国际奥组委会禁止俄罗斯参加 2018 年平昌冬奥会？

2017年12月5日，国际奥委会执委会决定，禁止俄罗斯代表团参加将于2018年举行的平昌冬奥会，邀请符合条件的运动员以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义参加个人或集体项目，任何仪式不会出现俄罗斯国旗和国歌。

对于“禁止出现俄罗斯国旗和国歌”的事宜，俄罗斯运动员们一直有自己的看法。

据俄罗斯卫星通讯社1月16日电，国际奥委会新闻处表示，有关俄罗斯运动员使用苏联标志参加平昌冬奥会的问题将由国际奥委会特别委员会作出决定。

由于运动员禁止使用俄罗斯标志，网民们提议俄罗斯运动员携苏联旗帜和国歌抵达平昌冬奥会，因为新旧国歌音乐是一致的。

国际奥委会新闻处就这一问题表示：“俄运动员工作组正在研究所有此类问题。”

此前根据国际奥委会执委会决定，暂停俄罗斯奥委会的资格，决定即刻生效。邀请符合条件的俄罗斯运动员参加平昌冬奥会，他们身穿带有这一名字的比赛服参赛，仪式上升奥林匹克会旗，奏奥林匹克会歌。

此外，不允许俄罗斯体育部官员出席平昌冬奥会。曾任俄罗斯体育部长的穆特科和副部长纳戈尔内赫终身不得参加奥运会。取消索契冬奥会组委会首席执行官切尔尼申科在北京冬奥会协调委员会中的职务。暂停俄罗斯奥委会主席茹科夫的国际奥委会的委员职务。

国际奥委会还表示，保留对牵涉其中的相关人员继续采取措施的权利。

摘自知乎：

兴奋剂当然要反，毕竟害人害己。然而现在IOC和国际反兴奋剂机构（WADA）的做法连点起码的公信力都没有的情况下，我们凭什么相信你俄罗斯单方面被禁止参加仅仅是因为一个小小的兴奋剂问题？

我们一碗水端平来看，大家还记得一年前，俄罗斯黑客入侵国际反兴奋剂机构（WADA）的数据库，曝光了一大堆英美等西方国家持证嗑药的破事吗？之前有人已经在里面扒了很多他们的成果，也揭露了很多英美的运动员嗑药夺金但得到豁免的奇怪现象，这件事让国际反兴奋剂机构和国际奥委会都很难堪。事实证据面前如果再以兴奋剂为由禁止俄罗斯参赛，那么这些人又如何解释那一大堆奉旨嗑药的丑闻呢?

因此还是可以认为，这里面一是美国怼俄罗斯的政治需要，另一个是IOC和WADA对去年老毛子黑客那件事情恼羞成怒的结果。

顺便看下WADA当年被拔出来的那群“嗑药英雄”们

2015年美国运动员申请“用药豁免权”的人数高达653人，而通过的人数为402人，这一年俄罗斯运动员仅有54人申请，通过的人数不足20人老美的运动员被分析发现嗑药了（2016-9-13）来自Fancy Bear官网<img src="https://pic3.zhimg.com/50/v2-2ae68deae5f6d2dd0432732a1d9fda68_hd.jpg" data-size="normal" data-rawwidth="720" data-rawheight="97" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="720" data-original="https://pic3.zhimg.com/v2-2ae68deae5f6d2dd0432732a1d9fda68_r.jpg">“认真研究黑到手的WADA资料以后，我们发现有数十个美国运动员的检测呈阳性。里约奥运会得奖牌的运动员经常使用非法的强力药物，还拿医疗证明当挡箭牌。”当初第一批就列出来的四个， 西蒙·拜尔斯， 艾琳娜·戴尔·多恩， 塞雷娜·威廉姆斯和维纳斯·威廉姆斯。艾琳娜·戴尔·多恩：WNBA前MVP，现WCBA山西女篮14年一份氢化可的松一份阿得拉（右旋安非他命），16年八月20号一份安非他命。大小威廉姆斯姐妹泼尼松龙、氧可酮、福莫特罗、曲安西龙。嗯，基本是风湿和哮喘用药。我们姑且相信她们是为了治疗伤病。西蒙·拜尔斯：2016年里约奥运会女子体操大赢家拜尔斯被发现服用右哌醋甲酯，右旋安非他命和利他能（治疗多动症的药，日期从2012到2016年，每年都有用，尤其16年八月赛中11号到16号有好几份豁免权记录，那个安非他命是干啥的大家查下就知道了）如果说大小威廉姆斯是多年伤病需要豁免治疗用药还情有可原，但拜尔斯你这一身恐怖的腱子肉，莫名其妙搞出来一个多动症，长年累月申请TUE，并且奥运会四项决赛都在吃禁药，而且吃的显然是对竞技能力有提高的药物，这让人信服吗？事后，美国体操协会声明：称拜尔斯早就向美国和世界反兴奋剂机构申请因医疗用途用药的豁免权，并没有违反任何反兴奋剂规定（你丫真的是自己当运动员又当裁判员）事后，美国的这帮“小粉蓝”们洗地起来也是毫不含糊，毕竟是自己国家的运动员嘛，哪像中国的直接痛打落水狗一样地骂孙杨？

