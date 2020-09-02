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普通人末世视角——《行尸之惧第2季》

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2020-9-2 21:11:20

普通人末世视角——《行尸之惧第2季》

今天聊聊美剧《行尸之惧第2季》。

片名Fear the Walking Dead Season 2 (2016)，别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。

 

《行尸之惧》（Fear the Walking Dead）是《行尸走肉》（the WalkingDead）的衍生剧，AMC在2015年正剧拍至第六季的时候才推出了衍生剧，可见这部剧的人气多么旺盛。

《行尸走肉》讲的是一群超级战士在美国东海岸的故事，原著就具有美漫的独特爽快感和刺激感，而《行尸之惧》则不同，将视角下沉，瞄准一群普通人，讲述大家伙在末世下如何苟活，突出的就是“惧”（Fear）。

 

相信大家看《行尸走肉》时会有一种在看爽文的类似感。就是那种将军退伍回家一声令下，十万将士奔来，窝囊赘婿邪魅一笑，剧情立马反转那种。不论是瑞克还是弩哥，个顶个都是杀神一样的人物，只要人气旺，怎么都不会死。

而《行尸之惧》则不同，故事里的主角们就是平时上班摸鱼、上学打盹的普通人。突然爆发的丧尸大潮彻底扰乱了他们的生活，仅仅一季时间，他们还没有回过劲来。

 

《行尸之惧》可以说是西海岸人民抗击丧尸三两事。

东海岸的丧尸杀手们在草原山林里和丧尸们打得你侬我侬，西海岸的路人甲乙丙丁则改走水路，在一望无垠的大海上末世求生。

第二季剧情紧接第一季，一群人拉壮丁式的凑成了一支队伍，好不容易逃到海边，找到了心心念念的游艇，仿佛美好的明天正在向他们招手。

 

《行尸之惧》第二季剧情兵分三路，三条线索并进。

尼克·克拉克在墨西哥社区一条线，混得风生水起。

克里斯·马纳瓦和老爸特拉维斯·马纳瓦单飞一条线，人性兽性纠缠。

麦迪逊·克拉克、艾丽西亚·克拉克等人在酒店一条线，稳扎稳打筑牢基础。

 

末世生存时，人首先要做的就是舍弃社会人属性，重新找回生物属性，也就是兽性。文明社会的一套法则用在没有文明的末世，肯定行不通，不能迅速适应新规则就不能活不下去。

第二季的三条线索都在说明这个问题。把一个善良的人逼疯，这才是末世存在的意义。这些路人甲乙丙丁们无非两种选择，可以善良地死去，也可以癫狂地活着。

 

并不是作为主角就一定是伟光正的，《行尸之惧》里的主角们身上带着各种各样人性缺点。这些平时看起来没什么，末世里可能就会害人害己。

观众们不要苛求这些角色，在上帝视角看剧情和作为当事人肯定感受不同。

 

尼克很具有末世生存潜质，常年嗑药练就了一身挫药丸的本领，对药品也颇有心得。加上他常年混迹街头，本身就对文明社会的一套规则不感冒，末世里反而有点儿如鱼得水的感觉。

克里斯真是成事不足败事有余，一开始还是一付傻白甜的样子，不能快速适应末世生存法则，而后又转变的太快，过犹不及，让人无法接受。总是他不适合在末世生存，不管是洗白还是黑化，都十分难为编剧，也难为观众们，最终结局是一个最简便的方式。

特拉维斯是小队里的技术人员，也是一直心存善良的好男人。悲剧就是要将一切美好的事物毁给你看，特拉维斯的善良被一点一点摧毁时，《行尸之惧》第二季走向最高潮。

麦迪逊展现出女强人特质，指挥技能点满，散发着领袖气息，可以凭着一顿嘴炮拉拢盟友，在初期是十分实用的技能。

艾丽西亚是本剧颜值担当，但从容貌看，还挺像是张开了的龙妈姐姐。 

与美国那种高度“文明开化”不同，在墨西哥，人均米琼恩或低语者。似乎大家天生就掌握了混迹丧尸群的技能，无师自通。给《行尸走肉》带来大麻烦的低语者，在这里成了大路货。

各位角色们动不动就浑身血淋淋地到处溜达，可能在这部剧里，番茄酱供应比较充足。

 

群体的力量来自于组织，缺乏组织的一群人只能是乌合之众。

非我族类，其心必异。普通人之间充满猜忌，大家普遍相互不信任。当一群有相似点的人聚到一起后，大家就会自发的组成各种小团体，剩余的人则会主动的或者被动的加入组织。

一群人像没头苍蝇一样乱撞时，他们被击溃只是时间原因。而当他们有了信仰或者有了组织，就可以分工合作，很轻松地完成各种任务。

 

《行尸之惧》第二季最后落脚点还是放在几个不同组织之间的争斗，丧尸毫无智商很容易被克制，而活人却不同，每种组织都是一种新威胁。

主角一行刚出龙潭又入虎穴，留下悬念让人期待第三季。

 

普通人末世视角，

麻烦精全力苟活。

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7.4 

行尸之惧 (2015)

影评(11)

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行尸之惧/Fear the Walking Dead(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8217018/
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