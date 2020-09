政治正确再次保佑一季——《行尸之惧第5季》 今天聊聊美剧《行尸之惧第5季》。 片名Fear the Walking Dead Season 5 (2019),别名惊吓阴尸路(台) / 畏惧行尸。 在《行尸走肉》和《行尸之惧》中,摩根都在一以贯之地推行他的博爱理念。这种理念能否存活下去,关键还是要看推行者是否有足够的毅力和强大的实力。 在第四季中,摩根推行博爱理念时,遇到一个疯婆子,被折腾地不轻,差点儿挂掉。好在编导看在他是正剧来到衍生剧的主角,给了他一条生路。 到了第五季后,摩根依旧是“不收敛不收手”,继续十分心大地推行博爱理念,强调人人为我,我为人人。 第四季里不过一个疯婆子就可以挑战摩根的博爱理论,到了第五季换了一个几百人的团队,摩根的博爱理论在遭遇势力庞大的土匪流氓时,就显得明显无从推行了。 第五季里,横空杀出了一群自称先驱者的团伙。他们的理念也是帮助别人,但是强调只帮助能够对社区有用的人,也就是说,没有一技傍身的人将会被先驱者抛弃。 先驱者就像一群奉行社会达尔文主义的人,手握大棒和胡萝卜,对有利用价值的人威逼利诱邀请入伙,对没有利用价值或者明确拒绝的人赶尽杀绝。 其实在末世,摩根的拯救众生理论和先驱者的社会达尔文主义没有优劣之分,能够活下来的人才有机会推行理念。正剧里的德怀特也跑到了《行尸之惧》,似乎可以为摩根鼓劲加油。 摩根空有理想,却不知道打得一拳开,免得百拳来的道理。我佛慈悲普度众生的前提是具有让别人放下屠刀的能力。摩根显然走偏了,无法与暴力团伙抗衡。 和上一季一样,表现旧时光的时候都是色彩明亮,好日子一去不复返,表现当下的时候都降低画面饱和度,营造出灰暗惨淡的气氛。 说的丧一点,他们现在过的每一天都是未来日子里最好的一天。尽管他们想要有一个美好未来,可是自身却选择自废武功,结局只能任人宰割。没给你直接拍成黑白的,配点儿黄花白花就不错了。 本季最后留下一个肉眼可见的大坑——摩根的死活。摩根是死是活都只是编剧一句话的事情,当年格伦在《行尸走肉》里就玩过诈死大法。 摩根这套不合时宜的圣母心也只有在当下的灯塔国才有市场,毕竟服从当地市场的政治正确,才不会被查水表。 为了强行推行政治正确的一套东西,《行尸之惧》第五季已经完全对合理性不管不顾,摩根能够活到第五季就是最好的证明。除此之外,本季还有很多令人匪夷所思的情节,比如主角团队多次开挂,万军丛中过片叶不沾身,这些还不能说太细,再问就是剧情需要。 回过头来看《行尸之惧》第一季,观众们根本无法从一票儿角色中找出能够活到最后的人。谁能想到当年一艘船上的人,死的死亡的亡,活到最后的居然是那谁谁和谁。 单看相貌还真的很难看出角色存活情况,一脸主角脸的人没能挺过多久,一脸配角相的人却活到最后。反倒是价值观决定了这些角色能够走多久,能够和摩根的圣母情结一起推动剧集的角色纷纷留到了最后,你让人上哪儿说理去。 《行尸之惧》着眼于普通人,大家的战斗力也是平平无奇。不过到了第五季情况有点不一样,艾丽莎等人也渐渐变得和瑞克团队一样,能打能抗,衍生剧原本的看点反而少了不少。 本季中,终于出现了利用丧尸制造永动机的镜头。丧尸本身存在就尤为能量守恒定律,现在再将其发扬光大,编剧们可真是个小机灵鬼。有了源源不竭的能量,世界和平指日可待,但编剧这样就要下岗,于是唯一有用的永动机只能惊鸿一瞥。 本季引入核辐射变异丧尸,再加入一群童子军,给16集的片长提供了大量素材。一直磨磨蹭蹭到最后几集,才真正进入本季主题。 其实主题很简单,谁的拳头硬谁就能推广自己的末世生存理念。 在没有编剧干扰的情况下,蛮荒时代的最大法宝就是战斗力。好斗的低等级文明干掉没有点军事科技树的高等级文明的例子并不少见。光靠婆婆嘴可无法打动别人,瑞克团队也是血海尸山里爬出来多少次才明白这个道理。 摩根在没有经历几次大风浪的情况下,形成了可以和平推广博爱理念的错觉,结局只有两种。一种是被暴力团伙教做人,另一种是被编剧保佑继续玩政治正确。 白莲圣男难敌暴力团伙, 政治正确再次保佑一季。 点击这里: 近期影视推荐

