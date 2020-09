末世故事会——《行尸之惧第4季》 今天聊聊美剧《行尸之惧第4季》。 片名Fear the Walking Dead Season 4 (2018),别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。 先说个总体感受,从第1季到第4季,《行尸之惧》越来越好看,越来越吸引人。 《行尸之惧》的看点并不在于主角们每次都要面对不同的强敌,而是每次都要平平无奇的自己做着殊死搏斗。 你看《行尸走肉》里的瑞克军团等势力,每个势力都是个顶个的强大,只要不作死完全可以在末世活下去,而《行尸之惧》里就不一样了,这里的主角们并没有多么强大的个人能力,即便自己不找麻烦,也会遇到各种各样的意外情况,他们只有每次战胜自己才能有活下去的可能。 和前三季单线叙事不同,本季采用双线叙事,用明媚靓丽的色调表示已经逝去的过往,用低饱和度阴霾表示进行中的当下。直接把结果告诉观众,同时还把过程一段段地重现,这就很有看头。 第三季末,主角们成功地把水坝作没了,转眼间就来到新据点棒球场。中间的转移过程一笔带过,留给观众们自行想象,由此可知过程肯定不轻松,但也不值得大书特书。 本季的片头花了点心思,每集片头都是根据剧情进行了单独制作。每集片头里的时间、人物、背景等都不同,与当集剧情相呼应。 比如美国多发飓风,飓风来袭时洪水泛滥,洪水冲洗掉了许多旧事物,《行尸之惧》也随之洗牌。当飓风袭来,丧尸被吹上天,《行尸之惧》变成了类似《鲨卷风》的《丧尸卷风》。 本季中剧情最大推动者就是记者艾尔和正剧里跑过来的摩根。 正剧的摩根出走,来到衍生剧活动活动筋骨。摩根还是那个摩根,满脑子想着不杀生天下大同。 为了让他回心转意,瑞克军团的主要角色一个接一个的亮相劝说,同时也算是正剧联动,主角来衍生剧站台。 至强则无敌,这句话说的就是摩根这种人。摩根就是因为自己太强了,但凡有人敢发起冲突,最后站着的肯定都是摩根。于是摩根就产生了一种可以普度众生的错觉,认为所有幸存者们都可以联合起来,大家没必要打打杀杀,相互帮助一起活下去多好呢。 摩根在美国东海岸推行他的思想失败了,于是单飞跑到西海岸,想继续推广他的理想主义思想。 东海岸动辄就是军阀级别的势力,谁会听他的理想主义呢,西海岸则都是些游兵散勇小混混级别的势力,摩根的理想主义似乎有成功的可能。具体推广效果如何,大家看了就知道。 整天捧着摄像机的记者艾尔真是一朵末世奇葩。 她秉持“我有吃的你有故事,我们来交换”原则,到处找人听故事。其实大家都清楚,如果不是她仗着有一辆武装到牙齿的特警车辆,谁有闲工夫和她扯犊子。 说白了,这一季就是艾尔和她的故事会。 “风光”了三季的麦迪森最终止步于第四季。 麦迪森应该是克主的命,能祸祸别人的时候,绝对会发挥出最大威力。当她作为客人的时候,克死了一个又一个据点;当她把自己当做主人时,凭借娴熟的技能和丰富的经验,自己把自己克死了。 麦迪森·克拉克一直强调以家人为己任,于是一个肉眼可见的事实就是,当克拉克家人越多的时候,麦迪森引发麻烦的能力就越强,当克拉克家人越少的时候,麦迪森倒霉催的影响力就越弱。 直到麦迪森发挥出自己最后的余热,艾丽莎成了克拉克家最后的独苗。 在三位本季灵魂人物强大的主角光环作用下,本季季末主要角色们还是成功活到了最后。 本来在《行尸之惧》里的就不是些什么狠角色,摩根的出现更是呈现一种降维打击。就像一个职业拳击手和一群幼儿园的萌娃说,大家要和平要有爱,萌娃能不听么。 他们选择暂时安定一段时间,帮助别人,毕竟也只有他们有实力能做末世里的白莲花。 空降衍生剧渡人渡己, 末世故事会正说反说。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(4810) 惊悚(1914) 酷(1234) 剧情片(2520) 血腥(325) 美剧(1254) AMC(42)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.