勇往直前……

—End —