这还只是冰山一角，接下来爆出来的才叫劲爆

第二弹 2016年9月15日

这一次曝光了25名运动员，其中美英两国占了15名，其他的来自德国（5）、捷克（1）、波兰（1）、俄罗斯（1）、丹麦（1）。







知乎回答2：

整理部分： 结论：这件事就是美国为首的西方集团针对俄罗斯无耻的政治操纵！ 具体问题： 俄罗斯为什么被禁赛？ 直接原因就是《麦克拉伦报告》和《施密特报告》，有关于俄罗斯政府动用国家机器组织运动员大规模服用兴奋剂行为。但是，根本原因，大家都懂！ 关于俄罗斯禁药指控，也就是两份报告的证据来源是否完全可信？ 本人认为不足信，无法排除一切可以怀疑的理由？ 这两份报告采纳的证据均来自于俄罗斯反兴奋剂办事处前主人罗琴科夫之手。而罗琴科夫由于受到俄罗斯联邦法院通缉，叛逃至美国。关于俄罗斯动用国家机器的指控，均是由其提供，最直接证据就是特工换药说。然而特工换药说仅仅只有罗琴科夫一人的供词，无其他旁证和口供，奥委会调查组根本没有进入俄罗斯采集人证物证（当然你也可以认为是俄罗斯不让）。也就是说所谓的换药说，不能完全排除是罗琴科夫一人编造的。另外，罗琴科夫本人从未在IOC调查组面前，成功复现所谓的重复打开药瓶的技术（兴奋剂尿样药瓶是特殊设计，只能打开一次，打开后无法封闭）。而罗琴科夫的姐姐在2013年被俄罗斯警方逮捕，被法院判决监禁18个月，原因是私下贩卖兴奋剂，此案与罗琴科夫本人有密切关系。 &lt;img src="https://pic4.zhimg.com/50/v2-c0d92adaf24974b67b581ee1056f88a7_hd.jpg" data-size="normal" data-rawwidth="600" data-rawheight="399" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="600" data-original="https://pic4.zhimg.com/v2-c0d92adaf24974b67b581ee1056f88a7_r.jpg"&gt; 俄罗斯反兴奋剂机构前负责人，罗琴科夫 <img src="https://pic4.zhimg.com/50/v2-c0d92adaf24974b67b581ee1056f88a7_hd.jpg" data-size="normal" data-rawwidth="600" data-rawheight="399" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="600" data-original="https://pic4.zhimg.com/v2-c0d92adaf24974b67b581ee1056f88a7_r.jpg">俄罗斯反兴奋剂机构前负责人，罗琴科夫 IOC和WADA的公信力问题？ 在去年，俄罗斯奇幻熊攻击WADA数据库，并公开了诸多运动员的药物豁免信息。揭开了长期不为人知的药物豁免漏洞。此事，对WADA的公信力造成重大削弱。美英澳等西方国家申请TUE的数量众多，其中不乏拜尔斯、大小威这样的超级巨星。而且出现了一种病症在某些项目中的高比例集中，比如哮喘病在游泳、铁人三项、自行车等项目，多动症在体操项目，而这些非正常的现象，至今没有得到WADA的合理解释。所以，无法打消人们对于WADA和IOC是否存在双重标准的顾虑（个人观点：就是赤裸裸的双重标准） 对冬奥会影响？ 对冬奥会本身影响很大。特别是冬奥会里收视率较高的花样滑冰和冰球项目。 花样滑冰：俄罗斯在女单方面有巨大优势（梅娃、杂技），在男单、双人滑也有一定竞争力 冰球：由于NHL拒绝本次冬奥会，如果这次俄罗斯被禁赛，那么KHL也将会拒绝参赛，直接导致本届冬奥会冰球比赛竞争力下降，关注度不足 此外由于冬奥会临近俄罗斯大选，所以也会对俄罗斯大选产生一定影响。



