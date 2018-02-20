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贺岁档就数这片最不值得看，因为它最不值得拍出来

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2018-2-20 13:25:29

今年春节因为分身乏术，贺岁档热门电影没办法都看，再加上影迷反馈见仁见智，笔者也无法分辨哪部更好哪部更差。但至少有一部电影，是今年贺岁档最不值得看的，因为它本来就不值得拍出来。

 

 

 

 

笔者说的就是《西游记·女儿国》。说它本来就不值得拍出来，不是因为制作效果，也不是因为团队阵容，而是原著这一章本身没什么料，拍电影的话怎么注水都讲不好，而片方还非要拍成特效大片，还单发IMAX 3D版本，简直是小题大做。

 

其实笔者至今都怀疑吴承恩当年写《西游记》那会儿，专门写女儿国这一章的动机是什么。爱情？如果是为了给唐僧设置情感考验，可以在孙悟空他们降服其他妖魔的时候顺便进行啊，何必专门写这么一个波澜不惊的篇章？纵观《西游记》里九九八十一难，女儿国这一环最没存在感，就讲了两件事——喝泉水怀孕了和唐僧被女儿国国王爱上了。但前一件事孙悟空找到了解药，后一件事更简单，唐僧坚决说“不”就够了，孙悟空他们几乎没怎么插手。

 

 

这个章节别说拍电影，拍成电视剧一集都嫌多。电视剧里这一段拍得稍微能看的，还是1986年版的《西游记》里女儿国那一集，但这一集的看点都集中在两点——女儿国国王饰演者朱琳和插曲《女儿情》——基本和剧情无关，和这两点无关的内容则一文不值。至于TVB版里红孩儿乱入的女儿国剧情……说得好像大家都记得自己看过似的。

 

再看看现在这版电影，不说是否值得斥资数亿拍成特效大片，不说能否能和导演之前拍的那两部的调调接得上，就想想如果要把这个章节拍成电影，孙悟空、猪八戒、沙僧在这两个小时内要干嘛？婚礼司仪？搞笑担当？那还不如删去他们的戏份呐！嗯，要真的删去了，剧情更纯粹，甚至片名前缀可以不叫“西游记”了，直接叫《诱僧2》嘛！

 

 

笔者有一个大胆的猜测，《西游记·女儿国》是为了捧赵丽颖/消费赵丽颖的国民热度而拍的。毕竟这片子立项那会儿，赵丽颖刚刚通过《花千骨》晋升为一线电视剧女星，人气正居高不下。但赵丽颖虽然敬业，虽然有资质可言，但她的底子并不够扎实，没有经得起时间考验的美。看看1986年电视剧版里演女儿国国王的朱琳，人家在《西游记》开拍前就出道了，但直到电视剧花了四年时间拍摄完成后问世，朱琳不但知名度没下降，反而通过女儿国国王一角加深享誉度，而30年过去了，朱琳气质依旧，眼神依旧流露着真情，这种恒久的魅力可不是靠炒作、靠脑残粉吹捧才能引人注目的。而赵丽颖呢？还没等《西游记·女儿国》发布预告片，她就过气得只能靠代言DIO广告那句“俺的油”英文念白刷存在感了，而电视剧领域，关晓彤靠角色造型被吐槽都比“被”卖惨的赵丽颖还火，更别提靠实力迎来第二春的中生代女同胞了。所以如果拍一部电影是为了捧一个亮点槽点都不够卖的女演员，又何苦费那么大劲？

 

 

当然，如果你们非要去看，笔者也没办法阻挠你们，毕竟消费观影是个人选择，哪怕你想看《逐梦演艺圈》也是你自己的事。不过笔者还有一个大胆的想法：要想把《女儿国》电影版不拍砸也有办法，放弃大陆市场，往限制级里拍，怎么你觉得不可描述怎么拍，上映后就发行2D版本，只吸引到好这一口的观众也不要紧，在商言商嘛，刚好充分利用西梁女儿国那千千万万的子民，顺便也找个合理的理由给孙悟空他们安排几场动作戏，不说是否让观众大饱眼福，至少作为《西游记》的故事也不偏题了。

 

 


（本文首发于公众号“电影疯人院”，微信号：dianyingfengrenyuan。欢迎关注。）

 

5.6 

西游记女儿国 (2018)

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